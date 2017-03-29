Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X270
Компактная печка для мобильных работников. Если бы крупнейший производитель ПК не расслаблялся, то Lenovo X270 вполне мог бы стать идеальной рабочей лошадкой для тех, кто постоянно в разъездах. В этом обзоре мы расскажем, почему другие альтернативы могут оказаться лучшим выбором, и что именно Lenovo стоит изменить в будущих поколениях ThinkPad X2xx.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
У 12-дюймовых ноутбуков (мы называем их суб-ноутбуками) к сегодняшнему дню сложилась длинная история. Ещё до формирования категории "ультрабуков" они были весьма популярны среди бизнес-пользователей и путешественников, которым нужна максимальная мобильность. X-серия ноутбуков Lenovo ThinkPad считается весьма успешной - а X220 из 2011 года, пожалуй, стал одним из самых популярных ThinkPad за всю историю этой марки.
Модель ThinkPad X270 стала 20-м поколением ThinkPad в X-серии (которая ведёт отсчёт с 2000-го года). По сравнению с предшественником X260, с виду в нём мало что изменилось: в первую очередь, это, разумеется, новый процессор. Как и 70 других новых ThinkPadов, X270 работает на процессоре Kaby Lake. Среди всех моделей нового семейства X270 - самый компактный ThinkPad; он предназначен для мобильных работников, которые часто работают в дороге. Конфигурация, которую мы будем рассматривать, предназначена для студентов (P/N 20HMS00T00) и оборудована процессором i5, твердотельным диском 512 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, экраном с разрешением Full HD, и поставляется без операционной системы. Стоимость этой модели в Германии (ex-works, без учёта доставки) - 1169 евро, что вполне приемлемо. Модель аналогичной конфигурации в рознице (с диском 256 ГБ и Windows) обойдётся в 1532 евро.
В категории компактных и мобильных ноутбуков конкуренция довольно высока - и благодаря появлению ряда интересных ультрабуков в ней становится только жарче. В качестве соперников данной модели мы выбрали "классические" ноутбуки Dell (Latitude 7280) и HP (EliteBook 820 G4), а также Dell XPS 13, и самого главного конкурента от самой Lenovo - нового ThinkPad X1 Carbon.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Lenovo использует почти тот же самый корпус уже в 4 поколениях ноутбуков Х-серии подряд. Если поставить рядом X240 2013-го года, то в целом X270 выглядит практически идентично (за исключением нескольких элементов). Интересно, что 12-дюймовая модель X принципиально не меняла внешний вид с 2013 года, в то время как остальным ThinkPad изменили дизайн (причём некоторым - даже дважды). Корпус X270 такого же тёмно-серого цвета, как у ThinkPad 2013-го года, тогда как T470, T470s или X1 Carbon давно поменяли цвет на хорошо знакомый с давних времён угольный чёрный. Визуальные формы X270 аналогичны модели T470: перед нами типичный угловато-прямоугольный ThinkPad. Отсылка к первым поколениям ThinkPad из 90-х годов видна невооружённым глазом, и неслучайна вне всяких сомнений.
Выбор материалов также традиционен: область для рук сделана из используемого во многих ThinkPad пластика (изнутри усиленного магниевым напылением), а крышка экрана и клавиатурного блока усилена углеволокном. Верхняя и нижняя внешние части корпуса покрыты прорезиненным материалом, тогда как область для рук сделана из обычного пластика, который не кажется таким же высокотехнологичным, как остальные части корпуса. Стабильность области для рух неплохая, но не идеальная (т.к. чуть чуть прогибается в области адаптера смарт-карт - который в нашем случае отсутствовал). Клавиатура тоже немного прогибается при сильном нажатии, а крышку экрана можно чуть деформировать. Усиление магнием, алюминием или углеволокном увеличило бы стабильность, но в целом ноутбук и так довольно прочный.
К сожалению, качество сборки корпуса не идеальное. Мы заметили 2 проблемы: во-первых, рамка экрана не совсем правильно приклеена в нижнем правом углу (рядом с экранной петлёй), что вызывало небольшой треск при открытии экрана. Во-вторых, крышка области для рук и нижняя часть клавиатурного блока подогнаны не идеально, что образовало острый, выпирающий край в месте их соприкосновения. В остальном всё в порядке - но первая проблема особенно раздражала. Поскольку у нас на тестировании был только один экземпляр, сложно сказать - это единичный, или серийный брак? Но это неважно - ведь в ноутбуках этой ценовой категории такие "шероховатости" не должны встречаться в принципе.
