Обзор смартфона ZTE Blade A510

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ZTE, довольно известный производитель смартфонов, стремится завоевать сердца потенциальных клиентов с помощью главной характеристики своей доступной модели Blade A510: цены. Этот смартфон начального уровня сейчас продаётся в рознице примерно за 100 евро, а во время теста был замечен даже по цене 80 евро.

Компоненты, из которых состоит смартфон, соответствуют его ценовой категории, и в сравнении с конкурентами обнаруживаются лишь несущественные отличия. У Blade A510 5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD, аккумулятор номиналом 2200 мАч (который не вынимается - даже несмотря на то, что в телефоне есть съемная крышка), плюс 4-ядерный процессор от MediaTek. ZTE установила всего 8 ГБ памяти для хранения данных, и всего 1 ГБ оперативной - что довольно мало даже для начальной ценовой категории (устройств с рекомендованной розничной ценой около 130 евро). Основная камера обладает разрешением 13 МП, а фронтальная - 5 МП. По заверениям производителя, они делают восхитительные фотографии.

В качестве соперников из устройств этого ценового диапазона мы выбрали Blackview A8 Max, Archos 50 Platinum 4G, TP-Link Neffos C5, Huawei Y5 II и Ulefone Metal. Возможным конкурентом может быть и собственная модель Huawei, Blade V7 Lite. Она стоит на 30-40 евро дороже Blade A510, но их технические характеристики похожи.