Обзор смартфона ZTE Blade V8

1 | Дизайн и особенности корпуса

Корпус V8 сделан из стекла и алюминия. Хотя смартфон стоит очень немного - не похоже, чтобы ZTE пришлось экономить на материалах. По сравнению с предшественником, внешний вид не особо изменился; доступные расцветки (золотой и серый) такие же. Разрешение 5.2-дюймового экрана V8 составляет 1920x1080 пикселей (с высокой плотностью 424 точек на дюйм) - полностью аналогично предшественнику, зато в новой модели постарались реализовать тонкие рамки экрана. В результате получился чуть более тяжёлый смартфон (теперь он весит 142 вместо 136 г). У Axon 7 Mini и более дешёвого Honor 6X тоже алюминиевые корпуса, а в P9 Lite всего лишь окантовка из этого материала.

V8 выглядит приятно и привлекательно. Обработанный алюминий смотрится немного грубовато, но интересно. Телефон хорошо лежит в руке, потому что обратная сторона корпуса чуть загнута, а края экрана чуть закруглены. При этом смартфон может лежать на ровной поверхности и не качаться (что раздражало бы). Возможно, этому препятствует окантовка двойной камеры (которая находится как раз посередине корпуса). В целом, V8 выглядит и ощущается очень стабильным и качественно сделанным смартфоном. У нас не получилось деформировать корпус или добиться каких-либо скрипов, что свидетельствует о хорошей конструкции.

Для своей ценовой категории качество сборки корпуса V8 - практически безупречное. Все зазоры равномерные, и мы не смогли заменить никаких шершавых углов или острых граней. Разве что кнопки питания и регулировки громкости немного болтаются. Это совершенно не страшно, но чуть портит в целом прекрасное впечатление. А вот в нижней части заметны небольшие изменения: для использования сканера отпечатков ZTE установила аппаратную кнопку "домой" (хотя раньше использовалась виртуальная), в которую встроен сканер. Остальные две кнопки управления (назад и список приложений) остались такими же, как раньше. Кнопка "домой" хорошо сидит в своём углублении и не болтается, чем полностью устраняет зародившиеся было сомнения о безупречности сборки (после болтавшихся кнопок громкости).

Порт micro-USB (для зарядки) и динамик расположены на нижней грани, а 3.5-мм аудиопорт - на верхней. С левой стороны находится лоток для двух сим-карт (nano-SIM) и карты памяти micro-SD (но вторая сим-карта и карта памяти не могут быть использованы одновременно).