Петли экрана, использованные Lenovo в этой модели, производят впечатление довольно крепких (выглядят сделанными из металла серебряного цвета) и прочно удерживают экран даже в нестабильных условиях.
В этом ноутбуке не получится открыть экран одной рукой - но, по крайней мере, он открывается на полные 180° (типично для ThinkPad).
Не только внешний вид, но также размер и вес ноутбука остались неизменными - и тем самым перестали соответствовать требованиям времени. Если X1 Carbon 2014-го года был не настолько уж легче и тоньше своего более доступного эквивалента X240, то в случае современного X1 Carbon разница намного заметней. Теперь, когда X1 Carbon существенно усох в весе и уменьшился в размере, по габаритам он приблизился к 12-дюймовой модели. Короче говоря, возникает вопрос: а нужен ли всё еще X270 как таковой, или его время прошло?
При сравнении X270 с подобными ноутбуками, он оказывается самым тяжёлым и самым толстым из всех в рамках своей весовой категории. Да, в нашем обзоре нашелся ноутбук и побольше - Dell XPS 13 - но при этом в нём используется 13-дюймовый экран InfinityEdge большего размера.
2 | Порты и коммуникации
В плане коммуникаций по сравнению X260 видны существенные улучшения. Порт Mini DisplayPort заменили на USB Type-C (поддерживает скорости USB 3.1 Gen 1), Power Delivery (зарядку через USB-C), а также DisplayPort. В отличие от родственных ноутбуков T-серии в нашей модели нет поддержки Thunderbolt 3. Другим изменением является количество портов USB Type-A, которых у X270 осталось всего два (тогда как в X260 было 3). Вообще говоря, странно, что в X260 был добавлен дополнительный порт (поскольку в X250 их было тоже 2).
Если посмотреть на распределение портов X270 и на удобство управления мышью, то окажется, что ноутбук будет более удобен для правшей. Справа порты расположены ближе к дальнему краю корпуса, а три порта слева (HDMI, USB Type-A, USB Type-B) расположены ближе к переднему, что может затруднить управление мышью в случае, когда к этим портам что-нибудь подключено. Если вы заходите заряжать ноутбук (или подключать док-станцию) через USB-C, то расположение порта USB Type-C далеко от идеального. Впрочем, есть также традиционный разъем для зарядки и расположенный снизу порт для док-станции.
Адаптер карт памяти SD
Явным преимуществом нашего X270 по сравнению с X1 Carbon можно считать поддержку карт формата SD. В X1 Carbon поддерживается лишь неудобно расположенный адаптер карт формата MicroSD, тогда как в X270 также можно использовать полноразмерные карты SD. В тестах нашей эталонной карты Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II адаптер X270 показал средние результаты, хотя есть ноутбуки с адаптерами и намного медленней. Было заметно, что тест копирования фотографий JPG в X270 прошел хуже, чем у соперников от Dell и HP.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
77.8 MB/s ∼100% +25%
|Dell Latitude 7280
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
77 MB/s ∼99% +24%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
62.2 MB/s ∼80%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell Latitude 7280
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
90.92 MB/s ∼100% +3%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
88 MB/s ∼97%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
86.6 MB/s ∼95% -2%
Коммуникации
Как и в большинстве других дорогих ноутбуков, в нашем используется беспроводной адаптер Intel 8265 2x2-AC и проводной Intel I219-V-Gigabit Ethernet. Как обычно, в тестах 8265 показал хорошие результаты. В повседневном использовании никаких проблем не замечено, соединение Wi-Fi поддерживалось стабильно. X270 также поддерживает мобильные сети 4G (WWAN).
Микрофоны не записывают звук так же чётко и громко, как мы привыкли видеть в случае других ThinkPad. Веб-камера работает так же плохо, как и в других ThinkPad: изображение с большим уровнем шума и плохими цветами, вполне обычно для ноутбука.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
671 Мбит ∼100%
|Dell Latitude 7280
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
641 Мбит ∼96% -4%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
506 Мбит ∼75% -25%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Dell Latitude 7280
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
530 Мбит ∼100% +4%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
512 Мбит ∼97%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
474 Мбит ∼89% -7%
Безопасность
В этом разделе видны инновации. Если в X260 использовался протяжной сканер отпечатков пальцев, то в X270 достаточно приложить палец (установлен новый сканер Touch fingerprint reader, который Lenovo начала использовать с прошлого года). Этот сенсор немного быстрее и работает лучше, чем предыдущий.
