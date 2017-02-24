Обзор смартфона Xiaomi Mi 5s
S = "Супер"? В прошлом году Xiaomi поразила нас смартфоном Mi 5, который отличался непревзойдённым соотношением цена/качество. Сегодня мы протестируем его обновлённый вариант, Mi 5s, в котором больше места для хранения данных, прочный металлический корпус, а также самый быстрый (на сегодняшний день) процессор Snapdragon.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Смартфон Xiaomi Mi 5, относящийся к высокой ценовой категории (и который мы тестировали в июле 2016 года) довольно сильно доработали. По-видимому, Xiaomi идёт по пятам Apple, поэтому в название новой модели добавили букву "s". 5.15-дюймовый экран остался таким же, но внутренние компоненты были обновлены: в новом смартфоне используется мощная платформа Snapdragon 821 SoC, установлено 128 ГБ памяти для хранения данных, а также 4 ГБ оперативной. Другим отличием от предшественника является корпус, который теперь полностью сделан из металла. Предлагаются золотой, чёрный, серебряный и розовый цвета. Как и большинство других смартфонов Xiaomi, модель Mi 5s не будет продаваться в Европе официально, но её можно будет купить у импортёров. Версия с 32 ГБ памяти продаётся примерно за 300 евро, в то время как наша (максимальная) конфигурация стоит около 350 евро, к чему нужно будет добавить стоимость доставки и (если применимо) налоги. Получается, что новый Mi 5s будет стоить примерно столько же, сколько и его предшественник.
Непосредственными конкурентами будут Samsung Galaxy S7, Huawei P9, а также HTC 10. Пожалуй, можно добавить и чуть больший OnePlus 3T с 5.5-дюймовым экраном.
фронт. камера: 4 Мп фиксированный фокус f/2.0, 1080p видео @ 30 к/с)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Размеры новой модели составляют 145.6 x 70.3 x 8.25 мм, что делает его чуть больше предшественника. Вес тоже немного увеличился - со 129 до 145 грамм, но разница с соперниками совершенно незначительная. Благодаря тому, что края задней части корпуса закруглены, Mi 5s весьма удобно ложится в руку.
Корпус теперь сделан из металла, так что его будет непросто погнуть. Нажатие на корпус никак не отображается на экране. Качество сборки в целом довольно высокое, хотя полосы-антенны во время прикосновений к корпусу заметно ощущаются. У некоторых производителей-конкурентов намного лучше получилось встроить их в корпус. Боковой лоток сим-карт рассчитан на 2 сим-карты формата Nano-SIM; аккумулятор не вынимаемый.
2 | Порты и коммуникации
В нашем смартфоне установлено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти для хранения данных. Из коробки пользователю доступно 119 ГБ. К сожалению, карты microSD не поддерживаются и расширить память не получится.
Снизу расположен порт USB Type-C, который поддерживает только старый и медленный стандарт USB 2.0, так что скорость передачи данных в лучшем случае составит 35 МБ/с. Благодаря поддержке USB OTG, можно подключать различные внешние диски и компоненты. В дополнение к этому, в телефоне есть классический 3.5-мм аудиопорт. Для беспроводных коммуникаций Mi 5s поддерживает Wi-Fi AC, а также Bluetooth 4.2 и NFC. Изображения и звук можно выводить на другие устройства через Miracast и DLNA.
На передней панели смартфона расположен разноцветный светодиод и сканер отпечатков пальцев.
3 | Программное обеспечение
Поскольку этот смартфон Xiaomi разрабатывался для китайского рынка, большинство предустановленных приложений работают только там. Единственные доступные языки - Китайский и Английский. При этом, мы получили наш смартфон с установленной прошивкой Global ROM, которая включает сервисы Google Play и поддерживает намного больше языков - включая русский. Прошивка основана на Android 6.0.1 и графическом интерфейсе MIUI 8.0, и в теории должна получать обновления в будущем.
