Обзор смартфона ZTE Blade V8
Недорогой смартфон среднего уровня. Китайский производитель ZTE представил новый ZTE Blade V8, который борется за максимально низкую цену среди середнячков. При цене в 269 евро он выглядит очень привлекательно, а чтение характеристик только повышает интерес. Удалось ли ZTE создать идеальный повседневный смартфон?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Смартфон ZTE Blade V8 стал успешной заменой предыдущей модели, Blade V7, и в телефоне немало изменений: разрешение фронтальной камеры увеличили, аккумулятор теперь большего размера, а объём внутренней памяти вырос с 16 до 32 ГБ. Одним из самых интересных нововведений стала двойная камера с поддержкой Bokeh (эффектом художественного размытия), которая сохраняет информацию фокусе, который можно менять пост-фактум. Также любопытно, что ZTE добавила в Blade V8 аудио чип с поддержкой звука Dolby sound.
Сегодня этот смартфон стоит примерно 269 евро, что размещает V8 в верхних позициях средней ценовой категории, где конкуренция довольно велика. В качестве соперников для этого обзора мы выбрали Huawei P9 Lite, Hono 6X, ZTE Axon 7 Mini, а также ZTE Blade V7.
фронт. камера: 13 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус V8 сделан из стекла и алюминия. Хотя смартфон стоит очень немного - не похоже, чтобы ZTE пришлось экономить на материалах. По сравнению с предшественником, внешний вид не особо изменился; доступные расцветки (золотой и серый) такие же. Разрешение 5.2-дюймового экрана V8 составляет 1920x1080 пикселей (с высокой плотностью 424 точек на дюйм) - полностью аналогично предшественнику, зато в новой модели постарались реализовать тонкие рамки экрана. В результате получился чуть более тяжёлый смартфон (теперь он весит 142 вместо 136 г). У Axon 7 Mini и более дешёвого Honor 6X тоже алюминиевые корпуса, а в P9 Lite всего лишь окантовка из этого материала.
V8 выглядит приятно и привлекательно. Обработанный алюминий смотрится немного грубовато, но интересно. Телефон хорошо лежит в руке, потому что обратная сторона корпуса чуть загнута, а края экрана чуть закруглены. При этом смартфон может лежать на ровной поверхности и не качаться (что раздражало бы). Возможно, этому препятствует окантовка двойной камеры (которая находится как раз посередине корпуса). В целом, V8 выглядит и ощущается очень стабильным и качественно сделанным смартфоном. У нас не получилось деформировать корпус или добиться каких-либо скрипов, что свидетельствует о хорошей конструкции.
Для своей ценовой категории качество сборки корпуса V8 - практически безупречное. Все зазоры равномерные, и мы не смогли заменить никаких шершавых углов или острых граней. Разве что кнопки питания и регулировки громкости немного болтаются. Это совершенно не страшно, но чуть портит в целом прекрасное впечатление. А вот в нижней части заметны небольшие изменения: для использования сканера отпечатков ZTE установила аппаратную кнопку "домой" (хотя раньше использовалась виртуальная), в которую встроен сканер. Остальные две кнопки управления (назад и список приложений) остались такими же, как раньше. Кнопка "домой" хорошо сидит в своём углублении и не болтается, чем полностью устраняет зародившиеся было сомнения о безупречности сборки (после болтавшихся кнопок громкости).
Порт micro-USB (для зарядки) и динамик расположены на нижней грани, а 3.5-мм аудиопорт - на верхней. С левой стороны находится лоток для двух сим-карт (nano-SIM) и карты памяти micro-SD (но вторая сим-карта и карта памяти не могут быть использованы одновременно).
2 | Порты и коммуникации
В этом телефоне используется 8-ядерный процессор Snapdragon 435 от Qualcomm, работающий на частоте 1.40 ГГц; видеоадаптером является Adreno 505 (продукт среднего уровня). Для приложений и данных из 32 ГБ внутренней памяти доступно примерно 23 ГБ. Её можно расширить до 128 ГБ с помощью карты MicroSD, на которую при необходимости можно перенести тяжёлые приложения.
V8 обладает стандартным набором интерфейсов. Порт micro-USB второго поколения расположен на нижней грани корпуса, а разъём наушников - на верхней. В плане коммуникационных возможностей ZTE решила кое-что урезать, поэтому Blade V8 не поддерживает Miracast (для трансляции видео контента на беспроводные мониторы). Также не хватает NFC, которая здесь вполне уместна (ведь конфигурация смартфона в целом весьма достойна). Зато смартфон можно использовать как веб-камеру: для этого нужно подключить смартфон к ПК по USB, после чего выбрать режим PTP в камере.
