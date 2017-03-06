Notebookcheck

Обзор смартфона Huawei Honor 6X

Manuel Masiero (перевод - Andrei Manzhov), 16/03/2017

Хороший телефон по доступной цене. Honor 6X стоит немного, но в плане конфигурации и производительности вполне способен конкурировать с намного более дорогими смартфонами на Android. У него есть даже двойная камера! Посмотрим, как данный Huawei Honor покажет себя в тестах.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Не каждому надо покупать именно новейший iPhone, либо обязательно дорогущий флагман Samsung Galaxy. Есть люди, которые не хотят тратить 500 евро на телефон - или даже гораздо больше (как часто бывает в случае премиум-версий). Бывает так, что и в средней ценовой категории попадаются очень интересные варианты. Один из таких случаев - как раз Honor 6X. Honor, подразделение Huawei, официально продаёт этот 5.5-дюймовый смартфон за 249 евро, и при этом у него весьма интересные характеристики.

Самая любопытная деталь в 6X - безусловно, двойная камера, которая обычно встречается только в гораздо более дорогих смартфонах. В этом смартфоне она состоит из 12-мегапиксельной основной камеры и дополнительной 2-мегапиксельной линзы (которая фиксирует объём сцены). Эта комбинация помогает менять фокус фотографий даже после их создания, и довольно существенно модифицировать изображения. 8-мегапиксельная фронтальная камера делает весьма интересные селфи-снимки.

Остальные параметры Honor 6X тоже впечатляют, и определённо относятся к характеристикам смартфонов средней ценовой категории. 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 655 с интегрированным видеопроцессором ARM Mali-T830 MP2, 3 ГБ памяти и 32 ГБ для хранения данных являются основой смартфона. Экран с разрешением Full HD, 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth и NFC, поддержка двух SIM карт, сканер отпечатков пальцев, а также относительно современная версия ОС Android 6.0 дополняют его образ.

Начиная с марта, Honor 6X будет доступен также в официальной версии ProKit Edition по цене 319 евро. В этой версии будет 4 ГБ памяти и 64 ГБ для хранения данных. В поставку войдут наушники, селфи-палка, и адаптер USB Type-C.

Мы сравним наш тестовый смартфон (стандартная версия Honor 6X) с его предшественником, Honor 5X. В качестве соперников в обзор были включены: HTC One A9s, Huawei P8 lite, Samsung Galaxy J7, и Sony Xperia XA - т.к. у них схожие характеристики и производительность.

Хорошо (83%) Honor 6X HiSilicon Kirin 655ARM Mali-T830 MP2 v6 - 06/03/2017
Тестовое устройство: Honor Deutschland
(download rating image as PNG or SVG)
Honor 6X (6 Серия)
Процессор
HiSilicon Kirin 655 2.1 GHz
Графический адаптер
ARM Mali-T830 MP2
Оперативная память
3072 Мбайт 
, LPDDR3
Дисплей
5.5 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 401 точек/дюйм, abgerundetes 2,5D-Glas, IPS, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
32 GB eMMC Flash, 32 Гбайт 
, 22.9 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудиопорт, картридер: карты micro-SD до 128 ГБ, 1 сканер подушечки пальца, NFC, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: датчик Холла, приближения, компас, гироскоп, micro-USB 2.0, USB OTG, WiFi Direct, GLONASS, BeiDou
Коммуникации
802.11 b/g/n (b/g/n), Bluetooth 4.1, 2G (850, 900, 1800, 1900 МГц), 3G (900, 1900, 2100 МГц), 4G LTE Cat.6 300/50 (800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц), нано-SIM, SAR 1.23 Вт/кг (у головы), 1.16 Вт/кг (у тела), Dual SIM, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 8.2 x 150.9 x 76.2
Аккумулятор
3340 мА⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Android 6.0 Marshmallow
Камера
осн. камера: 12 Мп LED вспышка, фазовый автофокус, видео до 1920x1080 (30 к/с), линза: Sony IMX386
фронт. камера: 8 Мп видео до 1280x720 (30 к/с)
Дополнительно
акустическая система: моно динамик на левой грани, клавиатура: виртуальная, подсветка клавиатуры: да, кабель USB, модульный блок питания, EMUI 4.1, 24 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
Вес
162 г, адаптер питания: 35 г
Стоимость
249 евро

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Honor 6X получил металлический корпус, который скреплён пластиковой основой немного другого цвета. 2.5D-экран с защитой от царапин и закруглёнными краями полностью закрывает всю переднюю часть смартфона, что обеспечивает Honor 6X стильный внешний вид и вызывает ощущение качественного продукта. Смартфон весит 162 грамм и 8.2 мм в толщину - его приятно держать в руках, и для деформации придётся как следует постараться. 

На обратной стороне, в углублении, располагается легкодоступный сканер отпечатков пальцев, а также небольшой выступ двойной камеры. Поэтому, если нажать на края или углы смартфона, лежащего на ровной поверхности, он будет немного качаться.

Honor 6X доступен в золотом, серебряном, и сером цвете. Передняя поверхность первых двух расцветок - белая, а у серого варианта - чёрная.

2 | Порты и коммуникации

Характеристики у Honor 6X основательные: процессор HiSilicon Kirin 655 (8 ядер), встроенный видеоадаптер ARM Mali-T830 MP2, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти для хранения данных (в версии ProKit 4 ГБ оперативной и 64 ГБ для хранения данных). 

Телефон поддерживает карты памяти micro-SD до 128 ГБ, но на них можно хранить только файлы (переместить туда приложения не получится), а также подключение внешних устройств с помощью USB OTG.