Xiaomi не использует меню приложений (app drawer), и отображает их ярлыки прямо на рабочем столе. Приложение "Темы" позволяет пользователю модифицировать интерфейс в соответствии со своими предпочтениями. Весьма полезными могут быть детский режим, который позволяет ограничить использование смартфона только несколькими приложениями, а также утилита "Двойное приложение", которое устанавливает 2 копии приложения, чтобы можно было использовать их независимо.
4 | Коммуникации и GPS
Mi 5s поддерживает 4G, но широко используемый в Европе и России диапазон LTE band 20 не поддерживается. Xiaomi также не упоминает максимальную скорость передачи данных. Благодаря беспроводному адаптеру Wi-Fi с поддержкой AC и MIMO, Mi 5S может использовать оба диапазона - 2.4 и 5 ГГц. Результаты наших тестов показали скорость приёма в 312 Мб/с и передачи в 271 Мб/с при работе с эталонным роутером Linksys EA8500. Эти результаты вполне приличные, особенно если сравнить их с другими смартфонами-соперниками из этого обзора. Другим позитивным аспектом является максимально возможное расстояние при работе в диапазоне Wi-Fi, что очень радует.
Кроме этого, Mi 5s поддерживает Bluetooth 4.2 и NFC.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple iPhone 7
A10 Fusion GPU, A10 Fusion, 128 GB NVMe
|
532 Мбит ∼100% +71%
|Xiaomi Mi 5s
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 128 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
312 Мбит ∼59%
|Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
281 Мбит ∼53% -10%
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
279 Мбит ∼52% -11%
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
257 Мбит ∼48% -18%
|Lenovo Moto Z Play
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
121 Мбит ∼23% -61%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Apple iPhone 7
A10 Fusion GPU, A10 Fusion, 128 GB NVMe
|
485 Мбит ∼100% +79%
|Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
335 Мбит ∼69% +24%
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
313 Мбит ∼65% +15%
|Xiaomi Mi 5s
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 128 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
271 Мбит ∼56%
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
185 Мбит ∼38% -32%
|Lenovo Moto Z Play
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
112 Мбит ∼23% -59%
На улице модуль GPS определяет местоположение с точностью до 3 м, и делает это очень быстро. Внутри помещений - тоже, но уже с гораздо меньшей точностью.
Чтобы проверить его в условиях реальной жизни, мы взяли Mi 5s (а также профессиональный навигатор Garmin Edge 500) на велопрогулку. К сожалению, смартфон корректно записал только часть нашего пути, что может быть вызвано экономией энергии. Чтобы предотвратить деактивацию приложений фонового режима, их требуется добавить исключения в настройках системы. Существенных отклонений не было, так что точность модуля GPS вполне достаточна для повседневной навигации.
5 | Телефон и качество голоса
Приложение "Телефон" обладает обычными функциями - номеронабиратель, журнал звонков, а также прямой доступ к списку контактов. Сверху располагается строка поиска. Во время обычного телефонного разговора, оба собеседника остались вполне довольны качеством звука Mi 5s. С режимом громкой связи была другая история: хотя выпадений фреймов не было, на обеих сторонах тембр голоса имел металлический оттенок, а громкость была недостаточна.
6 | Камеры
В то время как у фронтальной камеры предшественника был сенсор разрешением 16 МП, в новой модели Mi 5s установлен сенсор 12 МП. Сначала это может показаться минусом, особенно если вспомнить, что фотографии у предыдущей модели получались очень приличные. Новый сенсор Sony IMX378, который Xiaomi использует теперь - такой же, какой установлен в смартфонах Google Pixel, а его качество впечатляет. 1/2.3-дюймовый сенсор очень большой, что улучшает фотографии в условиях недостаточного освещения. С другой стороны, в новой модели нет оптического стабилизатора (в Mi 5 он был). Максимальная апертура составляет f/2.0.