Очень жаль, что в телефоне есть индикатор уведомлений, но настроек его работы не предусмотрено. Параметры его работы можно менять только в каждом приложении отдельно (например, в WhatsApp).
3 | Программное обеспечение
Blade V8 работает на Google Android 7.0 Nougat, поверх которой ZTE установила фирменный интерфейс MiFavor версии 4.2. Главным отличием этой версии является отсутствие всплывающего меню приложений. В MiFavor есть ряд настроек которые позволяют изменить общий внешний вид системы.
Присутствуют разнообразные функции безопасности: пользователь может разблокировать смартфон, подойдя к дому, а также использовать распознавание голоса либо функцию Smart Lock. ПО смартфона Blade V8 выглядит полезным и разумным. Присутствуют функции быстрого доступа и поиска, которые пользователь интуитивно найдёт в нужный момент. Все настройки быстро находятся, и меню логично организованы.
4 | Коммуникации и GPS
Смартфон Blade V8 поддерживает стандарты Wi-Fi b/g/n. Броузер полностью отображает страницы за несколько секунд; приложения тоже загружаются очень быстро. Во время тестирования не было обнаружено никаких задержек или проблем со стабильностью подключения. Скорости в 54.4 Мб/с (получение) и 54.9 Мб/с (передача) вполне хорошие - хотя Axon 7 Mini и V8 получают данные немного быстрее, а у Honor 6X выше скорость передачи.
Модем Blade V8 работает в диапазонах 2G, 3G и 4G. Он поддерживает категорию LTE Cat.6, так что теоретические максимумы приёма составляют 300 Мб/с, а передачи 50 Мб/с.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.6 Мбит ∼100% 0%
|ZTE Blade V8
Adreno 505, 435, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.5 Мбит ∼100%
|ZTE Axon 7 Mini
Adreno 405, 617 MSM8952, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
52.7 Мбит ∼97% -3%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
57.9 Мбит ∼100% +9%
|ZTE Axon 7 Mini
Adreno 405, 617 MSM8952, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.9 Мбит ∼95% +3%
|ZTE Blade V8
Adreno 505, 435, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
53.2 Мбит ∼92%
Модуль GPS подходит для эпизодического определения местоположения. Разница записанных маршрутов (по сравнению с эталонным Garmin Edge 500, профессиональным навигатором) обнаруживает срезанные участки маршрута и более острые углы. Другие смартфоны ZTE отличаются похожими недочётами - например, у Axon 7 Mini ситуация аналогична. P9 Lite в этом тесте показал себя лучше, а 6X даже хуже V8. GPS-тест показал, что Blade V8 может отклоняться от маршрута примерно на 5...6 метров.
5 | Телефон и качество голоса
Приложение телефона простое и понятное. Сразу бросается в глаза, что чёткие разделители клавиш отсутствуют, поэтому нужно обращать внимание на то, какая клавиша нажимается. Помимо обычных возможностей, в телефоне есть функции для пользователей с нарушениями слуха, назначение контактов быстрого доступа, и много других настроек.
Приём хороший - мы не заметили никаких особых проблем во время звонков. У смартфона V8 есть существенное преимущество в режиме громкой связи (т.к. он обладает мощными стерео динамиками). Голос не искажается, и передаётся очень чётко.
В комплекте с телефоном идут наушники, но они подойдут только пользователям с большими ушами. ZTE не использует резиновые затычки для ушей: наушники сделаны из твёрдого пластика, и поэтому не адаптируются под ухо. Лучше использовать какие-либо другие.
6 | Камеры
Камеры этого смартфона заслуживают особого внимания. В Blade V8 ZTE установила две 13 МП камеры - одну спереди, а другую сзади. Это совершенно не случайно: они делают чрезвычайно чёткие фотографии. Разрешение основной камеры составляет 4160x3120 пикселей (формат 4:3). У неё есть автофокус и дополнительная (вспомогательная) камера разрешением 2 МП. Благодаря этому V8 может делать фотографии с эффектом Bokeh (художественного размытия), а также стереоскопические 3D-снимки. Эффект размытия Bokeh может регулироваться уже после того, как фотография сделана - что позволяет достигать по-настоящему интересных результатов. Поддержка 3D в V8 означает, что 2 фотографии, сделанные под разными углами, можно расположить одну за другой. Если использовать правильные инструменты - получится трёхмерный эффект.