Если использовать карту micro-SD, то задействовать вторую нано сим-карту не получится. Сравнивая с предыдущей моделью Honor, это - явный шаг назад, т.к. раньше можно было использовать 2 сим-карты и micro-SD, что не предусмотрено конструкцией гибридного слота в новой модели.

Слева: гибридный слот Micro-SD/нано-сим
Слева: гибридный слот Micro-SD/нано-сим
Справа: кнопка питания, клавиши громкости
Справа: кнопка питания, клавиши громкости
Верх: аудиопорт
Верх: аудиопорт
Низ: порт micro-USB 2.0 port, динамик
Низ: порт micro-USB 2.0 port, динамик

3 | Программное обеспечение

Honor 6X работает на ОС Android 6.0 Marshmallow, поверх которой - новейшая версия фирменной оболочки Huawei, EMUI 4.1, которая встречается и в других моделях компании. Предустановлен целый ряд приложений: "Dragon Mania", "Spider Man: Ultimate Power", Booking.com, Twitter, и Opera - но, к счастью, их легко удалить, если они не нужны.

На сегодняшний день обновление до Android 7.0 Nougat находится на этапе бета-тестирования, и финальная версия должна выйти довольно скоро. Также ожидается обновление EMUI до версии 5.0.

4 | Коммуникации и GPS

Категория LTE Cat.6, которую поддерживает модем Honor 6X, позволяет получать данные на скорости до 300 Мб/с и передавать до 50 Мб/с . Смартфон поддерживает все используемые в Европе частоты 2G, 3G и 4G.

На коротких расстояниях 6X обменивается данными по протоколам NFC, Bluetooth 4.1, и WiFi 802.11 b/g/n. Wi-Fi частота 5 ГГц не поддерживается, и хотя скорости передачи достаточные для обычной работы, они не могут считаться отличными: при 57.9 Мб/с, показатель 6X такой же, как у Huawei P8 lite, построенным на такой же платформе. Samsung Galaxy J7 немного медленней их обоих, а на первом месте - HTC One A9s, показывающий трёхзначные скорости.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
102 Мбит ∼100% +87%
Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
54.6 Мбит ∼54%
Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
54.5 Мбит ∼53% 0%
Samsung Galaxy J7 2016
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
42.9 Мбит ∼42% -21%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
109 Мбит ∼100% +88%
Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
57.9 Мбит ∼53%
Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
53.9 Мбит ∼49% -7%
Samsung Galaxy J7 2016
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
43.1 Мбит ∼40% -26%
GPS: на открытом воздухе
GPS: на открытом воздухе
GPS: внутри здания
GPS: внутри здания

Honor 6X определял местоположение с точностью 5 метров (как внутри здания, так и снаружи) - что довольно точно. Поэтому, взяв его на велопрогулку длиной 12 км (вместе с профессиональным навигатором Garmin Edge 500), планка наших ожиданий была установлена достаточно высоко. Honor 6X справился с этой задачей вполне достойно, немного сбиваясь в трудных точках (мосты, деревья, или повороты). Разница между двумя записанными маршрутами составила всего 300 метров. Хотя некоторые смартфоны могут обеспечить даже большую точность - способностей Honor 6X совершенно достаточно для повседневных задач.

Honor 6x: обзор маршрута
Honor 6x: обзор маршрута
Honor 6x: поворот
Honor 6x: поворот
Honor 6x: мост
Honor 6x: мост
Garmin Edge 500: обзор маршрута
Garmin Edge 500: обзор маршрута
Garmin Edge 500: поворот
Garmin Edge 500: поворот
Garmin Edge 500: мост
Garmin Edge 500: мост

5 | Телефон и качество голоса

Из-за особенностей интерфейса EMUI, приложение телефона на Honor 6X выглядит немного по-другому, чем стандартный телефон Google, хотя в конечном итоге обладает теми же самыми функциями. Качество приёма во время всех звонков было хорошим. Собеседники иногда звучали немного приглушённо, а на максимальной громкости звук быстро искажался.

6 | Камеры

Фото с основной камеры (кликнуть для увеличения)
Фото с основной камеры (кликнуть для увеличения)

При том, что Huawei оценивает Honor 6X всего в 250 евро, в этом 5.5-дюймовом смартфоне на Android есть то, чего не было в предыдущей модели 5X, и что обычно встречается только в более дорогих моделях: двойная камера с диапазоном апертуры от f/0.95 до f/16. Схема её работы такая: вспомогательная, 2-мегапиксельная камера, установленная под основной 12-мегапиксельной, отвечает исключительно за фиксацию глубины сцены. Такой двойной модуль позволяет вручную редактировать фотографии пост-фактум. К примеру, можно понизить резкость заднего плана, или повысить фокус определённых людей или объектов. 

В понятном, и хорошо структурированном меню камеры есть целый ряд полезных фотографам инструментов. Среди них - панорамная съёмка, ночной режим, и HDR. Все параметры фото, например, чувствительность, баланс можно настроить вручную в режиме "профессиональное фото". Есть режим автоматической съёмки по голосовой команде (например, "cheese" на английском), или когда уровень шума превысит заданный уровень. Также есть таймер, отслеживание объектов и улыбок. Размер фотографий - 3968 x 2979 пикселей (формат 4:3). Запись видео осуществляется в разрешении Full HD (30 кадров в секунду).

