Обзор ноутбука Alienware 17 R4 (7820HK, QHD, GTX 1080)
Быстрее, больше, и шумнее. Не так уж часто новая модель ноутбука наращивает размер и вес по сравнению с предыдущей... С новым игровым ноутбуком Alienware 17 R4 так и есть - но дополнительное пространство использовано с умом. Интересные варианты матриц и самая мощная на данный момент начинка помогут играть во многие игры с качеством 120 FPS. К сожалению, не обошлось без пары недостатков...
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
С тех пор, как мы сделали первый обзор этих игровых ноутбуков в 2008 году, серия Alienware 17 довольно сильно эволюционировала. Среди ноутбуков для игр продукты Alienware сразу стали нашими любимцами, так как постоянно радовали своим высоким качеством корпуса, а также надёжностью. Новейшая модель Alienware 17 R4 идёт на замену 17 R3, но при этом новая конструкция стала крупнее, тяжелее и быстрее. Можно выбрать конфигурацию с GTX 1080 и процессором до i7-7820HK (который нечасто встретишь в игровом ноутбуке; более обычным вариантом являются i7-7700HQ или i7-6700HQ). С такими характеристиками ноутбук становится устройством для настоящих энтузиастов, аналогами которого будут MSI GT73VR, Acer Predator 17 X, Asus G701VI/G752VS и базовые конфигурации (barebones) Clevo.
Более простые конфигурации Alienware 17 R4 вроде i7-7700HQ, GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и экраном IPS FHD обойдутся во вполне разумные 1300 долларов - учитывая крепкий корпус. Если стоимость не смущает - можно выбрать i7-7820HK, GTX 1080 GPU, IPS-экран с разрешением UHD 4K, а также инфракрасными камерами Tobii с поддержкой отслеживания движений глаз (полезны для игр, которые поддерживают эту функцию). Конфигурация нашего тестового ноутбука именно такая (за исключением G-Sync-совместимого TN-экрана разрешения QHD), в рознице она стоит примерно 2600 долл.
Чтобы более детально почитать про отличия между моделями, советуем посмотреть соответствующие страницы продуктов на сайте Dell:
- Alienware 17 R3
- Alienware 17 R2
- Alienware 17
- Alienware M17X R4
- Alienware M17X (2008)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Alienware сделала всё возможное, чтобы корпус смотрелся максимально премиальным. По аналогии с 17 R3, в 17 R4 используется магниевое напыление, сталь, прорезиненные поверхности, а во внешней части серой крышки экрана - также анодированный алюминий (позаимствовано из серии XPS). Таким образом, перед нами - один из самых прочных игровых ноутбуков в своём классе. Обратной стороной прочности обычно являются вес и простота обслуживания, но ноутбук в любом случае выглядит (и ощущается) тщательно сконструированным. Глянцевым пластиком и кричащими элементами дизайна здесь и не пахнет.
Самым заметным нововведением в дизайне корпуса стали задние вентиляционные отверстия, которые заметно выступают из корпуса. У большинства игровых ноутбуков для настоящих энтузиастов (серии Asus G752/G701, MSI GT80/GT83VR, Aorus X и Acer Predator) похожая конструкция, которая обладает сразу двумя преимуществами: позволяет эффективно отвести тепло от важной области клавиатуры, а также увеличить производительность системы охлаждения. Минусом в таком случае можно считать уменьшенный максимальный угол открытия крышки экрана. В данной модели он составляет 140 градусов (по сравнению с полными 180 градусами в серии MSI GT72).
Корпус ощущается очень толстым - при этом не деформируется и не гнётся; при попытках деформации почти не слышно никаких скрипов. Крышка (вполне естественно) более гибка спереди в области углов, но с внешней стороны твёрдая, и относительно более прочная, чем в сериях MSI GT и Asus ROG. Стоит пожаловаться только на то, что при открытии и закрытии из петель экрана всегда слышен скрип. Он не слишком громкий, но встретить его в ноутбуке данной ценовой категории не совершенно не ожидаешь. Мы не заметили плохо прилегающих материалов или выделяющихся областей (за небольшим исключением внутренней рамки экрана). Как видно на приведённом ниже фото, из логотипа Alienware видно небольшое синие свечение (поскольку крышка недостаточно плотно прилегает к экрану), но у ноутбука GT72VR, который мы тестировали раньше, ситуация была гораздо хуже. При использовании ноутбука в обычной жизни эта особенность совершенно незаметна.
Тёмная клавиатура и текстурированные области для рук довольно быстро покрываются отпечатками пальцев (в отличие от внешней поверхности крышки экрана). Поверхность клавиатурного блока и часто используемые клавиши довольно быстро станут блестеть из-за накопления масел.
Из-за новой конструкции системы охлаждения длина и вес ноутбука 17 R4 существенно увеличились. 17 R4 примерно на 700 г тяжелее 17 R3, одновременно с этим на 40 мм длиннее и на 4 мм тоньше. В результате ноутбук выглядит гораздо более "напичканным" компонентами, и становится одним из самых тяжёлых 17-дюймовых игровых ноутбуков наряду с Asus G752VY (в системе охлаждения которого используется специальная испарительная камера). По большому счёту, оба этих ноутбука по габаритам почти идентичны. В то же время конкуренты от MSI существенно тоньше как в длину, так и в ширину. Мы считаем, что решение производителя увеличить габариты и вес - разумное и правильное, поскольку в другом случае пострадала бы эффективность охлаждения (и в результате - производительность).
2 | Порты и коммуникации
Игровые ноутбуки обычно бывают напичканы портами "до зубов", поскольку они крупнее обычных мультимедиа-устройств и с местом для размещения компонентов нет проблем. По этой причине расстраивает видеть такое небольшое количество портов в 17 R4. В ноутбуке есть всего лишь 2 порта USB Type-A (в MSI GT72 их 6 штук), 2 выхода видео (в Eurocom Sky X7E2 их 3) и всего 2 аудиопорта (в сравнении с 4 у MSI GT62VR). Производитель также решил убрать адаптер карт SD, так что пользователям 17 R3 придётся использовать внешние адаптеры (тогда как в Razer Blade Pro или EVGA SC17 они встроены, что гораздо удобнее). Зато надо отметить наличие двух портов USB Type-C, тогда как в большинстве других ноутбуков этой категории обычно бывает только один. В такой ситуации сам бог велел использовать док-станции расширения с интерфейсом Thunderbolt 3.