Помимо сканера отпечатков в X270 поддерживаются Computrace Anti-Theft, TPM 2.0, и есть замок Kensington lock. В нашей конфигурации не было адаптера смарт-карт, но во многих розничных конфигурациях он присутствует.
Поддержка
Обслуживание X270 может стать головной болью, поскольку в дополнение к 8 винтам, которые держат нижнюю крышку корпуса, он буквально напичкан защёлками, которые необходимо деактивировать, даже вывинтив все винты. В этом деле нужна осторожность, поскольку при чрезмерном усилии защёлки ломаются.
По крайней мере, если успешно выполнить данную процедуру - после снятия крышки откроются почти все внутренние компоненты. Самой сложной задачей будет снять клавиатуру, поскольку это (невероятно) можно сделать только после демонтажа всех остальных компонентов, включая материнскую плату (за исключением экрана, тачпада и крышки области для рук). Большинству пользователей рекомендуется этого не делать.
Вентилятор охлаждения, твердотельный диск M.2 (он находится в отдельном корпусе в отсеке для 2.5-дюймовых дисков), единственный модуль оперативной памяти, а также сетевые адаптеры (включая антенны WWAN) доступны сразу после снятия задней крышки.
Как обычно, с сайта Lenovo можно загрузить руководство Hardware Maintenance Manual, которое облегчит обслуживание X270.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
6-рядная островная клавиатура X270 более-менее похоже на используемую в ThinkPad T470, но есть небольшая тонкость: клавиатура не полноразмерная. Она немного меньше стандартной, так что некоторые клавиши были уменьшены (можно увидеть на фотографии). К такой клавиатуре придётся привыкать некоторое время, но не очень долго.
К мягким клавишам довольно легко прилипает грязь, но печатать очень комфортно - как и должно быть на любом ThinkPad. У клавиш хороший ход, а нажатие тихое и приглушённое. По сравнению с полноразмерными клавиатурами T-серий ход немного меньше.
В некоторых конфигурациях есть двухуровневая подсветка клавиш. Это не стандартная опция - но она довольно полезна, так что при выборе конфигурации лучше обратить внимание на этот момент. Клавиатура защищена от пролива жидкостей, а клавиша (F12) настраивается (об этой возможности можно подробней прочитать в нашем обзоре ThinkPad E570).
Тачпад
Комбинация Touchpad и TrackPoint, которую Lenovo раньше называла UltraNav, в этой 12-дюймовой X-серии остаётся без каких-либо изменений, начиная с X250 от 2015 года. Touchpad короче и немного уже, чем в современных ноутбуках T-серии, или в X1 Carbon. Это приводит к тому, что между клавиатурой и TrackPoint, либо между TrackPoint и Touchpad остаётся довольно много свободного места. Современный UltraNav из T470 более эффективно использует доступное пространство за счёт тач-панели большего размера.
Несмотря на то, что тачпад меньшего размера, он работает хорошо. Во всех новых ThinkPad (включая X270) Lenovo реализовала поддержку стандарта Microsoft Precision Touchpad, поэтому он работает практически идеально. Жесты для масштабирования или прокрутки с использованием двух пальцев работают так же плавно, как и на современном экране с поддержкой прикосновений. Lenovo до сих пор использует Кликпад. Его механизм при нажатии издает мощный, чёткий кликающий звук - который мог бы быть и потише. Поверхность кликпада пластиковая - из материала, который Lenovo называет "Mylar”. Скольжение пальцев хорошее, хотя стеклянные тачпады приятней, и у них есть дополнительные преимущества.
Джойстик TrackPoint в X270 работает так же превосходно, как и в любой другой модели ThinkPad. Пожалуй, только кнопки TrackPoint немного менее комфортны, чем в T470, где у них немного другая форма. Но это может быть вопросом личных предпочтений.
4 | Дисплей
Для этой модели Lenovo предлагает 3 варианта 12.5-дюймовых TN- либо IPS- матриц (в том числе низкого разрешения HD 1366x768). К счастью, в Германии сейчас доступна только IPS-версия с Full HD разрешением (1920x1080). Все матрицы с матовым антибликовым покрытием, и ни одна из предназначенных для X270 не поддерживает прикосновения.