Обе камеры записывают видео в макс. разрешении 1920x1080 (FHD) со скоростью 30 к/с. Основная камера также даёт возможность записывать в разрешении 1280x720 (HD) со скоростью 60 к/с (что, в свою очередь, даёт возможность создавать вполне прилично выглядящие замедленные ролики - но за счёт определённой потери детализации). Для видеороликов и фотографий существует 8 режимов. Blade V8 поддерживает HDR, съёмку по таймеру, цифровой стабилизатор изображений, а также дополнительные настройки цветов.
В конечном итоге можно сказать следующее: камеры V8 делают отличные, контрастные фотографии с точным захватом цветов. Замыливание и артефакты заметны только на внешних областях объектов. С уменьшением уровня освещения в фотографиях увеличивается уровень шума и зернистость.
По результатам тестов, V8 оказался где-то посередине между соперников из данного обзора. Разумеется, нельзя ожидать, что V8 сможет заменить качественную зеркалку, или по качеству фотографий сравнится с новейшим флагманом - но фотографии вполне хорошего качества для смартфона среднего уровня. Хорошо, что все настройки можно регулировать вручную, без каких-либо ограничений, но этот режим нелегко заметить - он доступен из списка предустановленных режимов съёмки, сверху.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Если посмотреть на результат теста ColorChecker, то становится ясно, что Blade V8 делает цвета немного более яркими, чем на самом деле. Это сложно критиковать: фотографии, сделанные V8, отличаются повышенной интенсивностью и яркостью, а также выглядят чётко; при этом контуры вполне хорошие. При использовании увеличения заметно замыливание и нечеткость (которые появляются также при съёмке в условиях недостаточного освещения).
7 | Аксессуары
В комплекте с телефоном - только блок питания, кабель, и наушники.
8 | Устройства ввода
В качестве клавиатуры ZTE решила использовать стандартную от Google. У неё удобная раскладка и достаточно большие клавиши, чтобы избегать опечаток - пользоваться ей вполне приятно. ZTE не использует какой-либо свой движок для распознавания голоса - а полагается на стандартный от Google. При долгом нажатии на кнопку "домой" отображается информация от Google.
Тачскрин работает хорошо. Изредка палец "залипает" на экране, создавая непродолжительное ощущение того, что он буквально прилип к экрану. Такой эффект возникает во время прокрутки длинных списков или свайп-ввода по одному и тому же месту. Это можно объяснить мокрыми пальцами или тонкой масляной плёнкой на коже. При повороте смартфона экрану требуется какое-то время, чтобы экран отреагировал, и поменял ориентацию. Если поворачивать смартфон медленнее - то эффект проявляется менее сильно, но тем не менее заметен. Сканер отпечатков пальцев надёжно работает даже в том случае, если расположить палец немного неточно. Наш V8 можно разблокировать лишь вполне традиционными методами - PIN-кодом, паролем, и символом. Blade V8 не поддерживает разблокирование голосом.
9 | Дисплей
В смартфоне Blade V8 ZTE использует глянцевый IPS-экран формата 16:9 с разрешением Full HD. Плотность пикселей в 424 точек на дюйм (5.2-дюймовый экран с разрешением 1920x1080) хорошая - по этому показателю смартфон находится где-то посередине. Экран очень чёткий, а высокая яркость (496 Кд/м²) гарантирует возможность комфортной работы на открытом воздухе (не под прямыми солнечными лучами).
Равномерность подсветки могла бы быть лучше - если присматриваться, неравномерности можно заметить. В частности, углы экрана выглядят темнее остальных областей - но при использовании смартфона в реальной жизни это не вызывает неудобств.
