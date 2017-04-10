Обзор уникального ноутбука Lenovo X62 от коллектива 51nb
Обновлённая классика с экраном 4:3? X62 - продукт китайской группы энтузиастов, которые взяли дело в свои руки, и сконструировали современную замену весьма популярному некогда субноутбуку Lenovo ThinkPad X61. Теперь в нём процессор Intel 5-го поколения, а также редкий IPS-экран SXGA+ формата 4:3. Соответствует ли X62 высоким стандартам классических ThinkPad с одной стороны, и давлению современных конкурентов с другой? Является ли этот проект тем, чего ждали поклонники классических ThinkPad - или же не заслуживающей внимания любительской авантюрой?
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
В конце января мы уже подробно рассказывали об истории этого уникального проекта. Ноутбуки Lenovo семейств X60 и X61 заслужили признательность пользователей за компактный размер, относительно малый вес, а также неплохую производительность. С какой стороны не посмотри, в своё время (10 лет назад) это были отличные суб-ноутбуки (минусом которых был высокий нагрев). По стечению обстоятельств, X61 выпало стать последним поколением ThinkPad с форматом экрана 4:3, т.к. в последующих моделях Lenovo перешла на широкоформатные экраны. Эти модели ThinkPad X61/X61s разного уровня износа до сих пор можно найти на барахолках по цене 100 евро - в этом году оригинальной серии ThinkPad X61 исполняется 10 лет. На сегодняшний день их характеристик (старинного процессора Intel Core 2 Duo и 2 ГБ памяти - пусть даже расширяемой до 4 ГБ) хватает не более чем для какого-нибудь дистрибутива Linux, и простейших задач.
Однако не все готовы отправить X61 на свалку истории. Коллектив энтузиастов из Китая, владеющий сайтом по ноутбукам 51nb, создал проект по модернизации классических ноутбуков ThinkPad. Этой команде удалось разработать собственную компактную материнскую плату, на которой разместили современные компоненты в действительно компактном (даже по сегодняшним меркам) корпусе X61. Модернизированную модель назвали X62. Поскольку это - совершенно уникальный ноутбук, продаваемый энтузиастам напрямую, производство запустили маленькими партиями в ручном режиме (обычно по 60 штук за раз). Нам в Notebookcheck повезло получить один из них; сегодня мы сможем подробно протестировать новинку и рассказать о впечатлениях от ThinkPad X62.
Цена данных эксклюзивных ноутбуков составляет 750 или 980 долларов, причём X62 поставляется в качестве barebone-платформы (т.е. нужно самому выбрать, купить и установить оперативную память, твердотельный диск и аккумулятор). Поскольку пользователи Thinkpad очень часто предпочитают покупать свои диски и память, такое решение выглядит более чем разумным. Разница между двумя моделями такая: вариант за 750 использует процессор Broadwell-U i5 ES (инженерный образец), работающий на тактовой частоте 2.0 ГГц; по своим характеристикам он почти полностью соответствует i5-5200U. Более дорогая модель поставляется с Core i7-5600U.
Помимо процессора, в X62 заменили 12.1-дюймовый TN-экран XGA разрешения на IPS-экран FlexView с разрешением 1400x1050 пикселей. 12.1-дюймовый экран формата 4:3 и такого высокого разрешения - очень редкая птица, и очень ценится энтузиастами ThinkPad. Разработанная вручную материнская плата ноутбука X62 для процессоров Broadwell теперь поддерживает 32 ГБ памяти, а также твердотельный диск mSATA. Из портов присутствуют mini HDMI, mini DP и USB 3.0.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Матовый корпус X62 (с усиленным каркасом) из пластика и магниевого сплава выдержан в лучших традициях классических ThinkPad. Угловато-прямоугольные формы намного больше напоминают ноутбуки прошлого, нежели собственный премиум-ноутбук Lenovo, X1 Carbon. X62 выглядит довольно квадратно (что обусловлено экраном формата 4:3), но весьма стильно. Он заметно толще современных ноутбуков. Высота в задней части составляет 35.5 мм (в передней она немного уменьшается), ширина 268.7 мм, и глубина 212 мм - по этим параметрам X62 довольно габаритный. Тем не менее, его внешний вид обладает своим шармом, ведь если бы это было не так - обновлённый продукт вряд ли появился бы на свет.
