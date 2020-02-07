Полезный лайфхак: Как отключить режим Modern Standby (Connected Standby)

Современная реализация режима ожидания, которая обычно зовется как "connected standby" или "InstantGo", была призвана перенести ноутбуки в новую эру, где устройства постоянно подключены к сети. Такой режим работы является совершенно обычным для всех смартфонов. Тем не менее, существуют неприятные нюансы, из-за которых вы захотите отключить новомодную функцию на вашем ноутбуке. Жаль, но в Microsoft максимально усложнили эту задачу.

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Постоянно в сети, всегда онлайн - именно к такому принципу мы привыкли, благодаря смартфонам, но когда речь заходит о ноутбуках, возникают проблемы. В Microsoft уже на протяжении долгого времени пытаются модифицировать и совершенствовать существующие режимы сна (S-sleepstates) - в Windows 10 это состояние назвали “modern standby”, в то время как во времена Windows 8 ту же, по сути, функцию, называли “connected standby”. Отличие от традиционного режима сна заключается в том, что система постоянно поддерживает подключение к сети. Вот только пользователям стоит быть осторожнее с этими нововведениями, чтобы в итоге не обжечься (в прямом и переносном смысле).

Дело в том, что в Сети гуляет множество жалоб на перегрев и быструю разрядку батареи в современных устройствах с поддержкой modern standby: Surface 2-in-1, Dell XPS 15, Asus Zenbook 15 и Lenovo Ideapad S740. Во время транспортировки (в сумке или чехле) эти модели неимоверно сильно нагреваются, что более подробно описывалось нами ранее. Мы самолично столкнулись с такими проблемами у Acer Swift 5 с процессором Ice Lake, а также LG Gram 15 2018 года выпуска. Обе указанные модели в состоянии сна активно поддерживают подключение к сети и сильно нагреваются.

Однако, даже ели отбросить проблему перегрева и разряда, пользователям попросту может быть нежелательно постоянное подключение к Сети и простейший пример - командировка заграницей. Более продвинутые пользователи не захотят, чтобы их ноутбук подключался к открытым незащищенным точкам доступа, из-за беспокойства о безопасности данных. Несмотря на все это, Microsoft не сделали простой переключатель для управления новомодной функцией. Придется делать все обходным путем - через реестр.

Определить поддерживает и использует ли ваше устройство режим modern standby, можно с помощью особой команды в командной строке Windows: “powercfg /a”. Данная команда выведет перечень поддерживаемых режимов работы системы и какие из них активны. С заводскими настройками на Acer Swift 5 (SF514-54T) данная команда выдает следующее: