Notebookcheck

Обзор смартфона Xiaomi Mi 5s

Andreas Kilian (перевод - Andrei Manzhov), 06/03/2017

S = "Супер"? В прошлом году Xiaomi поразила нас смартфоном Mi 5, который отличался непревзойдённым соотношением цена/качество. Сегодня мы протестируем его обновлённый вариант, Mi 5s, в котором больше места для хранения данных, прочный металлический корпус, а также самый быстрый (на сегодняшний день) процессор Snapdragon.

Смартфон Xiaomi Mi 5s

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Смартфон Xiaomi Mi 5, относящийся к высокой ценовой категории (и который мы тестировали в июле 2016 года) довольно сильно доработали. По-видимому, Xiaomi идёт по пятам Apple, поэтому в название новой модели добавили букву "s". 5.15-дюймовый экран остался таким же, но внутренние компоненты были обновлены: в новом смартфоне используется мощная платформа Snapdragon 821 SoC,  установлено 128 ГБ памяти для хранения данных, а также 4 ГБ оперативной. Другим отличием от предшественника является корпус, который теперь полностью сделан из металла. Предлагаются золотой, чёрный, серебряный и розовый цвета. Как и большинство других смартфонов Xiaomi, модель Mi 5s не будет продаваться в Европе официально, но её можно будет купить у импортёров. Версия с 32 ГБ памяти продаётся примерно за 300 евро, в то время как наша (максимальная) конфигурация стоит около 350 евро, к чему нужно будет добавить стоимость доставки и (если применимо) налоги. Получается, что новый Mi 5s будет стоить примерно столько же, сколько и его предшественник. 

Непосредственными конкурентами будут Samsung Galaxy S7, Huawei P9, а также HTC 10. Пожалуй, можно добавить и чуть больший OnePlus 3T с 5.5-дюймовым экраном.

Xiaomi Mi 5s (Mi Серия)
Процессор
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro 2.15 GHz
Графический адаптер
Qualcomm Adreno 530, Ядро: 624 МГц
Оперативная память
4096 Мбайт 
, LPDDR4
Дисплей
5.15 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 428 точек/дюйм, ёмкостный, IPS, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
128 GB UFS 2.0 Flash, 128 Гбайт 
, 119 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудиопорт, 1 сканер подушечки пальца, NFC, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: датчики ускорения, холла, приближения, гироскоп, компас, барометр, Miracast, DLNA, USB-OTG
Коммуникации
802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, 2G (850/900/1800/1900 MHz), 3G (850/900/1900/2100 MHz), TD-SCDMA: (34/39), 4G LTE: (1/3/5/7/38/39/40/41), Dual SIM, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 8.25 x 145.6 x 70.3
Аккумулятор
12.1 Вт⋅ч, 3200 мА⋅ч литий-полимерн., быстрая зарядка Quickcharge 3.0
Камера
осн. камера: 12 Мп автофокус f/2.0, 2160p видео @ 30 к/с, Sony IMX 378
фронт. камера: 4 Мп фиксированный фокус f/2.0, 1080p видео @ 30 к/с)
Дополнительно
акустическая система: моно динамик (снизу), клавиатура: экранная, блок питания, кабель синхронизации, MIUI8, 12 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
Вес
145 г, адаптер питания: 65 г

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Размеры новой модели составляют 145.6 x 70.3 x 8.25 мм, что делает его чуть больше предшественника. Вес  тоже немного увеличился - со 129 до 145 грамм, но разница с соперниками совершенно незначительная. Благодаря тому, что края задней части корпуса закруглены, Mi 5s весьма удобно ложится в руку. 

Корпус теперь сделан из металла, так что его будет непросто погнуть. Нажатие на корпус никак не отображается на экране. Качество сборки в целом довольно высокое, хотя полосы-антенны во время прикосновений к корпусу заметно ощущаются. У некоторых производителей-конкурентов намного лучше получилось встроить их в корпус. Боковой лоток сим-карт рассчитан на 2 сим-карты формата Nano-SIM; аккумулятор не вынимаемый. 

Передняя часть
Передняя часть
Задняя часть
Задняя часть
Передняя часть
Mi 5s - сзади и спереди
очки VR

2 | Порты и коммуникации

В нашем смартфоне установлено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти для хранения данных. Из коробки пользователю доступно 119 ГБ. К сожалению, карты microSD не поддерживаются и расширить память не получится. 

Снизу расположен порт USB Type-C, который поддерживает только старый и медленный стандарт USB 2.0, так что скорость передачи данных в лучшем случае составит 35 МБ/с. Благодаря поддержке USB OTG, можно подключать различные внешние диски и компоненты. В дополнение к этому, в телефоне есть классический 3.5-мм аудиопорт. Для беспроводных коммуникаций Mi 5s поддерживает Wi-Fi AC, а также Bluetooth 4.2 и NFC. Изображения и звук можно выводить на другие устройства через Miracast и DLNA. 

