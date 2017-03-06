Обзор смартфона Huawei Honor 6X
Хороший телефон по доступной цене. Honor 6X стоит немного, но в плане конфигурации и производительности вполне способен конкурировать с намного более дорогими смартфонами на Android. У него есть даже двойная камера! Посмотрим, как данный Huawei Honor покажет себя в тестах.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Не каждому надо покупать именно новейший iPhone, либо обязательно дорогущий флагман Samsung Galaxy. Есть люди, которые не хотят тратить 500 евро на телефон - или даже гораздо больше (как часто бывает в случае премиум-версий). Бывает так, что и в средней ценовой категории попадаются очень интересные варианты. Один из таких случаев - как раз Honor 6X. Honor, подразделение Huawei, официально продаёт этот 5.5-дюймовый смартфон за 249 евро, и при этом у него весьма интересные характеристики.
Самая любопытная деталь в 6X - безусловно, двойная камера, которая обычно встречается только в гораздо более дорогих смартфонах. В этом смартфоне она состоит из 12-мегапиксельной основной камеры и дополнительной 2-мегапиксельной линзы (которая фиксирует объём сцены). Эта комбинация помогает менять фокус фотографий даже после их создания, и довольно существенно модифицировать изображения. 8-мегапиксельная фронтальная камера делает весьма интересные селфи-снимки.
Остальные параметры Honor 6X тоже впечатляют, и определённо относятся к характеристикам смартфонов средней ценовой категории. 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 655 с интегрированным видеопроцессором ARM Mali-T830 MP2, 3 ГБ памяти и 32 ГБ для хранения данных являются основой смартфона. Экран с разрешением Full HD, 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth и NFC, поддержка двух SIM карт, сканер отпечатков пальцев, а также относительно современная версия ОС Android 6.0 дополняют его образ.
Начиная с марта, Honor 6X будет доступен также в официальной версии ProKit Edition по цене 319 евро. В этой версии будет 4 ГБ памяти и 64 ГБ для хранения данных. В поставку войдут наушники, селфи-палка, и адаптер USB Type-C.
Мы сравним наш тестовый смартфон (стандартная версия Honor 6X) с его предшественником, Honor 5X. В качестве соперников в обзор были включены: HTC One A9s, Huawei P8 lite, Samsung Galaxy J7, и Sony Xperia XA - т.к. у них схожие характеристики и производительность.
фронт. камера: 8 Мп видео до 1280x720 (30 к/с)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Honor 6X получил металлический корпус, который скреплён пластиковой основой немного другого цвета. 2.5D-экран с защитой от царапин и закруглёнными краями полностью закрывает всю переднюю часть смартфона, что обеспечивает Honor 6X стильный внешний вид и вызывает ощущение качественного продукта. Смартфон весит 162 грамм и 8.2 мм в толщину - его приятно держать в руках, и для деформации придётся как следует постараться.
На обратной стороне, в углублении, располагается легкодоступный сканер отпечатков пальцев, а также небольшой выступ двойной камеры. Поэтому, если нажать на края или углы смартфона, лежащего на ровной поверхности, он будет немного качаться.
Honor 6X доступен в золотом, серебряном, и сером цвете. Передняя поверхность первых двух расцветок - белая, а у серого варианта - чёрная.
2 | Порты и коммуникации
Характеристики у Honor 6X основательные: процессор HiSilicon Kirin 655 (8 ядер), встроенный видеоадаптер ARM Mali-T830 MP2, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти для хранения данных (в версии ProKit 4 ГБ оперативной и 64 ГБ для хранения данных).
Телефон поддерживает карты памяти micro-SD до 128 ГБ, но на них можно хранить только файлы (переместить туда приложения не получится), а также подключение внешних устройств с помощью USB OTG.
Если использовать карту micro-SD, то задействовать вторую нано сим-карту не получится. Сравнивая с предыдущей моделью Honor, это - явный шаг назад, т.к. раньше можно было использовать 2 сим-карты и micro-SD, что не предусмотрено конструкцией гибридного слота в новой модели.
3 | Программное обеспечение
Honor 6X работает на ОС Android 6.0 Marshmallow, поверх которой - новейшая версия фирменной оболочки Huawei, EMUI 4.1, которая встречается и в других моделях компании. Предустановлен целый ряд приложений: "Dragon Mania", "Spider Man: Ultimate Power", Booking.com, Twitter, и Opera - но, к счастью, их легко удалить, если они не нужны.
На сегодняшний день обновление до Android 7.0 Nougat находится на этапе бета-тестирования, и финальная версия должна выйти довольно скоро. Также ожидается обновление EMUI до версии 5.0.
4 | Коммуникации и GPS
Категория LTE Cat.6, которую поддерживает модем Honor 6X, позволяет получать данные на скорости до 300 Мб/с и передавать до 50 Мб/с . Смартфон поддерживает все используемые в Европе частоты 2G, 3G и 4G.
На коротких расстояниях 6X обменивается данными по протоколам NFC, Bluetooth 4.1, и WiFi 802.11 b/g/n. Wi-Fi частота 5 ГГц не поддерживается, и хотя скорости передачи достаточные для обычной работы, они не могут считаться отличными: при 57.9 Мб/с, показатель 6X такой же, как у Huawei P8 lite, построенным на такой же платформе. Samsung Galaxy J7 немного медленней их обоих, а на первом месте - HTC One A9s, показывающий трёхзначные скорости.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
102 Мбит ∼100% +87%
|Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.6 Мбит ∼54%
|Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
54.5 Мбит ∼53% 0%
|Samsung Galaxy J7 2016
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
42.9 Мбит ∼42% -21%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
109 Мбит ∼100% +88%
|Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
57.9 Мбит ∼53%
|Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
53.9 Мбит ∼49% -7%
|Samsung Galaxy J7 2016
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
43.1 Мбит ∼40% -26%
Honor 6X определял местоположение с точностью 5 метров (как внутри здания, так и снаружи) - что довольно точно. Поэтому, взяв его на велопрогулку длиной 12 км (вместе с профессиональным навигатором Garmin Edge 500), планка наших ожиданий была установлена достаточно высоко. Honor 6X справился с этой задачей вполне достойно, немного сбиваясь в трудных точках (мосты, деревья, или повороты). Разница между двумя записанными маршрутами составила всего 300 метров. Хотя некоторые смартфоны могут обеспечить даже большую точность - способностей Honor 6X совершенно достаточно для повседневных задач.
5 | Телефон и качество голоса
Из-за особенностей интерфейса EMUI, приложение телефона на Honor 6X выглядит немного по-другому, чем стандартный телефон Google, хотя в конечном итоге обладает теми же самыми функциями. Качество приёма во время всех звонков было хорошим. Собеседники иногда звучали немного приглушённо, а на максимальной громкости звук быстро искажался.
6 | Камеры
При том, что Huawei оценивает Honor 6X всего в 250 евро, в этом 5.5-дюймовом смартфоне на Android есть то, чего не было в предыдущей модели 5X, и что обычно встречается только в более дорогих моделях: двойная камера с диапазоном апертуры от f/0.95 до f/16. Схема её работы такая: вспомогательная, 2-мегапиксельная камера, установленная под основной 12-мегапиксельной, отвечает исключительно за фиксацию глубины сцены. Такой двойной модуль позволяет вручную редактировать фотографии пост-фактум. К примеру, можно понизить резкость заднего плана, или повысить фокус определённых людей или объектов.
В понятном, и хорошо структурированном меню камеры есть целый ряд полезных фотографам инструментов. Среди них - панорамная съёмка, ночной режим, и HDR. Все параметры фото, например, чувствительность, баланс можно настроить вручную в режиме "профессиональное фото". Есть режим автоматической съёмки по голосовой команде (например, "cheese" на английском), или когда уровень шума превысит заданный уровень. Также есть таймер, отслеживание объектов и улыбок. Размер фотографий - 3968 x 2979 пикселей (формат 4:3). Запись видео осуществляется в разрешении Full HD (30 кадров в секунду).
8-мегапиксельная камера в Honor поддерживает целый ряд функций для селфи: например, 10-уровневый фильтр изображений, и 9 дополнительных эффектов. Есть режим "идеальное селфи". Пользователь делает несколько разных селфи, а затем делает лицо тоньше, либо глаза - больше и ярче, причём можно также понизить резкость и сделать фотографию мягче. Фронтальная камера записывает видео в разрешении 720p (30 кадров в секунду).
Honor 6X делает приличные, привлекательные фотографии, они динамичные и чёткие. Цвета тоже очень хорошие и сбалансированные, выглядят естественно. Разве что контраст бывает немного задран, но это точно не минус, и не выглядит чрезмерным. В условиях слабого освещения фотографии иногда выглядят замыленными, но это не бросает тень на в целом хорошее впечатление от работы камеры.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Мы сфотографировали тест ColorChecker Passport и нашу тестовую таблицу в условиях фиксированного освещения. Использовался автоматический режим камеры Honor 6X - и фотография после этого не редактировалась. Как видно по фотографии ColorChecker, цвета запечатлены довольно верно, хотя они всегда немного слишком яркие.
Смартфон воспроизводит тестовую таблицу весьма чётко, и не видно проблем с контурами, или градиентами цветов. Хотя в области углов снимка чёткость немного снижается, профессиональные камеры показывают схожий результат.
7 | Устройства ввода
Стеклянная поверхность 2.5D-экрана с закруглёнными углами выглядит привлекательно, и пальцы скользят хорошо. Экран поддерживает до 10 одновременных касаний, которые чётко отрабатываются даже в углах. В Honor установлена знакомая клавиатура Swype. Она хорошо структурирована и поддерживает прямой ввод специальных символов. Тем не менее, некоторые могут быть недовольны некоторыми её функциями, и в таком случае можно легко установить любую другую из Google Play Store.
Аппаратные кнопки питания и управления громкостью выглядят качественно. Они не болтаются, и хорошо нажимаются. Сканер отпечатков пальцев в углублении под двойной камерой тоже работает быстро и чётко. В менеджере отпечатков пальцев можно сохранить до 5 отпечатков. Сенсор можно использовать для ответа на звонки, или фото-видеозаписи.
8 | Дисплей
Как и у своего предшественника, в Honor 6X установлен очень яркий экран Full HD - 540.1 Кд/м² это даже немного ярче, чем в 5X. В тесте с половинной заливкой белым мы замерили похожий результат в 534 Кд/м². С этим могут состязаться только другой смартфон компании, Huawei P8 lite, а также Sony Xperia XA - поскольку остальные соперники из данного обзора - HTC One A9s и Samsung Galaxy J7 - обладают намного более тусклыми экранами.
IPS-матрица в 6X обладает хорошим контрастом (960:1) и уровнем чёрного (0.57 Кд/м²). Хотя Honor 5X по этому параметру показывает существенно лучший результат, невооружённым глазом заметить разницу практически невозможно. По яркости подсветки Honor 6X явно на первом месте. Её равномерность (94%) отличная (у 5X: 85%); это лучший результат в нашем обзоре.
|Honor 6X
IPS, 1920x1080, 5.5
|Honor 5X
IPS, 1920x1080, 5.5
|Huawei P8 lite 2017
IPS, 1920x1080, 5.2
|HTC One A9s
IPS, 1280x720, 5
|Samsung Galaxy J7 2016
Super AMOLED, 1280x720, 5.5
|Sony Xperia XA
IPS, 1280x720, 5
|Параметры экрана
10%
12%
22%
15%
-15%
|Brightness
540
521
-4%
559
4%
320
-41%
289
-46%
475
-12%
|Brightness Distribution
94
85
-10%
91
-3%
85
-10%
91
-3%
81
-14%
|Уровень чёрного *
0.57
0.43
25%
0.39
32%
0.23
60%
0.61
-7%
|Контрастность
960
1244
30%
1474
54%
1513
58%
849
-12%
|Colorchecker DeltaE *
5.1
4.88
4%
5.2
-2%
3.5
31%
2.9
43%
6.8
-33%
|DeltaE для серого *
6.2
5.2
16%
7.2
-16%
4
35%
2.1
66%
7
-13%
|Гамма
2.09 115%
2.26 106%
2.4 100%
2.3 104%
2.05 117%
2.35 102%
|CCT
6546 99%
7766 84%
7224 90%
6527 100%
6228 104%
8151 80%
* ... меньше = лучше
Цветовая температура может быть откорректирована в настройках. Для этого нужно изменить режим по умолчанию ("стандартный") на "тёплый" или "холодный", либо выбрать значение на цветовом круге.
При тестах на спектрофотомере и программном комплексе CalMAN, результаты профилей стандартный" и "тёплый" явно выше идеального значения (DeltaE < 3). Цветовая температура в 8112 K также немного высоковата (профиль стандартный"). С другой стороны, в профиле "тёплый" она почти идеальна: 6546 K - названия профилей надо было бы поменять местами. В конечном итоге, для экрана смартфона такие отклонения вполне приемлемы. По точности отображения цветов Honor 6X находится примерно посередине между участниками нашего обзора.
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|24 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 5 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 26% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|41 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 12 ms стадия 1
|↘ 29 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 44% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.4 миллисек.)
Пользоваться Honor 6X на открытом воздухе - одно удовольствие, поскольку яркость его экрана очень высокая, 566 Кд/м². Даже в солнечный день, когда очень много света, экран хорошо виден (только лучше минимизировать отражения на экране).
Углы обзора отличные, как и должно быть в случае экрана IPS. Хотя экран иногда немного повышает яркость в случае экстремальных улов обзора со стороны, текст остаётся идеально читаемым.
9 | Производительность
HiSilicon Kirin 655 - это ARM-платформа средней ценовой категории с 8 ядрами Cortex A53. Они объединены в 2 кластера по 4 ядра. Первый кластер (частота до 2.1 ГГц) используется для производительных задач, а второй - для стандартных (частота до 1.7 ГГц). Частью платформы являются встроенный видеопроцессор ARM Mali-T830 MP2 и 3 ГБ оперативной памяти (4 ГБ в версии ProKit).
При работе над обзором мы изредка замечали задержки и подвисания. Это отражено и в синтетических тестах. Но в целом, производительность Honor 6X очень хорошая. Он явно опережает своего предшественника 5X на платформе Qualcomm, и является одним из самых быстрых в этом обзоре. Его производительность почти аналогична Huawei P8 lite, который работает на том же чипсете HiSilicon Kirin 655. Тем не менее, преимущество перед конкурентами незначительное. К примеру, Sony Xperia XA не отстаёт ни на шаг.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Honor 6X
|
56764 Points ∼31%
|Honor 5X
|
37152 Points ∼20% -35%
|Huawei P8 lite 2017
|
56798 Points ∼31% 0%
|HTC One A9s
|
51330 Points ∼28% -10%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
45234 Points ∼25% -20%
|Sony Xperia XA
|
48331 Points ∼26% -15%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Honor 6X
|
3341 Points ∼12%
|Huawei P8 lite 2017
|
3240 Points ∼12% -3%
|HTC One A9s
|
2936 Points ∼11% -12%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
3277 Points ∼12% -2%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Honor 6X
|
788 Points ∼14%
|Huawei P8 lite 2017
|
780 Points ∼14% -1%
|HTC One A9s
|
711 Points ∼13% -10%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
680 Points ∼12% -14%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
|Honor 6X
|
1440 Points ∼56%
|Huawei P8 lite 2017
|
1532 Points ∼60% +6%
|HTC One A9s
|
1175 Points ∼46% -18%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
1681 Points ∼66% +17%
|Sony Xperia XA
|
1236 Points ∼48% -14%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
|Honor 6X
|
318 Points ∼6%
|Huawei P8 lite 2017
|
321 Points ∼6% +1%
|HTC One A9s
|
359 Points ∼7% +13%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
242 Points ∼4% -24%
|Sony Xperia XA
|
306 Points ∼6% -4%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
|Honor 6X
|
385 Points ∼10%
|Huawei P8 lite 2017
|
389 Points ∼10% +1%
|HTC One A9s
|
425 Points ∼11% +10%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
299 Points ∼8% -22%
|Sony Xperia XA