HDMI 2.0 - стандартный интерфейс для подключения внешних мониторов с разрешением 4K @ 60 Гц. Интересно, что порт mDP - версии 1.2 (а не 1.3), так что 4K @ 120 Гц не поддерживаются.
В 17 R4 снова появился фирменный порт Graphics Amplifier (для внешних видеоадаптеров). В нём есть смысл в более простых конфигурациях вроде 17 R4 GTX 1050 Ti, но при встроенных дискретных GTX 1070 или 1080 их должно быть достаточно на несколько лет вперёд. Dell утверждает, что её фирменный интерфейс для видеокарт (PCIe x4 Gen 3) почти не подвержен ограничению производительности, которое наблюдается у ноутбуков Razer Core.
Программное обеспечение
AlienFX - центр управления макро-клавишами, настройками цвета клавиатуры, мониторинга системы, производительности, и других опций. Всего есть 9 макро-клавиш, из которых 5 можно настраивать для выполнения 3 разных действий каждую.
Коммуникации
Для беспроводных соединений по умолчанию используется адаптер Killer 1435 (но можно выбрать и более дорогой Killer 1535). Различия между ними несущественные, а скорости передачи практически аналогичны, и в обоих есть поддержка Bluetooth 4.1. В реальных тестах соединение держалось на уровне 606 Мб/с (максимально поддерживается до 867 Мб/с), и никаких заметных лагов во время работы через роутер Linksys EA8500 не наблюдалось.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|MSI GT62VR 7RE-223
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
669 Мбит ∼100% +10%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
648 Мбит ∼97% +7%
|Alienware 17 R4
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
606 Мбит ∼91%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Alienware 17 R4
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
589 Мбит ∼100%
|MSI GT62VR 7RE-223
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
579 Мбит ∼98% -2%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
529 Мбит ∼90% -10%
Аксессуары
В комплекте поставляется только блок питания. Дополнительно можно купить док-станцию Graphics Amplifier, или использовать другие с поддержкой Thunderbolt 3 (например, Dell DA200).
Обслуживание
Нижняя крышка клавиатурного блока довольно просто снимается (нужно открутить несколько винтов - нужна отвёртка Philips - и использовать тонкий уголок, чтобы поддеть её). Крышка держится на довольно крепких защёлках, так что процесс не так прост, как в ноутбуках Clevo или MSI.
После снятия крышки откроется доступ к 4-м отсекам для дисков, беспроводному адаптеру, вентиляторам охлаждения, а также обоим модулям памяти DDR4 SODIMM. Прямого доступа к аккумулятору и остальной части материнской платы нет (она закрыта довольно толстой металлической крышкой, защищающей ключевые компоненты). Хотя при этом у Alienware вышла очень прочная конструкция, устранение неполадок в этом ноутбуке потребует больше усилий и времени, чем в других ноутбуках. Компромисс в общем-то, небольшой - но он наверняка будет раздражать некоторых пользователей.
Dell подготовила подробный сервис-мануал (на англ.). Видеоадаптер припаян к материнской плате, и не использует слот расширения MXM 3.0.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Ощущения от печати на клавиатуры такие же, как и в модели 17 R3. В отличие от большинства других игровых ноутбуков, Dell придерживается классического дизайна "выступающих" клавиш, чтобы сократить пространство между ними. Ход уверенный (и при этом тихий), причём совершенно однородный для всех клавиш (разного размера). Таким образом, более маленькие Fn-клавиши и клавиши управления курсором вовсе не ощущаются более вязкими. Дребезжание минимально, и клавиши практически не "болтаются". Интересно, что Dell рекламирует клавиатуру этого ноутбука Alienware как "единственную ноутбучную клавиатуру с ходом клавиш в 2.2 мм" - но это выглядит откровенной неправдой, поскольку более старый Gigabyte P55W V4 тоже заявлен с ходом клавиш в 2.2 мм. Как бы там ни было, это всё равно намного лучше большинства ультрабуков и других игровых ноутбуков, у которых более короткий ход в 2 мм считается нормой.
Панель управления AlienFX позволяет настроить подсветку клавиатуры в 4-х различных зонах, а также вокруг тракпада, логотипа Alienware, и полоски с внешних краёв ноутбука. Таким образом, здесь нет индивидуальной подсветки клавиш с поддержкой 16.7 млн. цветов RGB - а доступно всего лишь 20 цветов. Для сравнения: клавиатура Lenovo Y900 разделена на 7 различных зон, а новейшие Aorus позволяют подсвечивать каждую клавишу индивидуально (RGB), что позволяет использовать намного больше эффектов. Странно, что в клавиатуре не реализована какая-либо клавиша для регулировки интенсивности подсветки клавиатуры (это регулируется программно в AlienFX).
Тачпад
Небольшой (10 x 5.5 см) тракпад в основном такой же, как и в модели 17 R3 - гладкий и удобный. Его поверхность твёрдая, и не гнётся при надавливании пальцем. Если бы он был чуть больше, то пользоваться было бы удобней - но такой размер, возможно, ограничили с целью упрочнения корпуса. У него есть панель управления Synaptics (оформленная в дизайне Alienware), где настраивается чувствительность и использование жестов (с поддержкой до 4-х пальцев одновременно).
Клавиши мыши довольно тихие, отличаются глубоким ходом и адекватной отдачей. Они приятно радуют, сильно отличаясь в лучшую сторону от ноутбуков MSI GT, где клавиши были твёрже, громче, и с меньшим ходом. Более мягкими клавишами в Alienware всё равно удобно пользоваться (пусть даже они ощущаются немного вязкими, чем в других ноутбуках - но это вопрос личных предпочтений). Для продолжительных игровых сессий мы предпочитали просто двойной стук по поверхности тачпада - это было гораздо быстрее.
4 | Дисплей
Для этой модели доступно больше вариантов экрана, чем у большинства игровых ноутбуков. Тогда как в моделях MSI GT73VR или Asus G701 предлагаются только матрицы FHD или UHD - для данной модели Alienware выбрала менее распространённую матрицу QHD с тремя различными разрешениями. Можно немного запутаться, поскольку они отличаются поддержкой G-Sync, 120 или 60 Гц, яркостью подсветки, или даже совместимостью со встроенным видеоадаптером Intel HD Graphics 620. У них, скорее всего, весьма различный диапазон отображения цветов и контраст, так что к выбору экрана данной модели стоит подходить основательно. Ниже мы приводим сравнительную таблицу..
