Обзор смартфона ZTE Blade A510
Отличные фото - в смартфоне за 100 евро? Китайский производитель ZTE рекламирует этот смартфон начального уровня Blade A510 как лучший выбор для тех, кто ищет дешёвый смартфон, но хочет снимать отличные фото и видео. Справится ли 13 МП камера этого смартфона с таким обещанием?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
ZTE, довольно известный производитель смартфонов, стремится завоевать сердца потенциальных клиентов с помощью главной характеристики своей доступной модели Blade A510: цены. Этот смартфон начального уровня сейчас продаётся в рознице примерно за 100 евро, а во время теста был замечен даже по цене 80 евро.
Компоненты, из которых состоит смартфон, соответствуют его ценовой категории, и в сравнении с конкурентами обнаруживаются лишь несущественные отличия. У Blade A510 5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD, аккумулятор номиналом 2200 мАч (который не вынимается - даже несмотря на то, что в телефоне есть съемная крышка), плюс 4-ядерный процессор от MediaTek. ZTE установила всего 8 ГБ памяти для хранения данных, и всего 1 ГБ оперативной - что довольно мало даже для начальной ценовой категории (устройств с рекомендованной розничной ценой около 130 евро). Основная камера обладает разрешением 13 МП, а фронтальная - 5 МП. По заверениям производителя, они делают восхитительные фотографии.
В качестве соперников из устройств этого ценового диапазона мы выбрали Blackview A8 Max, Archos 50 Platinum 4G, TP-Link Neffos C5, Huawei Y5 II и Ulefone Metal. Возможным конкурентом может быть и собственная модель Huawei, Blade V7 Lite. Она стоит на 30-40 евро дороже Blade A510, но их технические характеристики похожи.
фронт. камера: 5 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
В Германии этот смартфон ZTE продаётся с 3 расцветками корпуса: белой, светло-серой, и тёмно-серой. Корпус Blade A510 сделан из пластика, со стеклом на передней панели - и качество сборки хорошее. Рамки экрана - модели начального уровня, довольно большие, что отражается также в относительно большом соотношении экрана к площади корпуса в 66%. Кнопки питания и регулировки громкости вполне хорошо нажимаются.
Чёрная задняя крышка, которая немного прогибается - съёмная. Под ней находится слот карты памяти micro-SD и 2 слота SIM карт. Аккумулятор 2200 мАч - встроенный. Сильное давление на заднюю крышку приводит к немного заметным волнам на экране. Тем не менее, критиковать корпус особо не за что.
2 | Порты и коммуникации
В Blade A510 установлена медленная флэш-память eMMC, и её объём очень маленький - всего 8 ГБ, из которых пользователю доступно менее 4 ГБ. По крайней мере, в этом двухсимочном смартфоне можно расширить память на 32 ГБ с помощью карт micro-SD. Её можно отформатировать как внутреннюю (для установки приложений).
Порт micro-USB 2.0, расположенный снизу, можно использовать только для зарядки. Он не поддерживает подключение внешних устройств с помощью OTG (on-the-go). Есть поддержка WiFi Direct, а также светодиод уведомлений, который часто не ставят в недорогие устройства.
3 | Программное обеспечение
Как и в линейке Blade V7, в качестве операционной системы ZTE выбрала Google Android 6.0 Marshmallow, поверх которой работает фирменная оболочка под названием MiFavor 3.5. Тем не менее, она очень похожа на "голый" андроид, особенно в области меню и панели уведомлений. Всплывающий список приложений отсутствует. Сомнительно - да и пока даже не обсуждалось - что это устройство в будущем обновят до Android 7.0 Nougat, или новой версии интерфейса MiFavor 4.0. В момент работы над обзором, в смартфоне были установлены обновления безопасности от июля 2016 года.
4 | Коммуникации и GPS
Адаптер беспроводных сетей WiFi поддерживает стандарты IEEE 802.11 b/g/n - и поэтому работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Скорость передачи в 50 Мб/с (подключение к эталонному роутеру Linksys EA 8500) вполне на уровне остальных устройств начального уровня. Уровень приёма сигнала в непосредственной близости от роутера (Telekom Speedport, W921V) составил почти -34 дБ, что довольно мало.