Основная камера делает снимки с отличным динамическим диапазоном (scene 2), а также высокой чёткостью (scene 1). Чёткость немного снижается в нижнем правом углу - что видно на фото измерительной таблицы. Даже в условиях плохого освещения на фото почти нет размытости, и камере удаётся запечатлевать много деталей (scene 3). Единственным заметным отличием с iPhone 7 Plus является немного больший шум в области фона. По сравнению с большинством остальных смартфонов, Mi 5s делает потрясающие фотографии.
Фронтальная камера разрешением 4 МП делает широкоэкранные снимки 16:9. Если изменить соотношение сторон на 4:3, телефон их просто обрежет. Хотя детализация камеры Mi 5s немного не дотягивает до уровня лучших селфи-камер, качество снимков всё равно очень хорошее. Заметно, что фокусное расстояние небольшое и поэтому задний план снимков размыт, но это выглядит вполне симпатично.
Основная камера записывает видео в разрешении 3820 x 2160 пикселей и 30 к/с (с кожалению, режим Full-HD при 60 к/с не поддерживается). Несмотря на это, видеоролики получаются поразительно плавными. Другим приятным моментом является своевременная работа автофокуса и электронной стабилизации изображения. Веб-камера может записывать видео в разрешении Full-HD при 30 кадров в секунду.
В приложении камеры есть много режимов, включая RAW, который сохраняет снимки в файлах DNG вместо JPG. Чтобы быстро сделать снимок из режима ожидания, нужно всего лишь дважды нажать клавишу увеличения громкости, что запустит камеру.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
7 | Аксессуары
В комплект входит китайский блок питания (номинал 18 Вт), кабель синхронизации, инструмент для сим-карт, и руководство для новых пользователей на китайском языке. Наушников в комплекте нет. Те, кто заказывает телефон у дистрибьютора TradingShenzen (наш телефон был предоставлен ими) - получают телефоны также с европейским блоком питания, защитной наклейкой для экрана, и адаптером USB OTG. Этот продавец также даёт собственную гарантию 1 год.
8 | Устройства ввода
С установленной прошивкой Global ROM у пользователей есть выбор между клавиатурой Google Gboard и клавиатурой SwiftKey. Обе довольно просто настраиваются, распознают ввод без отрыва пальцем (swiping), и поддерживают голосовой ввод. Точный тач-скрин существенно облегчает ввод.
В нижней части экрана расположен очень надёжный сканер отпечатков пальцев, который выводит смартфон из спячки, а также блокирует экран. Нажатие на кнопку возвращает пользователя на домашний экран. Слева и справа от сканера находятся 2 сенсорные кнопки с подсветкой. Три этих элемента в целом выполняют роль панели навигации Android. Сбоку корпуса располагаются кнопки управления громкостью и кнопка включения, которые хорошо нажимаются.
9 | Экран
Максимальная яркость этого экрана очень хорошая: 596 Кд/м² (заливка экрана белым), с пиками до 627 Кд/м². Уровень чёрного в 0.6 Кд/м² достаточно высокий, так что контраст в 1045:1 не настолько хорош, как у некоторых конкурентов. Если смотреть на экран с половинной заливкой чёрным и белым (Average Picture Level/APL 50), яркость незначительно снижается до уровня 593 Кд/м². Распределение яркости очень равномерное: 91%, хотя мы заметили очень тонкую более яркую полоску в самом верху экрана. При снижении яркости до 17% и ниже, Mi 5s использует ШИМ (PWM). Поскольку частота 2273 Гц очень высокая, даже люди с чувствительными глазами не должны обратить на это внимание.