Казалось бы: почему бы просто не использовать матрицу 4K UHD, сочетающую всё лучшее: 120 Гц, G-Sync, полное покрытие sRGB, а также ручное или автоматическое переключение видеоадаптеров? Мы задали этот вопрос разным производителям, и получили единогласный ответ: на данный момент ни один из поставщиков не в состоянии поставить такие матрицы в необходимом количестве. С этой точки зрения, такой зоопарк экранов вполне понятен.
В нашем ноутбуке оказалась установлена матовая матрица AU Optronics AUO1496 с разрешением QHD (её не оказалось ни в одном другом ноутбуке из нашей базы данных). Dell обещает яркость подсветки в 400 Кд/м², которую мы действительно замерили в центре экрана с помощью X-Rite, но к углам она немного снижается (до уровня 370 Кд/м²). Контраст в 700:1 считается средним (что, впрочем, вдвое лучший матрицы Chi Mei из MSI GT73VR). Снова повторимся, что замеры из данного обзора верны только для QHD-матрицы Alienware 17 R4, поскольку характеристики FHD и UHD вариантов будут сильно отличатся.
Субъективно, изображение этого QHD-экрана чёткое, а поддержка 120 Гц и очень быстрое переключение чёрный-белый обеспечат приятную игру. Даже вполне обычные действия, вроде перемещения курсора или окон, кажется, выполняются быстрее. У матрицы есть недостаток: умеренно-низкая зернистость цветов, которая становится заметной на белом документе Word или в окнах проводника. Подобный феномен наблюдается у многих матовых экранов (и совершенно отсутствует у глянцевых). Утечек подсветки с краю или в углах экрана у этой матрицы не заметно.
|МатрицаFHD
|Матрица QHD
|Матрица 4K UHD
|IPS
|TN
|IPS
|300 Кд/м²
|400 Кд/м²
|300 Кд/м²
|нет 120 Гц
|120 Гц
|нет 120 Гц
|встроенный видеоадаптер
|нет встроенного видеоадаптера
|встроенный видеоадаптер
|нет G-Sync
|G-Sync
|нет G-Sync
|Alienware 17 R4
TN LED, 17.3, 2560x1440
|Alienware 17 R3 (A17-9935)
CV69H_173WF4 (LGD0459), IPS, 17.3, 1920x1080
|MSI GT73VR 7RF-296
N173HHE-G32 (CMN1747), TN LED, 17.3, 1920x1080
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
LP173WF4-SPF5 (LGD056D), IPS, 17.3, 1920x1080
|Aorus X7 DT v6
AUO1096, TN LED, 17.3, 2560x1440
|Response Times
-45%
29%
-85%
13%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
30
33
-10%
26
13%
45
-50%
21.6
28%
|Response Time Black / White *
12.8
23
-80%
7
45%
28
-119%
13.2
-3%
|PWM Frequency
59.52
|Параметры экрана
11%
0%
18%
-5%
|Brightness
372
336
-10%
284
-24%
362
-3%
309
-17%
|Brightness Distribution
86
90
5%
85
-1%
91
6%
80
-7%
|Уровень чёрного *
0.62
0.44
29%
0.25
60%
0.37
40%
0.45
27%
|Контрастность
649
818
26%
1228
89%
1027
58%
754
16%
|Colorchecker DeltaE *
5.6
4.76
15%
9.65
-72%
4.12
26%
6.88
-23%
|DeltaE для серого *
4.7
3.69
21%
10.07
-114%
3.95
16%
6.57
-40%
|Гамма
2.14 112%
2.24 107%
2.12 113%
2.47 97%
2.04 118%
|CCT
7519 86%
6091 107%
12145 54%
6539 99%
8608 76%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
53.7
55
2%
75
40%
55
2%
54
1%
|Color Space (Percent of sRGB)
82.2
84
2%
100
22%
84
2%
82
0%
|Среднее значение
-17% / 0%
15% / 6%
-34% / -2%
4% / -2%
* ... меньше = лучше
Цветовой диапазон составляет примерно 54% AdobeRGB и 82% sRGB, что очень похоже на характеристики экранов Acer Predator 17 X и более старого Alienware 17 R3, и считается средним уровнем для игрового ноутбука высокого класса. У некоторых конкурентов есть матрицы с полным покрытием sRGB (например, MSI GT73VR или Razer Blade Pro), хотя они могут быть без поддержки QHD/120 Гц/G-Sync, как в случае нашего Alienware. Впрочем, для игровых энтузиастов скорость отклика и уровень контраста обычно являются более важными показателями, нежели точность отображения цветов.
Дальнейшие измерения экрана с помощью спектрофотомера X-Rite определили вполне точные уровни оттенков серого и цветов. В тесте CalMan видны небольшие улучшения от калибровки, но они незначительные и совершенно не критичны. Голубой и оранжевый цвета отображаются немного менее точно, чем все остальные. С повышением уровня насыщения точность цветов уменьшается, что вызвано не идеальным диапазоном sRGB этой матрицы.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|12.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 10.8 ms стадия 1
|↘ 2 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 7% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|30 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18.8 ms стадия 1
|↘ 11.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 12% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1571 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Наш 17-дюймовый ноутбук Alienware явно не предназначен для использования на открытом воздухе (по крайней мере, в течение продолжительного времени). Уровня яркости в 300 Кд/м² вполне достаточно для комфортной работы внутри помещений. В принципе, яркость 400 Кд/м² даже избыточна для типичных сценариев использования этого ноутбука (но недостаточна для комфортной работы на солнце). К тому же, TN-экраны менее хорошо видны в условиях яркого освещения, нежели IPS-экраны, поскольку цвета немного выцветают. Ограниченные углы обзора делают борьбу с бликами более сложной (из-за выцветания цветов).
5 | Производительность
Ноутбуки с процессором i7-7820HK и дискретным GTX 1080 можно пересчитать по пальцам, поскольку это одна из самых мощных конфигураций, доступная в данный момент. Скорее всего, Nvidia в конечном итоге представит вариант GTX 1080 Ti для ноутбуков (как это было с 980M и 980 в позднем 2015), но сейчас видеоадаптера GTX 1080 должно быть более чем достаточно - особенно для родного разрешения 1440p. Пользователи, которые хотят ещё больше производительности, могут посмотреть варианты ноутбуков Clevo SLI, Asus GX800, или 18.4-дюймовый MSI GT83VR Titan с процессором i7-7920HQ.
