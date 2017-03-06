Обзор смартфона Huawei Honor 6X

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Не каждому надо покупать именно новейший iPhone, либо обязательно дорогущий флагман Samsung Galaxy. Есть люди, которые не хотят тратить 500 евро на телефон - или даже гораздо больше (как часто бывает в случае премиум-версий). Бывает так, что и в средней ценовой категории попадаются очень интересные варианты. Один из таких случаев - как раз Honor 6X. Honor, подразделение Huawei, официально продаёт этот 5.5-дюймовый смартфон за 249 евро, и при этом у него весьма интересные характеристики.

Самая любопытная деталь в 6X - безусловно, двойная камера, которая обычно встречается только в гораздо более дорогих смартфонах. В этом смартфоне она состоит из 12-мегапиксельной основной камеры и дополнительной 2-мегапиксельной линзы (которая фиксирует объём сцены). Эта комбинация помогает менять фокус фотографий даже после их создания, и довольно существенно модифицировать изображения. 8-мегапиксельная фронтальная камера делает весьма интересные селфи-снимки.

Остальные параметры Honor 6X тоже впечатляют, и определённо относятся к характеристикам смартфонов средней ценовой категории. 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 655 с интегрированным видеопроцессором ARM Mali-T830 MP2, 3 ГБ памяти и 32 ГБ для хранения данных являются основой смартфона. Экран с разрешением Full HD, 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth и NFC, поддержка двух SIM карт, сканер отпечатков пальцев, а также относительно современная версия ОС Android 6.0 дополняют его образ.

Начиная с марта, Honor 6X будет доступен также в официальной версии ProKit Edition по цене 319 евро. В этой версии будет 4 ГБ памяти и 64 ГБ для хранения данных. В поставку войдут наушники, селфи-палка, и адаптер USB Type-C.

Мы сравним наш тестовый смартфон (стандартная версия Honor 6X) с его предшественником, Honor 5X. В качестве соперников в обзор были включены: HTC One A9s, Huawei P8 lite, Samsung Galaxy J7, и Sony Xperia XA - т.к. у них схожие характеристики и производительность.