|
422 Points ∼11% +10%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Honor 6X
|
1433 Points ∼55%
|Honor 5X
|
1089 Points ∼42% -24%
|Huawei P8 lite 2017
|
1547 Points ∼60% +8%
|HTC One A9s
|
1269 Points ∼49% -11%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
303 Points ∼12% -79%
|Sony Xperia XA
|
1259 Points ∼49% -12%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Honor 6X
|
468 Points ∼6%
|Honor 5X
|
103 Points ∼1% -78%
|Huawei P8 lite 2017
|
516 Points ∼7% +10%
|HTC One A9s
|
524 Points ∼7% +12%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
1687 Points ∼22% +260%
|Sony Xperia XA
|
525 Points ∼7% +12%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Honor 6X
|
550 Points ∼11%
|Honor 5X
|
129 Points ∼3% -77%
|Huawei P8 lite 2017
|
606 Points ∼12% +10%
|HTC One A9s
|
603 Points ∼12% +10%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
394 Points ∼8% -28%
|Sony Xperia XA
|
603 Points ∼12% +10%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Honor 6X
|
13535 Points ∼20%
|Honor 6X
|
13535 Points ∼20% 0%
|Honor 5X
|
8174 Points ∼12% -40%
|Huawei P8 lite 2017
|
13590 Points ∼20% 0%
|HTC One A9s
|
12025 Points ∼17% -11%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
12949 Points ∼19% -4%
|Sony Xperia XA
|
12138 Points ∼18% -10%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Honor 6X
|
11353 Points ∼2%
|Honor 6X
|
11353 Points ∼2% 0%
|Honor 5X
|
7764 Points ∼2% -32%
|Huawei P8 lite 2017
|
11147 Points ∼2% -2%
|HTC One A9s
|
10453 Points ∼2% -8%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
7746 Points ∼2% -32%
|Sony Xperia XA
|
10916 Points ∼2% -4%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Honor 6X
|
11775 Points ∼6%
|Honor 6X
|
11775 Points ∼6% 0%
|Honor 5X
|
7852 Points ∼4% -33%
|Huawei P8 lite 2017
|
11611 Points ∼6% -1%
|HTC One A9s
|
10766 Points ∼5% -9%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
8505 Points ∼4% -28%
|Sony Xperia XA
|
11156 Points ∼6% -5%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Honor 6X
|
18 fps ∼1%
|Honor 5X
|
14 fps ∼1% -22%
|Huawei P8 lite 2017
|
18 fps ∼1% 0%
|HTC One A9s
|
18 fps ∼1% 0%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
12 fps ∼1% -33%
|Sony Xperia XA
|
18 fps ∼1% 0%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Honor 6X
|
19 fps ∼4%
|Honor 5X
|
14 fps ∼3% -26%
|Huawei P8 lite 2017
|
19 fps ∼4% 0%
|HTC One A9s
|
27 fps ∼6% +42%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
19 fps ∼4% 0%
|Sony Xperia XA
|
28 fps ∼6% +47%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Honor 6X
|
4.6 fps ∼1%
|Honor 5X
|
5.4 fps ∼1% +17%
|Huawei P8 lite 2017
|
7.9 fps ∼1% +72%
|HTC One A9s
|
7.2 fps ∼1% +57%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
9.4 fps ∼2% +104%
|Sony Xperia XA
|
7.2 fps ∼1% +57%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Honor 6X
|
8.5 fps ∼4%
|Honor 5X
|
5.9 fps ∼3% -31%
|Huawei P8 lite 2017
|
8.5 fps ∼4% 0%
|HTC One A9s
|
14 fps ∼6% +65%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
4.9 fps ∼2% -42%
|Sony Xperia XA
|
15 fps ∼7% +76%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Honor 6X
|
2.5 fps ∼1%
|Huawei P8 lite 2017
|
4.6 fps ∼1% +84%
|HTC One A9s
|
2.6 fps ∼1% +4%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
3.2 fps ∼1% +28%
|Sony Xperia XA
|
4.8 fps ∼1% +92%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Honor 6X
|
4.9 fps ∼3%
|Huawei P8 lite 2017
|
5 fps ∼3% +2%
|HTC One A9s
|
11 fps ∼6% +124%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
7.2 fps ∼4% +47%
|Sony Xperia XA
|
11 fps ∼6% +124%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Honor 6X
|
4383 Points ∼54%
|Honor 5X
|
3794 Points ∼47% -13%
|Huawei P8 lite 2017
|
4419 Points ∼54% +1%
|HTC One A9s
|
3350 Points ∼41% -24%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
3691 Points ∼45% -16%
|Sony Xperia XA