Как мы упомянули ранее, в некоторых конфигурациях без поддержки G-Sync можно будет вручную переключаться с/на встроенный HD Graphics 620 сочетанием клавиш на клавиатуре. Поскольку в нашей конфигурации встроенный видеоадаптер был отключен, нажатие этой комбинации приводит к появлению сообщения об ошибке. Автоматическое переключение с помощью Optimus поддержкивается на конфигурациях без G-Sync.
Процессор
На данный момент i7-7820HK является самым быстрым мобильным процессором из семейства Kaby Lake, поэтому его высокая производительность ожидаемо впечатляет. В тестах CineBench его производительность примерно на 10% (однопоточный) и 25% (многопоточный режим) выше, чем у i7-6820HQ из новейшего MacBook Pro 15, и на одном уровне с настольным i7-6700K при работе на штатной частоте. Интересно, что Asus G701VIK с тем же i7-7820HK смог опередить Alienware примерно на 8% в однопоточном тесте. Геймеры, скорее всего, не заметят особых преимуществ от более высокой производительности i7-7820HK, поскольку популярный i7-7700HQ и так более чем подходит для современных игр.
В многопоточном тесте CineBench R15 (в цикле) не видно снижения производительности. Начальный результат в 867 пунктов остаётся вполне стабильным даже по окончании 40-го цикла. Это отличный результат: поскольку i7-7700HQ в супер-тонком MSI GS63VR может снижать производительность на 10...15% уже после пары циклов.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
190 Points ∼85% +11%
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
184 Points ∼83% +8%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
171 Points ∼77%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
160 Points ∼72% -6%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
155 Points ∼70% -9%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ (Win 10)
|
154 Points ∼69% -10%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
152 Points ∼68% -11%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
143 Points ∼64% -16%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
140 Points ∼63% -18%
|CPU Multi 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
899 Points ∼48% +4%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
897 Points ∼48% +3%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
874 Points ∼47% +1%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
867 Points ∼47%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
738 Points ∼40% -15%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
724 Points ∼39% -16%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
706 Points ∼38% -19%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ (Win 10)
|
704 Points ∼38% -19%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
676 Points ∼36% -22%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
2.19 Points ∼100% +30%
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
2.08 Points ∼95% +23%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
1.83 Points ∼83% +8%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
1.72 Points ∼78% +2%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
1.69 Points ∼77%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
1.68 Points ∼76% -1%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
1.67 Points ∼76% -1%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
1.55 Points ∼70% -8%
|CPU Multi 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
9.91 Points ∼50% +4%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
9.78 Points ∼49% +3%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
9.53 Points ∼48%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
8.55 Points ∼43% -10%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
8.17 Points ∼41% -14%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
7.94 Points ∼40% -17%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
7.75 Points ∼39% -19%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
7.39 Points ∼37% -22%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
7222 Points ∼94% +10%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
6566 Points ∼86%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
6434 Points ∼84% -2%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
5954 Points ∼78% -9%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
5632 Points ∼74% -14%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
5580 Points ∼73% -15%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
5550 Points ∼73% -15%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
4720 Points ∼62% -28%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
28189 Points ∼70% +8%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
26081 Points ∼65%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
23815 Points ∼59% -9%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
22512 Points ∼56% -14%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
21755 Points ∼54% -17%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
21313 Points ∼53% -18%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
21079 Points ∼52% -19%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
19720 Points ∼49% -24%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
241 s * ∼3% -34%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
224.726 s * ∼3% -25%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
211.321 s * ∼2% -18%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
205.867 s * ∼2% -15%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
179.449 s * ∼2%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
176.329 s * ∼2% +2%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
581 Seconds * ∼3% -18%
|EVGA SC17 GTX 1070
Intel Core i7-6820HK
|
572.296 Seconds * ∼3% -17%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
565.334 Seconds * ∼3% -15%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
519.371 Seconds * ∼2% -6%
|Alienware 17 R4
Intel Core i7-7820HK
|
490.548 Seconds * ∼2%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
484.635 Seconds * ∼2% +1%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
440.036 Seconds * ∼2% +10%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
В тестах PCMark Alienware 17 R4 показал себя на уровне других ноутбуков-конкурентов с аналогичными характеристиками. Система загружается практически моментально (приложения тоже открываются мгновенно), и каких-либо проблем во время теста не было замечено.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
5353 Points ∼82% +5%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
5088 Points ∼78%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
4831 Points ∼74% -5%
|Creative Score Accelerated v2
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
8478 Points ∼91% +2%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
8420 Points ∼90% +2%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
8272 Points ∼89%
|Home Score Accelerated v2
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
5096 Points ∼85% +1%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
5064 Points ∼85%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
4821 Points ∼81% -5%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|5064 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|8272 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5088 баллов
Хранение данных
В 17 R4 есть аж 4 отсека для дисков - но это на один меньше, чем было в прошлогоднем 17 R3. У пользователей есть лёгкий доступ к 2 слотам NVMe M.2 2280, одному 2.5-дюймовому отсеку SATA III, а также 1-му непопулярному слоту M.2 формата 2242. В нашей конфигурации основным диском был установлен твердотельный SK Hynix PC300 NVMe объёмом 512 МБ, а второстепенным - жёсткий диск Hitachi HGST 1 ГБ. 2.5-дюймовый отсек для дисков довольно объёмный: туда влезут как 7 мм, так и 9.5-мм диски. Поддерживается использование в режимах RAID 0/1 (за это отвечает чипсет Intel CM238).
Скорости последовательного чтения основного твердотельного диска оказались ожидаемо высокими, но разочаровывающе средними, если сравнить их с другими дисками NVMe. В частности, Toshiba THNSN5512GPU7 из Acer Predator 17 X, и Samsung SM951 из Aorus X7 DT v6 - оба этих диска в режиме последовательного чтения оказались почти вдвое быстрее нашего Sk Hynix PC300. Всё равно, такой результат немного лучше Samsung PM951 из прошлогоднего Alienware 17 R3, но Dell упустила возможность использовать по-настоящему быстрый современный твердотельный диск вместо PC300. Скорости вторичного жёсткого диска оказались на уровне 111 МБ/с (тест HD Tune), что является нормальным показателем для диска 7200 об/с.
|Alienware 17 R4
SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|Alienware 17 R3 (A17-9935)
Samsung PM951 NVMe 512 GB
|MSI GT73VR 7RF-296
2x Samsung SM951 MZVPV256HDGL (RAID 0)
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
Toshiba NVMe THNSN5512GPU7
|Aorus X7 DT v6
Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|CrystalDiskMark 3.0
-20%
100%
30%
43%
|Write 4k QD32
531.3
232.8
-56%
553.5
4%
552.2
4%
419.1
-21%
|Read 4k QD32
628.3
610
-3%
657.8
5%
668.6
6%
676.4
8%
|Write 4k
128.5
140.6
9%
141.3
10%
161.6
26%
161.1
25%
|Read 4k
38.11
42.59
12%
51.06
34%
43.82
15%
52.86
39%
|Write 512
659.3
265.2
-60%
2445
271%
1273
93%
1507
129%
|Read 512
894
568.7
-36%
1776
99%
898.3
0%
1064
19%
|Write Seq
785.5
587.2
-25%
2572
227%
1371
75%
1588
102%
|Read Seq
1277
1263
-1%
3219
152%
1494
17%
1829
43%
Производительность видеоадаптера
Результаты 3DMark Fire Strike оказались примерно на 30% выше, чем как на GTX 1070 в Asus GL702VS, так и на нашем эталонном ПК с GTX 980 Ti. Ноутбук Alienware постоянно опережает наш Eurocom Tornado F5 с тем же видеоадаптером GTX 1080, что может быть вызвано экраном более высокого разрешения 4K UHD, подключенным к Eurocom. Наш эталонный настольный ПК с GTX 1080 опережает Alienware лишь на несколько пунктов, в то время как настольный ПК с GTX 1080 Ti оказался быстрее на целых 30%.
|3DMark
|3840x2160 Fire Strike Ultra Graphics
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop), 4790K
|
6722 Points ∼66% +32%
|Alienware 17 R4
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
5101 Points ∼50%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K
|
4851 Points ∼48% -5%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, 4790K
|
3918 Points ∼39% -23%
|Asus G701VO-CS74K
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK
|
3009 Points ∼30% -41%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
2549 Points ∼25% -50%
|Fire Strike Extreme Graphics
|Alienware 17 R4
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
10344 Points ∼76%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K
|
9927 Points ∼73% -4%
|Asus Strix GL702VSK
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
8223 Points ∼61% -21%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, 4790K
|
7817 Points ∼58% -24%
|Asus G701VO-CS74K
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK
|
6123 Points ∼45% -41%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
5348 Points ∼39% -48%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop), 4790K
|
28366 Points ∼72% +30%
|MSI Gaming X GeForce GTX 1080 Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K
|
22555 Points ∼58% +3%
|Alienware 17 R4
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
21846 Points ∼56%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K
|
20532 Points ∼52% -6%
|Asus Strix GL702VSK
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
17131 Points ∼44% -22%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, 4790K
|
16961 Points ∼43% -22%
|Asus G701VO-CS74K
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK
|
13018 Points ∼33% -40%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11261 Points ∼29% -48%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop), 4790K
|
11584 Points ∼72% +12%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, 4790K
|
11511 Points ∼72% +11%
|MSI Gaming X GeForce GTX 1080 Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K
|
11498 Points ∼72% +11%
|Alienware 17 R4
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
10349 Points ∼65%
|Asus G701VO-CS74K
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK
|
9017 Points ∼56% -13%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
8873 Points ∼56% -14%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K
|
8513 Points ∼53% -18%
|Asus Strix GL702VSK
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
7516 Points ∼47% -27%
|1280x720 Performance GPU
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop), 4790K
|
38959 Points ∼76% +47%
|MSI Gaming X GeForce GTX 1080 Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K
|
32126 Points ∼63% +22%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K
|
26874 Points ∼53% +2%
|Alienware 17 R4
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
26438 Points ∼52%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, 4790K
|
23057 Points ∼45% -13%
|Asus Strix GL702VSK
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
22825 Points ∼45% -14%
|Asus G701VO-CS74K
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK
|
16946 Points ∼33% -36%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
14450 Points ∼28% -45%
Производительность в играх
Результаты 3DMark отлично соответствуют тому, как ноутбук работает в реальных играх. Видеоадаптер GTX 1080 из Alienware идёт практически 1-в-1 с нашим эталонным GTX 1080 Founders Edition в тестах 1080p на уровне настроек Ultra. Он работает быстрее GTX 980 Ti на 30%, и быстрее более распространённого GTX 1060 на 80% (в зависимости от игры). Многие более старые или требовательные игры уверенно превышали 120 FPS (максимальные настройки), что позволяет полностью использовать работу монитора с поддержкой 120 Гц.
Результаты тестов в разрешении 1440p Ultra пришлось сохранять в отдельную базу данных, поскольку в текущей пока нет результатов для разрешения QHD. При повышении разрешения с 1080p многие игры идут медленнее - включая Fallout 4 (от 120.7 до 81.6 FPS) и Rise of the Tomb Raider (от 118.3 до 81.6 FPS). В любом случае, это существенно выше 60 к/с, к тому же есть поддержка G-Sync - она поможет более эффективно использовать ресурсы для того небольшого количества требовательных игр, которые идут на уровне 50...60 FPS.
|Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (DX12)
|
161 (min: 148) fps ∼100% +36%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
118.3 fps ∼73%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
112.2 fps ∼70% -5%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (DX12)
|
112 (min: 105) fps ∼70% -5%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (DX11)
|
112 (min: 105) fps ∼70% -5%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (DX11)
|
112 fps ∼70% -5%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
92 fps ∼57% -22%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
88 (min: 81) fps ∼55% -26%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
64.1 fps ∼40% -46%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
60.4 fps ∼38% -49%
|BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
215 fps ∼100% +32%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
181 fps ∼84% +11%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
162.9 fps ∼76%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
160 fps ∼74% -2%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
152.3 fps ∼71% -7%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
121 fps ∼56% -26%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
106.2 fps ∼49% -35%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
100.6 fps ∼47% -38%
|Metro: Last Light - 1920x1080 Very High (DX11) AF:16x
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
149 (min: 38) fps ∼100% +13%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
140 fps ∼94% +6%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
132.2 fps ∼89%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
119 fps ∼80% -10%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
110.2 fps ∼74% -17%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
89 fps ∼60% -33%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
88.3 fps ∼59% -33%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
78.1 fps ∼52% -41%
|Thief - 1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
115 fps ∼100% +7%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
107.2 fps ∼93%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
80 fps ∼70% -25%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
74.9 fps ∼65% -30%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
67.9 fps ∼59% -37%
|The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+)
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
98 (min: 83) fps ∼100% +25%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
78.1 fps ∼80%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
74.2 fps ∼76% -5%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
59.3 (min: 51) fps ∼61% -24%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
58 fps ∼59% -26%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
39.4 fps ∼40% -50%
|Batman: Arkham Knight - 1920x1080 High / On AA:SM AF:16x
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
93 fps ∼100%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
92 fps ∼99% -1%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
63 fps ∼68% -32%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
58 fps ∼62% -38%
|Fallout 4 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
149 (min: 121) fps ∼100% +23%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
129 (min: 104) fps ∼87% +7%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
120.7 fps ∼81%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
106 (min: 86) fps ∼71% -12%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
105 fps ∼70% -13%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
79.3 fps ∼53% -34%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
64 fps ∼43% -47%
|Ashes of the Singularity - 1920x1080 high
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
87.5 fps ∼100% +32%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (DX12)
|
74 fps ∼85% +11%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
66.5 fps ∼76%
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
65.9 fps ∼75% -1%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
49 fps ∼56% -26%
|Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (Vulkan)
|
200 fps ∼100% +43%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
162 fps ∼81% +16%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
140.1 fps ∼70%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
137 (min: 112) fps ∼69% -2%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
127 (min: 107) fps ∼64% -9%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
110 fps ∼55% -21%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
92.3 fps ∼46% -34%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
84.3 fps ∼42% -40%
|Overwatch - 1920x1080 Epic (Render Scale 100 %) AA:SM AF:16x
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
263 (min: 210) fps ∼100% +40%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
196 (min: 164) fps ∼75% +4%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
188 fps ∼71%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
154 (min: 129) fps ∼59% -18%
|Asus G701VO-CS74K
GeForce GTX 980 (Laptop), 6820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0)
|
118.2 fps ∼45% -37%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
104.6 fps ∼40% -44%
|Mafia 3 - 1920x1080 High Preset
|Eurocom Tornado F5 Killer Edition
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7600K, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
95.1 fps ∼100% +31%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
GeForce GTX 1080 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
91 (min: 73) fps ∼96% +26%
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|
72.5 fps ∼76%
|Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition
GeForce GTX 1080 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
63 (min: 55) fps ∼66% -13%
|Asus Strix GL702VSK
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
58 fps ∼61% -20%
|Asus Strix GTX 980 Ti Desktop PC
GeForce GTX 980 Ti, 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
47.1 (min: 43) fps ∼50% -35%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
43.6 fps ∼46% -40%
|3DMark 11 Performance
|19125 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|171837 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|32871 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|16931 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|9422 баллов
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|162.9
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|132.2
|fps
|Thief (2014)
|107.2
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|78.1
|fps
|Batman: Arkham Knight (2015)
|93
|fps
|Metal Gear Solid V (2015)
|60
|fps
|Dota 2 Reborn (2015)
|119.9
|fps
|Fallout 4 (2015)
|120.7
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|118.3
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|66.5
|fps
|Doom (2016)
|140.1
|fps
|Overwatch (2016)
|188
|fps
|Mafia 3 (2016)
|72.5
|fps
|Игра
|FPS (кадров в секунду)>
|BioShock Infinite
|123.3
|Metro: Last Light
|95.5
|Thief
|91
|The Witcher 3
|57.3
|Batman: Arkham Knight
|73
|Metal Gear Solid V
|60
|Dota 2 Reborn
|114.4
|Fallout 4
|81.6
|Rise of the Tomb Raider
|81.6
|Ashes of the Singularity
|63.2
|Doom
|108
|Overwatch
|133
|Mafia 3
|54.5
Нагрузочный тест
Мы подвергаем ноутбуки экстремальной нагрузке (не встречающейся в реальной жизни), чтобы определить возможный перегрев, или снижение производительности. В тесте Prime95 процессор смог выдерживать частоту Turbo Boost 4.0 ГГц (что на 1.1 ГГц выше базовой частоты). Хотя это определённо впечатляет - нагрев в таком режиме оказался довольно высоким: 83 C. В тесте FurMark видеоадаптер держался на стабильном уровне 1519 МГц (что чуть меньше номинальных 1582 МГц). Запуск Prime95 и FurMark одновременно заставит забыть о потенциале Turbo Boost: процессор работает на частоте 2.9 ГГц, а температура ядра поднимется до 90 C. Для сравнения, ноутбук MSI GT73VR в аналогичных условиях стабилизирует частоты на более высоком уровне (3.5 ГГц) и с меньшей температуре ядра (86 C), чем наш Alienware.
Работа от аккумулятора приводит к снижению производительности процессора и видеопроцессора. В тесте 3DMark Fire Strike результаты тестов Physics и Graphics оказались 9105 и 6902 пунктов (тогда как при работе от сети они были 12592 и 21846 пунктов).
Для снижения энергопотребления в автономном режиме частота обновления экрана ограничивается 30 FPS.
Тест Witcher 3 намного наглядней представляет производительность игр в реальной жизни, чем Unigine Valley или наш стресс-тест. Работа этой игры в течение почти часа обнаружила заметное снижение частоты кадров с ~79 до ~72 FPS, так что видеоадаптер не в состоянии поддерживать максимальную частоту Boost в течение продолжительного времени. Она может медленно снижаться с 1848+ МГц до стабильной ~1771 МГц (к концу теста Witcher 3, по показаниям GPU-Z).