8-мегапиксельная камера в Honor поддерживает целый ряд функций для селфи: например, 10-уровневый фильтр изображений, и 9 дополнительных эффектов. Есть режим "идеальное селфи". Пользователь делает несколько разных селфи, а затем делает лицо тоньше, либо глаза - больше и ярче, причём можно также понизить резкость и сделать фотографию мягче. Фронтальная камера записывает видео в разрешении 720p (30 кадров в секунду).

Honor 6X делает приличные, привлекательные фотографии, они динамичные и чёткие. Цвета тоже очень хорошие и сбалансированные, выглядят естественно. Разве что контраст бывает немного задран, но это точно не минус, и не выглядит чрезмерным. В условиях слабого освещения фотографии иногда выглядят замыленными, но это не бросает тень на в целом хорошее впечатление от работы камеры. 

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

Мы сфотографировали тест ColorChecker Passport и нашу тестовую таблицу в условиях фиксированного освещения. Использовался автоматический режим камеры Honor 6X - и фотография после этого не редактировалась. Как видно по фотографии ColorChecker, цвета запечатлены довольно верно, хотя они всегда немного слишком яркие.

Смартфон воспроизводит тестовую таблицу весьма чётко, и не видно проблем с контурами, или градиентами цветов. Хотя в области углов снимка чёткость немного снижается, профессиональные камеры показывают схожий результат.

Цвета ColorChecker. Оригинальные цвета - в нижней части.
Цвета ColorChecker. Оригинальные цвета - в нижней части.
Тестовая таблица (фрагмент)
Тестовая таблица (фрагмент)
Тестовая таблица (щёлкнуть для увеличения)
Тестовая таблица (щёлкнуть для увеличения)

7 | Устройства ввода

Стеклянная поверхность 2.5D-экрана с закруглёнными углами выглядит привлекательно, и пальцы скользят хорошо. Экран поддерживает до 10 одновременных касаний, которые чётко отрабатываются даже в углах. В Honor установлена знакомая клавиатура Swype. Она хорошо структурирована и поддерживает прямой ввод специальных символов. Тем не менее, некоторые могут быть недовольны некоторыми её функциями, и в таком случае можно легко установить любую другую из Google Play Store.

Аппаратные кнопки питания и управления громкостью выглядят качественно. Они не болтаются, и хорошо нажимаются. Сканер отпечатков пальцев в углублении под двойной камерой тоже работает быстро и чётко. В менеджере отпечатков пальцев можно сохранить до 5 отпечатков. Сенсор можно использовать для ответа на звонки, или фото-видеозаписи.

8 | Дисплей

Субпиксели
Субпиксели

Как и у своего предшественника, в Honor 6X установлен очень яркий экран Full HD - 540.1 Кд/м² это даже немного ярче, чем в 5X. В тесте с половинной заливкой белым мы замерили похожий результат в 534 Кд/м². С этим могут состязаться только другой смартфон компании, Huawei P8 lite, а также Sony Xperia XA - поскольку остальные соперники из данного обзора - HTC One A9s и Samsung Galaxy J7 - обладают намного более тусклыми экранами.

IPS-матрица в 6X обладает хорошим контрастом (960:1) и уровнем чёрного (0.57 Кд/м²). Хотя Honor 5X по этому параметру показывает существенно лучший результат, невооружённым глазом заметить разницу практически невозможно. По яркости подсветки Honor 6X явно на первом месте. Её равномерность (94%) отличная (у 5X: 85%); это лучший результат в нашем обзоре.

551
cd/m²		547
cd/m²		539
cd/m²
556
cd/m²		547
cd/m²		545
cd/m²
533
cd/m²		520
cd/m²		523
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 556 cd/m² В среднем: 540.1 cd/m² Minimum: 7.34 cd/m²
Равномерность подсветки: 94 %
От батареи: 547 cd/m²
Контрастность: 960:1 (Уровень чёрного: 0.57 cd/m²)
ΔE Color 5.1 | - Ø
ΔE Greyscale 6.2 | - Ø
Gamma: 2.09
Honor 6X
IPS, 1920x1080, 5.5		Honor 5X
IPS, 1920x1080, 5.5		Huawei P8 lite 2017
IPS, 1920x1080, 5.2		HTC One A9s
IPS, 1280x720, 5		Samsung Galaxy J7 2016
Super AMOLED, 1280x720, 5.5		Sony Xperia XA
IPS, 1280x720, 5
Параметры экрана
10%
12%
22%
15%
-15%
Brightness
540
521
-4%
559
4%
320
-41%
289
-46%
475
-12%
Brightness Distribution
94
85
-10%
91
-3%
85
-10%
91
-3%
81
-14%
Уровень чёрного *
0.57
0.43
25%
0.39
32%
0.23
60%
0.61
-7%
Контрастность
960
1244
30%
1474
54%
1513
58%
849
-12%
Colorchecker DeltaE *
5.1
4.88
4%
5.2
-2%
3.5
31%
2.9
43%
6.8
-33%
DeltaE для серого *
6.2
5.2
16%
7.2
-16%
4
35%
2.1
66%
7
-13%
Гамма
2.09 115%
2.26 106%
2.4 100%
2.3 104%
2.05 117%
2.35 102%
CCT
6546 99%
7766 84%
7224 90%
6527 100%
6228 104%
8151 80%

* ... меньше = лучше

Настройка цветовой температуры
Настройка цветовой температуры

Цветовая температура может быть откорректирована в настройках. Для этого нужно изменить режим по умолчанию ("стандартный") на "тёплый" или "холодный", либо выбрать значение на цветовом круге. 