Как и в случае предшественника этой модели, X260, Lenovo утверждает, что экран Full HD обладает яркостью 300 Кд/м². Однако - даже несмотря на то, что такой уровень яркости в наши дни считается довольно консервативным - для нашей модели он оказался слишком высоким. Замеры показали максимальный уровень в 289 Кд/м², а в среднем яркость оказалась даже ниже: 281 Кд/м². Нельзя исключать расхождения показателей, которые встречаются даже между матрицами одной и той же модели. К тому же в X270 Lenovo использует целых 4 типа матриц IPS Full HD. Но есть шанс, что в вашей конфигурации яркость будет ниже запланированного уровня.
Для регулировки яркости экран использует ШИМ/PWM (при уровне яркости 50% и ниже), но частота настолько высокая, что это не доставит никаких проблем.
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Innolux N125HCE-GN1, , 1920x1080, 12.5
|Dell Latitude 7280
AUO236D , , 1920x1080, 12.5
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Chi Mei, , 1920x1080, 12.5
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
B140HAN03_1, , 1920x1080, 14
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, , 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Lenovo N125HCE-GN1, , 1920x1080, 12.5
|Response Times
9%
14%
-3%
6%
16%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
40.8
32.4
21%
35
14%
41.6
-2%
32.8
20%
32.8
20%
|Response Time Black / White *
30.4
31.2
-3%
26
14%
31.6
-4%
33.2
-9%
27.2
11%
|PWM Frequency
26040
|Параметры экрана
-3%
-4%
10%
11%
-0%
|Brightness
281
301
7%
304
8%
288
2%
325
16%
322
15%
|Brightness Distribution
94
88
-6%
81
-14%
85
-10%
89
-5%
91
-3%
|Уровень чёрного *
0.25
0.32
-28%
0.29
-16%
0.24
4%
0.195
22%
0.32
-28%
|Контрастность
1132
970
-14%
1124
-1%
1296
14%
1801
59%
1053
-7%
|Colorchecker DeltaE *
6.1
5.9
3%
6.49
-6%
5.5
10%
7.4
-21%
5.71
6%
|DeltaE для серого *
6
5.1
15%
6.16
-3%
6.2
-3%
6.71
-12%
5.15
14%
|Гамма
2.05 117%
2.33 103%
2.32 103%
2.02 119%
2.74 88%
2.38 101%
|CCT
6832 95%
6816 95%
7575 86%
5950 109%
7222 90%
6881 94%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.26
42
-1%
42
-1%
55.96
32%
50.48
19%
42.38
0%
|Color Space (Percent of sRGB)
65.43
65
-1%
65
-1%
85.77
31%
73.31
12%
65.62
0%
|Среднее значение
3% / -1%
5% / -1%
4% / 7%
9% / 10%
8% / 3%
* ... меньше = лучше
Экран обладает высоким контрастом в 1132:1, по этому параметру только XPS 13 оказался лучше. При оценке невооруженным взглядом качество экрана X270 не вызовет каких-либо жалоб. Изображение чёткое, цвета насыщенные - особенно после калибровки экрана (поскольку до этого у экрана наблюдалась небольшая зеленоватость). Вы можете использовать наш корректирующий профиль ICC, который можно загрузить по ссылке выше.
По сравнению с ThinkPad X1 Carbon и Dell XPS 13 цветовой охват хуже. Интересное наблюдение: все 12.5-дюймовые экраны в этом плане оказались одинаково плохи. При уровне всего 65% от sRGB можно забыть о серьёзной работе с фотографиями или полиграфией.
X270 вполне можно использовать на открытом воздухе, но лучше оставаться в тени. Чтобы комфортно работать под открытым солнцем, требуется яркость экрана намного выше 300 Кд/м². Несмотря на матовое покрытие, под прямыми солнечными лучами экран плохо читаем.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|30.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16.4 ms стадия 1
|↘ 14 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 75% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|40.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21.2 ms стадия 1
|↘ 19.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 43% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|26040 Hz
|50 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 26040 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 50 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 26040 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1274 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Стабильность качества изображения при взгляде с разных углов у этой матрицы Innolux на таком же высоком уровне, как и у большинства других матриц IPS. Цвета не искажаются до угла 45°, после чего заметно небольшое изменение - но картинка всё равно смотрится очень цельно. Это наблюдается у многих IPS-матриц, и на качество повседневной работы не влияет.
Внешние мониторы можно подключать к портам HDMI или USB Type-C: в любом случае изображение чёткое и качественное.