С точки зрения прочности, угловатость ThinkPad имеет свои преимущества. В X62 используются б/у корпуса из оригинальных моделей - поэтому ноутбуки не выглядят на 100% новыми, ведь корпуса были изготовлены 10 лет назад. Например, в нашем образце была заметна потёртость прорезиненной крышки экрана. Даже несмотря на это, чёрный пластик смотрится и ощущается превосходным. Материал исключительно хорошо сопротивляется загрязнению и отпечаткам пальцев. Корпус, клавиатура и петли экрана воспринимаются подогнанными и сконструированными идеально. Единственным, что выдаёт не оригинальное происхождение ноутбука - доработанные наклейки на нижней кромке экрана, но они выглядят гармонично; на них явно указана новая модель ноутбука и веб-сайт коллектива энтузиастов, 51nb.com. И стоит упомянуть об одной достаточно важной детали корпуса - в X62 используется механическая защёлка для фиксации крышки экрана в закрытом состоянии. Большинству пользователей (за исключением тех, кто ни разу не менял ноутбук за последнее десятилетие) придётся снова запомнить, что для открытия экрана требуется открыть защёлку.
Единственным слабым местом конструкции является левая часть области для рук - где у исходных моделей располагался слот ExpressCard. Как и у большинства других ThinkPads с этим слотом (например, X220 или X230), в этом месте корпус немного гнётся при надавливании средней силы. Очень маловероятно, что это может привести к появлению трещин - X62 удивительно лёгкий. Другим минусом является распределение веса внутри ноутбука: при открытии экрана до угла 190-градусов всё хорошо, но начиная с примерно 125 градусов возникает определённый дисбаланс, и базовый блок немного приподнимается (часть области для рук может повиснуть в воздухе). Это происходит даже с аккумулятором 32 Вт⋅ч меньшего размера (и веса), и - возможно - усугубится с более ёмким на 75 Вт⋅ч. К сожалению, такой дисбаланс неизбежен из-за малого веса X62 (около 1.2 кг) в сочетании с более тяжёлым отстёгивающимся аккумулятором.
2 | Порты и коммуникации
Принадлежность к семейству “ThinkPad” означает, что пользователь может рассчитывать на стандартный для бизнес-ноутбуков набор портов, а также хорошие возможности расширения. Но не будем забывать, что X62 создан в корпусе ноутбука, который конструировали в 2007 году. Несмотря на это ограничение, конструкторам нового X62 удалось удачно модернизировать набор портов: в ноутбук добавили слот mSATA (находится под клавиатурой), куда можно вставить либо твердотельный диск, либо карту модема мобильных сетей, а исходный адаптер Wi-Fi заменили на Intel 7260AC (возможно, уже немного устаревший - но всё равно вполне достойный продукт). Расположенный слева порт USB Type-A обновили до USB 3.0, тогда как два правых остались USB 2.0.
При модернизации набора портов пришлось пойти на определённые жертвы. Наверно, мало кто будет скучать по исчезнувшему модему для телефонных сетей с максимальной скоростью 56K, или устаревшему 1394. Слоты для док-станции и CardBus также не работают. Добавление портов mini-HDMI и DP осуществили за счёт отказа от VGA. Последнее весьма расстраивает - ведь ThinkPad является ноутбуком для бизнеса, тем не менее - от VGA порта отказались. Ещё больше расстраивает, что создатели не смогли (или не захотели) использовать полноразмерный порт HDMI - ведь переходник mini-HDMI не так широко распространён.
В качестве последнего пункта критики: в отличие от большинства портов (которые легко доступны), слот для карты памяти SD находится у самого низа корпуса, и поэтому вставлять карту довольно трудно (для этого приходится приподнимать корпус). Самое интересное, что порты mini-HDMI, mini-DP, и слот карты памяти SD установлены вверх ногами (!). Возможно, у инженеров не было другого выхода, но такая особенность напоминает, что перед нами - не оригинальный Thinkpad IBM или Lenovo, а разработка коллектива энтузиастов.