При тестах на спектрофотомере и программном комплексе CalMAN, результаты профилей стандартный" и "тёплый" явно выше идеального значения (DeltaE < 3). Цветовая температура в 8112 K также немного высоковата (профиль стандартный"). С другой стороны, в профиле "тёплый" она почти идеальна: 6546 K - названия профилей надо было бы поменять местами. В конечном итоге, для экрана смартфона такие отклонения вполне приемлемы. По точности отображения цветов Honor 6X находится примерно посередине между участниками нашего обзора.

ColorChecker (стандартный/sRGB)
ColorChecker (стандартный/sRGB)
ColorChecker (тёплый/sRGB)
ColorChecker (тёплый/sRGB)
Colorspace (стандартный/sRGB)
Colorspace (стандартный/sRGB)
Colorspace (тёплый/AdobeRGB)
Colorspace (тёплый/AdobeRGB)
Оттенки серого (стандартный/sRGB)
Оттенки серого (стандартный/sRGB)
Оттенки серого (тёплый/sRGB)
Оттенки серого (тёплый/sRGB)
Насыщенность (стандартный/sRGB)
Насыщенность (стандартный/sRGB)
Насыщенность (тёплый/RGB)
Насыщенность (тёплый/RGB)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
24 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 5 ms стадия 1
↘ 19 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 26% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
41 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 12 ms стадия 1
↘ 29 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 44% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.4 миллисек.)

Пользоваться Honor 6X на открытом воздухе - одно удовольствие, поскольку яркость его экрана очень высокая, 566 Кд/м². Даже в солнечный день, когда очень много света, экран хорошо виден (только лучше минимизировать отражения на экране). 

Углы обзора отличные, как и должно быть в случае экрана IPS. Хотя экран иногда немного повышает яркость в случае экстремальных улов обзора со стороны, текст остаётся идеально читаемым.

На открытом воздухе
На открытом воздухе
Углы обзора
Углы обзора

9 | Производительность

HiSilicon Kirin 655 - это ARM-платформа средней ценовой категории с 8 ядрами Cortex A53. Они объединены в 2 кластера по 4 ядра. Первый кластер (частота до 2.1 ГГц) используется для производительных задач, а второй - для стандартных (частота до 1.7 ГГц). Частью платформы являются встроенный видеопроцессор ARM Mali-T830 MP2 и 3 ГБ оперативной памяти (4 ГБ в версии ProKit).

При работе над обзором мы изредка замечали задержки и подвисания. Это отражено и в синтетических тестах. Но в целом, производительность Honor 6X очень хорошая. Он явно опережает своего предшественника 5X на платформе Qualcomm, и является одним из самых быстрых в этом обзоре. Его производительность почти аналогична Huawei P8 lite, который работает на том же чипсете HiSilicon Kirin 655. Тем не менее, преимущество перед конкурентами незначительное. К примеру, Sony Xperia XA не отстаёт ни на шаг.