|ZTE Blade V8
IPS, 1920x1080, 5.2
|Huawei P9 Lite
IPS, 1920x1080, 5.2
|Honor 6X
IPS, 1920x1080, 5.5
|ZTE Axon 7 Mini
AMOLED, 1920x1080, 5.2
|ZTE Blade V7
IPS, 1920x1080, 5.2
|Параметры экрана
-10%
-5%
-43%
-46%
|Brightness
448
468
4%
540
21%
335
-25%
411
-8%
|Brightness Distribution
79
88
11%
94
19%
94
19%
96
22%
|Уровень чёрного *
0.64
0.74
-16%
0.57
11%
0.38
41%
|Контрастность
753
682
-9%
960
27%
1076
43%
|Colorchecker DeltaE *
4
4.1
-3%
5.1
-28%
6.3
-58%
9.4
-135%
|DeltaE для серого *
3.4
4.9
-44%
6.2
-82%
7.1
-109%
11.6
-241%
|Гамма
2.13 113%
2.5 96%
2.09 115%
2.25 107%
2.25 107%
|CCT
6774 96%
7116 91%
6546 99%
7637 85%
9597 68%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|5435 Hz
|1 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 5435 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 1 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 5435 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1737 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
IPS-экраны всегда отличаются высокой точностью отображения цветов, а также сравнительно высокой яркостью. Уровень чёрного в 0.64 Кд/м² достойный - V8 хорошо отображает чёрный и оттенки серого. В видеороликах тёмные оттенки выглядят немного слишком насыщенными. В целом, чёрный цвет на экране V8 часто выглядит больше серым, нежели глубоким чёрным. При сравнении максимальных уровней яркости, V8 опережает P9 Lite и Axon 7 Mini, но оказывается позади 6X. Плюсом экрана Blade V8 является то, что мерцание ШИМ/PWM проявляется только при уровне подсветки в 1% - так что его не заметить.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|22.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 10.4 ms стадия 1
|↘ 12.4 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 39% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44 миллисек.)
Экран Blade V8 хорошо виден как внутри зданий, так и на открытом воздухе. За исключением использования прямо под солнцем, яркости экрана хватит для любых погодных условий. У смартфона есть датчик внешнего освещения, благодаря чему уровень яркости экрана может регулироваться автоматически.
Благодаря технологии IPS, углы обзора довольно большие - до определённого предела. По достижении угла 45 °, цвета начинают выцветать и становятся тусклее (хотя содержимое экрана остаётся разборчивым). Это сложно считать минусом, потому что такие странные углы обзора редко необходимы в реальной жизни.
10 | Производительность
Смартфон Blade V8 работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 435. ZTE выбрала процессор средней категории, которого вполне достаточно для основных сценариев нетребовательных пользователей. Snapdragon 435 содержит 2 кластера: высокопроизводительный объединяет 4 ядра @ 1.4 ГГц, а экономичный - 4 ядра @ 1.1 ГГц, построенных на 64-битной архитектуре ARM Cortex A53. Также установлено 3 ГБ оперативной памяти, и видеоадаптер Adreno 505. Почти во всех тестах производительности Blade V8 показывает себя средне. Хотя он обычно отстаёт от других соперников всего лишь на несколько пунктов - они оказываются производительнее. Смартфон стал на 15% быстрее предыдущей модели, Blade V7.
