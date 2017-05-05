Обзор ноутбука Alienware 17 R4 (7820HK, QHD, GTX 1080)

Alienware сделала всё возможное, чтобы корпус смотрелся максимально премиальным. По аналогии с 17 R3, в 17 R4 используется магниевое напыление, сталь, прорезиненные поверхности, а во внешней части серой крышки экрана - также анодированный алюминий (позаимствовано из серии XPS). Таким образом, перед нами - один из самых прочных игровых ноутбуков в своём классе. Обратной стороной прочности обычно являются вес и простота обслуживания, но ноутбук в любом случае выглядит (и ощущается) тщательно сконструированным. Глянцевым пластиком и кричащими элементами дизайна здесь и не пахнет.

Самым заметным нововведением в дизайне корпуса стали задние вентиляционные отверстия, которые заметно выступают из корпуса. У большинства игровых ноутбуков для настоящих энтузиастов (серии Asus G752/G701, MSI GT80/GT83VR, Aorus X и Acer Predator) похожая конструкция, которая обладает сразу двумя преимуществами: позволяет эффективно отвести тепло от важной области клавиатуры, а также увеличить производительность системы охлаждения. Минусом в таком случае можно считать уменьшенный максимальный угол открытия крышки экрана. В данной модели он составляет 140 градусов (по сравнению с полными 180 градусами в серии MSI GT72).

Корпус ощущается очень толстым - при этом не деформируется и не гнётся; при попытках деформации почти не слышно никаких скрипов. Крышка (вполне естественно) более гибка спереди в области углов, но с внешней стороны твёрдая, и относительно более прочная, чем в сериях MSI GT и Asus ROG. Стоит пожаловаться только на то, что при открытии и закрытии из петель экрана всегда слышен скрип. Он не слишком громкий, но встретить его в ноутбуке данной ценовой категории не совершенно не ожидаешь. Мы не заметили плохо прилегающих материалов или выделяющихся областей (за небольшим исключением внутренней рамки экрана). Как видно на приведённом ниже фото, из логотипа Alienware видно небольшое синие свечение (поскольку крышка недостаточно плотно прилегает к экрану), но у ноутбука GT72VR, который мы тестировали раньше, ситуация была гораздо хуже. При использовании ноутбука в обычной жизни эта особенность совершенно незаметна.

Тёмная клавиатура и текстурированные области для рук довольно быстро покрываются отпечатками пальцев (в отличие от внешней поверхности крышки экрана). Поверхность клавиатурного блока и часто используемые клавиши довольно быстро станут блестеть из-за накопления масел.