Этот смартфон поддерживает 2 сим-карты. 1 nano-SIM и 1 micro-SIM работают в 4G. В отличие от большинства своих конкурентов, в которых используется гибридный слот, вторая сим-карта не ограничена только работой в 2G. Поддерживаются 4 диапазона GSM, 2 UMTS, и 4G LTE в диапазонах 1, 3, 7, 8, и 20.
Blade A510 поддерживает Bluetooth 4.1, но не набирающий популярность NFC.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Google Pixel XL 2016
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
515 Мбит ∼100% +957%
|ZTE Blade A510
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
48.7 Мбит ∼9%
|Blackview A8 Max
Mali-T720, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
34.3 Мбит ∼7% -30%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Google Pixel XL 2016
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
435 Мбит ∼100% +808%
|ZTE Blade A510
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47.9 Мбит ∼11%
|Blackview A8 Max
Mali-T720, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47.5 Мбит ∼11% -1%
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Ulefone Metal
Mali-T720, MT6753, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490)
|
88.3 MBit/s ∼100%
|Archos 50 Platinum 4G
Mali-T720, MT6735, 8 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
48.7 MBit/s ∼55%
|Huawei Y5 II
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
48.3 MBit/s ∼55%
|TP-Link Neffos C5
Mali-T720 MP2, MT6735, 16 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
44.9 MBit/s ∼51%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Ulefone Metal
Mali-T720, MT6753, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490)
|
73.1 MBit/s ∼100%
|Huawei Y5 II
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
52.9 MBit/s ∼72%
|TP-Link Neffos C5
Mali-T720 MP2, MT6735, 16 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
49.3 MBit/s ∼67%
|Archos 50 Platinum 4G
Mali-T720, MT6735, 8 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
48.5 MBit/s ∼66%
В этом смартфоне ZTE есть GPS модуль. Определение местоположения на открытом воздухе (вне здания) работало быстро, с точностью до 3 метров, но внутри здания сигнал был слишком слабый. Мы взяли смартфон на 12-километровую велопрогулку, чтобы сравнить точность модуля GPS с показаниями профессионального навигатора Garmin Edge 500. Разница в длине записанного маршрута составила 410 метров. В целом, определение местоположения в этой модели (начальной ценовой категории) работает удовлетворительно, но нельзя сказать, что хорошо.
5 | Телефон и качество голоса
Нам очень понравилось качество голоса на Blade A510 во время голосовых звонков. Как нам, так и нас было хорошо слышно. ZTE использует стандартное приложение телефона Google. Его интерфейс аскетичный, но есть все обычные необходимые телефонные функции.
6 | Камеры
Мало что известно о детальных технических спецификациях камер Blade A510. Основная камера 13 МП (разрешение 4160x3120) с фазовым автофокусом и одноцветной светодиодной вспышкой находится на обратной стороне корпуса. Она записывает видео с разрешением 1280x720 и скоростью 30 к/с.
Качество этой основной камеры для своей ценовой категории, действительно, впечатляет. При хорошем освещении фотографии, сделанные на Blade A510, выглядят качественными, высоко контрастными, с хорошими цветами. Более того, фокусировка на близко расположенных объекта, а также макро-фото получаются очень хорошими. Динамический диапазон, а также чёткость снимков, сделанных с помощью автофокуса - хорошая, хотя и заметно падает в углах снимка. Тем не менее, при увеличении детализация фото небольшая. В условиях недостаточного освещения автофокус работает на пределах своих возможностей, а фотографии получаются заметно размытыми и с большим уровнем шума. На наш взгляд, время съёмки одного снимка довольно большое, что немного снижает нашу положительную оценку.
Фронтальная камера обладает разрешением 5 МП (2592x1944) и фиксированным фокусом. Её вполне достаточно для селфи, но фотографии часто получаются нечёткими из-за недостаточного фокуса.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
7 | Устройства ввода
Под экраном экрана Blade A510 расположены 3 ёмкостные кнопки - но, в отличие от Blade V7 Lite, в темноте они не подсвечиваются. Помимо кнопки "домой", им можно назначить обычные действия Android (назад, список задач). Экран с поддержкой прикосновений распознаёт до 5 пальцев одновременно, но иногда с заметной задержкой.
