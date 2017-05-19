Обзор Teclast Tbook 16 Power

Корпус Teclast Tbook 16 Power ощущается очень крепким и прочным. Задняя крышка сделана из металла, и вообще не гнётся. Согласно Teclast, каркас сделан из магниево-алюминиевого сплава под названием “magnalium” - который, впрочем, больше напоминает пластик. Хотя он легко царапается, его прочность невероятно высока. Даже под чрезвычайно высоким усилием планшет едва гнётся. Подставка хорошо регулируется и довольно прочна, что позволило нам использовать планшет в любой позиции - но её долговечность, разумеется, оценить сложно. Снизу находится прорезь, которая помогает открывать чехол, но было бы лучше разместить её сбоку, как делают другие производители.

Под чехлом-подставкой находится задняя крышка, которая держится на 6 шурупах torx T4, а ещё 6 прячутся под соединением подставки и петли. После удаления этих 12 шурупов задняя крышка полностью снимается, хотя в этом нет никакого смысла: абсолютно все компоненты припаяны к материнской плате, и ни один из них заменить не получится. Даже провода электропитания припаяны к аккумулятору (который, по крайней мере, держится на винте).