Как процессор, так и видеопроцессор нагрелись до опасно высоких уровней 100 C и 88 C, соответственно. Поэтому варьирование тактовых частот, похоже, необходимо для того, чтобы держать температуру в узде. Потенциальные покупатели могут порадоваться тому, что как процессор, так и видеопроцессор не будут ограничивать производительность (throttling), а будут работать даже с небольшим превышением номинальной частоты 2.9 ГГц и 1582 МГц соответственно (хотя за это придётся заплатить большим уровнем нагрева чипов). Мы думаем, что более простые конфигурации 17 R4 будут нагреваться меньше нашей.
|Процессор (ГГц)
|Видеопроцессор (МГц)
|Средний нагрев процессора (°C)
|Средний нагрев видеопроцессора (°C)
|Prime95
|4.0
|--
|83
|46
|FurMark
|--
|1519
|97
|82
|Prime95 + FurMark
|2.9
|1519
|89
|86
|Witcher 3
|2.9+
|~1771
|101
|88
6 | Нагрев и шум
Шум
Система охлаждения состоит из двух вентиляторов 60 мм и всего лишь трёх трубок охлаждения (сравните это с 7-ю трубками в Eurocom Sky DLX7, или по меньшей мере 8-ю в GT73VR). Была надежда на то, что увеличение размера новой модели 17 R4 по сравнению с прошлогодней 17 R3 приведёт к более низкому шуму, но это явно не наш случай. Вентиляторы нового Alienware по-прежнему всегда работают и слышны независимо от того, играете ли вы в ресурсоёмкую игру, или считаете на калькуляторе. К счастью, вентиляторы оказались нечувствительными к слабым и средним задачам вроде чтения веб-сайтов или просмотра фильмов, так что пользователям не будет досаждать пульсирующий или постоянно меняющийся уровень шума вентиляторов.
В тестах 3DMark 06 или Witcher 3 шум вентиляторов медленно вырастает до уровня 50.2 дБ, на котором он стабилизируется. Это намного выше, чем в GT73VR и Predator 17 X при аналогичных уровнях нагрузки, и в общем-то довольно близко к Aorus X7 DT аналогичной конфигурации. Конечно, у последней модели один из самых тонких корпусов среди всех ноутбуков с GTX 1080, так что это сравнение не является комплиментом более тяжёлому и громоздкому Alienware 17. Уровень шума в 40 дБ обычно ожидаем от высокопроизводительных игровых ноутбуках, а уровень начиная с 50 дБ начинает мешать игровому процессу. Это начинает особенно досаждать в тех играх, где нужно внимательно оценивать окружающие звуки (например, в игре MGS V). В таких случаях придётся использовать пару наушников.
И наконец, даже после короткой игровой сессии вентиляторам требуется какое-то время на то, чтобы снизить обороты до минимальных. К примеру, даже выйдя из Witcher 3 полчаса назад, вентиляторы всё равно шумели на уровне 40 дБ ещё пять минут. За исключением этого момента, других неприятных шумов (вроде электронных - например, завываний тепловых трубок) не замечено.
Уровень шума
|Ожидание
|
35.6 / 35.6 / 35.7 дб
|Шум от HDD
|
|35.7 дб
|Нагрузка
|
|50.2 / 50.2 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.2 dB(A)
|Alienware 17 R4
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, SK Hynix PC300 NVMe 512 GB
|Alienware 17 R3 (A17-9935)
GeForce GTX 980M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|MSI GT72VR 7RE-433
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Kingston RBU-SNS8152S3256GG5
|MSI GT73VR 7RF-296
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, 2x Samsung SM951 MZVPV256HDGL (RAID 0)
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK, Toshiba NVMe THNSN5512GPU7
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|Уровень шума
11%
8%
2%
5%
-0%
|Мин. в простое *
35.6
31
13%
34
4%
34
4%
33
7%
32.2
10%
|В простое, сред. *
35.6
32
10%
35
2%
35
2%
35
2%
35.2
1%
|В простое, макс. *
35.7
33
8%
37
-4%
37
-4%
37
-4%
35.2
1%
|Нагрузка, сред. *
50.2
38
24%
37
26%
39
22%
40
20%
51.7
-3%
|Нагрузка, макс. *
50.2
50
-0%
44
12%
56
-12%
50
-0%
55.7
-11%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Температура корпуса оставалась стабильно тёплой (27 C) даже в режиме ожидания, при рабочем столе без каких-либо запущенных приложений. Стресс-тест с Prime95 и FurMark повышает нагрев до 50 C, но точка максимального нагрева, к счастью, сконцентрирована над клавиатурой - в области, которой пальцы обычно не касаются. Клавиши управления курсором, цифровой блок, и области для рук никогда не нагревались до не комфортно высокого уровня - даже при самых высоких уровнях нагрузки, чем не может похвастаться большинство ноутбуков. Основные компоненты материнской платы расположены с обратной стороны, в то время как аккумулятор находится как раз в передней части, где нагрев менее сильный. Горячий воздух выходит через вентиляционные отверстия сзади, а также в углах ноутбука - таким образом, не влияя на внешние мышь и клавиатуру.
7 | Акустическая система
Dell утверждает, что в новом корпусе используется улучшенная звуковая система 2.1. Качество звука очень хорошее, а басы намного сильнее, чем у большинства популярных или более тонких ноутбуков. Поскольку динамики и сабвуфер расположены в передней части ноутбука - области для рук начнут вибрировать даже при 50-процентной громкости. На максимальном уровне звук очень громкий, без какой-либо статики или дисбаланса. Несмотря на это, очень жаль слушать сильный шум вентиляторов, который существенно мешает по-настоящему насладиться улучшенными динамиками этой модели. Мы рекомендуем открыть меню настроек Alienware и установить частоту дискретизации 192 кГц, а затем поднять басы до максимальных. Это позволит "выжать" максимум из динамиков данного ноутбука.
Порт HDMI позволяет подключить внешние системы 7.1 (поскольку порта 3.5-мм или S/PDIF не предусмотрено).
Анализ АЧХ аудиосистемы Alienware 17 R4
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74.99 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 73% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 17% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 45% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Ноутбук Alienware потребляет много энергии - больше, чем кто-либо из его соперников, причём в любом режиме - от простоя до максимальной нагрузки. На уровне минимальной экономии энергии (с включенной подсветкой AlienFX), мы измерили энергопотребление 37 Вт (vs 12 Вт в более старом Alienware 17 R3, или 29 Вт у MSI GT73VR). Средняя нагрузка (например, 3DMark06) приводит к потреблению 122 Вт, а работа Witcher 3 - целых 180 Вт.