На передней панели смартфона расположен разноцветный светодиод и сканер отпечатков пальцев.

3 | Программное обеспечение

Поскольку этот смартфон Xiaomi разрабатывался для китайского рынка, большинство предустановленных приложений работают только там. Единственные доступные языки - Китайский и Английский. При этом, мы получили наш смартфон с установленной прошивкой Global ROM, которая включает сервисы Google Play и поддерживает намного больше языков - включая русский. Прошивка основана на Android 6.0.1 и графическом интерфейсе MIUI 8.0, и в теории должна получать обновления в будущем.

Xiaomi не использует меню приложений (app drawer), и отображает их ярлыки прямо на рабочем столе. Приложение "Темы" позволяет пользователю модифицировать интерфейс в соответствии со своими предпочтениями. Весьма полезными могут быть детский режим, который позволяет ограничить использование смартфона только несколькими приложениями, а также утилита "Двойное приложение", которое устанавливает 2 копии приложения, чтобы можно было использовать их независимо.

Экран блокировки
Экран блокировки
Домашний экран
Домашний экран
Дополнительные приложения
Дополнительные приложения
Папки
Папки
Быстрые установки
Быстрые установки
Список открытых приложений
Список открытых приложений
Управление питанием
Управление питанием
Центр безопасности
Центр безопасности
Версия ПО
Версия ПО

4 | Коммуникации и GPS

Mi 5s поддерживает 4G, но широко используемый в Европе и России диапазон LTE band 20 не поддерживается. Xiaomi также не упоминает максимальную скорость передачи данных. Благодаря беспроводному адаптеру Wi-Fi с поддержкой AC и MIMO, Mi 5S может использовать оба диапазона - 2.4 и 5 ГГц. Результаты наших тестов показали скорость приёма в 312 Мб/с и передачи в 271 Мб/с при работе с эталонным роутером Linksys EA8500. Эти результаты вполне приличные, особенно если сравнить их с другими смартфонами-соперниками из этого обзора. Другим позитивным аспектом является максимально возможное расстояние при работе в диапазоне Wi-Fi, что очень радует.

Кроме этого, Mi 5s поддерживает Bluetooth 4.2 и NFC.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Apple iPhone 7
A10 Fusion GPU, A10 Fusion, 128 GB NVMe
532 Мбит ∼100% +71%
Xiaomi Mi 5s
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 128 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
312 Мбит ∼59%
Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
281 Мбит ∼53% -10%
Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
279 Мбит ∼52% -11%
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
257 Мбит ∼48% -18%
Lenovo Moto Z Play
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
121 Мбит ∼23% -61%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Apple iPhone 7
A10 Fusion GPU, A10 Fusion, 128 GB NVMe
485 Мбит ∼100% +79%
Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
335 Мбит ∼69% +24%
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
313 Мбит ∼65% +15%
Xiaomi Mi 5s
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 128 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
271 Мбит ∼56%
Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
185 Мбит ∼38% -32%
Lenovo Moto Z Play
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
112 Мбит ∼23% -59%
GPS внутри здания
GPS внутри здания
GPS на открытом воздухе
GPS на открытом воздухе

На улице модуль GPS определяет местоположение с точностью до 3 м, и делает это очень быстро. Внутри помещений - тоже, но уже с гораздо меньшей точностью. 

Чтобы проверить его в условиях реальной жизни, мы взяли Mi 5s (а также профессиональный навигатор Garmin Edge 500) на велопрогулку. К сожалению, смартфон корректно записал только часть нашего пути, что может быть вызвано экономией энергии. Чтобы предотвратить деактивацию приложений фонового режима, их требуется добавить исключения в настройках системы. Существенных отклонений не было, так что точность модуля GPS вполне достаточна для повседневной навигации.

Garmin Edge 500 - маршрут
Garmin Edge 500 - маршрут
Garmin Edge 500 - детально
Garmin Edge 500 - детально
Xiaomi Mi 5s - маршрут
Xiaomi Mi 5s - маршрут
Xiaomi Mi 5s - детально
Xiaomi Mi 5s - детально

5 | Телефон и качество голоса

Номеронабиратель
Номеронабиратель
Контакты
Контакты

Приложение "Телефон" обладает обычными функциями - номеронабиратель, журнал звонков, а также прямой доступ к списку контактов. Сверху располагается строка поиска. Во время обычного телефонного разговора, оба собеседника остались вполне довольны качеством звука Mi 5s. С режимом громкой связи была другая история: хотя выпадений фреймов не было, на обеих сторонах тембр голоса имел металлический оттенок, а громкость была недостаточна.