Экран с защитой от царапин приятный - пальцы хорошо скользят, и печатать тоже удобно. Используется клавиатура от SwiftKey.
8 | Дисплей
Диагональ IPS-экрана - примерно 12.7 см (5 дюймов). При разрешении 1280x720 пикселей их плотность составляет 294 PPI. На нормальном расстоянии от глаз они почти незаметны, но мелкие тексты выглядят немного замыленными. В любом случае, конкуренты не предлагают более высокую чёткость экрана.
Максимальный уровень яркости в 537 Кд/м², замеренный в Blade A510 - очень хороший для смартфона начального уровня. Равномерность подсветки (94%) очень однородная. При включенном сенсоре уровня освещения максимальный уровень яркости составил 529 Кд/м². Реалистичный тест APL50 (average picture level) с равномерно распределёнными тёмными и светлыми областями экрана показал практически аналогичный максимальный уровень подсветки в 530 Кд/м² в центре экрана, и уровень чёрного в 0.64 Кд/м².
|ZTE Blade A510
IPS, 1280x720, 5
|ZTE Blade V7 Lite
IPS, 1280x720, 5
|TP-Link Neffos C5
IPS, 1280x720, 5
|Ulefone Metal
IPS, 1280x720, 5
|Archos 50 Platinum 4G
IPS, 1280x720, 5
|Blackview A8 Max
IPS, 1280x720, 5.5
|Huawei Y5 II
IPS, 1280x720, 5
|Google Pixel XL 2016
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Параметры экрана
7%
-7%
-21%
-16%
-29%
-31%
9%
|Brightness
524
302
-42%
491
-6%
315
-40%
349
-33%
407
-22%
443
-15%
408
-22%
|Brightness Distribution
94
79
-16%
89
-5%
87
-7%
89
-5%
86
-9%
90
-4%
85
-10%
|Уровень чёрного *
0.62
0.15
76%
0.58
6%
0.56
10%
0.65
-5%
1.08
-74%
0.84
-35%
|Контрастность
852
2080
144%
876
3%
557
-35%
529
-38%
403
-53%
554
-35%
|Colorchecker DeltaE *
5.2
8.2
-58%
7
-35%
6.8
-31%
5.8
-12%
5.7
-10%
7.8
-50%
4
23%
|DeltaE для серого *
5.7
9.2
-61%
6.1
-7%
7.1
-25%
5.7
-0%
5.9
-4%
8.4
-47%
3.2
44%
|Гамма
1.99 121%
2.29 105%
2.15 112%
2.77 87%
2.1 114%
2.18 110%
2.07 116%
2.19 110%
|CCT
6631 98%
9017 72%
8068 81%
7402 88%
7792 83%
8164 80%
8438 77%
7037 92%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 875 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
В реальной жизни цвета используемой матрицы IPS выглядят живыми и сочными, а замеренный контраст составил 852:1 (уровень чёрного: 0.62 Кд/м²), что очень хорошо, и просто отлично для устройства начальной ценовой категории. Более того, оказалось, что экран нашей модели отображает практически всё пространство цветов sRGB. Среднее отклонение DeltaE shift при цветах и оттенках серого в 5.2 и 5.7 в sRGB тоже очень хорошие для этой ценовой категории, даже несмотря на то, что идеальное значение должно быть <3. Цветовая температура составила 6631 K при идеальном значении в 6500 K.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|48 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18 ms стадия 1
|↘ 30 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 97% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|636 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 476 ms стадия 1
|↘ 160 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 100% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.3 миллисек.)
Благодаря технологии IPS, экран Blade A510 обладает отличными углами обзора. Цвета не искажаются даже при экстремальных углах обзора, хотя экран в этом случае немного темнеет. При высоком уровне освещения яркость экрана повышается (благодаря сенсору уровня освещения). А так как максимальная яркость экрана довольно высокая, то он всегда остаётся довольно читаемым.