Это впечатление сохраняется при пользовании броузером Chrome и тестах производительности памяти для хранения данных. Соперники нередко вырываются вперёд. Впрочем, на производительность смартфона в реальной жизни это влияет слабо: V8 может справиться даже с 3D-приложениями (играми). Проблем с многозадачностью нет: хотя редко и встречаются небольшие задержки, они возникают только при очень больших нагрузках. Переключение приложений также работает быстро.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
45868 Points ∼25%
|Huawei P9 Lite
|
50366 Points ∼27% +10%
|Honor 6X
|
56764 Points ∼31% +24%
|ZTE Axon 7 Mini
|
46968 Points ∼25% +2%
|ZTE Blade V7
|
37070 Points ∼20% -19%
|Wiko U Feel Prime
|
44420 Points ∼24% -3%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
2308 Points ∼9%
|Honor 6X
|
3341 Points ∼12% +45%
|ZTE Axon 7 Mini
|
2092 Points ∼8% -9%
|Wiko U Feel Prime
|
2085 Points ∼8% -10%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
577 Points ∼11%
|Honor 6X
|
788 Points ∼14% +37%
|ZTE Axon 7 Mini
|
698 Points ∼13% +21%
|Wiko U Feel Prime
|
644 Points ∼12% +12%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Physics (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
1214 Points ∼48%
|Huawei P9 Lite
|
1370 Points ∼54% +13%
|Honor 6X
|
1440 Points ∼56% +19%
|ZTE Axon 7 Mini
|
1121 Points ∼44% -8%
|ZTE Blade V7
|
914 Points ∼36% -25%
|Wiko U Feel Prime
|
1034 Points ∼41% -15%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
263 Points ∼5%
|Huawei P9 Lite
|
305 Points ∼6% +16%
|Honor 6X
|
318 Points ∼6% +21%
|ZTE Axon 7 Mini
|
327 Points ∼6% +24%
|ZTE Blade V7
|
159 Points ∼3% -40%
|Wiko U Feel Prime
|
250 Points ∼5% -5%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
318 Points ∼8%
|Huawei P9 Lite
|
369 Points ∼10% +16%
|Honor 6X
|
385 Points ∼10% +21%
|ZTE Axon 7 Mini
|
388 Points ∼10% +22%
|ZTE Blade V7
|
195 Points ∼5% -39%
|Wiko U Feel Prime
|
301 Points ∼8% -5%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
1127 Points ∼44%
|Huawei P9 Lite
|
1373 Points ∼53% +22%
|Honor 6X
|
1433 Points ∼55% +27%
|ZTE Axon 7 Mini
|
1102 Points ∼43% -2%
|ZTE Blade V7
|
944 Points ∼36% -16%
|Wiko U Feel Prime
|
1118 Points ∼43% -1%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
542 Points ∼7%
|Huawei P9 Lite
|
473 Points ∼6% -13%
|Honor 6X
|
468 Points ∼6% -14%
|ZTE Axon 7 Mini
|
606 Points ∼8% +12%
|ZTE Blade V7
|
245 Points ∼3% -55%
|Wiko U Feel Prime
|
514 Points ∼7% -5%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
613 Points ∼13%
|Huawei P9 Lite
|
554 Points ∼11% -10%
|Honor 6X
|
550 Points ∼11% -10%
|ZTE Axon 7 Mini
|
673 Points ∼14% +10%
|ZTE Blade V7
|
293 Points ∼6% -52%
|Wiko U Feel Prime
|
584 Points ∼12% -5%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
8905 Points ∼13%
|Huawei P9 Lite
|
13676 Points ∼20% +54%
|Honor 6X
|
13535 Points ∼20% +52%
|Honor 6X
|
13535 Points ∼20% +52%
|ZTE Axon 7 Mini
|
9670 Points ∼14% +9%
|ZTE Blade V7
|
10430 Points ∼15% +17%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
10271 Points ∼2%
|Huawei P9 Lite
|
11318 Points ∼2% +10%
|Honor 6X
|
11353 Points ∼2% +11%
|Honor 6X
|
11353 Points ∼2% +11%
|ZTE Axon 7 Mini
|
9913 Points ∼2% -3%
|ZTE Blade V7
|
6170 Points ∼1% -40%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
9932 Points ∼5%
|Huawei P9 Lite
|
11769 Points ∼6% +18%
|Honor 6X
|
11775 Points ∼6% +19%
|Honor 6X
|
11775 Points ∼6% +19%
|ZTE Axon 7 Mini
|
9858 Points ∼5% -1%
|ZTE Blade V7
|
6786 Points ∼3% -32%
|Wiko U Feel Prime
|
9548 Points ∼5% -4%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
11 fps ∼1%
|Huawei P9 Lite
|
19 fps ∼1% +73%
|Honor 6X
|
