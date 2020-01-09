CES 2020 | Компания Ossia принесет в наши дома настоящую беспроводную энергию с новым продуктом Cota
Ossia - это компания, которая уже несколько лет работает над тем, чтобы освободить мобильные и портативные устройства от надобности в кабелях. Компания уже получила одобрение комиссии FCC на свое оборудование для рекламы и корпоративных сегментов рынка. Тем не менее, новейший продукт Ossia предназначен для бытового использования дома.
Передатчик Cota HOME представляет собой устройство размерами 300x300 мм. Работает он на частоте 5.8 ГГц, передавая сигнал на совместимые с Cota устройства, который затем конвертируется в электроэнергию. На данный момент использование технологии предполагается только в смартфонах.
Компания позиционирует свою технологию как замену традиционному кабелю зарядки. Кроме того, представители компании утверждают, что такой тип постоянной подзарядки будет очень полезен в эру развития 5G.