9 | Производительность
В смартфоне Blade A510 используется процессор MediaTek (ARM среднего уровня, 2014 года), который сейчас встречается только в дешёвых устройствах начального уровня. В нём 4 ядра Cortex A53 с 64-битной архитектурой, работающие на максимальной частоте 1.5 ГГц. Тем не менее, в Blade A510 ZTE снизила частоту MT6735(p) до 1 ГГц. Производительности оказалось достаточно, чтобы обеспечить в целом плавную работу системы в ежедневных задачах - как и, например, в Coolpad Porto S. Тем не менее, производительность Blade A510 удовлетворительная только условно - подвисания, задержки и длинные паузы часто возникают даже при низкой нагрузке. Во время многозадачной работы системе часто не хватало нескольких дополнительных секунд, а встроенный броузер Chrome открывал веб-сайты медленнее, чем обычно. Среди устройств этого обзора, производительность данного смартфона ZTE находится на самом низком уровне среди всех, не дотягивая даже до конкурентов с процессором MT6735. Только Archos 50 Platinum 4G показал такие же низкие результаты.
Установленная флеш-память 8 ГБ также работает очень медленно, равно как и адаптер карт памяти micro-SD (эталонная карта: Toshiba Exceria Pro M401, макс. чтение: 95 МБ/с; запись: 80 МБ/с). Тест Androbench 5 показал самые плохие результаты из всех устройств обзора, особенно при чтении как больших, так и маленьких блоков данных.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|ZTE Blade A510 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
16.5 MB/s ∼19%
|ZTE Blade V7 Lite (Toshiba Exceria Pro M401)
|
12.62 MB/s ∼14% -24%
|TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.89 MB/s ∼22% +14%
|Ulefone Metal
|
27.6 MB/s ∼32% +67%
|Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
|
15.58 MB/s ∼18% -6%
|Blackview A8 Max (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.5 MB/s ∼21% +12%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.03 MB/s ∼21% +9%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|ZTE Blade A510 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
25.55 MB/s ∼26%
|ZTE Blade V7 Lite (Toshiba Exceria Pro M401)
|
22.77 MB/s ∼24% -11%
|TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
39.11 MB/s ∼41% +53%
|Ulefone Metal
|
49.6 MB/s ∼51% +94%
|Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
|
31.85 MB/s ∼33% +25%
|Blackview A8 Max (Toshiba Exceria Pro M401)
|
35.94 MB/s ∼37% +41%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.47 MB/s ∼31% +15%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
4.69 MB/s ∼3%
|ZTE Blade V7 Lite
|
8.26 MB/s ∼5% +76%
|TP-Link Neffos C5
|
6.85 MB/s ∼4% +46%
|Ulefone Metal
|
7.87 MB/s ∼5% +68%
|Archos 50 Platinum 4G
|
4.35 MB/s ∼3% -7%
|Blackview A8 Max
|
5.65 MB/s ∼4% +20%
|Huawei Y5 II
|
6 MB/s ∼4% +28%
|Google Pixel XL 2016
|
14.56 MB/s ∼10% +210%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
14.03 MB/s ∼8%
|ZTE Blade V7 Lite
|
18.24 MB/s ∼11% +30%
|TP-Link Neffos C5
|
17.16 MB/s ∼10% +22%
|Ulefone Metal
|
22.18 MB/s ∼13% +58%
|Archos 50 Platinum 4G
|
14.31 MB/s ∼8% +2%
|Blackview A8 Max
|
16.15 MB/s ∼10% +15%
|Huawei Y5 II
|
27.3 MB/s ∼16% +95%
|Google Pixel XL 2016
|
87.67 MB/s ∼52% +525%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
9.94 MB/s ∼5%
|ZTE Blade V7 Lite
|
70.33 MB/s ∼37% +608%
|TP-Link Neffos C5
|
52.43 MB/s ∼28% +427%
|Ulefone Metal
|
39.91 MB/s ∼21% +302%
|Archos 50 Platinum 4G
|
7.56 MB/s ∼4% -24%
|Blackview A8 Max
|
47.25 MB/s ∼25% +375%
|Huawei Y5 II
|
21.6 MB/s ∼11% +117%
|Google Pixel XL 2016
|