5 | Производительность
На момент создания обзора, в Германии предлагались 4 различные конфигурации Lenovo ThinkPad X270. Наша комплектовалась процессором Intel Core i5-7200U, твердотельным диском 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Самым большим отличием нашей студенческой конфигурации было отсутствие предустановленной операционной системы. В 2 из 3 оставшихся используется такой же Core i5-7200U, а в последней (и самой дорогой из всех) устанавливается Core i7-7500U (и диск объём 512 ГБ, тогда как в остальных только 256 ГБ).
В самой дорогой модели есть 16 ГБ памяти, тогда как в остальных (и в нашей) только 8 ГБ. В ноутбуке есть только 1 слот памяти, таким образом, максимально можно установить 16 ГБ. Единственным изменением по сравнению с X260 является использование модулей DDR4-2400.
Процессор
Intel Core i5-7200U является ультра-низковольтным процессором среднего уровня, и предназначен для ультрабуков (на что намекает символ U). ULV-процессоры разработаны для минимизации энергопотребления: i5-7200U работает на максимальной турбо-частоте 3.1 ГГц, а поддержка Hyperthreading позволяет одновременно обрабатывать до 4 потоков.
До настоящего момента пределом нагрева ThinkPad на базе Kaby Lake всегда был уровень в 75 °C, а норма TDP увеличилась до 25 Вт. Любопытно, что в случае X270 это не так. Сложно с определённостью сказать - было ли это решением Lenovo, или просто ошибкой в BIOS. Возможно, что Lenovo откорректирует этот профиль в будущих обновлениях BIOS. Вы спросите: а из-за чего она может захотеть это сделать? Мы ответим: по причине высокого нагрева. Даже в однопоточном тесте Cinebench нагрев процессора составил очень высоких 91 °C.
Отсутствие обычного температурного лимита привело к тому, что процессор и не думал снижать максимально возможную частоту 3.1 ГГц в турбо-режиме, выдерживая её на протяжении всего циклического теста Cinebench в течение 30 минут - что не удавалось X1 Carbon. Хотя последнему пришлось снизить максимальную производительность, по результатам тестов X270 оказался на сравнимом уровне.
В целом X1 Carbon более производительный (из-за более мощного процессора i7-7500U). В прямом сравнении с конкурентами от HP и Dell, X270 показывает хорошие результаты. В многопоточном тесте HP EliteBook 820 G4 оказался медленнее, даже несмотря на более быстрый Core i7-7500U.
Хорошо, что при работе от аккумулятора производительность процессора не изменяется.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
164 Points ∼74% +27%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
143 Points ∼64% +11%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel Core i7-7500U
|
139 Points ∼62% +8%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Intel Core i7-6500U
|
128 Points ∼57% -1%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
124 Points ∼56% -4%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
360 Points ∼19% +9%
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
351 Points ∼19% +6%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼18%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel Core i7-7500U
|
329 Points ∼18% 0%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Intel Core i7-6500U
|
324 Points ∼17% -2%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
318 Points ∼17% -4%
Общая производительность системы
В тесте PCMark 8 X270 показал средние результаты. Производительность всех сравниваемых ноутбуков оказалось похожей; предшественник X260 оказался на последнем месте, а X1 Carbon на первом.
Благодаря более быстрым компонентам (процессор Core i5, твердотельный диск NVMe), а также достаточному объёму памяти, X270 обладает достаточной производительностью для ежедневных задач. Ноутбук загружается быстро, а интерфейс работает без каких-либо задержек.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4978 Points ∼76% +7%
|Dell Latitude 7280
HD Graphics 620, 7600U, SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|
4957 Points ∼76% +6%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
4824 Points ∼74% +4%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4660 Points ∼72%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4568 Points ∼70% -2%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
HD Graphics 520, 6500U, Liteonit LCH-512V2S
|
4341 Points ∼67% -7%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4025 Points ∼67% +13%
|Dell Latitude 7280
HD Graphics 620, 7600U, SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|
3667 Points ∼61% +3%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
3660 Points ∼61% +2%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
3575 Points ∼60%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3535 Points ∼59% -1%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
HD Graphics 520, 6500U, Liteonit LCH-512V2S
|
3284 Points ∼55% -8%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3575 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4660 баллов
Хранение данных
После X260 Lenovo решила использовать другое решение для хранения данных. В той модели не поддерживались диски с интерфейсом M.2, поэтому для использования дисков NVMe Lenovo реализовала весьма экзотическое решение: SATA Express (почти забытый интерфейс для самых быстрых твердотельных 2.5-дюймовых дисков). Сегодня дисков с интерфейсом SATA Express почти не встретишь, так что X260 с такой реализацией NVMe выглядел странно.
