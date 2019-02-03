Китайский бренд захватывает новые вершины, или кто такой Oppo

Пока Xiaomi и Lenovo участвуют в разбирательствах, кто первым предложил складной дисплей и, кто выпустит первый 5G-смартфон, компания Oppo может обогнать их в 5G-гонке.

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Начнём, пожалуй, с предыстории. Компания Oppo (или правильнее сказать бренд?) принадлежит корпорации BBK Electronics – одному из крупнейших производителей бытовой техники в Китае и, следовательно, во всей Азии. По результатам продаж за прошлый год, а точнее, за третий квартал, Oppo заняла второе место на рынке смартфонов в родной стране (19,7% рынка), лишь немного уступив компании Vivo (с её 19,9% рынка), которая, кстати, тоже принадлежит гиганту BBK.

Кроме того, в прошлом году подразделению Oppo Realme удалось нарастить продажи в Индии на 600%, обогнав на данном рынке Xiaomi и Samsung. Возможно, это ещё одна причина для столь скорого выпуска таких устройств как Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy M10: компании просто пытаются вернуть свою долю рынка.

Дальше – больше. Пока Xiaomi и Lenovo дискутировали, кто был первым в сфере складных дисплеев, а потом и вовсе опустились до перебранок типа «наш 5G-смартфон выйдет раньше!», Oppo умудрилась представить вполне рабочий прототип устройства, поддерживающего 5G. И, что самое интересное, этим устройством стал выпущенный ранее Oppo R15 с небольшим дополнением в виде модема Qualcomm X50.

Такими темпами, как обещает руководство в лице президента исследовательского института Oppo Лиу Чанга (Liu Chang), первые 5G-смартфоны компании появятся на рынке уже в следующем году (и, очевидно, с ценником в разы доступнее, чем у конкурентов). Кроме того, Oppo планирует возглавить рынок умных часов и умных наушников: по прогнозам аналитиков, именно этот сегмент станет самым прибыльным в течении ближайшего времени, после массового спада спроса на смартфоны.

И все-таки, смартфоны продолжат выпускаться. На днях в Сети всплыли подробности о довольно бюджетной новинке с кодовым названием Oppo PBFM30. На сайте Slashleaks появились характеристики устройства, включающие: 6,2 дюймовый экран с разрешением 1520 х 720 пикселей, двойную основную камеру на 13+2 МП, фронтальную – на 16 МП, а также аккумулятор ёмкостью 4100 мАч. Габариты смартфона составят 155,9 х 75,4 х 8,1 мм, а версией операционной системы, установленной по умолчанию, станет Android 8.1 Oreo. Известно пока лишь об одной конфигурации с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего накопителя. Предположительная цена – в районе $100.

Напоследок можно лишь упомянуть слова основателя Oppo Чэнь Миньена (Chen Mingyong), который сказал, что продуктами и сервисами его компании сегодня пользуются более 250 млн человек в 40 странах и регионах мира.