6 | Камеры

Фото с веб-камеры (щёлкнуть для увеличения)
Фото с веб-камеры (щёлкнуть для увеличения)
Фото с основной камеры (щёлкнуть для увеличения)
Фото с основной камеры (щёлкнуть для увеличения)

В то время как у фронтальной камеры предшественника был сенсор разрешением 16 МП, в новой модели Mi 5s установлен сенсор 12 МП. Сначала это может показаться минусом, особенно если вспомнить, что фотографии у предыдущей модели получались очень приличные. Новый сенсор Sony IMX378, который Xiaomi использует теперь - такой же, какой установлен в смартфонах Google Pixel, а его качество впечатляет. 1/2.3-дюймовый сенсор очень большой, что улучшает фотографии в условиях недостаточного освещения. С другой стороны, в новой модели нет оптического стабилизатора (в Mi 5 он был). Максимальная апертура составляет f/2.0. 

Основная камера делает снимки с отличным динамическим диапазоном (scene 2), а также высокой чёткостью (scene 1). Чёткость немного снижается в нижнем правом углу - что видно на фото измерительной таблицы. Даже в условиях плохого освещения на фото почти нет размытости, и камере удаётся запечатлевать много деталей  (scene 3). Единственным заметным отличием с iPhone 7 Plus является немного больший шум в области фона. По сравнению с большинством остальных смартфонов, Mi 5s делает потрясающие фотографии.

Фронтальная камера разрешением 4 МП делает широкоэкранные снимки 16:9. Если изменить соотношение сторон на 4:3, телефон их просто обрежет. Хотя детализация камеры Mi 5s немного не дотягивает до уровня лучших селфи-камер, качество снимков всё равно очень хорошее. Заметно, что фокусное расстояние небольшое и поэтому задний план снимков размыт, но это выглядит вполне симпатично.

Основная камера записывает видео в разрешении 3820 x 2160 пикселей и 30 к/с (с кожалению, режим Full-HD при 60 к/с не поддерживается). Несмотря на это, видеоролики получаются поразительно плавными. Другим приятным моментом является своевременная работа автофокуса и электронной стабилизации изображения. Веб-камера может записывать видео в разрешении Full-HD при 30 кадров в секунду.

В приложении камеры есть много режимов, включая RAW, который сохраняет снимки в файлах DNG вместо JPG. Чтобы быстро сделать снимок из режима ожидания, нужно всего лишь дважды нажать клавишу увеличения громкости, что запустит камеру.

Фото таблицы ColorChecker; оригинальные цвета в нижней половине.
Фото таблицы ColorChecker; оригинальные цвета в нижней половине.
увеличенная часть измерительной таблицы
увеличенная часть измерительной таблицы
Тестовая таблица (щёлкнуть для увеличения)
Тестовая таблица (щёлкнуть для увеличения)

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

7 | Аксессуары

В комплект входит китайский блок питания (номинал 18 Вт), кабель синхронизации, инструмент для сим-карт, и руководство для новых пользователей на китайском языке. Наушников в комплекте нет. Те, кто заказывает телефон у дистрибьютора TradingShenzen (наш телефон был предоставлен ими) - получают телефоны также с европейским блоком питания, защитной наклейкой для экрана, и адаптером USB OTG. Этот продавец также даёт собственную гарантию 1 год. 

8 | Устройства ввода

С установленной прошивкой Global ROM у пользователей есть выбор между клавиатурой Google Gboard и клавиатурой SwiftKey. Обе довольно просто настраиваются, распознают ввод без отрыва пальцем (swiping), и поддерживают голосовой ввод. Точный тач-скрин существенно облегчает ввод.

В нижней части экрана расположен очень надёжный сканер отпечатков пальцев, который выводит смартфон из спячки, а также блокирует экран. Нажатие на кнопку возвращает пользователя на домашний экран. Слева и справа от сканера находятся 2 сенсорные кнопки с подсветкой. Три этих элемента в целом выполняют роль панели навигации Android. Сбоку корпуса располагаются кнопки управления громкостью и кнопка включения, которые хорошо нажимаются.

SwiftKey
SwiftKey
SwiftKey
SwiftKey

9 | Экран

Массив пикселей
Массив пикселей

Максимальная яркость этого экрана очень хорошая: 596 Кд/м² (заливка экрана белым), с пиками до 627 Кд/м². Уровень чёрного в 0.6 Кд/м² достаточно высокий, так что контраст в 1045:1 не настолько хорош, как у некоторых конкурентов. Если смотреть на экран с половинной заливкой чёрным и белым (Average Picture Level/APL 50), яркость незначительно снижается до уровня 593 Кд/м². Распределение яркости очень равномерное: 91%, хотя мы заметили очень тонкую более яркую полоску в самом верху экрана. При снижении яркости до 17% и ниже, Mi 5s использует ШИМ (PWM). Поскольку частота 2273 Гц очень высокая, даже люди с чувствительными глазами не должны обратить на это внимание.