83.38 MB/s ∼44% +739%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
111.91 MB/s ∼15%
|ZTE Blade V7 Lite
|
187.34 MB/s ∼25% +67%
|TP-Link Neffos C5
|
145.77 MB/s ∼20% +30%
|Ulefone Metal
|
228.84 MB/s ∼31% +104%
|Archos 50 Platinum 4G
|
125.37 MB/s ∼17% +12%
|Blackview A8 Max
|
141.83 MB/s ∼19% +27%
|Huawei Y5 II
|
173.3 MB/s ∼23% +55%
|Google Pixel XL 2016
|
258.23 MB/s ∼35% +131%
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
24338 Points ∼13%
|ZTE Blade V7 Lite
|
23822 Points ∼13% -2%
|TP-Link Neffos C5
|
32681 Points ∼18% +34%
|Ulefone Metal
|
37103 Points ∼20% +52%
|Archos 50 Platinum 4G
|
23657 Points ∼13% -3%
|Blackview A8 Max
|
30916 Points ∼17% +27%
|Huawei Y5 II
|
23795 Points ∼13% -2%
|Google Pixel XL 2016 (Version 6.2.1)
|
138641 Points ∼75% +470%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
1195 Points ∼4%
|Ulefone Metal
|
2458 Points ∼9% +106%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1206 Points ∼5% +1%
|Blackview A8 Max
|
1525 Points ∼6% +28%
|Huawei Y5 II
|
1573 Points ∼6% +32%
|Google Pixel XL 2016
|
4167 Points ∼16% +249%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
429 Points ∼8%
|Ulefone Metal
|
609 Points ∼11% +42%
|Archos 50 Platinum 4G
|
428 Points ∼8% 0%
|Blackview A8 Max
|
589 Points ∼11% +37%
|Huawei Y5 II
|
561 Points ∼10% +31%
|Google Pixel XL 2016
|
1513 Points ∼28% +253%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
609 Points ∼24%
|TP-Link Neffos C5
|
796 Points ∼31%
|Ulefone Metal
|
1084 Points ∼42%
|Blackview A8 Max
|
728 Points ∼29%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
1935 Points ∼76%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
65 Points ∼1%
|TP-Link Neffos C5
|
101 Points ∼2%
|Ulefone Metal
|
158 Points ∼3%
|Blackview A8 Max
|
82 Points ∼2%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
2820 Points ∼52%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
81 Points ∼2%
|TP-Link Neffos C5
|
125 Points ∼3%
|Ulefone Metal
|
195 Points ∼5%
|Blackview A8 Max
|
102 Points ∼3%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
2560 Points ∼66%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
618 Points ∼24%
|TP-Link Neffos C5
|
810 Points ∼31%
|Ulefone Metal
|
1057 Points ∼41%
|Blackview A8 Max
|
727 Points ∼28%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
1902 Points ∼74%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
101 Points ∼1%
|TP-Link Neffos C5
|
167 Points ∼2%
|Ulefone Metal
|
243 Points ∼3%
|Blackview A8 Max
|
129 Points ∼2%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
3935 Points ∼51%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
124 Points ∼3%
|TP-Link Neffos C5
|
203 Points ∼4%
|Ulefone Metal
|
293 Points ∼6%
|Blackview A8 Max
|
158 Points ∼3%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
3180 Points ∼65%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
7025 Points ∼10%
|ZTE Blade V7 Lite
|
7026 Points ∼10% 0%
|TP-Link Neffos C5
|
9291 Points ∼13% +32%
|Ulefone Metal
|
10371 Points ∼15% +48%
|Archos 50 Platinum 4G
|
6902 Points ∼10% -2%
|Blackview A8 Max
|
8646 Points ∼13% +23%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|Google Pixel XL 2016
|
18222 Points ∼26% +159%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
2682 Points ∼1%
|ZTE Blade V7 Lite
|
2645 Points ∼1% -1%
|TP-Link Neffos C5
|
4223 Points ∼1% +57%
|Ulefone Metal
|
6469 Points ∼1% +141%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2681 Points ∼1% 0%
|Blackview A8 Max
|
3284 Points ∼1% +22%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|Google Pixel XL 2016