В X270 Lenovo поступить проще (аналогично T470, в котором диск с интерфейсом M.2 находится в адаптере, который установлен в отсек для 2.5-дюймовых дисков). Но всё-таки очень похоже, что они продолжают использовать SATA Express, и производительность ограничена PCIe x2.
В нашем X270 Lenovo использовала твердотельный диск Toshiba M.2 NVMe модели THNSF5512GPUK объёмом 512 GB. Диск быстрый, и легко обгоняет твердотельные диски с интерфейсом SATA-III, что наглядно видно в сравнении с Dell Latitude 7280. Однако есть соперники и побыстрее: например, Samsung PM961 с интерфейсом NVMe из ThinkPad X1 Carbon. Скорее всего, более медленная работа диска в нашем X270 вызвана ограничением пропускной способности интерфейса PCIe x2.
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|Dell Latitude 7280
SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Liteonit LCH-512V2S
|CrystalDiskMark 3.0
-45%
5%
43%
-12%
-42%
|Write 4k QD32
418.3
183
-56%
491.7
18%
495.6
18%
218.3
-48%
273.1
-35%
|Read 4k QD32
495.3
344.4
-30%
567.8
15%
601.2
21%
479.2
-3%
316.5
-36%
|Write 4k
124.5
59.51
-52%
151.6
22%
172.2
38%
116.9
-6%
83.55
-33%
|Read 4k
35.27
30.23
-14%
42.87
22%
60.97
73%
29.31
-17%
27.22
-23%
|Write 512
527.8
323.2
-39%
594.4
13%
1098
108%
439.9
-17%
372.4
-29%
|Read 512
857.5
370.1
-57%
660.9
-23%
814
-5%
1036
21%
322.9
-62%
|Write Seq
984.6
477.4
-52%
594.2
-40%
1383
40%
732.6
-26%
403
-59%
|Read Seq
1190
470.8
-60%
1315
11%
1827
54%
1233
4%
499.6
-58%
Видеоадаптер
Во всех конфигурациях X270 используется встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620 - стандартный вариант для большинства ULV-процессоров Intel сегодня. Видеоадаптер основан на GT2 (содержит 24 исполнительных блока, EU) и работает на максимальной частоте в 1000 МГц.
Поскольку в этом ноутбуке только 1 слот памяти, то она работает в одноканальном режиме. Это существенно ограничивает производительность видеоадаптера, и поэтому X270 едва быстрее предшественника, а в тесте Fire Strike даже немного медленнее.
В тестах X1 Carbon видно, на что способен HD 620 в лучшем случае: в тесте 3DMark 11 его производительность на 15% выше, а в Fire Strike на 39% выше. Соперник Dell XPS 13 также показал более высокие результаты во всех тестах.
Хорошо, что при работе от аккумулятора производительность видеоадаптера не снижается.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1641 Points ∼100% +15%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1545 Points ∼94% +8%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1515 Points ∼92% +6%
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
1442 Points ∼88% +1%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1426 Points ∼87%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1268 Points ∼77% -11%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1093 Points ∼100% +39%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
963 Points ∼88% +22%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
886 Points ∼81% +12%
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
819 Points ∼75% +4%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
791 Points ∼72% 0%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
789 Points ∼72%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
8971 Points ∼100% +38%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
8177 Points ∼91% +26%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
7618 Points ∼85% +18%
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
7032 Points ∼78% +8%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
6483 Points ∼72%
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
6287 Points ∼70% -3%
|3DMark 11 Performance
|1543 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5519 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|739 баллов
Игры
Из-за скромной производительности встроенного видеоадаптера X270 большинство игр не смогут идти плавно даже на минимальных настройках и при низком разрешении. Старые игры будут идти более менее, если понизить настройки.
В любом случае, X270 предназначен не для игр.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|42.8
|25.3
|20.8
|6.5
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|19.1
|fps
|Civilization VI (2016)
|30.7
|10.3
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
В ноутбуке установлен маленький вентилятор охлаждения, но он начинает работать при малейшем чихе. Радует, что хотя бы в режиме простоя он всё-таки выключается. Из всех ноутбуков данного обзора X270 будет раздражать больше всего - потому что вентилятор включается слишком часто (возможно, это вызвано его небольшими размерами). По сравнению с другими ноутбуками с аналогичными процессорами U-серии, при максимальной нагрузке вентилятор работает оглушающе громко.
За исключением вентилятора, других источников шума в этом ноутбуке нет.
