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CES 2020 | Компания Ossia принесет в наши дома настоящую беспроводную энергию с новым продуктом Cota

Ossia прибыла на CES 2020 с новым продуктом. (Изображение: Ossia)
Ossia прибыла на CES 2020 с новым продуктом. (Изображение: Ossia)
Компания Ossia привезла на CES устройство Cota HOME. Это передатчик бытового класса, который будет выступать частью единой беспроводной системы, способной направлять "лучи" энергии на совместимые устройства без помощи кабелей. Производитель убежден, что его технология готова к повсеместному использованию и актуальна, особенно с учетом развития сетей 5G.
Deirdre O Donnell | 09/01/2020
5G аксессуары бизнес Gadget телефоны

Ossia - это компания, которая уже несколько лет работает над тем, чтобы освободить мобильные и портативные устройства от надобности в кабелях. Компания уже получила одобрение комиссии FCC на свое оборудование для рекламы и корпоративных сегментов рынка. Тем не менее, новейший продукт Ossia предназначен для бытового использования дома.

Передатчик Cota HOME представляет собой устройство размерами 300x300 мм. Работает он на частоте 5.8 ГГц, передавая сигнал на совместимые с Cota устройства, который затем конвертируется в электроэнергию. На данный момент использование технологии предполагается только в смартфонах.

Компания позиционирует свою технологию как замену традиционному кабелю зарядки. Кроме того, представители компании утверждают, что такой тип постоянной подзарядки будет очень полезен в эру развития 5G.

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Ossia

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > Компания Ossia принесет в наши дома настоящую беспроводную энергию с новым продуктом Cota
Deirdre O Donnell, 2020-01- 9 (Update: 2020-01- 9)

 