|Xiaomi Mi 5s
IPS, 1920x1080, 5.15
|Samsung Galaxy S7
SAMOLED, 2560x1440, 5.1
|OnePlus 3T
Optic-AMOLED, 1920x1080, 5.5
|Huawei P9
IPS-NEO, JDI, 1920x1080, 5.2
|HTC 10
Super LCD 5, 2560x1440, 5.2
|Xiaomi Mi 5
IPS, 1920x1080, 5.15
|Параметры экрана
|Brightness
596
351
-41%
430
-28%
563
-6%
434
-27%
566
-5%
|Brightness Distribution
91
98
8%
84
-8%
91
0%
93
2%
90
-1%
|Уровень чёрного *
0.6
0.38
37%
0.36
40%
0.51
15%
|Контрастность
1045
1532
47%
1236
18%
1173
12%
|Colorchecker DeltaE *
4.5
2.04
55%
7.1
-58%
4.4
2%
2.8
38%
3.5
22%
|DeltaE для серого *
4.5
1.63
64%
6.8
-51%
4.8
-7%
3.7
18%
3.5
22%
|Гамма
2.26 106%
2.07 116%
2.23 108%
2.2 109%
2.31 104%
2.29 105%
|CCT
7427 88%
6391 102%
7866 83%
6175 105%
7164 91%
6532 100%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
86.86
77.78
|Color Space (Percent of sRGB)
99.35
99.44
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|2273 Hz
|17 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 2273 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 17 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 2273 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 767 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 13 ms стадия 1
|↘ 27 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 94% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21 ms стадия 1
|↘ 24 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.5 миллисек.)
Тогда как отклонения цветов и оттенков серого довольно скромные - DeltaE равен 4.5 в обоих случаях, некоторым соперникам удалось обеспечить близкие к идеальному значения этого показателя (DeltaE меньше 3). Температура 7427K также намного выше оптимальной 6500 K, поэтому белый чуть отдаёт синевой. В меню настроек есть возможность настроить эти параметры, если есть желание.
Благодаря высокой яркости, экран легко читаем на открытом воздухе, но всё-таки лучше избегать прямых солнечных лучей, отражений и бликов.
Особых проблем с углами обзора нет. При очень маленьких углах обзора яркость существенно падает, но цвета остаются насыщенными. В зависимости от угла зрения, тёмные области могут казаться более яркими - это особенность IPS-матриц.
10 | Производительность
Предшественник этой модели работал на процессоре Snapdragon 820 с 4-мя ядрами Kryo, а в Mi 5s стоит немного обновлённый и улучшенный Snapdragon 821. Два более быстрых ядра работают на частоте до 2.15 ГГц (Mi 5: 1.8 ГГц); два энергосберегающих ядра работают на той же частоте 1.6 ГГц, что и раньше. Частота встроенного видеоадаптера Adreno 530 GPU чуть повысилась, и сейчас составляет 653 МГц.
Mi 5s особо хорошо проявил себя в тестах GFXBench и 3DMark, потому что они нагружают в основном процессор. В них смартфон вырвался впереди всех остальных. Результаты теста AnTuTu v6 также довольно впечатляют - только лишь OnePlus 3T способен дать больше мощи, чем Snapdragon 821. А вот в тесте PCMark, смартфон Mi 5s в основном отстаёт от соперников. Любопытно, что его предшественник в этом случае показывал лучшие результаты. Тесты чтения интернет-сайтов и пропускной способности памяти также не более чем чуть выше среднего. Поскольку все смартфоны высокой ценовой категории обеспечивают высокий уровень производительности, в реальной жизни у владельцев Mi 5s не будет причин жаловаться на производительность. В течение всего времени работы над обзором, мы никогда не сталкивались со случаями долгой загрузки или задержек отрисовки интерфейса.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