|
32652 Points ∼7% +1117%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
3109 Points ∼2%
|ZTE Blade V7 Lite
|
3070 Points ∼2% -1%
|TP-Link Neffos C5
|
4906 Points ∼2% +58%
|Ulefone Metal
|
7059 Points ∼4% +127%
|Archos 50 Platinum 4G
|
3103 Points ∼2% 0%
|Blackview A8 Max
|
3809 Points ∼2% +23%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|Google Pixel XL 2016
|
27766 Points ∼14% +793%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
4.9 fps ∼0%
|ZTE Blade V7 Lite
|
4.9 fps ∼0% 0%
|TP-Link Neffos C5
|
14 fps ∼1% +186%
|Ulefone Metal
|
19 fps ∼1% +288%
|Archos 50 Platinum 4G
|
8.7 fps ∼1% +78%
|Blackview A8 Max
|
6 fps ∼0% +22%
|Huawei Y5 II
|
8.4 fps ∼1% +71%
|Google Pixel XL 2016
|
91 fps ∼7% +1757%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
8.5 fps ∼2%
|ZTE Blade V7 Lite
|
8.2 fps ∼2% -4%
|TP-Link Neffos C5
|
8.3 fps ∼2% -2%
|Ulefone Metal
|
12 fps ∼3% +41%
|Archos 50 Platinum 4G
|
4.9 fps ∼1% -42%
|Blackview A8 Max
|
10 fps ∼2% +18%
|Huawei Y5 II
|
15 fps ∼3% +76%
|Google Pixel XL 2016
|
55 fps ∼12% +547%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|ZTE Blade V7 Lite
|
3.4 fps ∼1%
|TP-Link Neffos C5
|
6.1 fps ∼1%
|Ulefone Metal
|
2.9 fps ∼1%
|Archos 50 Platinum 4G
|
3.6 fps ∼1%
|Blackview A8 Max
|
2.2 fps ∼0%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0%
|Google Pixel XL 2016
|
48 fps ∼9%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
3.5 fps ∼2%
|ZTE Blade V7 Lite
|
1.8 fps ∼1% -49%
|TP-Link Neffos C5
|
2.8 fps ∼1% -20%
|Ulefone Metal
|
6.4 fps ∼3% +83%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1.2 fps ∼1% -66%
|Blackview A8 Max
|
4.5 fps ∼2% +29%
|Huawei Y5 II
|
6.1 fps ∼3% +74%
|Google Pixel XL 2016
|
30 fps ∼13% +757%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
1.1 fps ∼0%
|ZTE Blade V7 Lite
|
2.5 fps ∼1% +127%
|Ulefone Metal
|
8.9 fps ∼2% +709%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2.7 fps ∼1% +145%
|Blackview A8 Max
|
1.4 fps ∼0% +27%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|Google Pixel XL 2016
|
32 fps ∼8% +2809%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
2.5 fps ∼1%
|ZTE Blade V7 Lite
|
1.2 fps ∼1% -52%
|Ulefone Metal
|
4.5 fps ∼3% +80%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1.2 fps ∼1% -52%
|Blackview A8 Max
|
3.2 fps ∼2% +28%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|Google Pixel XL 2016
|
17 fps ∼10% +580%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
2675 Points ∼33%
|TP-Link Neffos C5
|
3443 Points ∼42% +29%
|Ulefone Metal
|
4079 Points ∼50% +52%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2807 Points ∼35% +5%
|Blackview A8 Max
|
3427 Points ∼42% +28%
|Huawei Y5 II
|
3237 Points ∼40% +21%
|Google Pixel XL 2016
|
4739 Points ∼58% +77%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
10 Points ∼1%
|ZTE Blade V7 Lite
|
592 Points ∼38% +5820%
|TP-Link Neffos C5
|
638 Points ∼41% +6280%
|Ulefone Metal
|
10 Points ∼1% 0%
|Archos 50 Platinum 4G
|
9 Points ∼1% -10%
|Blackview A8 Max
|
9 Points ∼1% -10%
|Huawei Y5 II
|
10 Points ∼1% 0%
|Google Pixel XL 2016
|
977 Points ∼63% +9670%
|Graphics (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
174 Points ∼2%
|ZTE Blade V7 Lite
|
174 Points ∼2% 0%
|TP-Link Neffos C5
|
281 Points ∼3% +61%
|Ulefone Metal
|
433 Points ∼5% +149%
|Archos 50 Platinum 4G
|
175 Points ∼2% +1%
|Blackview A8 Max
|
211 Points ∼2% +21%
|Huawei Y5 II
|
283 Points ∼3% +63%
|Google Pixel XL 2016
|
5017 Points ∼58% +2783%
|Memory (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