18 fps ∼1% +64%
|ZTE Axon 7 Mini
|
17 fps ∼1% +55%
|ZTE Blade V7
|
12 fps ∼1% +9%
|Wiko U Feel Prime
|
17 fps ∼1% +55%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
9.7 fps ∼2%
|Huawei P9 Lite
|
19 fps ∼4% +96%
|Honor 6X
|
19 fps ∼4% +96%
|ZTE Axon 7 Mini
|
18 fps ∼4% +86%
|ZTE Blade V7
|
12 fps ∼3% +24%
|Wiko U Feel Prime
|
16 fps ∼3% +65%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
4.6 fps ∼1%
|Huawei P9 Lite
|
7.8 fps ∼1% +70%
|Honor 6X
|
4.6 fps ∼1% 0%
|ZTE Axon 7 Mini
|
6.7 fps ∼1% +46%
|ZTE Blade V7
|
4.5 fps ∼1% -2%
|Wiko U Feel Prime
|
7.1 fps ∼1% +54%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
4.5 fps ∼2%
|Huawei P9 Lite
|
8.4 fps ∼4% +87%
|Honor 6X
|
8.5 fps ∼4% +89%
|ZTE Axon 7 Mini
|
7 fps ∼3% +56%
|ZTE Blade V7
|
4.5 fps ∼2% 0%
|Wiko U Feel Prime
|
7.5 fps ∼3% +67%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
2.4 fps ∼1%
|Huawei P9 Lite
|
4.5 fps ∼1% +88%
|Honor 6X
|
2.5 fps ∼1% +4%
|ZTE Axon 7 Mini
|
4.2 fps ∼1% +75%
|ZTE Blade V7
|
2.9 fps ∼1% +21%
|Wiko U Feel Prime
|
4.4 fps ∼1% +83%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
4.9 fps ∼3%
|Huawei P9 Lite
|
4.9 fps ∼3% 0%
|Honor 6X
|
4.9 fps ∼3% 0%
|ZTE Axon 7 Mini
|
4.5 fps ∼3% -8%
|ZTE Blade V7
|
2.9 fps ∼2% -41%
|Wiko U Feel Prime
|
4.8 fps ∼3% -2%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
4978 Points ∼61%
|Huawei P9 Lite
|
5339 Points ∼66% +7%
|Honor 6X
|
4383 Points ∼54% -12%
|ZTE Axon 7 Mini
|
3663 Points ∼45% -26%
|ZTE Blade V7
|
3947 Points ∼49% -21%
|Wiko U Feel Prime
|
3347 Points ∼41% -33%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
744 Points ∼48%
|Huawei P9 Lite
|
765 Points ∼50% +3%
|Honor 6X
|
720 Points ∼47% -3%
|ZTE Axon 7 Mini
|
10 Points ∼1% -99%
|ZTE Blade V7
|
10 Points ∼1% -99%
|Wiko U Feel Prime
|
10 Points ∼1% -99%
|Graphics (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
787 Points ∼9%
|Huawei P9 Lite
|
818 Points ∼10% +4%
|Honor 6X
|
819 Points ∼10% +4%
|ZTE Axon 7 Mini
|
827 Points ∼10% +5%
|ZTE Blade V7
|
430 Points ∼5% -45%
|Wiko U Feel Prime
|
740 Points ∼9% -6%
|Memory (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
812 Points ∼19%
|Huawei P9 Lite
|
1346 Points ∼31% +66%
|Honor 6X
|
1779 Points ∼42% +119%
|ZTE Axon 7 Mini
|
1052 Points ∼25% +30%
|ZTE Blade V7
|
790 Points ∼18% -3%
|Wiko U Feel Prime
|
774 Points ∼18% -5%
|System (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
1562 Points ∼24%
|Huawei P9 Lite
|
2438 Points ∼37% +56%
|Honor 6X
|
2721 Points ∼41% +74%
|ZTE Axon 7 Mini
|
1379 Points ∼21% -12%
|ZTE Blade V7
|
1188 Points ∼18% -24%
|Wiko U Feel Prime
|
1281 Points ∼19% -18%
|Overall (по убыванию)
|ZTE Blade V8
|
928 Points ∼28%
|Huawei P9 Lite
|
1197 Points ∼36% +29%
|Honor 6X
|
1300 Points ∼39% +40%
|ZTE Axon 7 Mini
|
328 Points ∼10% -65%
|ZTE Blade V7
|
249 Points ∼8% -73%
|Wiko U Feel Prime
|
290 Points ∼9% -69%
Ровно то же можно сказать про тесты скорости браузера. В случае Google Chrome V8 оказывается в группе наименее производительных, а в тесте Jetstream 1.1 все остальные соперники без исключения оказываются впереди V8. То же видно в тестах Octane и WebXPRT. Смартфон V8 сумел занять хорошее место лишь в тесте Mozilla Kraken. Хотя в тестах это не отражено - но при использовании собственного браузера производительность вполне приличная. Видимо, скорость открытия веб-сайтов на V8 отличается в зависимости от используемого браузера.
