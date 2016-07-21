Краткий обзор ноутбука-трансформера VOYO VBook V3
VOYOga. В поисках Windows-трансформера покупатели нередко сталкиваются с вариантами из Поднебесной, чьи демпинговые цены нивелируют обоснованные опасения по поводу качества и гарантии. VOYO V3 представляет собой довольно успешно балансирующий на грани пример.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
осн. камера: 2 Мп
фронт. камера: 2 Мп
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
43.6 MB/s ∼100% +13%
|HP x360 310 G1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
40.4 MB/s ∼93% +5%
|VOYO VBook V3
(Toshiba Exceria microSDHC 32 GB UHS-I)
|
38.5 MB/s ∼88%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
33.3 MB/s ∼76% -14%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.9 MB/s ∼64% -28%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
88.7 MB/s ∼100%
|HP x360 310 G1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
84.1 MB/s ∼95%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
75.9 MB/s ∼86%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
37.17 MB/s ∼42%
|VOYO VBook V3
(Toshiba Exceria microSDHC 32 GB UHS-I)
|
MB/s ∼0%
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Broadcom 802.11ac
|
570 MBit/s ∼100% +1153%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
568 MBit/s ∼100% +1148%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps)
|
534 MBit/s ∼94% +1074%
|HP Spectre x2 12-a001ng
Intel Wireless-AC 7265
|
439 MBit/s ∼77% +865%
|VOYO VBook V3
Broadcom 802.11bgn SDIO Adapter
|
45.5 MBit/s ∼8%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
566 MBit/s ∼100% +1161%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps)
|
453 MBit/s ∼80% +909%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Broadcom 802.11ac
|
397 MBit/s ∼70% +784%
|HP Spectre x2 12-a001ng
Intel Wireless-AC 7265
|
323 MBit/s ∼57% +619%
|VOYO VBook V3
Broadcom 802.11bgn SDIO Adapter
|
44.9 MBit/s ∼8%
|VOYO VBook V3
Chi Mei N116HSE, IPS LED, 1920x1080, 13.3
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
AUO B133HAN02.7, IPS with 72% NTSC, 1920x1080, 13.3
|HP x360 310 G1
Samsung SEC3953, TN, 1366x768, 11.6
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
LG Display LP140WH8-TPK1, TN LED, 1366x768, 14
|Lenovo Yoga 300-11IBR
AU Optronics B116XTN02.3, TN LED, 1366x768, 11.6
|Параметры экрана
17%
-93%
-44%
-55%
|Brightness
200
298
49%
186
-7%
209
5%
242
21%
|Brightness Distribution
72
90
25%
76
6%
84
17%
89
24%
|Уровень чёрного *
0.24
0.21
12%
0.8
-233%
0.37
-54%
0.68
-183%
|Контрастность
813
1438
77%
249
-69%
605
-26%
376
-54%
|Colorchecker DeltaE *
5
6.33
-27%
11.92
-138%
10.29
-106%
8.87
-77%
|DeltaE для серого *
5.98
8.13
-36%
12.92
-116%
11.82
-98%
9.6
-61%
|Гамма
2.17 111%
2.52 95%
2.04 118%
2.56 94%
2.2 109%
|CCT
6764 96%
6811 95%
13589 48%
12063 54%
9857 66%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
60
36
36
35
|Color Space (Percent of sRGB)
93
56
57
55
* ... меньше = лучше
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 19 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 94% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|49 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 27 ms стадия 1
|↘ 22 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 77% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Processor
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
Intel Core i3-5015U
|
85 Points ∼44% +204%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
Intel Core m3-6Y30
|
85 Points ∼44% +204%
|HP x360 310 G1
Intel Pentium N3540
|
42 Points ∼22% +50%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
Intel Celeron N3050
|
29 Points ∼15% +4%
|VOYO VBook V3
Intel Atom x5-Z8300
|
28 Points ∼14%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
|
27 Points ∼14% -4%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
26 Points ∼13% -7%
|CPU Multi 64Bit
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
Intel Core i3-5015U
|
214 Points ∼12% +128%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
Intel Core m3-6Y30
|
208 Points ∼11% +121%
|HP x360 310 G1
Intel Pentium N3540
|
156 Points ∼8% +66%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
|
96 Points ∼5% +2%
|VOYO VBook V3
Intel Atom x5-Z8300
|
94 Points ∼5%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
93 Points ∼5% -1%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
Intel Celeron N3050
|
60 Points ∼3% -36%
System Performance
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
HD Graphics 515, 6Y30, Lite-On CV1-8B128
|
2727 Points ∼46% +102%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