Максимальная нагрузка обоими тестами Prime95 и FurMark требует 277 Вт. Большой (20 x 10 x 4.5 см) блок питания рассчитан на 330 Вт. Радует, что Dell обеспечила хороший запас мощности, что исключает ограничение производительности из-за нехватки энергии. К примеру, Aorus X7 DT поставляется с существенно менее мощным (и маленьким) блоком питания номинала 230 Вт.
|Выкл.
|0.23 / 1.46 Вт
|Ожидание
| 37.5 / 37.6 / 37.6 Вт
|Нагрузка
|
122.4 / 277.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Alienware 17 R4
7820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), SK Hynix PC300 NVMe 512 GB, TN LED, 2560x1440, 17.3
|Alienware 17 R3 (A17-9935)
6700HQ, GeForce GTX 980M, Samsung PM951 NVMe 512 GB, IPS, 1920x1080, 17.3
|MSI GT73VR 7RF-296
7820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), 2x Samsung SM951 MZVPV256HDGL (RAID 0), TN LED, 1920x1080, 17.3
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
7820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), Toshiba NVMe THNSN5512GPU7, IPS, 1920x1080, 17.3
|Aorus X7 DT v6
6820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e, TN LED, 2560x1440, 17.3
|Энергопотребление
41%
7%
12%
-5%
|В простое, мин. *
37.5
12
68%
29
23%
27
28%
31.5
16%
|В простое, сред. *
37.6
18
52%
35
7%
32
15%
33.9
10%
|В простое, макс. *
37.6
26
31%
40
-6%
41
-9%
34.6
8%
|Нагрузка, сред. *
122.4
95
22%
94
23%
102
17%
205.6
-68%
|Нагрузка, макс. *
277.4
188
32%
315
-14%
248
11%
250.8
10%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Ноутбук доступен с двумя вариантами аккумуляторов: 67 Вт⋅ч (4 ячейки) или 99 Вт⋅ч (6 ячеек). В нашем тестовом ноутбуке оказался второй, и его ёмкость немного выше, чем у прошлогоднего Alienware 17 R3. Насколько мы можем судить, не существует ни одного ноутбука для розничных покупателей с Li-Ion аккумулятором больше 99 Вт⋅ч, поскольку это запрещено правилами безопасности авиакомпаний. У Razer Blade Pro и Aorus X7 DT используются аккумуляторы 99 и 94 Вт⋅ч, соответственно.
Несмотря на мощный аккумулятор, время автономной работы Alienware 17 R4 - ниже среднего среди игровых ноутбуков. Можно рассчитывать лишь на 3 часа игры со включенным Wi-Fi при профиле Сбалансированный, или 4 часа 30 минут при работе ноутбука в режиме простоя с профилем Экономия энергии. i7-7820HK, более высокое разрешение экрана, более требовательный GTX 1080 и отсутствие поддержки Optimus (в сравнении с Alienware 17 R3 на Maxwell) - все эти факторы приводят к меньшему времени автономной работы. Модель Alienware 17 R3 была способна проработать более 7 часов (при включенном Wi-Fi), и даже новый Acer Predator 17 X может проработать на час дольше нашего 17 R4. Похоже, что конфигурации 17 R4 со встроенным видеоадаптером проработают гораздо дольше нашей.
Полная зарядка идёт довольно быстро: 2 часа.
|Без нагрузки
|4час. 36мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|3час. 01мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 9мин.
|Alienware 17 R4
7820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), 99 Вт⋅ч
|Alienware 17 R3 (A17-9935)
6700HQ, GeForce GTX 980M, 92 Вт⋅ч
|MSI GT73VR 7RF-296
7820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), 75.2 Вт⋅ч
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
7820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), 88.8 Вт⋅ч
|Aorus X7 DT v6
6820HK, GeForce GTX 1080 (Laptop), 94 Вт⋅ч
|Время работы
124%
-12%
27%
-6%
|В простое
276
758
175%
313
13%
182
-34%
|Нагрузка и 100% яркости
69
105
52%
90
30%
94
36%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
181
444
145%
160
-12%
251
39%
144
-20%
За
Против
Вердикт
Мы уважаем серию ноутбуков Alienware 17 за высокие стандарты качества, которые - к счастью - сохранились неизменными в этом поколении. Ноутбук представляет собой нечто большее, нежели просто конфигурацию процессора и видеопроцессора - сюда входят также каркас, материалы и дизайн. С учётом этого, рекомендовать новейшую модель от Alienware намного проще, чем 17-дюймовый Aorus, или более старый MSI GT72.
В модели максимальной конфигурации обнаружилось несколько недостатков. В нашем ноутбуке был установлен самый быстрый процессор и видеопроцессор из доступных на сегодняшний день среди 17 R4, но корпус едва справляется с их охлаждением для стабильной работы на Boost-частотах. Да, процессоры не снижают производительность даже при высокой нагрузке, но при этом нагрев ядер поднимается до 90 C (или даже выше) - и это несмотря на довольно высокий шум вентиляторов охлаждения: 50 дБ. Более толстые ноутбуки с более сложными системами охлаждения - например, MSI GT73VR или Acer Predator 17 X - гораздо лучше справляются с тем, чтобы держать нагрев и (или) шум под контролем.
Сказанное выше, а также факт наличия фирменного порта Graphics Amplifier (для подключения внешних видеоадаптеров) делает покупку более простых конфигураций более привлекательной: например, 17 R4 с GTX 1050 Ti или GTX 1060. Довольно высоки шансы того, что намного меньшее тепловыделение этих видеопроцессоров приведёт к меньшему шуму вентиляторов, меньшему нагреву, более долгому времени автономной работы, или всему сразу. Кроме того, в этом случае те пользователи, кому потребуется высокая производительность в играх, смогут использовать порт Graphics Amplifier для будущих прожорливых игр. Этот козырь давно припрятан в рукаве Alienware, и он всегда играет при сравнении с конкурентами. Более простые конфигурации 17 R4 несомненно заслуживают более тщательного изучения.
За исключением описанных выше проблем, больше жаловаться особо не на что. Конечно, не помешал бы ещё ряд дополнительных функций вроде индивидуальной RGB-подсветки клавиш, больше портов USB Type-A, наличия встроенного адаптера карт памяти SD - хотя эти пункты не особо критичны. Геймерам, которым интересен порт Graphics Amplifier и прочный корпус, определённо стоит обратить пристальное внимание на более простые конфигурации. В других случаях существуют более тихие (и более толстые) ноутбуки с видеопроцессором GTX 1080.
Новый корпус сконструирован просто отлично, и на ощупь выглядит премиально. Единственное, на что можно пожаловаться - GTX 1080 использует систему охлаждения данного ноутбука за пределами её возможностей.
Alienware 17 R4 - 03/05/2017 v6
Allen Ngo