AnTuTu Benchmark v6 | Geekbench 4 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | PCMark for Android | BaseMark OS II
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
Honor 6X
56764 Points ∼31%
Honor 5X
37152 Points ∼20% -35%
Huawei P8 lite 2017
56798 Points ∼31% 0%
HTC One A9s
51330 Points ∼28% -10%
Samsung Galaxy J7 2016
45234 Points ∼25% -20%
Sony Xperia XA
48331 Points ∼26% -15%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
Honor 6X
3341 Points ∼12%
Huawei P8 lite 2017
3240 Points ∼12% -3%
HTC One A9s
2936 Points ∼11% -12%
Samsung Galaxy J7 2016
3277 Points ∼12% -2%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
Honor 6X
788 Points ∼14%
Huawei P8 lite 2017
780 Points ∼14% -1%
HTC One A9s
711 Points ∼13% -10%
Samsung Galaxy J7 2016
680 Points ∼12% -14%
3DMark
Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
Honor 6X
1440 Points ∼56%
Huawei P8 lite 2017
1532 Points ∼60% +6%
HTC One A9s
1175 Points ∼46% -18%
Samsung Galaxy J7 2016
1681 Points ∼66% +17%
Sony Xperia XA
1236 Points ∼48% -14%
Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
Honor 6X
318 Points ∼6%
Huawei P8 lite 2017
321 Points ∼6% +1%
HTC One A9s
359 Points ∼7% +13%
Samsung Galaxy J7 2016
242 Points ∼4% -24%
Sony Xperia XA
306 Points ∼6% -4%
Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
Honor 6X
385 Points ∼10%
Huawei P8 lite 2017
389 Points ∼10% +1%
HTC One A9s
425 Points ∼11% +10%
Samsung Galaxy J7 2016
299 Points ∼8% -22%
Sony Xperia XA
422 Points ∼11% +10%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
Honor 6X
1433 Points ∼55%
Honor 5X
1089 Points ∼42% -24%
Huawei P8 lite 2017
1547 Points ∼60% +8%
HTC One A9s
1269 Points ∼49% -11%
Samsung Galaxy J7 2016
303 Points ∼12% -79%
Sony Xperia XA
1259 Points ∼49% -12%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
Honor 6X
468 Points ∼6%
Honor 5X
103 Points ∼1% -78%
Huawei P8 lite 2017
516 Points ∼7% +10%
HTC One A9s
524 Points ∼7% +12%
Samsung Galaxy J7 2016
1687 Points ∼22% +260%
Sony Xperia XA
525 Points ∼7% +12%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
Honor 6X
550 Points ∼11%
Honor 5X
129 Points ∼3% -77%
Huawei P8 lite 2017
606 Points ∼12% +10%
HTC One A9s
603 Points ∼12% +10%
Samsung Galaxy J7 2016
394 Points ∼8% -28%
Sony Xperia XA
603 Points ∼12% +10%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
Honor 6X
13535 Points ∼20%
Honor 6X
13535 Points ∼20% 0%
Honor 5X
8174 Points ∼12% -40%
Huawei P8 lite 2017
13590 Points ∼20% 0%
HTC One A9s
12025 Points ∼17% -11%
Samsung Galaxy J7 2016
12949 Points ∼19% -4%
Sony Xperia XA
12138 Points ∼18% -10%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
Honor 6X
11353 Points ∼2%
Honor 6X
11353 Points ∼2% 0%
Honor 5X
7764 Points ∼2% -32%
Huawei P8 lite 2017
11147 Points ∼2% -2%
HTC One A9s
10453 Points ∼2% -8%
Samsung Galaxy J7 2016
7746 Points ∼2% -32%
Sony Xperia XA
10916 Points ∼2% -4%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
Honor 6X
11775 Points ∼6%
Honor 6X
11775 Points ∼6% 0%
Honor 5X
7852 Points ∼4% -33%
Huawei P8 lite 2017
11611 Points ∼6% -1%
HTC One A9s
10766 Points ∼5% -9%
Samsung Galaxy J7 2016
8505 Points ∼4% -28%
Sony Xperia XA
11156 Points ∼6% -5%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
Honor 6X
18 fps ∼1%
Honor 5X
14 fps ∼1% -22%
Huawei P8 lite 2017
18 fps ∼1% 0%
HTC One A9s
18 fps ∼1% 0%
Samsung Galaxy J7 2016
12 fps ∼1% -33%
Sony Xperia XA
18 fps ∼1% 0%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
Honor 6X
19 fps ∼4%
Honor 5X
14 fps ∼3% -26%
Huawei P8 lite 2017
19 fps ∼4% 0%
HTC One A9s
27 fps ∼6% +42%
Samsung Galaxy J7 2016
19 fps ∼4% 0%
Sony Xperia XA
28 fps ∼6% +47%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
Honor 6X
4.6 fps ∼1%
Honor 5X
5.4 fps ∼1% +17%
Huawei P8 lite 2017
7.9 fps ∼1% +72%
HTC One A9s
7.2 fps ∼1% +57%
Samsung Galaxy J7 2016
9.4 fps ∼2% +104%
Sony Xperia XA
7.2 fps ∼1% +57%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
Honor 6X
8.5 fps ∼4%
Honor 5X
5.9 fps ∼3% -31%
Huawei P8 lite 2017
8.5 fps ∼4% 0%
HTC One A9s
14 fps ∼6% +65%
Samsung Galaxy J7 2016
4.9 fps ∼2% -42%
Sony Xperia XA
15 fps ∼7% +76%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
Honor 6X
2.5 fps ∼1%
Huawei P8 lite 2017
4.6 fps ∼1% +84%
HTC One A9s
2.6 fps ∼1% +4%
Samsung Galaxy J7 2016
3.2 fps ∼1% +28%
Sony Xperia XA
4.8 fps ∼1% +92%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
Honor 6X
4.9 fps ∼3%
Huawei P8 lite 2017
5 fps ∼3% +2%
HTC One A9s
11 fps ∼6% +124%
Samsung Galaxy J7 2016
7.2 fps ∼4% +47%
Sony Xperia XA
11 fps ∼6% +124%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
Honor 6X
4383 Points ∼54%
Honor 5X
3794 Points ∼47% -13%
Huawei P8 lite 2017
4419 Points ∼54% +1%
HTC One A9s
3350 Points ∼41% -24%
Samsung Galaxy J7 2016
3691 Points ∼45% -16%
Sony Xperia XA
4685 Points ∼58% +7%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
Honor 6X
720 Points ∼47%
Honor 5X
9 Points ∼1% -99%
Huawei P8 lite 2017
10 Points ∼1% -99%
Samsung Galaxy J7 2016
624 Points ∼40% -13%
Sony Xperia XA
717 Points ∼46% 0%
Graphics (по убыванию)
Honor 6X
819 Points ∼10%
Honor 5X
763 Points ∼9% -7%
Huawei P8 lite 2017
826 Points ∼10% +1%
Samsung Galaxy J7 2016
512 Points ∼6% -37%
Sony Xperia XA
669 Points ∼8% -18%
Memory (по убыванию)
Honor 6X
1779 Points ∼46%
Honor 5X
787 Points ∼20% -56%
Huawei P8 lite 2017
1658 Points ∼43% -7%
Samsung Galaxy J7 2016
1319 Points ∼34% -26%
Sony Xperia XA
1076 Points ∼28% -40%
System (по убыванию)
Honor 6X
2721 Points ∼41%
Honor 5X
1378 Points ∼21% -49%
Huawei P8 lite 2017
2694 Points ∼41% -1%
Samsung Galaxy J7 2016
2127 Points ∼32% -22%
Sony Xperia XA
2289 Points ∼35% -16%
Overall (по убыванию)
Honor 6X
1300 Points ∼40%
Honor 5X
297 Points ∼9% -77%
Huawei P8 lite 2017
435 Points ∼13% -67%
HTC One A9s
Points ∼0% -100%
Samsung Galaxy J7 2016
973 Points ∼30% -25%
Sony Xperia XA
1043 Points ∼32% -20%

