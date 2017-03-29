Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X270

Уже в 4-й раз Lenovo использует тот же самый корпус без существенных изменений. Как и в других ThinkPadах, у X270 отличные клавиатура, кликпад и джойстик TrackPoint, а также функция PowerBridge (чего нет ни у одного из конкурентов): это определённые плюсы. X270 сравнительно небольшого размера, но имеет много портов, то есть им будет удобно пользоваться. В этом плане отличий от предшественников нет - по сути, перед нами тот же самый ноутбук.

К сожалению, в некоторых областях X270 Lenovo расслабилась и что-то пошло не так. В первую очередь, в системе охлаждения: сильное беспокойство вызывает тот факт, что у устройства на ультра-низковольтном ULV-процессоре корпус в районе процессора нагревается до 60°C - и это несмотря на то, что вентилятор включается раздражающе часто. Другим заметным минусом является темноватый экран с разрешением Full HD, который темнее использовавшегося в прежних моделях (хотя с аналогичным спектром цветов). Недостатки в области качества корпуса те же, что и раньше. Кроме того, трудности в обслуживании наблюдались уже в X260: снимать BaseCover, удерживаемую кучей защёлок, совершенно не радует. Удивительно, но уменьшился не только объём 3-ячеечных аккумуляторов, но и время автономной работы.

Lenovo следует срочно переделать серию ThinkPad X2xx с нуля. Из-за целого спектра проблем мы не можем рекомендовать X270 к покупке.

Если только у вас нет жизненной необходимости в компактном ноутбуке, в котором можно было бы бы использовать 2 аккумулятора одновременно (PowerBridge) – то мы не можем рекомендовать ThinkPad X270. Даже не только из-за различных проблем, освещённых в обзоре – хотя их одних будет достаточно, чтобы повернуть голову в направлении конкурентов: HP EliteBook 820 G4 и Dell Latitude 7280. Сегодня сложно найти причины для покупки именно X270, если только не нужны 2 аккумулятора PowerBridge или специфические функции безопасности, важные для больших компаний (адаптер смарт-карт, док-станция, наличие порта Ethernet).

К примеру, Dell XPS 13 – и другой ноутбук самой Lenovo, ThinkPad X1 Carbon – более качественные ноутбуки с экранами большего размера, при этом очень мобильные. Посмотрев на них, возникает вопрос: осталась ли ещё необходимость в таких суб-ноутбуках, как X270? Одним из аргументов может быть цена, но классические 12-дюймовые ноутбуки вроде X270 тоже вовсе не дешёвые.