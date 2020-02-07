Полезный лайфхак: Как отключить режим Modern Standby (Connected Standby)
Постоянно в сети, всегда онлайн - именно к такому принципу мы привыкли, благодаря смартфонам, но когда речь заходит о ноутбуках, возникают проблемы. В Microsoft уже на протяжении долгого времени пытаются модифицировать и совершенствовать существующие режимы сна (S-sleepstates) - в Windows 10 это состояние назвали “modern standby”, в то время как во времена Windows 8 ту же, по сути, функцию, называли “connected standby”. Отличие от традиционного режима сна заключается в том, что система постоянно поддерживает подключение к сети. Вот только пользователям стоит быть осторожнее с этими нововведениями, чтобы в итоге не обжечься (в прямом и переносном смысле).
Дело в том, что в Сети гуляет множество жалоб на перегрев и быструю разрядку батареи в современных устройствах с поддержкой modern standby: Surface 2-in-1, Dell XPS 15, Asus Zenbook 15 и Lenovo Ideapad S740. Во время транспортировки (в сумке или чехле) эти модели неимоверно сильно нагреваются, что более подробно описывалось нами ранее. Мы самолично столкнулись с такими проблемами у Acer Swift 5 с процессором Ice Lake, а также LG Gram 15 2018 года выпуска. Обе указанные модели в состоянии сна активно поддерживают подключение к сети и сильно нагреваются.
Однако, даже ели отбросить проблему перегрева и разряда, пользователям попросту может быть нежелательно постоянное подключение к Сети и простейший пример - командировка заграницей. Более продвинутые пользователи не захотят, чтобы их ноутбук подключался к открытым незащищенным точкам доступа, из-за беспокойства о безопасности данных. Несмотря на все это, Microsoft не сделали простой переключатель для управления новомодной функцией. Придется делать все обходным путем - через реестр.
Определить поддерживает и использует ли ваше устройство режим modern standby, можно с помощью особой команды в командной строке Windows: “powercfg /a”. Данная команда выведет перечень поддерживаемых режимов работы системы и какие из них активны. С заводскими настройками на Acer Swift 5 (SF514-54T) данная команда выдает следующее:
Чтобы переключиться из S0 в стандартный режим сна S3, придется модифицировать реестр Windows. Чтобы максимально упростить вам задачу, мы подготовили .reg файл, который вы можете скачать. После внесения изменений необходимо перезагрузить систему. После того как система вновь запустится, команда “powercfg /a” должна выдавать следующее:
Если вы вдруг передумаете и захотите вернуть modern standby, то вам придется лишь открыть скачанный ранее .reg файл с помощью блокнота и изменить последний 0 на 1, сохранить, а затем снова запустить файл и перезагрузить систему. Ниже мы привели скриншот с исправленным содержимым .reg файла.
Обращаем ваше внимание на то, что некоторые модели, такие как Surface Book 2, после отключения modern standby неспособны перейти в какой-либо режим сна вообще. В итоге, на таких моделях придется переходить снова на S0 или использовать гибернацию. Также, стоит заметить, что система выходит из S3 несколько дольше, чем из S0. Таким образом, если вас устраивает поведение вашего ноутбука в режиме modern standby то и отключать его, пожалуй, не стоит.