Легенда

 
Honor 6X HiSilicon Kirin 655, ARM Mali-T830 MP2, 32 GB eMMC Flash
 
Honor 5X Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Qualcomm Adreno 405, 16 GB eMMC Flash
 
Huawei P8 lite 2017 HiSilicon Kirin 655, ARM Mali-T830 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
HTC One A9s Mediatek Helio P10 MT6755, ARM Mali-T860 MP2, 32 GB eMMC Flash
 
Samsung Galaxy J7 2016 Samsung Exynos 7870 Octa, ARM Mali-T830 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
Sony Xperia XA Mediatek Helio P10 MT6755, ARM Mali-T860 MP2, 16 GB eMMC Flash

В тестах чтения веб-сайтов различий между Honor 6X и остальными устройствами ещё меньше. Все смартфоны быстро работают с интернетом. Это верно и для предшественника, Honor 5X который лишь чуть-чуть отстаёт в тесте Mozilla Kraken 1.1.

Octane V2 | Mozilla Kraken 1.1 | WebXPRT 2015 | JetStream 1.1
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
4199 Points ∼8%
Honor 5X (Chrome 48)
3595 Points ∼7% -14%
Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
4630 Points ∼9% +10%
HTC One A9s (Chrome 54)
4395 Points ∼9% +5%
Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
3905 Points ∼8% -7%
Sony Xperia XA (Chrome 51)
4046 Points ∼8% -4%
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
9373.3 ms * ∼16%
Honor 5X (Chrome 48)
12510 ms * ∼21% -33%
Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
8768.2 ms * ∼15% +6%
HTC One A9s (Chrome 54)
9346 ms * ∼16% -0%
Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
9670.9 ms * ∼16% -3%
Sony Xperia XA (Chrome 51)
9609.8 ms * ∼16% -3%
WebXPRT 2015 - Overall Score (по убыванию)
Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
73 Points ∼13%
Honor 5X (Chrome 48)
65 Points ∼11% -11%
Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
62 Points ∼11% -15%
HTC One A9s (Chrome 54)
69 Points ∼12% -5%
Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
66 Points ∼11% -10%
Sony Xperia XA (Chrome 51)
72 Points ∼13% -1%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
Honor 6X (Chrome 56.0.2924.87)
26.464 Points ∼8%
Honor 5X (Chrome 48)
21.92 Points ∼7% -17%
Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
29.499 Points ∼9% +11%
HTC One A9s (Chrome 54)
27.48 Points ∼9% +4%
Samsung Galaxy J7 2016 (Chrome 52.0.2743.98)
24.119 Points ∼8% -9%
Sony Xperia XA (Chrome 51)
27.5 Points ∼9% +4%

* ... меньше = лучше

В тесте скорости памяти Honor 6X снова проявляет себя как быстрый смартфон, и он довольно существенно опережает некоторых соперников - особенно своего предшественника 5X, который остался намного позади (за исключением скорости последовательной записи). Samsung Galaxy J7 и Sony Xperia XA примерно такие же быстрые, как и Honor 6X. Тем не менее, никакое из устройств этого обзора не смогло выжать максимум из нашей эталонной карты Toshiba Exceria Pro M401 (макс. чтение:  95 МБ/с, макс. запись: 80 МБ/с); смартфоны Sony и Samsung показывают лучшую производительность. Honor 6X показал нормальные результаты в 34.5 МБ/с для чтения и 52 МБ/с при записи, но это показатель устройства не более чем средней ценовой категории.

Honor 6X
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 32 GB eMMC Flash		Honor 5X
Adreno 405, 616 MSM8939v2, 16 GB eMMC Flash		Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash		HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash		Samsung Galaxy J7 2016
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash		Sony Xperia XA
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 16 GB eMMC Flash
AndroBench 3-5
-45%
-29%
-25%
-13%
-9%
Sequential Write 256KB SDCard
34.53 (Toshiba Exceria Pro M401)
32.1 (Toshiba Exceria Pro M401)
-7%
25.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
-26%
58.24 (Toshiba Exceria Pro M401)
69%
50.68 (Toshiba Exceria Pro M401)
47%
Sequential Read 256KB SDCard
52.02 (Toshiba Exceria Pro M401)
53.1 (Toshiba Exceria Pro M401)
2%
39.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
-24%
75.54 (Toshiba Exceria Pro M401)
45%
72.87 (Toshiba Exceria Pro M401)
40%
Random Write 4KB
45.05
10
-78%
8
-82%
34.6
-23%
10.11
-78%
10.6
-76%
Random Read 4KB
39.55
17
-57%
38.7
-2%
21.3
-46%
22.33
-44%
22.05
-44%
Sequential Write 256KB
73.85
78
6%
42
-43%
68.6
-7%
46.24
-37%
68.64
-7%
Sequential Read 256KB
283.37
144
-49%
165.8
-41%
210.2
-26%
189.35
-33%
240.43
-15%

10 | Игры

На Honor 6X можно играть в современные Android-игры, но не на максимальном уровне детализации (в этом случае, в требовательной "Asphalt 8: Airborne" частота кадров не превысит 25 к/с). Изредка возникающие подвисания в ряде сцен делают это очевидным. С другой стороны, в "Dead Trigger 2" такого не происходило, в эту игру можно спокойно играть на максимальных настройках. Тачскрин и сенсор положения в пространстве работали безукоризненно. 