148698 Points ∼81%
|Samsung Galaxy S7
|
127902 Points ∼69% -14%
|OnePlus 3T
|
159866 Points ∼87% +8%
|Huawei P9
|
95743 Points ∼52% -36%
|HTC 10
|
131866 Points ∼72% -11%
|Xiaomi Mi 5
|
116330 Points ∼63% -22%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
1020 Points ∼66%
|Samsung Galaxy S7
|
957 Points ∼62% -6%
|OnePlus 3T
|
891 Points ∼58% -13%
|Huawei P9
|
1029 Points ∼67% +1%
|HTC 10
|
928 Points ∼60% -9%
|Xiaomi Mi 5
|
1106 Points ∼72% +8%
|Graphics (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
5033 Points ∼59%
|Samsung Galaxy S7
|
1723 Points ∼20% -66%
|OnePlus 3T
|
4444 Points ∼52% -12%
|Huawei P9
|
1583 Points ∼18% -69%
|HTC 10
|
5009 Points ∼58% 0%
|Xiaomi Mi 5
|
4522 Points ∼53% -10%
|Memory (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
1740 Points ∼45%
|Samsung Galaxy S7
|
2244 Points ∼58% +29%
|OnePlus 3T
|
1954 Points ∼51% +12%
|Huawei P9
|
2627 Points ∼68% +51%
|HTC 10
|
1772 Points ∼46% +2%
|Xiaomi Mi 5
|
1801 Points ∼47% +4%
|System (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
3387 Points ∼51%
|Samsung Galaxy S7
|
4217 Points ∼64% +25%
|OnePlus 3T
|
3130 Points ∼48% -8%
|Huawei P9
|
3930 Points ∼60% +16%
|HTC 10
|
2806 Points ∼43% -17%
|Xiaomi Mi 5
|
3638 Points ∼55% +7%
|Overall (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
2345 Points ∼71%
|Samsung Galaxy S7
|
1987 Points ∼61% -15%
|OnePlus 3T
|
2218 Points ∼68% -5%
|Huawei P9
|
2025 Points ∼62% -14%
|HTC 10
|
2193 Points ∼67% -6%
|Xiaomi Mi 5
|
2392 Points ∼73% +2%
|Geekbench 4
|Compute RenderScript Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
7259 Points ∼96%
|Huawei P9
|
3077 Points ∼41% -58%
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
4292 Points ∼20%
|OnePlus 3T
|
4236 Points ∼20% -1%
|Huawei P9
|
4904 Points ∼23% +14%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
1728 Points ∼32%
|OnePlus 3T
|
1881 Points ∼34% +9%
|Huawei P9
|
1755 Points ∼32% +2%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
5121 Points ∼63%
|Samsung Galaxy S7
|
4826 Points ∼59% -6%
|OnePlus 3T
|
5664 Points ∼70% +11%
|Huawei P9
|
7058 Points ∼87% +38%
|HTC 10
|
5809 Points ∼71% +13%
|Xiaomi Mi 5
|
6873 Points ∼85% +34%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s (Chrome 55)
|
9378 Points ∼19%
|Samsung Galaxy S7
|
13161 Points ∼27% +40%
|OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
|
9798 Points ∼20% +4%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
11783 Points ∼24% +26%
|HTC 10 (Chrome 49)
|
8905 Points ∼18% -5%
|Xiaomi Mi 5 (Chrome Version 51)
|
8619 Points ∼17% -8%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s (Chrome 55)
|
2580.2 ms * ∼4%
|Samsung Galaxy S7
|
2561.5 ms * ∼4% +1%
|OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
|
2719.3 ms * ∼5% -5%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
2922.6 ms * ∼5% -13%
|HTC 10 (Chrome 49)
|
3146.3 ms * ∼5% -22%
|Xiaomi Mi 5 (Chrome Version 51)
|
2973.3 ms * ∼5% -15%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s (Chrome 55)
|
57 Points ∼18%
|Samsung Galaxy S7
|
74 Points ∼23% +30%
|OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
|
54.526 Points ∼17% -4%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