|
4685 Points ∼58% +7%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Honor 6X
|
720 Points ∼47%
|Honor 5X
|
9 Points ∼1% -99%
|Huawei P8 lite 2017
|
10 Points ∼1% -99%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
624 Points ∼40% -13%
|Sony Xperia XA
|
717 Points ∼46% 0%
|Graphics (по убыванию)
|Honor 6X
|
819 Points ∼10%
|Honor 5X
|
763 Points ∼9% -7%
|Huawei P8 lite 2017
|
826 Points ∼10% +1%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
512 Points ∼6% -37%
|Sony Xperia XA
|
669 Points ∼8% -18%
|Memory (по убыванию)
|Honor 6X
|
1779 Points ∼46%
|Honor 5X
|
787 Points ∼20% -56%
|Huawei P8 lite 2017
|
1658 Points ∼43% -7%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
1319 Points ∼34% -26%
|Sony Xperia XA
|
1076 Points ∼28% -40%
|System (по убыванию)
|Honor 6X
|
2721 Points ∼41%
|Honor 5X
|
1378 Points ∼21% -49%
|Huawei P8 lite 2017
|
2694 Points ∼41% -1%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
2127 Points ∼32% -22%
|Sony Xperia XA
|
2289 Points ∼35% -16%
|Overall (по убыванию)
|Honor 6X
|
1300 Points ∼40%
|Honor 5X
|
297 Points ∼9% -77%
|Huawei P8 lite 2017
|
435 Points ∼13% -67%
|HTC One A9s
|
Points ∼0% -100%
|Samsung Galaxy J7 2016
|
973 Points ∼30% -25%
|Sony Xperia XA
|
1043 Points ∼32% -20%
В тестах чтения веб-сайтов различий между Honor 6X и остальными устройствами ещё меньше. Все смартфоны быстро работают с интернетом. Это верно и для предшественника, Honor 5X который лишь чуть-чуть отстаёт в тесте Mozilla Kraken 1.1.
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
4199 Points ∼8%
|Honor 5X (Chrome 48)
|
3595 Points ∼7% -14%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
4630 Points ∼9% +10%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
4395 Points ∼9% +5%
|Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
|
3905 Points ∼8% -7%
|Sony Xperia XA (Chrome 51)
|
4046 Points ∼8% -4%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
9373.3 ms * ∼16%
|Honor 5X (Chrome 48)
|
12510 ms * ∼21% -33%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
8768.2 ms * ∼15% +6%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
9346 ms * ∼16% -0%
|Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
|
9670.9 ms * ∼16% -3%
|Sony Xperia XA (Chrome 51)
|
9609.8 ms * ∼16% -3%
|WebXPRT 2015 - Overall Score (по убыванию)
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
73 Points ∼13%
|Honor 5X (Chrome 48)
|
65 Points ∼11% -11%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
62 Points ∼11% -15%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
69 Points ∼12% -5%
|Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
|
66 Points ∼11% -10%
|Sony Xperia XA (Chrome 51)
|
72 Points ∼13% -1%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
|
26.464 Points ∼8%
|Honor 5X (Chrome 48)
|
21.92 Points ∼7% -17%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
29.499 Points ∼9% +11%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
27.48 Points ∼9% +4%
|Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
|
24.119 Points ∼8% -9%
|Sony Xperia XA (Chrome 51)
|
27.5 Points ∼9% +4%
* ... меньше = лучше
В тесте скорости памяти Honor 6X снова проявляет себя как быстрый смартфон, и он довольно существенно опережает некоторых соперников - особенно своего предшественника 5X, который остался намного позади (за исключением скорости последовательной записи). Samsung Galaxy J7 и Sony Xperia XA примерно такие же быстрые, как и Honor 6X. Тем не менее, никакое из устройств этого обзора не смогло выжать максимум из нашей эталонной карты Toshiba Exceria Pro M401 (макс. чтение: 95 МБ/с, макс. запись: 80 МБ/с); смартфоны Sony и Samsung показывают лучшую производительность. Honor 6X показал нормальные результаты в 34.5 МБ/с для чтения и 52 МБ/с при записи, но это показатель устройства не более чем средней ценовой категории.
|Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash
|Honor 5X
Adreno 405, 616 MSM8939v2, 16 GB eMMC Flash
|Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash
|Samsung Galaxy J7 2016
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash
|Sony Xperia XA
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 16 GB eMMC Flash
|AndroBench 3-5
-45%
-29%
-25%
-13%
-9%
|Sequential Write 256KB SDCard
34.53 (Toshiba Exceria Pro M401)
32.1 (Toshiba Exceria Pro M401)
-7%
25.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
-26%
58.24 (Toshiba Exceria Pro M401)
69%
50.68 (Toshiba Exceria Pro M401)
47%
|Sequential Read 256KB SDCard
52.02 (Toshiba Exceria Pro M401)
53.1 (Toshiba Exceria Pro M401)
2%
39.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
-24%
75.54 (Toshiba Exceria Pro M401)
45%
72.87 (Toshiba Exceria Pro M401)
40%
|Random Write 4KB
45.05
10
-78%
8
-82%
34.6
-23%
10.11
-78%
10.6
-76%
|Random Read 4KB
39.55
17
-57%
38.7
-2%
21.3
-46%
22.33
-44%
22.05
-44%
|Sequential Write 256KB
73.85
78
6%
42
-43%
68.6
-7%
46.24
-37%
68.64
-7%
|Sequential Read 256KB
283.37
144
-49%
165.8
-41%
210.2
-26%
189.35
-33%
240.43
-15%
10 | Игры
На Honor 6X можно играть в современные Android-игры, но не на максимальном уровне детализации (в этом случае, в требовательной "Asphalt 8: Airborne" частота кадров не превысит 25 к/с). Изредка возникающие подвисания в ряде сцен делают это очевидным. С другой стороны, в "Dead Trigger 2" такого не происходило, в эту игру можно спокойно играть на максимальных настройках. Тачскрин и сенсор положения в пространстве работали безукоризненно.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|25 fps
|very low
|30 fps
|Открыть сравнение
|Samsung Galaxy J1 2016 (min)
3475 Quad, Mali-T720
12
|...
|BlackBerry Priv
808 MSM8992, Adreno 418
24
|Huawei Y6 II Compact
MT6735, Mali-T720 MP2
24
|Honor 6X
Kirin 655, Mali-T830 MP2
25
|Lenovo Moto G4 Plus
617 MSM8952, Adreno 405
25
|Motorola Moto G 1. Gen XT1032
400 MSM8226, Adreno 305
26
|...
|HTC 10 (max)
820 MSM8996, Adreno 530
48
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|57 fps
11 | Нагрев и шум
Нагрев
Honor 6X нагревался максимум до 37.5 °C (и это - после нагрузочного теста Stability Test длиной в 1 час), и ощущался едва тёплым. В верхней части температура составляла в среднем 33.8 °C, а с обратной стороны 29.4 °C (в режиме ожидания).
С помощью теста GFXBench мы проверили, ограничивает ли Honor 6X свою производительность в условиях повышенного нагрева. В этом тесте, сцена рендеринга динозавра циклично повторяется 30 раз подряд. До 17-го прохода результаты были стабильные, после чего производительность начала немного уменьшатся. Тем не менее, падение оказалось настолько низким, что нельзя даже говорить об этом всерьёз.
12 | Акустическая система
Монофонический динамик Honor 6X может достигать громкости в 81.9 дБ, но звук обладает металлическим оттенком и быстро искажается при максимальной громкости. При любом уровне громкости басов почти не слышно. Зато высоких вполне достаточно, хотя это может утомить слух при долгом прослушивании музыки или просмотре видео.
Звук, выдаваемый через 3.5-мм аудиопорт и Bluetooth, намного лучше, но в комплекте нет наушников.
Анализ АЧХ аудиосистемы Honor 6X
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.88 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 58% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 31% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 78% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Honor 5X
(+) | отличный уровень макс. громкости (88.2 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 16.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 83% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 92% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei P8 lite 2017
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 35% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 77% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
13 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Honor 6X проявил себя очень экономным смартфоном. Он намного более энергоэффективный, чем Honor 5X - почти 5 Вт в условиях максимальной нагрузки. Только Samsung Galaxy J7 показал ещё лучший результат. К тому же, Honor 6X является лучшим выбором для автономной работы, потому что у него самый большой аккумулятор. В нашем комплекте не было штатного зарядного устройства, так что мы не стали тестировать время полной зарядки.
|Выкл.