"Dead Trigger 2"
"Dead Trigger 2"
"Asphalt 8: Airborne"
"Asphalt 8: Airborne"
Asphalt 8: Airborne
 НастройкиЗначение
 high25 fps
 very low30 fps
Открыть сравнение
Samsung Galaxy J1 2016 (min)
 3475 Quad, Mali-T720
12
   ...
BlackBerry Priv
 808 MSM8992, Adreno 418
24
Huawei Y6 II Compact
 MT6735, Mali-T720 MP2
24
Honor 6X
 Kirin 655, Mali-T830 MP2
25
Lenovo Moto G4 Plus
 617 MSM8952, Adreno 405
25
Motorola Moto G 1. Gen XT1032
 400 MSM8226, Adreno 305
26
   ...
HTC 10 (max)
 820 MSM8996, Adreno 530
48
Dead Trigger 2
 НастройкиЗначение
 high57 fps

11 | Нагрев и шум

Нагрев

Honor 6X нагревался максимум до 37.5 °C (и это - после нагрузочного теста Stability Test длиной в 1 час), и ощущался едва тёплым. В верхней части температура составляла в среднем 33.8 °C, а с обратной стороны 29.4 °C (в режиме ожидания).

С помощью теста GFXBench мы проверили, ограничивает ли Honor 6X свою производительность в условиях повышенного нагрева. В этом тесте, сцена рендеринга динозавра циклично повторяется 30 раз подряд. До 17-го прохода результаты были стабильные, после чего производительность начала немного уменьшатся. Тем не менее, падение оказалось настолько низким, что нельзя даже говорить об этом всерьёз.

GFXBench производительность
GFXBench производительность
GFXBench Аккумулятор
GFXBench Аккумулятор
GFXBench частота кадров (динозавр)
GFXBench частота кадров (динозавр)
Макс.
 35.9 °C34.8 °C37.1 °C 
 35.2 °C35.1 °C37.5 °C 
 34.1 °C33.7 °C36 °C 
Максимум: 37.5 °C
В среднем: 35.5 °C
31.7 °C32.2 °C32.5 °C
31.7 °C31.7 °C32.4 °C
32.1 °C31.5 °C32 °C
Максимум: 32.5 °C
В среднем: 32 °C
Темп. воздуха 21.4 °C | Voltcraft IR-260

12 | Акустическая система

Параметры динамика
Параметры динамика

Монофонический динамик Honor 6X может достигать громкости в 81.9 дБ, но звук обладает металлическим оттенком и быстро искажается при максимальной громкости. При любом уровне громкости басов почти не слышно. Зато высоких вполне достаточно, хотя это может утомить слух при долгом прослушивании музыки или просмотре видео.

Звук, выдаваемый через 3.5-мм аудиопорт и Bluetooth, намного лучше, но в комплекте нет наушников.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.642.62525.437.53125.334.64032.931.35033.630.96331.632.48028.429.71002728.412520.829.21602231.720021.336.925020.84631521.252.340019.455.850019.559.163017.760.880017.966.6100017.871.5125017.375160017.472.3200016.772.7250017.271.6315018.270.7400017.967.6500017.666.6630017.761.6800017.856.51000017.957.11250018.156.91600018.242.2SPL3081.9N1.346.3median 17.9Honor 6Xmedian 59.1Delta1.31134.139.435.734.134.432.132.434.432.729.727.532.728.635.927.528.631.937.935.431.934.131.429.734.129.326.529.229.325.525.825.325.527.925.724.127.935.628.62335.640.535.223.140.548.943.418.548.953.945.720.553.95748.518.75760.150.218.160.159.750.918.259.75750.319.15764.457.11764.471.362.717.371.374.765.917.474.775.767.517.575.776.267.217.376.279.169.617.279.181.171.917.281.180.170.617.280.176.567.317.676.574.665.117.774.66757.917.86757.547.11857.541.931.417.941.988.279.129.988.265.638.11.365.6median 60.1Honor 5Xmedian 50.9median 17.9median 60.114.713.91.514.73629.93642.228.342.238.229.238.231.730.331.731.229.731.227.925.827.931.823.531.827.72427.731.125.131.126.121.826.132.221.732.237.324.737.34524.14551.521.851.557.922.457.963.219.863.26518.56565.318.465.367.11967.168.717.268.768.316.168.369.51669.570.916.470.97515.87577.214.677.272.514.672.572.914.772.974.514.974.569.414.769.455.514.755.583.629.883.653.11.353.1median 65.3Huawei P8 lite 2017median 18.4median 65.312.93.212.9hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Honor 6X

(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.88 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 21.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 58% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 31% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 78% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Honor 5X

(+) | отличный уровень макс. громкости (88.2 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 21.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 16.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 83% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 92% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei P8 lite 2017

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 32.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 35% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 77% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