68.4 Points ∼21% +20%
|HTC 10 (Chrome 49)
|
52.1 Points ∼16% -9%
|Xiaomi Mi 5 (Chrome Version 51)
|
53.969 Points ∼17% -5%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
93 fps ∼8%
|Samsung Galaxy S7
|
84 fps ∼7% -10%
|OnePlus 3T
|
91 fps ∼8% -2%
|Huawei P9
|
40 fps ∼4% -57%
|HTC 10
|
73 fps ∼6% -22%
|Xiaomi Mi 5
|
90 fps ∼8% -3%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
60 fps ∼13%
|Samsung Galaxy S7
|
53 fps ∼12% -12%
|OnePlus 3T
|
59 fps ∼13% -2%
|Huawei P9
|
43 fps ∼9% -28%
|HTC 10
|
43 fps ∼9% -28%
|Xiaomi Mi 5
|
60 fps ∼13% 0%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
49 fps ∼9%
|Samsung Galaxy S7
|
40 fps ∼7% -18%
|OnePlus 3T
|
46 fps ∼8% -6%
|Huawei P9
|
18 fps ∼3% -63%
|HTC 10
|
39 fps ∼7% -20%
|Xiaomi Mi 5
|
42 fps ∼8% -14%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
48 fps ∼21%
|Samsung Galaxy S7
|
27 fps ∼12% -44%
|OnePlus 3T
|
45 fps ∼20% -6%
|Huawei P9
|
19 fps ∼8% -60%
|HTC 10
|
24 fps ∼11% -50%
|Xiaomi Mi 5
|
42 fps ∼18% -12%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
32 fps ∼11%
|Samsung Galaxy S7
|
28 fps ∼9% -12%
|OnePlus 3T
|
32 fps ∼11% 0%
|Huawei P9
|
10 fps ∼3% -69%
|HTC 10
|
24 fps ∼8% -25%
|Xiaomi Mi 5
|
30 fps ∼10% -6%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
32 fps ∼18%
|Samsung Galaxy S7
|
15 fps ∼9% -53%
|OnePlus 3T
|
32 fps ∼18% 0%
|Huawei P9
|
11 fps ∼6% -66%
|HTC 10
|
14 fps ∼8% -56%
|Xiaomi Mi 5
|
31 fps ∼18% -3%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
1927 Points ∼74%
|Samsung Galaxy S7
|
2010 Points ∼78% +4%
|OnePlus 3T
|
1452 Points ∼56% -25%
|Huawei P9
|
2510 Points ∼97% +30%
|HTC 10
|
1512 Points ∼58% -22%
|Xiaomi Mi 5
|
1976 Points ∼76% +3%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
4746 Points ∼61%
|Samsung Galaxy S7
|
3018 Points ∼39% -36%
|OnePlus 3T
|
3310 Points ∼43% -30%
|Huawei P9
|
1080 Points ∼14% -77%
|HTC 10
|
4581 Points ∼59% -3%
|Xiaomi Mi 5
|
4558 Points ∼59% -4%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
3580 Points ∼73%
|Samsung Galaxy S7
|
2715 Points ∼56% -24%
|OnePlus 3T
|
2577 Points ∼53% -28%
|Huawei P9
|
1237 Points ∼25% -65%
|HTC 10
|
3157 Points ∼65% -12%
|Xiaomi Mi 5
|
3542 Points ∼73% -1%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
22372 Points ∼32%
|Samsung Galaxy S7
|
19944 Points ∼29% -11%
|OnePlus 3T
|
22426 Points ∼32% 0%
|Huawei P9
|
15517 Points ∼22% -31%
|HTC 10
|
20344 Points ∼29% -9%
|Xiaomi Mi 5
|
21483 Points ∼31% -4%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
34202 Points ∼8%
|Samsung Galaxy S7
|
33348 Points ∼7% -2%
|OnePlus 3T
|
34494 Points ∼8% +1%
|Huawei P9
|
21577 Points ∼5% -37%
|HTC 10
|
30061 Points ∼7% -12%
|Xiaomi Mi 5
|
32613 Points ∼7% -5%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
30606 Points ∼16%
|Samsung Galaxy S7
|
29015 Points ∼15% -5%
|OnePlus 3T
|
30810 Points ∼16% +1%
|Huawei P9
|
19854 Points ∼10% -35%
|HTC 10
|
27176 Points ∼14% -11%
|Xiaomi Mi 5
|
29246 Points ∼15% -4%
|AndroBench 3-5
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
15.08 MB/s ∼10%
|Samsung Galaxy S7
|
16.01 MB/s ∼11% +6%
|OnePlus 3T
|
74.39 MB/s ∼49% +393%
|Huawei P9
|
47.45 MB/s ∼31% +215%
|HTC 10
|
15.89 MB/s ∼10% +5%
|Xiaomi Mi 5
|
13.61 MB/s ∼9% -10%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
100.35 MB/s ∼60%
|Samsung Galaxy S7
|
85.9 MB/s ∼51% -14%
|OnePlus 3T
|
123.57 MB/s ∼73% +23%