|0.11 / 0.3 Вт
|Ожидание
| 0.82 / 2 / 2.03 Вт
|Нагрузка
|
3.34 / 4.92 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Honor 6X
3340 мА⋅ч
|Honor 5X
3000 мА⋅ч
|Huawei P8 lite 2017
3000 мА⋅ч
|HTC One A9s
2300 мА⋅ч
|Samsung Galaxy J7 2016
3300 мА⋅ч
|Sony Xperia XA
2300 мА⋅ч
|Энергопотребление
-21%
-38%
-27%
21%
7%
|В простое, мин. *
0.82
0.87
-6%
1.44
-76%
1.29
-57%
0.67
18%
0.72
12%
|В простое, сред. *
2
2.08
-4%
2.47
-24%
2.28
-14%
1.71
14%
1.5
25%
|В простое, макс. *
2.03
2.22
-9%
2.58
-27%
2.52
-24%
1.83
10%
1.57
23%
|Нагрузка, сред. *
3.34
5.26
-57%
4.55
-36%
4.06
-22%
2.37
29%
3.48
-4%
|Нагрузка, макс. *
4.92
6.34
-29%
6.3
-28%
5.91
-20%
3.31
33%
6.04
-23%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Не вынимаемый литий-полимерный аккумулятор Honor 6X номиналом 3340 мАч получился на 340 мАч больше, чем у предшественника Honor 5X. Согласно информации производителя, этого должно быть достаточно для более чем 2 дней умеренного использования, или почти 1,5 дней интенсивной работы. Хотя не уточняется, что считается умеренной, а что - интенсивной. Наш тест аккумулятора показал, что смартфон вполне способен обеспечить заявленные показатели.
Honor 6X выключился через 16 часов реалистичного теста чтения веб-сайтов по WiFi, и продержался 14 часов 45 минут при проигрывании видео H.264. Таким образом, это вполне живучий смартфон, который легко проработает 2 дня от одной зарядки. Дольше работает только Samsung Galaxy J7, после которого идут все остальные устройства обзора. Honor 5X и XA - на последних местах, они в среднем работают вполовину меньше, чем 6X.
|Без нагрузки
|37час. 30мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|15час. 57мин.
|1080p-видео
|14час. 45мин.
|Макс. расход энергии
|6час. 15мин.
|Honor 6X
3340 мА⋅ч
|Honor 5X
3000 мА⋅ч
|Huawei P8 lite 2017
3000 мА⋅ч
|HTC One A9s
2300 мА⋅ч
|Samsung Galaxy J7 2016
3300 мА⋅ч
|Sony Xperia XA
2300 мА⋅ч
|Время работы
-45%
-33%
-37%
29%
-58%
|В простое
2250
1053
-53%
1326
-41%
1543
-31%
2030
-10%
775
-66%
|Нагрузка и 100% яркости
375
144
-62%
283
-25%
245
-35%
681
82%
170
-55%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
957
643
-33%
604
-37%
517
-46%
1025
7%
353
-63%
|Воспр. видео H.264
885
602
-32%
644
-27%
587
-34%
1220
38%
460
-48%
За
Против
Вердикт
В линейке Honor появился очень сбалансированный 5.5-дюймовый смартфон 6X. При его официальной цене в 249 евро, покупателю предлагается быстрый смартфон средней ценовой категории, собранный качественно, и который делает большинство вещей лучше, чем предшественник 5X. Конфигурация этой модели выглядит соблазнительно.
Наиболее интересным моментом является двойная камера с подвижным фокусом - такой функционал обычно встречается в существенно более дорогих смартфонах. Экран с разрешением Full HD panel, быстрым модемом 4G LTE Cat.6, поддержкой NFC и 2 нано-сим, а также 32 ГБ для хранения данных (из которых свободно 22.9 ГБ) являются большими плюсами. При этом, Honor 6X способен с лёгкостью проработать 2 полных дня подряд от одной зарядки, благодаря экономичности и большой ёмкости аккумулятора.
Honor 6X сочетает низкую цену с характеристиками смартфона практически премимум-категории.
Тем не менее, при низкой цене встречаются и компромиссы. Honor 6X работает только с Wi-Fi сетями в загруженном диапазоне 2.4 ГГц, и скорость передачи не поражает воображение. Помимо этого, современные игры не всегда идут плавно на максмальных настройках, несмотря на 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Монофонический динамик - посредственный, и зачастую звучит приглушённо.
Вряд ли это минус, но тем не менее важная деталь: на момент обзора, Honor 6X до сих пор работает на ОС Android 6.0. Обновление до Android 7.0 уже тестируется, и выйдет в ближайшие несколько недель.
Honor 6X - 06/03/2017 v6
Manuel Masiero