285 Points ∼7%
|ZTE Blade V7 Lite
|
487 Points ∼13% +71%
|TP-Link Neffos C5
|
991 Points ∼26% +248%
|Ulefone Metal
|
802 Points ∼21% +181%
|Archos 50 Platinum 4G
|
354 Points ∼9% +24%
|Blackview A8 Max
|
733 Points ∼19% +157%
|Huawei Y5 II
|
375 Points ∼10% +32%
|Google Pixel XL 2016
|
1677 Points ∼44% +488%
|System (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
829 Points ∼13%
|ZTE Blade V7 Lite
|
801 Points ∼12% -3%
|TP-Link Neffos C5
|
1199 Points ∼18% +45%
|Ulefone Metal
|
1691 Points ∼26% +104%
|Archos 50 Platinum 4G
|
838 Points ∼13% +1%
|Blackview A8 Max
|
1125 Points ∼17% +36%
|Huawei Y5 II
|
1094 Points ∼17% +32%
|Google Pixel XL 2016
|
3889 Points ∼59% +369%
|Overall (по убыванию)
|ZTE Blade A510
|
141 Points ∼4%
|ZTE Blade V7 Lite
|
448 Points ∼14% +218%
|TP-Link Neffos C5
|
683 Points ∼21% +384%
|Ulefone Metal
|
273 Points ∼8% +94%
|Archos 50 Platinum 4G
|
148 Points ∼5% +5%
|Blackview A8 Max
|
201 Points ∼6% +43%
|Huawei Y5 II
|
183 Points ∼6% +30%
|Google Pixel XL 2016
|
2378 Points ∼72% +1587%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510 (Chrome Version 56)
|
17364.1 ms * ∼29%
|ZTE Blade V7 Lite (Chrome Version 50)
|
19234.4 ms * ∼32% -11%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
12783.4 ms * ∼21% +26%
|Ulefone Metal (Chrome Version 52)
|
13397.3 ms * ∼23% +23%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
19092.2 ms * ∼32% -10%
|Blackview A8 Max (Chrome Version 53)
|
13642.6 ms * ∼23% +21%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
12505 ms * ∼21% +28%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
2653.6 ms * ∼4% +85%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510 (Chrome Version 56)
|
2102 Points ∼4%
|ZTE Blade V7 Lite (Chrome Version 50)
|
1910 Points ∼4% -9%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
2738 Points ∼6% +30%
|Ulefone Metal (Chrome Version 52)
|
2738 Points ∼6% +30%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
2122 Points ∼4% +1%
|Blackview A8 Max (Chrome Version 53)
|
2607 Points ∼5% +24%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
2707 Points ∼5% +29%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
8690 Points ∼18% +313%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|ZTE Blade A510 (Chrome Version 56)
|
12.784 Points ∼4%
|ZTE Blade V7 Lite (Chrome Version 50)
|
12.729 Points ∼4% 0%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
18.209 Points ∼6% +42%
|Ulefone Metal (Chrome Version 52)
|
17.831 Points ∼6% +39%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
12.755 Points ∼4% 0%
|Blackview A8 Max (Chrome Version 53)
|
17.188 Points ∼5% +34%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
18.47 Points ∼6% +44%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
55.4 Points ∼17% +333%
* ... меньше = лучше
10 | Игры
Видеоадаптер Mali T720, встроенный в MediaTek MT6735, обладает всего одним кластером, работающим на частоте около 600 МГц. Поэтому неудивительно, что этот видеоадаптер Mali не смог справиться с современными играми из Android Play Store, которые шли с задержками и подвисаниями.
11 | Нагрев и шум
Нагрев
Распределение температуры этого смартфона начального уровня не выявило каких-либо проблем. Blade A510 относительно прохладный даже во время интенсивных задач. Данный смартфон ZTE нагревается до 36.1 °C в верхней части (во время нагрузки процессора и видеопроцессора нагрузочным тестом Stability test в течение 1 часа. Довольно большие области на обратной стороне нагревались максимум до 34 °C.