|Huawei P9
|
39 MB/s ∼23% -61%
|HTC 10
|
29.92 MB/s ∼18% -70%
|Xiaomi Mi 5
|
106.78 MB/s ∼63% +6%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
153.47 MB/s ∼81%
|Samsung Galaxy S7
|
145.72 MB/s ∼77% -5%
|OnePlus 3T
|
165.3 MB/s ∼87% +8%
|Huawei P9
|
72.19 MB/s ∼38% -53%
|HTC 10
|
115.56 MB/s ∼61% -25%
|Xiaomi Mi 5
|
159.29 MB/s ∼84% +4%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Xiaomi Mi 5s
|
412.7 MB/s ∼56%
|Samsung Galaxy S7
|
483.82 MB/s ∼66% +17%
|OnePlus 3T
|
436.43 MB/s ∼59% +6%
|Huawei P9
|
281.26 MB/s ∼38% -32%
|HTC 10
|
275.09 MB/s ∼37% -33%
|Xiaomi Mi 5
|
459.64 MB/s ∼62% +11%
* ... меньше = лучше
11 | Игры
Даже более требовательные игры, вроде Asphalt 8 или Dead Trigger 2 идут хорошо - благодаря мощному видеоадаптеру Adreno 530 GPU и относительно низкому разрешению 1920 x 1080 пикселей. Управление тачскрином во время игр тоже очень точное, а внутренние сенсоры работают безупречно.
12 | Нагрев и шум
Нагрев
Под нагрузкой Mi 5s в основном нагревается спереди, хотя максимальная температура в 40.5 °C не должна волновать. Задняя часть смартфона нагревается лишь до 36.4 °C.
Чтобы проверить, не являются ли такие температуры результатом принудительного ограничения производительности, мы запустили тест GFXBench battery, который 30 раз подряд прогоняет тест Manhattan и фиксирует не только разряд аккумулятора, но и производительность. Mi 5s смог поддерживать максимальную производительность только в течение первых 6 прогонов, после этого производительность снизилась на 28 %. Для мощного процессора это не является чем-то необычным, поскольку смартфоны-конкуренты, вроде HTC 10 или Huawei P9, в таких же условиях ограничивают производительность ощутимо сильнее.
13 | Динамик
В этом смартфоне за звук отвечает монофонический динамик, расположенный в нижней части кромки. Хотя его предшественник звучал довольно хорошо, по этому показателю Mi 5s сдал позиции: музыка отдаёт металлическими оттенками, а высокие слишком выделяются. Звук ощущается плохо сбалансированным, что наглядно видно на диаграмме розового шума. В диапазоне между 1000 и 4000 Гц, кривая достигает верха, тогда как остальные частоты находятся намного ниже. Диаграмма Mi 5 была намного лучше - особенно в области высоких частот. Тем не менее, максимальная громкость 85 дБ - это довольно громко.
Звук через 3.5-мм аудиопорт звучит намного лучше. В подключенных наушниках не было никаких искажений или посторонних шумов.
Анализ АЧХ аудиосистемы Xiaomi Mi 5s
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.97 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (23.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 34% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 57% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 59% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 34% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Xiaomi Mi 5
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.49 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 23.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 26% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 63% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 53% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 38% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Comparison Frequency diagrams (Check boxes are selectable!)