HD Graphics (Braswell), N3050, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive
|
1633 Points ∼27% +21%
|HP x360 310 G1
HD Graphics (Bay Trail), N3540, Toshiba MQ01ABF050
|
1445 Points ∼24% +7%
|VOYO VBook V3
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1352 Points ∼23%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|1352 баллов
Storage Device
|VOYO VBook V3
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
HD Graphics 515, 6Y30, Lite-On CV1-8B128
|HP x360 310 G1
HD Graphics (Bay Trail), N3540, Toshiba MQ01ABF050
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
HD Graphics 5500, 5015U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680
|Lenovo Yoga 300-11IBR
HD Graphics (Braswell), N3050, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive
|CrystalDiskMark 3.0
482%
-27%
-31%
-3%
|Write 4k QD32
14.76
131.8
793%
0.033
-100%
0.952
-94%
0.724
-95%
|Read 4k QD32
15.5
207.7
1240%
0.851
-95%
0.796
-95%
1.081
-93%
|Write 4k
14.72
62.03
321%
0.013
-100%
0.958
-93%
0.99
-93%
|Read 4k
9.91
31.89
222%
0.439
-96%
0.39
-96%
0.474
-95%
|Write 512
28.88
144.1
399%
42.7
48%
37.5
30%
76
163%
|Read 512
145.6
353
142%
34.45
-76%
32.3
-78%
38.89
-73%
|Write Seq
30.34
182.9
503%
102.9
239%
94.86
213%
117.2
286%
|Read Seq
148.4
497
235%
99.47
-33%
97.09
-35%
118.9
-20%
Graphics Card
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
Intel HD Graphics 5500, Intel Core i3-5015U
|
996 Points ∼2% +234%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
714 Points ∼1% +140%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
Intel HD Graphics (Braswell), Intel Celeron N3050
|
404 Points ∼1% +36%
|VOYO VBook V3
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
298 Points ∼1%
|HP x360 310 G1
Intel HD Graphics (Bay Trail), Intel Pentium N3540
|
221 Points ∼0% -26%
|3DMark 11 Performance
|344 баллов
Temperature
Анализ АЧХ аудиосистемы VOYO VBook V3
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74.5 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 87% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 7% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 92% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Интернет через WiFi v1.3
|3час. 28мин.
|VOYO VBook V3
Z8300, 13.3, Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
6Y30, 13.3, 54 Вт⋅ч
|HP x360 310 G1
N3540, 11.6, 30 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 300-11IBR
N3050, 11.6, 30 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 2 13
4010U, 13.3, 50 Вт⋅ч
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
6Y30, 12, 41.4 Вт⋅ч
|Huawei MateBook m5-6Y57
6Y54, 12, 33 Вт⋅ч
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ
6500U, 12, 37 Вт⋅ч
|HP Spectre x2 12-a001ng
6Y30, 12, 43 Вт⋅ч
|Время работы
86%
229%
48%
141%
26%
40%
75%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
302
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
208
386
86%
684
229%
308
48%
501
141%
263
26%
291
40%
364
75%
За
Против
Несмотря на то, что заявленная стоимость VOYO V3 составляла целых 680 Евро, на данный момент он подешевел более чем в три раза. Однако, потенциальный покупатель должен быть готов к некоторым компромиссам и рискам, связанным с приобретением подобного рода устройств. Начнем с достоинств героя обзора. Его привлекательный дизайн и качественные элементы корпуса очень схожи с таковыми в Yoga 13, а уровень сборки не вызывает нареканий. Установленный IPS-дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD определенно выделяет новичка среди устройств данной ценовой категории. В то же время яркость этого дисплея оставляет желать лучшего и, учитывая тот факт, что это мобильный трансформер, может повлиять на комфортное использование устройства при определенных условиях. К положительным сторонам также можно отнести бесшумность устройства, благодаря использованию в нем процессора Intel Atom x5-Z8300.
В свою очередь, негативных сторон у VOYO V3 предостаточно: низкая скорость передачи данных по Wi-Fi, дефектный блок питания конкретного тестового образца, возможный сильный нагрев корпуса и скромное время работы от аккумулятора (примерно 3.5 часа при включенном Wi-Fi). Пригодное для базовых повседневных задач аппаратное обеспечение не способно на большее и быстро достигает лимита производительности даже при небольшом росте вычислительной нагрузки.
В итоге получается ситуация, при которой устройства от именитых брендов стоят на пару сотен евро дороже, но и предлагают больше возможностей, например, быстрые коммуникационные модули или более убедительное время работы от аккумулятора. К тому же, пользователю не придется сталкиваться с неопределенностью в отношении гарантии и сервисного обслуживания.
VOYO VBook V3 - 21/07/2016 v5.1
J. Simon Leitner