Уровень шума
|Ожидание
|
29 / 29 / 30.4 дб
|Нагрузка
|
|34.1 / 37.6 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29 dB(A)
Нагрев
X270 однозначно сможет согреть в холодный зимний день. В режиме простоя всё неплохо, ноутбук остаётся прохладным. Но стоит начать работу с приложениями, как пользователю рекомендуется быть начеку, чтобы случайно не обжечь пальцы. Максимальный уровень нагрева в нижней части корпуса достиг почти в 60 °C - такой высокий нагрев беспокоит - и практически исключает возможность работы на ноутбуке, держа его на коленях (например, в поезде или автомобиле).
Если посмотреть на температуру во время нагрузочного теста, то источник нагрева не вызывает никаких сомнений. Уже во время теста Cinebench процессор и так нагрелся до 91 °C - так что неудивительно, что при одновременной нагрузке процессора и видеопроцессора температура выросла даже выше, до невообразимого уровня в 99 °C (вспомним, что этот ноутбук предназначен для мобильной работы). Практически достигнут уровень в 100 °C, при котором ноутбук аварийно ограничит производительность - и в худшем случае выключится с потерей всех несохранённых данных. Как процессор, так и видеопроцессор стабильно держали свои максимально возможные частоты в течение всего теста, что обеспечивало хорошую производительность, но приводило к перегреву.
Такие результаты по-настоящему беспокоят, поскольку Lenovo продаёт X270 в конфигурации с более мощным процессором (i7-7500U), а система охлаждения не может справиться даже с менее мощным i5. В теории, в таких условиях i7 должен неизбежно ограничивать производительность, поэтому переплачивать за него нет никакого смысла.
По завершении стресс-теста мы запустили 3DMark 11, который показал средние результаты.
7 | Акустическая система
В данном ноутбуке есть 2 динамика, которые установлены в нижней части клавиатурного блока, поэтому качество звука зависит от того, на какой поверхности находится ноутбук. Динамики относительно тихие, и без басов. Но зато они не искажают звук при высокой громкости. В целом они среднего качества - явно не худшие из возможных для делового ноутбука, но назвать их хорошими тоже сложно. Разумеется, мы рекомендуем подключать внешние динамики.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
(-) | невысокий уровень макс. громкости (66.8 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (18.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 37% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 54% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 31% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 62% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Наш X270 явно не является самым энергоэффективным устройством. Из всех ноутбуков нашего обзора, только X1 Carbon более прожорлив. Все остальные ноутбуки гораздо более экономны, хотя уровень тепловыделения, по неизвестным причинам повышенный до 25 Вт, определённо оказал негативное влияние. Под максимальной нагрузкой X270 потребляет около 10 Вт - что примерно соответствует увеличенному уровню TDP - но в режиме простоя потребление также немного выше. Предшественник X260 показывал немного лучшие результаты, хотя в конечном итоге различия минимальны.
Небольшому блоку питания номиналом 45 Вт едва хватает мощности, чтобы обеспечить работу X270 в режиме экстремальной нагрузки.
|Выкл.
|0.28 / 0.35 Вт
|Ожидание
| 3.5 / 5.8 / 7.6 Вт
|Нагрузка
|
33.2 / 40.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK, IPS LED, 1920x1080, 12.5
|Dell Latitude 7280
7600U, HD Graphics 620, SanDisk X400 M.2 2280 256GB, IPS, 1920x1080, 12.5
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV512, IPS, 1920x1080, 12.5
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 1920x1080, 14
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
6500U, HD Graphics 520, Liteonit LCH-512V2S, IPS, 1920x1080, 12.5
|Энергопотребление
11%
19%
-16%
21%
5%
|В простое, мин. *
3.5
4.28
-22%
2.7
23%
3.84
-10%
4.1
-17%
3.5
-0%
|В простое, сред. *
5.8
5.11
12%
4.8
17%
6.3
-9%
4.2
28%
5.5
5%
|В простое, макс. *
7.6
5.49
28%
6.6
13%
8.6
-13%
5.1
33%
6.7
12%
|Нагрузка, сред. *
33.2
29.83
10%
28.5
14%
41.9
-26%
22.1
33%
28.9
13%
|Нагрузка, макс. *
40.4
30.05
26%
29
28%
48.7
-21%
29.4
27%
42.1
-4%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
По аналогии с T470 и всеми моделями X-серии (начиная с X240), в X270 используются 2 аккумулятора, что Lenovo называет PowerBridge. Один из аккумуляторов встроенный (находится под нижней крышкой), а второй отсоединяется, причём его можно менять при включенном ноутбуке (Hot Swap). Номинал обоих аккумуляторов одинаковый (23 Вт⋅ч), что в случае X270 даёт общий объём в 46 Вт⋅ч. Внешний аккумулятор можно заменить другой, большего размера (72 Вт⋅ч, так что максимальный объём в таком случае составит 95 Вт⋅ч, но вес ноутбука увеличится). PowerBridge - вполне полезная функция.