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Huawei P9 Lite (Chrome 50.0.2661.89)
|
29.03 Points ∼100% +66%
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
26.464 Points ∼91% +51%
|ZTE Axon 7 Mini (Chrome 45)
|
23 Points ∼79% +31%
|Wiko U Feel Prime (Chrome 55)
|
21.4 Points ∼74% +22%
|ZTE Blade V7 (Chrome Version 50)
|
18.19 Points ∼63% +4%
|ZTE Blade V8 (Chrome 57.0.2987.132)
|
17.524 Points ∼60%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|ZTE Blade V7 (Chrome Version 50)
|
13761.1 ms * ∼100% -12%
|ZTE Blade V8 (Chrome 57.0.2987.132)
|
12297.4 ms * ∼89%
|ZTE Axon 7 Mini (Chrome 45)
|
11109.2 ms * ∼81% +10%
|Wiko U Feel Prime (Chrome 55)
|
10826 ms * ∼79% +12%
|Huawei P9 Lite (Chrome 50.0.2661.89)
|
9396.5 ms * ∼68% +24%
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
9373.3 ms * ∼68% +24%
|Octane V2 - Total Score
|Huawei P9 Lite (Chrome 50.0.2661.89)
|
4756 Points ∼100% +68%
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
4199 Points ∼88% +49%
|Wiko U Feel Prime (Chrome 55)
|
3383 Points ∼71% +20%
|ZTE Axon 7 Mini (Chrome 45)
|
3371 Points ∼71% +19%
|ZTE Blade V8 (Chrome 57.0.2987.132)
|
2826 Points ∼59%
|ZTE Blade V7 (Chrome Version 50)
|
2689 Points ∼57% -5%
|WebXPRT 2015 - Overall Score
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
73 Points ∼100% +38%
|Huawei P9 Lite
|
67 Points ∼92% +26%
|ZTE Axon 7 Mini (Chrome 45)
|
54 Points ∼74% +2%
|ZTE Blade V8 (Chrome 57.0.2987.132)
|
53 Points ∼73%
* ... меньше = лучше
В тестах внутренней памяти всё хорошо: только 6X оказывается впереди V8. Новая модель оказалась на 47% быстрее предшественника V7. В целом скорости не такие высокие, но V8 является смартфоном средней категории, а в ней такие результаты - вполне хорошие. Запись и чтение данных осуществляются быстро как при использовании внутренней памяти, так и с картой micro-SD.
|ZTE Blade V8
|Huawei P9 Lite
|Honor 6X
|ZTE Axon 7 Mini
|ZTE Blade V7
|Wiko U Feel Prime
|AndroBench 3-5
-22%
24%
-23%
-47%
-5%
|Sequential Write 256KB SDCard
87.13 (Toshiba Exceria Pro M401)
25.1 (Toshiba Exceria Pro M401)
-71%
34.53 (Toshiba Exceria Pro M401)
-60%
50.27 (Toshiba Exceria Pro M401)
-42%
20.89 ( Toshiba Exceria Pro M401)
-76%
35.21 (Toshiba Exceria Pro M401)
-60%
|Sequential Read 256KB SDCard
96.47 (Toshiba Exceria Pro M401)
60.81 (Toshiba Exceria Pro M401)
-37%
52.02 (Toshiba Exceria Pro M401)
-46%
73.89 (Toshiba Exceria Pro M401)
-23%
43.67 ( Toshiba Exceria Pro M401)
-55%
41.98 (Toshiba Exceria Pro M401)
-56%
|Random Write 4KB
12.69
15.35
21%
45.05
255%
6.7
-47%
7.58
-40%
9.4
-26%
|Random Read 4KB
39.89
38.22
-4%
39.55
-1%
14.05
-65%
28.07
-30%
55
38%
|Sequential Write 256KB
77.7
46.24
-40%
73.85
-5%
122.84
58%
39.45
-49%
137.3
77%
|Sequential Read 256KB
278.06
283.55
2%
283.37
2%
230.82
-17%
196.76
-29%
270.9
-3%
11 | Игры
Видеоадаптер Adreno 505 относится к устройствам средней ценовой категории. Он поддерживает OpenGL ES 3.2, благодаря чему игры идут более-менее. Игры вроде Asphalt 8 или Dead Trigger 2 тоже идут неплохо. В тесте GameBench3D Asphalt 8 в целом держится на уровне 19 к/с (бывают всплески 29 к/с, но они непродолжительные). Dead Trigger 2 практически стабильно идёт на уровне 30 к/с, потому что эта игра менее требовательная, чем Asphalt 8. Нетребовательные игры вроде Clash of Clans, идут плавно со скоростью 60 к/с.
Датчик положения в пространстве и акселерометр быстро реагируют на движения. Даже наиболее требовательные игры немедленно реагировали на прикосновения к экрану. В общем, работу игр нельзя критиковать - за исключением небольшой "проблемы": динамик легко закрывается рукой, и в этом случае звук будет нечётким.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|19 fps
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|30 fps
12 | Нагрев и шум
Нагрев
В обычном режиме нагрев не представляет проблемы. Телефон нагревается вполне умеренно: это едва заметно и не доставляет неудобств. Во время высокой нагрузки нагрев чуть сильнее, он становится заметен через ткань брюк (когда телефон в кармане), но не более. При снижении нагрузки V8 быстро снова становится прохладным. При нагрузке тестом GFXBench test (Manhattan Battery Test) температура вырастает до уровня 31.2 °C, и остаётся относительно стабильной.
13 | Акустическая система
Основной динамик на нижней грани для своей ценовой категории отличается вполне приличным звуком. Нет никаких искажений или шумов даже на максимальной громкости. Высокие и средние частоты звучат хорошо, но низкие вообще отсутствуют. Во время проигрывания песен заметно, что вокал иногда отходит на второй план, а музыка превалирует. Одной из приятных функций является поддержка Dolby audio, которая включается соответствующей кнопкой, что увеличивает громкость. Звук сложно сравнивать с Bluetooth-динамиками, но для смартфона он очень неплох. В этом плане у ZTE явно виден прогресс.
Анализ АЧХ аудиосистемы ZTE Blade V8
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.84 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 26.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 73% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 17% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 87% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei P9 Lite
(+) | отличный уровень макс. громкости (88.42 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 30.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 17% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 72% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 50% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 43% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Honor 6X
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.88 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 60% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 31% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 79% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 16% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление Blade V8 в режиме простоя довольно среднее. Под нагрузкой оно вырастает до 5.62 Вт. Хотя это не кажется большой цифрой, но V8 построен на экономичной платформе, для которой такой уровень считается достаточно высоким.
V8 не поддерживает быструю зарядку. Смартфону требуется почти 2 часа (1:55) для зарядки до 100%.
|Выкл.
|0.07 / 0.49 Вт
|Ожидание
| 0.98 / 1.76 / 1.79 Вт
|Нагрузка
|
2.89 / 5.62 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
Время автономной работы
В сравнении с Blade V7, номинал аккумулятора вырос на 190 мАч до 2730 мАч, что должно улучшить время работы. Он встроенный, и пользователь не может заменить его самостоятельно.
Blade V8 показал отличную автономность в 4 часов 50 минут в нагрузочном тесте (Stability Test) под максимальной нагрузкой: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, итд включены, а экран - на максимальной яркости. В этом тесте V8 опередил P9 Lite и более крупного Axon 7 Mini - но Honor 6X удалось проработать на 1 час 30 минут дольше. В тесте циклического проигрывания видео Big Buck Bunny смартфон Blade V8 проработал чуть более 9 часов. В этой категории V8 оказался одним из лучших. Тем не менее, у P9 Lite и 6X лучшее время работы (хуже оказался только Axon 7 Mini). В любом случае, смартфона хватит на полный рабочий день.
|Без нагрузки
|16час. 04мин.
|Интернет через WiFi
|0час. 00мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|11час. 40мин.
|1080p-видео
|9час. 05мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 57мин.
|ZTE Blade V8
2730 мА⋅ч
|Huawei P9 Lite
3000 мА⋅ч
|Honor 6X
3340 мА⋅ч
|ZTE Axon 7 Mini
2705 мА⋅ч
|ZTE Blade V7
2540 мА⋅ч
|Время работы
7%
65%
-16%
-26%
|В простое
964
1404
46%
2250
133%
1287
34%
|Нагрузка и 100% яркости
297
272
-8%
375
26%
196
-34%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
700
604
-14%
957
37%
399
-43%
519
-26%
|Воспр. видео H.264
545
568
4%
885
62%
435
-20%
За
Против
Вердикт
По завершении всех этих тестов возникает вопрос: для кого этот смартфон может стать оптимальным выбором? Скорее всего, в основном для экономных пользователей, которые хотели бы получить максимум функций по минимальной цене. Пользователи получат двойную камеру, а также фронтальную камеру с высоким разрешением 13 МП, а также динамики с поддержкой Dolby Audio, приличное время автономной работы, хороший экран, и расширение памяти с помощью карт micro-SD.
Смартфон Blade V8 обеспечивает хорошую производительность в средней ценовой категории — при небольшой цене.
А как насчёт минусов? Несмотря на многообещающий алюминиевый корпус, покупателям не стоит обольщаться - этот смартфон не относится к премиум-категории. По конфигурации он не более чем хороший середнячок: более дорогие смартфоны обеспечат больше производительности и функций. Основным пунктом критики является посредственный результат в тестах производительности. Без использования Dolby Audio динамики звучат средне, и отличаются нехваткой громкостью. Фотографии в условиях недостаточной освещённости отличаются рядом недостатков.
ZTE Blade V8 - 29/03/2017 v6
Niklas Böhm