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
В плане энергопотребления Mi 5s показывает немного лучшие результаты, чем конкуренты (за исключением Samsung Galaxy S7, который чуть более экономен). По сравнению с предыдущей моделью Xiaomi удалось сократить энергопотребление при средней нагрузке, хотя в режиме ожидания оно незначительно увеличилось.
|Выкл.
|0 / 0.14 Вт
|Ожидание
| 0.4 / 1.7 / 1.81 Вт
|Нагрузка
|
5.84 / 9.12 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Xiaomi Mi 5s
3200 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S7
3000 мА⋅ч
|OnePlus 3T
3400 мА⋅ч
|Huawei P9
3000 мА⋅ч
|HTC 10
3000 мА⋅ч
|Xiaomi Mi 5
3000 мА⋅ч
|Энергопотребление
9%
-18%
-15%
-19%
-4%
|В простое, мин. *
0.4
0.68
-70%
0.61
-53%
0.77
-93%
0.68
-70%
0.45
-13%
|В простое, сред. *
1.7
1.02
40%
1.77
-4%
2.36
-39%
1.49
12%
1.68
1%
|В простое, макс. *
1.81
1.14
37%
1.81
-0%
2.37
-31%
1.91
-6%
1.71
6%
|Нагрузка, сред. *
5.84
4.73
19%
6.67
-14%
3.09
47%
7.4
-27%
6.7
-15%
|Нагрузка, макс. *
9.12
7.16
21%
10.98
-20%
5.35
41%
9.71
-6%
9.18
-1%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Mi 5s проработал 11 часов 3 минуты в нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi - это превосходный результат. Никто из соперников не смог подойти даже близко; аккумулятор увеличенного размера явно сыграл здесь свою роль. Чтобы увеличить время автономной работы ещё больше, пользователь может активировать режим экономии энергии, и отключить синхронизацию.
Поскольку Mi 5s поддерживает быструю зарядку QuickCharge 3.0, она происходит очень быстро. Комплектный блок питания номиналом 18 Вт может использовать в Европе только с дополнительным адаптером (отсутствует в комплекте).
|Интернет через WiFi v1.3 (Chrome 55)
|11час. 03мин.
|Xiaomi Mi 5s
3200 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S7
3000 мА⋅ч
|OnePlus 3T
3400 мА⋅ч
|Huawei P9
3000 мА⋅ч
|HTC 10
3000 мА⋅ч
|Xiaomi Mi 5
3000 мА⋅ч
|Время работы
-31%
-25%
-14%
-38%
-24%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
663
456
-31%
494
-25%
569
-14%
413
-38%
504
-24%
За
Против
Вердикт
Смартфон Xiaomi Mi 5s впечатляет во многих областях. С ним не приходится идти на компромиссы: Mi 5s поддерживает 2 сим-карты, экран очень яркий, а интерфейс MIUI 8.0 обладает гибкими возможностями настройки. Смартфон не только быстрый, но и показал поразительно долгое время автономной работы в нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi. Основным минусом является, пожалуй, только то, что Xiaomi отказалась адаптировать аппарат для европейского рынка. Прошивка Global ROM может исправить некоторые пробелы, но всё-таки должно быть стыдно, что Mi 5s не поддерживает повсеместно используемый европейский диапазон 4G LTE band 20. Некоторые пользователи могут отказаться от покупки, поскольку телефон можно купить только в импортированном варианте.
Xiaomi Mi 5s собран из высококлассных компонентов, размещённых в элегантном металлическом корпусе. При цене, начинающейся с 300 евро (к которой нужно добавить доставку и налоги) модель Mi 5s располагается в ценовой нише смартфонов средней ценовой категории, поэтому даже покупка его из-за границы может иметь смысл.
Разница в цене между данным смартфоном и другими (официально импортируемыми в Европу) смартфонами высокой ценовой категории в некоторых случаях сократилась очень существенно, и большинство смартфонов из нашего обзора можно купить по цене 450 евро.
Xiaomi Mi 5s - 24/02/2017 v6
Andreas Kilian