570
cd/m²		621
cd/m²		579
cd/m²
585
cd/m²		627
cd/m²		585
cd/m²
590
cd/m²		615
cd/m²		588
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 627 cd/m² В среднем: 595.6 cd/m² Minimum: 1.15 cd/m²
Равномерность подсветки: 91 %
От батареи: 593 cd/m²
Контрастность: 1045:1 (Уровень чёрного: 0.6 cd/m²)
ΔE Color 4.5 | - Ø
ΔE Greyscale 4.5 | - Ø
Gamma: 2.26
Xiaomi Mi 5s
IPS, 1920x1080, 5.15		Samsung Galaxy S7
SAMOLED, 2560x1440, 5.1		OnePlus 3T
Optic-AMOLED, 1920x1080, 5.5		Huawei P9
IPS-NEO, JDI, 1920x1080, 5.2		HTC 10
Super LCD 5, 2560x1440, 5.2		Xiaomi Mi 5
IPS, 1920x1080, 5.15
Параметры экрана
Brightness
596
351
-41%
430
-28%
563
-6%
434
-27%
566
-5%
Brightness Distribution
91
98
8%
84
-8%
91
0%
93
2%
90
-1%
Уровень чёрного *
0.6
0.38
37%
0.36
40%
0.51
15%
Контрастность
1045
1532
47%
1236
18%
1173
12%
Colorchecker DeltaE *
4.5
2.04
55%
7.1
-58%
4.4
2%
2.8
38%
3.5
22%
DeltaE для серого *
4.5
1.63
64%
6.8
-51%
4.8
-7%
3.7
18%
3.5
22%
Гамма
2.26 106%
2.07 116%
2.23 108%
2.2 109%
2.31 104%
2.29 105%
CCT
7427 88%
6391 102%
7866 83%
6175 105%
7164 91%
6532 100%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
86.86
77.78
Color Space (Percent of sRGB)
99.35
99.44

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 2273 Hz17 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 2273 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 17 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 2273 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 767 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 13 ms стадия 1
↘ 27 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 94% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 21 ms стадия 1
↘ 24 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.5 миллисек.)

Тогда как отклонения цветов и оттенков серого довольно скромные - DeltaE равен 4.5 в обоих случаях, некоторым соперникам удалось обеспечить близкие к идеальному значения этого показателя (DeltaE меньше 3). Температура 7427K также намного выше оптимальной 6500 K, поэтому белый чуть отдаёт синевой. В меню настроек есть возможность настроить эти параметры, если есть желание.

Оттенки серого (sRGB)
Оттенки серого (sRGB)
ColorChecker (sRGB)
ColorChecker (sRGB)
Насыщение (sRGB)
Насыщение (sRGB)
Colorspace (sRGB)
Colorspace (sRGB)

Благодаря высокой яркости, экран легко читаем на открытом воздухе, но всё-таки лучше избегать прямых солнечных лучей, отражений и бликов.

На открытом воздухе: под солнечными лучами
На открытом воздухе: под солнечными лучами
На открытом воздухе: в тени
На открытом воздухе: в тени

Особых проблем с углами обзора нет. При очень маленьких углах обзора яркость существенно падает, но цвета остаются насыщенными. В зависимости от угла зрения, тёмные области могут казаться более яркими - это особенность IPS-матриц.

Углы обзора с левой стороны...
Углы обзора с левой стороны...
... и с правой
... и с правой

10 | Производительность

Предшественник этой модели работал на процессоре Snapdragon 820 с 4-мя ядрами Kryo, а в Mi 5s стоит немного обновлённый и улучшенный Snapdragon 821. Два более быстрых ядра работают на частоте до 2.15 ГГц (Mi 5: 1.8 ГГц); два энергосберегающих ядра работают на той же частоте 1.6 ГГц, что и раньше. Частота встроенного видеоадаптера Adreno 530 GPU чуть повысилась, и сейчас составляет 653 МГц.

Mi 5s особо хорошо проявил себя в тестах GFXBench и 3DMark, потому что они нагружают в основном процессор. В них смартфон вырвался впереди всех остальных. Результаты теста AnTuTu v6 также довольно впечатляют - только лишь OnePlus 3T способен дать больше мощи, чем Snapdragon 821. А вот в тесте PCMark, смартфон Mi 5s в основном отстаёт от соперников. Любопытно, что его предшественник в этом случае показывал лучшие результаты. Тесты чтения интернет-сайтов и пропускной способности памяти также не более чем чуть выше среднего. Поскольку все смартфоны высокой ценовой категории обеспечивают высокий уровень производительности, в реальной жизни у владельцев Mi 5s не будет причин жаловаться на производительность. В течение всего времени работы над обзором, мы никогда не сталкивались со случаями долгой загрузки или задержек отрисовки интерфейса. 