13 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

Honor 6X проявил себя очень экономным смартфоном. Он намного более энергоэффективный, чем Honor 5X - почти 5 Вт в условиях максимальной нагрузки. Только Samsung Galaxy J7 показал ещё лучший результат. К тому же, Honor 6X является лучшим выбором для автономной работы, потому что у него самый большой аккумулятор. В нашем комплекте не было штатного зарядного устройства, так что мы не стали тестировать время полной зарядки.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.11 / 0.3 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.82 / 2 / 2.03 Вт
Нагрузка midlight 3.34 / 4.92 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Honor 6X
3340 мА⋅ч		Honor 5X
3000 мА⋅ч		Huawei P8 lite 2017
3000 мА⋅ч		HTC One A9s
2300 мА⋅ч		Samsung Galaxy J7 2016
3300 мА⋅ч		Sony Xperia XA
2300 мА⋅ч
Энергопотребление
-21%
-38%
-27%
21%
7%
В простое, мин. *
0.82
0.87
-6%
1.44
-76%
1.29
-57%
0.67
18%
0.72
12%
В простое, сред. *
2
2.08
-4%
2.47
-24%
2.28
-14%
1.71
14%
1.5
25%
В простое, макс. *
2.03
2.22
-9%
2.58
-27%
2.52
-24%
1.83
10%
1.57
23%
Нагрузка, сред. *
3.34
5.26
-57%
4.55
-36%
4.06
-22%
2.37
29%
3.48
-4%
Нагрузка, макс. *
4.92
6.34
-29%
6.3
-28%
5.91
-20%
3.31
33%
6.04
-23%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Не вынимаемый литий-полимерный аккумулятор Honor 6X номиналом 3340 мАч получился на 340 мАч больше, чем у предшественника Honor 5X. Согласно информации производителя, этого должно быть достаточно для более чем 2 дней умеренного использования, или почти 1,5 дней интенсивной работы. Хотя не уточняется, что считается умеренной, а что - интенсивной. Наш тест аккумулятора показал, что смартфон вполне способен обеспечить заявленные показатели.

Honor 6X выключился через 16 часов реалистичного теста чтения веб-сайтов по WiFi, и продержался 14 часов 45 минут при проигрывании видео H.264. Таким образом, это вполне живучий смартфон, который легко проработает 2 дня от одной зарядки. Дольше работает только Samsung Galaxy J7, после которого идут все остальные устройства обзора. Honor 5X и XA - на последних местах, они в среднем работают вполовину меньше, чем 6X.

Автономная работа
Без нагрузки
37час. 30мин.
Интернет через WiFi v1.3
15час. 57мин.
1080p-видео
14час. 45мин.
Макс. расход энергии
6час. 15мин.
Honor 6X
3340 мА⋅ч		Honor 5X
3000 мА⋅ч		Huawei P8 lite 2017
3000 мА⋅ч		HTC One A9s
2300 мА⋅ч		Samsung Galaxy J7 2016
3300 мА⋅ч		Sony Xperia XA
2300 мА⋅ч
Время работы
-45%
-33%
-37%
29%
-58%
В простое
2250
1053
-53%
1326
-41%
1543
-31%
2030
-10%
775
-66%
Нагрузка и 100% яркости
375
144
-62%
283
-25%
245
-35%
681
82%
170
-55%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
957
643
-33%
604
-37%
517
-46%
1025
7%
353
-63%
Воспр. видео H.264
885
602
-32%
644
-27%
587
-34%
1220
38%
460
-48%

За

+ доступная цена
+ корпус высокого качества
+ LTE Cat.6 (300/50) и NFC
+ 2 нано SIM-карты
+ сканер отпечатков пальцев
+ двойная камера делает неплохие фото
+ яркий экран с разрешением Full HD
+ высокая производительность системы
+ нет ограничения производительности при высокой нагрузке
+ долгое время работы от аккумулятора

Против

- App2SD не поддерживается
- WiFi не работает в диапазоне 5 ГГц
- только гибридный слот 2 SIM карт
- игры не всегда идут плавно
- посредственный монофонический динамик

Вердикт

В обзоре: Honor 6X. Предоставлен Honor Germany.
В обзоре: Honor 6X. Предоставлен Honor Germany.

В линейке Honor появился очень сбалансированный 5.5-дюймовый смартфон 6X. При его официальной цене в 249 евро, покупателю предлагается быстрый смартфон средней ценовой категории, собранный качественно, и который делает большинство вещей лучше, чем предшественник 5X. Конфигурация этой модели выглядит соблазнительно.  

Наиболее интересным моментом является двойная камера с подвижным фокусом - такой функционал обычно встречается в существенно более дорогих смартфонах. Экран с разрешением Full HD panel, быстрым модемом 4G LTE Cat.6, поддержкой NFC и 2 нано-сим, а также 32 ГБ для хранения данных (из которых свободно 22.9 ГБ) являются большими плюсами. При этом, Honor 6X способен с лёгкостью проработать 2 полных дня подряд от одной зарядки, благодаря экономичности и большой ёмкости аккумулятора. 

Honor 6X сочетает низкую цену с характеристиками смартфона практически премимум-категории.

Тем не менее, при низкой цене встречаются и компромиссы. Honor 6X работает только с Wi-Fi сетями в загруженном диапазоне 2.4 ГГц, и скорость передачи не поражает воображение. Помимо этого, современные игры не всегда идут плавно на максмальных настройках, несмотря на 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Монофонический динамик - посредственный, и зачастую звучит приглушённо.

Вряд ли это минус, но тем не менее важная деталь: на момент обзора, Honor 6X до сих пор работает на ОС Android 6.0. Обновление до Android 7.0 уже тестируется, и выйдет в ближайшие несколько недель.

Honor 6X - 06/03/2017 v6
Manuel Masiero

Внешний вид
83%
Клавиатура
72 / 75 → 95%
Сенсорная панель
88%
Интерфейсы
42 / 60 → 70%
Портативность
91%
Автономность
97%
Дисплей
84%
Игры и 3D
19 / 63 → 30%
Процессор
47 / 70 → 67%
Охлаждение
91%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
66 / 91 → 73%
Камера
73%
Средний балл
73%
83%
Smartphone - Итоговый рейтинг

Pricecompare

> Главная > Каталог обзоров > Обзор смартфона Huawei Honor 6X
Manuel Masiero, 2017-03-16 (Update: 2017-03-17)

 