В нашей конфигурации суммарная ёмкость составляла 46 Вт⋅ч - не так много. В сочетании с разочаровывающе высоким энергопотреблением это привело к низкому времени автономной работы. В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi ноутбук смог продержаться лишь 5 часов 24 минуты - даже его предшественник проработал дольше. Результаты теста Big Buck Bunny подтвердили результаты теста Wi-Fi. Если вам важна автономность, лучше докупить опциональный 6-ячеечный аккумулятор ёмкостью 72 Вт⋅ч.
Скорость зарядки тоже не является сильным местом X270. Чтобы зарядить его до 100%, требуется около 2 часов.
|Без нагрузки
|17час. 03мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge)
|5час. 24мин.
|1080p-видео
|6час. 47мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 44мин.
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
7200U, HD Graphics 620, 46 Вт⋅ч
|Dell Latitude 7280
7600U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
7500U, HD Graphics 620, 49 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE
6500U, HD Graphics 520, 46 Вт⋅ч
|Время работы
72%
59%
39%
62%
13%
|В простое
1023
1553
52%
1346
32%
1252
22%
1295
27%
953
-7%
|Нагрузка и 100% яркости
104
159
53%
205
97%
110
6%
157
51%
92
-12%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
324
682
110%
566
75%
496
53%
677
109%
501
55%
|Воспр. видео H.264
407
532
31%
711
75%
466
14%
Вердикт
За
Против
Уже в 4-й раз Lenovo использует тот же самый корпус без существенных изменений. Как и в других ThinkPadах, у X270 отличные клавиатура, кликпад и джойстик TrackPoint, а также функция PowerBridge (чего нет ни у одного из конкурентов): это определённые плюсы. X270 сравнительно небольшого размера, но имеет много портов, то есть им будет удобно пользоваться. В этом плане отличий от предшественников нет - по сути, перед нами тот же самый ноутбук.
К сожалению, в некоторых областях X270 Lenovo расслабилась и что-то пошло не так. В первую очередь, в системе охлаждения: сильное беспокойство вызывает тот факт, что у устройства на ультра-низковольтном ULV-процессоре корпус в районе процессора нагревается до 60°C - и это несмотря на то, что вентилятор включается раздражающе часто. Другим заметным минусом является темноватый экран с разрешением Full HD, который темнее использовавшегося в прежних моделях (хотя с аналогичным спектром цветов). Недостатки в области качества корпуса те же, что и раньше. Кроме того, трудности в обслуживании наблюдались уже в X260: снимать BaseCover, удерживаемую кучей защёлок, совершенно не радует. Удивительно, но уменьшился не только объём 3-ячеечных аккумуляторов, но и время автономной работы.
Lenovo следует срочно переделать серию ThinkPad X2xx с нуля. Из-за целого спектра проблем мы не можем рекомендовать X270 к покупке.
Если только у вас нет жизненной необходимости в компактном ноутбуке, в котором можно было бы бы использовать 2 аккумулятора одновременно (PowerBridge) – то мы не можем рекомендовать ThinkPad X270. Даже не только из-за различных проблем, освещённых в обзоре – хотя их одних будет достаточно, чтобы повернуть голову в направлении конкурентов: HP EliteBook 820 G4 и Dell Latitude 7280. Сегодня сложно найти причины для покупки именно X270, если только не нужны 2 аккумулятора PowerBridge или специфические функции безопасности, важные для больших компаний (адаптер смарт-карт, док-станция, наличие порта Ethernet).
К примеру, Dell XPS 13 – и другой ноутбук самой Lenovo, ThinkPad X1 Carbon – более качественные ноутбуки с экранами большего размера, при этом очень мобильные. Посмотрев на них, возникает вопрос: осталась ли ещё необходимость в таких суб-ноутбуках, как X270? Одним из аргументов может быть цена, но классические 12-дюймовые ноутбуки вроде X270 тоже вовсе не дешёвые.
Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00 - 29/03/2017 v6
Benjamin Herzig