AnTuTu Benchmark v6 | BaseMark OS II | Geekbench 4 | PCMark for Android | Octane V2 | Mozilla Kraken 1.1 | JetStream 1.1 | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | 3DMark | AndroBench 3-5
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
148698 Points ∼81%
Samsung Galaxy S7
127902 Points ∼69% -14%
OnePlus 3T
159866 Points ∼87% +8%
Huawei P9
95743 Points ∼52% -36%
HTC 10
131866 Points ∼72% -11%
Xiaomi Mi 5
116330 Points ∼63% -22%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
1020 Points ∼66%
Samsung Galaxy S7
957 Points ∼62% -6%
OnePlus 3T
891 Points ∼58% -13%
Huawei P9
1029 Points ∼67% +1%
HTC 10
928 Points ∼60% -9%
Xiaomi Mi 5
1106 Points ∼72% +8%
Graphics (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
5033 Points ∼59%
Samsung Galaxy S7
1723 Points ∼20% -66%
OnePlus 3T
4444 Points ∼52% -12%
Huawei P9
1583 Points ∼18% -69%
HTC 10
5009 Points ∼58% 0%
Xiaomi Mi 5
4522 Points ∼53% -10%
Memory (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
1740 Points ∼45%
Samsung Galaxy S7
2244 Points ∼58% +29%
OnePlus 3T
1954 Points ∼51% +12%
Huawei P9
2627 Points ∼68% +51%
HTC 10
1772 Points ∼46% +2%
Xiaomi Mi 5
1801 Points ∼47% +4%
System (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
3387 Points ∼51%
Samsung Galaxy S7
4217 Points ∼64% +25%
OnePlus 3T
3130 Points ∼48% -8%
Huawei P9
3930 Points ∼60% +16%
HTC 10
2806 Points ∼43% -17%
Xiaomi Mi 5
3638 Points ∼55% +7%
Overall (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
2345 Points ∼71%
Samsung Galaxy S7
1987 Points ∼61% -15%
OnePlus 3T
2218 Points ∼68% -5%
Huawei P9
2025 Points ∼62% -14%
HTC 10
2193 Points ∼67% -6%
Xiaomi Mi 5
2392 Points ∼73% +2%
Geekbench 4
Compute RenderScript Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
7259 Points ∼96%
Huawei P9
3077 Points ∼41% -58%
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
4292 Points ∼20%
OnePlus 3T
4236 Points ∼20% -1%
Huawei P9
4904 Points ∼23% +14%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
1728 Points ∼32%
OnePlus 3T
1881 Points ∼34% +9%
Huawei P9
1755 Points ∼32% +2%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
5121 Points ∼63%
Samsung Galaxy S7
4826 Points ∼59% -6%
OnePlus 3T
5664 Points ∼70% +11%
Huawei P9
7058 Points ∼87% +38%
HTC 10
5809 Points ∼71% +13%
Xiaomi Mi 5
6873 Points ∼85% +34%
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s (Chrome 55)
9378 Points ∼19%
Samsung Galaxy S7
13161 Points ∼27% +40%
OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
9798 Points ∼20% +4%
Huawei P9 (Chrome 48)
11783 Points ∼24% +26%
HTC 10 (Chrome 49)
8905 Points ∼18% -5%
Xiaomi Mi 5 (Chrome Version 51)
8619 Points ∼17% -8%
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s (Chrome 55)
2580.2 ms * ∼4%
Samsung Galaxy S7
2561.5 ms * ∼4% +1%
OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
2719.3 ms * ∼5% -5%
Huawei P9 (Chrome 48)
2922.6 ms * ∼5% -13%
HTC 10 (Chrome 49)
3146.3 ms * ∼5% -22%
Xiaomi Mi 5 (Chrome Version 51)
2973.3 ms * ∼5% -15%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s (Chrome 55)
57 Points ∼18%
Samsung Galaxy S7
74 Points ∼23% +30%
OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
54.526 Points ∼17% -4%
Huawei P9 (Chrome 48)
68.4 Points ∼21% +20%
HTC 10 (Chrome 49)
52.1 Points ∼16% -9%
Xiaomi Mi 5 (Chrome Version 51)
53.969 Points ∼17% -5%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
93 fps ∼8%
Samsung Galaxy S7
84 fps ∼7% -10%
OnePlus 3T
91 fps ∼8% -2%
Huawei P9
40 fps ∼4% -57%
HTC 10
73 fps ∼6% -22%
Xiaomi Mi 5
90 fps ∼8% -3%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
60 fps ∼13%
Samsung Galaxy S7
53 fps ∼12% -12%
OnePlus 3T
59 fps ∼13% -2%
Huawei P9
43 fps ∼9% -28%
HTC 10
43 fps ∼9% -28%
Xiaomi Mi 5
60 fps ∼13% 0%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
49 fps ∼9%
Samsung Galaxy S7
40 fps ∼7% -18%
OnePlus 3T
46 fps ∼8% -6%
Huawei P9
18 fps ∼3% -63%
HTC 10
39 fps ∼7% -20%
Xiaomi Mi 5
42 fps ∼8% -14%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
48 fps ∼21%
Samsung Galaxy S7
27 fps ∼12% -44%
OnePlus 3T
45 fps ∼20% -6%
Huawei P9
19 fps ∼8% -60%
HTC 10
24 fps ∼11% -50%
Xiaomi Mi 5
42 fps ∼18% -12%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
32 fps ∼11%
Samsung Galaxy S7
28 fps ∼9% -12%
OnePlus 3T
32 fps ∼11% 0%
Huawei P9
10 fps ∼3% -69%
HTC 10
24 fps ∼8% -25%
Xiaomi Mi 5
30 fps ∼10% -6%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
32 fps ∼18%
Samsung Galaxy S7
15 fps ∼9% -53%
OnePlus 3T
32 fps ∼18% 0%
Huawei P9
11 fps ∼6% -66%
HTC 10
14 fps ∼8% -56%
Xiaomi Mi 5
31 fps ∼18% -3%
3DMark
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
1927 Points ∼74%
Samsung Galaxy S7
2010 Points ∼78% +4%
OnePlus 3T
1452 Points ∼56% -25%
Huawei P9
2510 Points ∼97% +30%
HTC 10
1512 Points ∼58% -22%
Xiaomi Mi 5
1976 Points ∼76% +3%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
4746 Points ∼61%
Samsung Galaxy S7
3018 Points ∼39% -36%
OnePlus 3T
3310 Points ∼43% -30%
Huawei P9
1080 Points ∼14% -77%
HTC 10
4581 Points ∼59% -3%
Xiaomi Mi 5
4558 Points ∼59% -4%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
3580 Points ∼73%
Samsung Galaxy S7
2715 Points ∼56% -24%
OnePlus 3T
2577 Points ∼53% -28%
Huawei P9
1237 Points ∼25% -65%
HTC 10
3157 Points ∼65% -12%
Xiaomi Mi 5
3542 Points ∼73% -1%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
22372 Points ∼32%
Samsung Galaxy S7
19944 Points ∼29% -11%
OnePlus 3T
22426 Points ∼32% 0%
Huawei P9
15517 Points ∼22% -31%
HTC 10
20344 Points ∼29% -9%
Xiaomi Mi 5
21483 Points ∼31% -4%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
34202 Points ∼8%
Samsung Galaxy S7
33348 Points ∼7% -2%
OnePlus 3T
34494 Points ∼8% +1%
Huawei P9
21577 Points ∼5% -37%
HTC 10
30061 Points ∼7% -12%
Xiaomi Mi 5
32613 Points ∼7% -5%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
30606 Points ∼16%
Samsung Galaxy S7
29015 Points ∼15% -5%
OnePlus 3T
30810 Points ∼16% +1%
Huawei P9
19854 Points ∼10% -35%
HTC 10
27176 Points ∼14% -11%
Xiaomi Mi 5
29246 Points ∼15% -4%
AndroBench 3-5
Random Write 4KB (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
15.08 MB/s ∼10%
Samsung Galaxy S7
16.01 MB/s ∼11% +6%
OnePlus 3T
74.39 MB/s ∼49% +393%
Huawei P9
47.45 MB/s ∼31% +215%
HTC 10
15.89 MB/s ∼10% +5%
Xiaomi Mi 5
13.61 MB/s ∼9% -10%
Random Read 4KB (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
100.35 MB/s ∼60%
Samsung Galaxy S7
85.9 MB/s ∼51% -14%
OnePlus 3T
123.57 MB/s ∼73% +23%
Huawei P9
39 MB/s ∼23% -61%
HTC 10
29.92 MB/s ∼18% -70%
Xiaomi Mi 5
106.78 MB/s ∼63% +6%
Sequential Write 256KB (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
153.47 MB/s ∼81%
Samsung Galaxy S7
145.72 MB/s ∼77% -5%
OnePlus 3T
165.3 MB/s ∼87% +8%
Huawei P9
72.19 MB/s ∼38% -53%
HTC 10
115.56 MB/s ∼61% -25%
Xiaomi Mi 5
159.29 MB/s ∼84% +4%
Sequential Read 256KB (по убыванию)
Xiaomi Mi 5s
412.7 MB/s ∼56%
Samsung Galaxy S7
483.82 MB/s ∼66% +17%
OnePlus 3T
436.43 MB/s ∼59% +6%
Huawei P9
281.26 MB/s ∼38% -32%
HTC 10
275.09 MB/s ∼37% -33%
Xiaomi Mi 5
459.64 MB/s ∼62% +11%

