Краткий обзор ноутбука-трансформера VOYO VBook V3

Несмотря на то, что заявленная стоимость VOYO V3 составляла целых 680 Евро, на данный момент он подешевел более чем в три раза. Однако, потенциальный покупатель должен быть готов к некоторым компромиссам и рискам, связанным с приобретением подобного рода устройств. Начнем с достоинств героя обзора. Его привлекательный дизайн и качественные элементы корпуса очень схожи с таковыми в Yoga 13, а уровень сборки не вызывает нареканий. Установленный IPS-дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD определенно выделяет новичка среди устройств данной ценовой категории. В то же время яркость этого дисплея оставляет желать лучшего и, учитывая тот факт, что это мобильный трансформер, может повлиять на комфортное использование устройства при определенных условиях. К положительным сторонам также можно отнести бесшумность устройства, благодаря использованию в нем процессора Intel Atom x5-Z8300.

В свою очередь, негативных сторон у VOYO V3 предостаточно: низкая скорость передачи данных по Wi-Fi, дефектный блок питания конкретного тестового образца, возможный сильный нагрев корпуса и скромное время работы от аккумулятора (примерно 3.5 часа при включенном Wi-Fi). Пригодное для базовых повседневных задач аппаратное обеспечение не способно на большее и быстро достигает лимита производительности даже при небольшом росте вычислительной нагрузки.

В итоге получается ситуация, при которой устройства от именитых брендов стоят на пару сотен евро дороже, но и предлагают больше возможностей, например, быстрые коммуникационные модули или более убедительное время работы от аккумулятора. К тому же, пользователю не придется сталкиваться с неопределенностью в отношении гарантии и сервисного обслуживания.