12 | Акустическая система
Монофонический динамик на обратной стороне довольно громкий - 80 дБ. Прямые конкуренты этого смартфона показали похожие результаты (более 80 дБ). Тем не менее, качество звука не более, чем среднее.
Качество звука воспринимается неоднородным в диапазоне частот от 500 гц до 7 кГц - как и следовало ожидать, басы отсутствуют. Даже ультра высокие частоты (от 8 кГц и выше) слабо выражены.
Анализ АЧХ аудиосистемы ZTE Blade A510
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.26 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 15.8% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (44.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 99% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 99% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Archos 50 Platinum 4G
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.17 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 39% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 8.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 69% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 86% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы ZTE Blade V7 Lite
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.62 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 35.5% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (23.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 28% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 61% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 56% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 36% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
13 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление нашего смартфона ZTE Blade A510 невысокое, и находится на уровне остальных устройств данного обзора. Под нагрузкой оно может быть даже ниже, чем у модели Blade V7 Lite.
|Выкл.
|0.05 / 0.11 Вт
|Ожидание
| 0.61 / 1.75 / 1.83 Вт
|Нагрузка
|
4.49 / 5.14 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|ZTE Blade A510
2200 мА⋅ч
|ZTE Blade V7 Lite
2500 мА⋅ч
|TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч
|Ulefone Metal
3050 мА⋅ч
|Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч
|Blackview A8 Max
3000 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|Энергопотребление
20%
-18%
-56%
6%
-11%
13%
|В простое, мин. *
0.61
0.63
-3%
0.72
-18%
1.41
-131%
0.59
3%
0.74
-21%
0.54
11%
|В простое, сред. *
1.75
1.37
22%
1.87
-7%
2.46
-41%
1.68
4%
1.97
-13%
1.58
10%
|В простое, макс. *
1.83
1.71
7%
2
-9%
2.83
-55%
1.79
2%
2.09
-14%
1.7
7%
|Нагрузка, сред. *
4.49
2.82
37%
5.99
-33%
5.15
-15%
4.22
6%
4.89
-9%
2.98
34%
|Нагрузка, макс. *
5.14
3.36
35%
6.45
-25%
7.05
-37%
4.26
17%
5.09
1%
4.98
3%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Время работы Blade A510 от аккумулятора номиналом 2200 мАч среднее: смартфон проработал 6 часов 56 минут (тест чтения сайтов по WiFi с яркостью экрана, установленной в 150 Кд/м²).
Чтобы полностью зарядить аккумулятор с нуля, требуется примерно 2,5 часа (использовался штатный блок питания 5 Вт - 1 А, 5 В). За час аккумулятор заряжается примерно наполовину.
|Интернет через WiFi v1.3
|6час. 56мин.
|ZTE Blade A510
2200 мА⋅ч
|ZTE Blade V7 Lite
2500 мА⋅ч
|TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч
|Ulefone Metal
3050 мА⋅ч
|Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч
|Blackview A8 Max
3000 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|Время работы
24%
9%
-3%
-8%
22%
21%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
416
517
24%
453
9%
403
-3%
384
-8%
506
22%
503
21%
За
Против
Вердикт
Смартфон Blade A510 китайского производителя ZTE является вполне достойным смартфоном начального уровня. Для своей ценовой категории, его IPS-экран очень яркий, с однородной подсветкой и высоким контрастом. Точность отображения цветов также отличная. Помимо этого, этот смартфон ZTE отличается превосходным качеством звука и очень качественными камерами для такого недорогого устройства. Время автономной работы также нормальное.
Ложкой дёгтя в бочке мёда в случае этого доступного смартфона Blade A510 является низкая производительность. Поэтому велика вероятность, что в результате он может быстро оказаться в шкафу, рядом с другими старыми телефонами.
Огромным минусом Blade A510 (и той самой причиной, по которой мы можем только условно рекомендовать этот смартфон к покупке) является его очень плохая производительность. Слабый процессор MediaTek, всего 1 ГБ оперативной памяти, и по-настоящему медленная память eMMC - всё это гарантирует регулярные подвисания интерфейса и задержки системы в течение продолжительного времени.
ZTE Blade A510 - 06/03/2017 v6
Marcus Herbrich