Легенда

 
Xiaomi Mi 5s Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro, Qualcomm Adreno 530, 128 GB UFS 2.0 Flash
 
Samsung Galaxy S7 Samsung Exynos 8890 Octa, ARM Mali-T880 MP12, 32 GB UFS 2.0 Flash
 
OnePlus 3T Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro, Qualcomm Adreno 530, 64 GB UFS 2.0 Flash
 
Huawei P9 HiSilicon Kirin 955, ARM Mali-T880 MP4, 32 GB eMMC Flash
 
HTC 10 Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, Qualcomm Adreno 530, 32 GB eMMC Flash
 
Xiaomi Mi 5 Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, Qualcomm Adreno 530, 64 GB UFS 2.0 Flash

* ... меньше = лучше

11 | Игры

Даже более требовательные игры, вроде Asphalt 8 или Dead Trigger 2 идут хорошо - благодаря мощному видеоадаптеру Adreno 530 GPU и относительно низкому разрешению 1920 x 1080 пикселей. Управление тачскрином во время игр тоже очень точное, а внутренние сенсоры работают безупречно.

Asphalt 8
Asphalt 8
Dead Trigger 2
Dead Trigger 2

12 | Нагрев и шум

Нагрев

Под нагрузкой Mi 5s в основном нагревается спереди, хотя максимальная температура в 40.5 °C не должна волновать. Задняя часть смартфона нагревается лишь до 36.4 °C. 

Чтобы проверить, не являются ли такие температуры результатом принудительного ограничения производительности, мы запустили тест GFXBench battery, который 30 раз подряд прогоняет тест Manhattan и фиксирует не только разряд аккумулятора, но и производительность. Mi 5s смог поддерживать максимальную производительность только в течение первых 6 прогонов, после этого производительность снизилась на 28 %. Для мощного процессора это не является чем-то необычным, поскольку смартфоны-конкуренты, вроде HTC 10 или Huawei P9, в таких же условиях ограничивают производительность ощутимо сильнее.

GFXBench Manhattan: производительность
GFXBench Manhattan: производительность
GFXBench Manhattan: частота кадров в секунду
GFXBench Manhattan: частота кадров в секунду
GFXBench Manhattan: остаток заряда
GFXBench Manhattan: остаток заряда
Макс.
 39.9 °C40.4 °C39 °C 
 39.2 °C40.5 °C39.1 °C 
 37.1 °C37.3 °C38.5 °C 
Максимум: 40.5 °C
В среднем: 39 °C
34.2 °C35.8 °C36 °C
35.2 °C35.4 °C36.4 °C
35 °C35.3 °C35.9 °C
Максимум: 36.4 °C
В среднем: 35.5 °C
Блок питания (макс)  29.9 °C | Темп. воздуха 21.4 °C | Voltcraft IR-260
IR-Bild des Mi 5s
IR-Bild des Mi 5s

13 | Динамик

Динамик
Динамик

В этом смартфоне за звук отвечает монофонический динамик, расположенный в нижней части кромки. Хотя его предшественник звучал довольно хорошо, по этому показателю Mi 5s сдал позиции: музыка отдаёт металлическими оттенками, а высокие слишком выделяются. Звук ощущается плохо сбалансированным, что наглядно видно на диаграмме розового шума. В диапазоне между 1000 и 4000 Гц, кривая достигает верха, тогда как остальные частоты находятся намного ниже. Диаграмма Mi 5 была намного лучше - особенно в области высоких частот. Тем не менее, максимальная громкость 85 дБ - это довольно громко.

Звук через 3.5-мм аудиопорт звучит намного лучше. В подключенных наушниках не было никаких искажений или посторонних шумов.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.643.22525.439.73125.334.54032.931.85033.636.36331.635.78028.432.11002734.112520.8391602241.520021.347.125020.849.331521.253.140019.459.950019.562.763017.765.380017.970.1100017.873.9125017.375.5160017.475.6200016.775.4250017.274.8315018.276.9400017.973.3500017.664630017.760.4800017.8641000017.961.81250018.150.21600018.246.8SPL3085N1.356.6median 17.9Xiaomi Mi 5smedian 62.7Delta1.312.33832.43832.431.332.430.431.730.436.42636.452.439.452.436.836.236.829.428.629.427.325.427.33321.33343.523.343.548.122.548.152.122.452.160.321.360.358.118.458.162.817.562.865.817.565.868.517.268.567.116.867.170.617.370.672.617.472.67216.67274.417.374.476.817.676.879.217.679.276.917.776.976.517.476.575.917.775.972.317.972.358.118.158.14718.14786.529.886.5651.365median 67.1Xiaomi Mi 5median 17.7median 67.110.91.610.9hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Xiaomi Mi 5s

(+) | отличный уровень макс. громкости (84.97 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 18.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (23.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 34% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 57% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 59% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 34% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Xiaomi Mi 5

(+) | отличный уровень макс. громкости (86.49 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 23.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 26% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 63% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 53% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 38% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Comparison Frequency diagrams (Check boxes are selectable!)

14 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

В плане энергопотребления Mi 5s показывает немного лучшие результаты, чем конкуренты (за исключением Samsung Galaxy S7, который чуть более экономен). По сравнению с предыдущей моделью Xiaomi удалось сократить энергопотребление при средней нагрузке, хотя в режиме ожидания оно незначительно увеличилось. 

Энергопотребление
Выкл.darklight 0 / 0.14 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.4 / 1.7 / 1.81 Вт
Нагрузка midlight 5.84 / 9.12 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Xiaomi Mi 5s
3200 мА⋅ч		Samsung Galaxy S7
3000 мА⋅ч		OnePlus 3T
3400 мА⋅ч		Huawei P9
3000 мА⋅ч		HTC 10
3000 мА⋅ч		Xiaomi Mi 5
3000 мА⋅ч
Энергопотребление
9%
-18%
-15%
-19%
-4%
В простое, мин. *
0.4
0.68
-70%
0.61
-53%
0.77
-93%
0.68
-70%
0.45
-13%
В простое, сред. *
1.7
1.02
40%
1.77
-4%
2.36
-39%
1.49
12%
1.68
1%
В простое, макс. *
1.81
1.14
37%
1.81
-0%
2.37
-31%
1.91
-6%
1.71
6%
Нагрузка, сред. *
5.84
4.73
19%
6.67
-14%
3.09
47%
7.4
-27%
6.7
-15%
Нагрузка, макс. *
9.12
7.16
21%
10.98
-20%
5.35
41%
9.71
-6%
9.18
-1%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Mi 5s проработал 11 часов 3 минуты в нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi - это превосходный результат. Никто из соперников не смог подойти даже близко; аккумулятор увеличенного размера явно сыграл здесь свою роль. Чтобы увеличить время автономной работы ещё больше, пользователь может активировать режим экономии энергии, и отключить синхронизацию. 

Поскольку Mi 5s поддерживает быструю зарядку QuickCharge 3.0, она происходит очень быстро. Комплектный блок питания номиналом 18 Вт может использовать в Европе только с дополнительным адаптером (отсутствует в комплекте). 

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Chrome 55)
11час. 03мин.
Xiaomi Mi 5s
3200 мА⋅ч		Samsung Galaxy S7
3000 мА⋅ч		OnePlus 3T
3400 мА⋅ч		Huawei P9
3000 мА⋅ч		HTC 10
3000 мА⋅ч		Xiaomi Mi 5
3000 мА⋅ч
Время работы
-31%
-25%
-14%
-38%
-24%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
663
456
-31%
494
-25%
569
-14%
413
-38%
504
-24%

За

+ хорошее соотношение цена/производительность
+ прочный металлический корпус
+ можно использовать 2 сим-карты
+ поддержка USB-OTG, Miracast и NFC
+ точные сенсоры и хороший тачскрин
+ ОС MIUI 8.0 с кучей дополнительных функций
+ отличные камеры
+ очень яркий и чёткий экран
+ отличная производительность системы
+ долго работает от аккумулятора

Против

- не поддерживает дипазон 4G LTE band 20
- в комплекте нет наушников
- ограничение производительности при продолжительной нагрузке
- динамик немного дребезжит

Вердикт

В обзоре: Xiaomi Mi 5s. Предоставлен TradingShenzhen
В обзоре: Xiaomi Mi 5s. Предоставлен TradingShenzhen

Смартфон Xiaomi Mi 5s впечатляет во многих областях. С ним не приходится идти на компромиссы: Mi 5s поддерживает 2 сим-карты, экран очень яркий, а интерфейс MIUI 8.0 обладает гибкими возможностями настройки. Смартфон не только быстрый, но и показал поразительно долгое время автономной работы в нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi. Основным минусом является, пожалуй, только то, что Xiaomi отказалась адаптировать аппарат для европейского рынка. Прошивка Global ROM может исправить некоторые пробелы, но всё-таки должно быть стыдно, что Mi 5s не поддерживает повсеместно используемый европейский диапазон 4G LTE band 20. Некоторые пользователи могут отказаться от покупки, поскольку телефон можно купить только в импортированном варианте.    

Xiaomi Mi 5s собран из высококлассных компонентов, размещённых в элегантном металлическом корпусе. При цене, начинающейся с 300 евро (к которой нужно добавить доставку и налоги) модель Mi 5s располагается в ценовой нише смартфонов средней ценовой категории, поэтому даже покупка его из-за границы может иметь смысл. 

Разница в цене между данным смартфоном и другими (официально импортируемыми в Европу) смартфонами высокой ценовой категории в некоторых случаях сократилась очень существенно, и большинство смартфонов из нашего обзора можно купить по цене 450 евро.

Xiaomi Mi 5s - 24/02/2017 v6
Andreas Kilian

Внешний вид
87%
Клавиатура
69 / 75 → 91%
Сенсорная панель
91%
Интерфейсы
46 / 60 → 77%
Портативность
93%
Автономность
94%
Дисплей
85%
Игры и 3D
61 / 63 → 97%
Процессор
59 / 70 → 85%
Охлаждение
89%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
66 / 91 → 72%
Камера
76%
Средний балл
78%
88%
Smartphone - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор смартфона Xiaomi Mi 5s
Andreas Kilian, 2017-03- 6 (Update: 2017-03- 6)

 