Адаптер карт памяти SD
Адаптер карт SD находится слева, в нижней части корпуса. Он установлен вверх ногами, поэтому карты нужно вставлять соответственно. Наши замеры показали среднюю скорость в 9 МБ/с с пиками до 14 МБ/с во время теста по копированию 1 ГБ файлов JPEG. Карта Kingston 64 ГБ MicroSD Class 10 при использовании адаптера SanDisk показывает 45 МБ/с (чтение) и 10 МБ/с (запись), так что такие низкие результаты, скорее всего, вызваны аппаратной начинкой адаптера карт памяти.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell Latitude 7280
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
77 MB/s ∼100% +839%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
62.2 MB/s ∼81% +659%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.8 MB/s ∼30% +178%
|Lenovo X62
|
8.2 (min: 3.6) MB/s ∼11%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell Latitude 7280
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
90.92 MB/s ∼100% +536%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
88 MB/s ∼97% +515%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.02 MB/s ∼30% +89%
|Lenovo X62
|
14.3 MB/s ∼16%
Коммуникации
В X62 используется беспроводной адаптер Intel 7260AC Wi-Fi/Bluetooth. В теории он способен на максимальную скорость в 867 Мб/с, но в наших тестах она варьировалась от 425 до 522 Мб/с. Разумеется, это минимум на порядок (если не на 2) лучше оригинального адаптера из X61, не говоря уже о поддержке двух диапазонов Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Приём уверенный, мы не заметили каких-либо проблем с его уровнем или стабильностью работы беспроводного соединения.
Хотя в оригинальном X61 был 56K модем для медных телефонных сетей - его по понятным причинам отправили на пенсию. Вместо него добавили гигабитный порт LAN (слева) и возможность использования модема мобильных сетей (можно вставить в разъём расширения PCIe, доступ к которому открывается после снятия клавиатуры).
Интересно, что в 12.1-дюймовом экране display X62 нет веб-камеры. Сегодня, пожалуй, купить ноутбук без веб-камеры невозможно. Для тех, кто живёт в телеконференциях и видеочатах, это может стать существенным недостатком. С другой стороны - пользователи, заботящиеся о безопасности, будут рады - ведь веб-камеру не придётся заклеивать.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
671 Мбит ∼100% +29%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
645 Мбит ∼96% +24%
|Dell Latitude 7280
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
641 Мбит ∼96% +23%
|Lenovo X62
Intel Dual Band Wireless-AC 7260
|
522 Мбит ∼78%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Dell Latitude 7280
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
530 Мбит ∼100% +25%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
512 Мбит ∼97% +20%
|Lenovo X62
Intel Dual Band Wireless-AC 7260
|
425 Мбит ∼80%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
297 Мбит ∼56% -30%
Безопасность
В X62 есть сканер отпечатков пальцев - но он "старой" конструкции, когда требуется скользить пальцем. Сканер вполне выполняет свою функцию - пусть, может, это и не так удобно, как современные сканеры, для которых вполне достаточно приложить палец к экрану. Для успешной аутентификации сканеру иногда требуется более одной попытки. Он совместим с Windows 10, но для входа с помощью отпечатков пальцев требуется сначала установить драйвера ThinkVantage fingerprint software.
Из других функций безопасности есть слот Kensington и аппаратный выключатель сетевого адаптера.
Аксессуары
X62 - ноутбук-конструктор, который поставляется без каких-либо аксессуаров (при покупке напрямую у 51nb). Цена младшей конфигурации составляет 750 долл., и пользователю нужно будет докупить собственную оперативную память и твердотельный диск (их предлагают в качестве дополнительных опций). Также пользователю придётся использовать собственные аккумулятор и блок питания (или купить новые) — задача нетрудная, но добавляет определённое неудобство.
Обслуживание
Внутренности ноутбука легко доступны, как ожидается от любого ThinkPad. Два слота памяти SO-DIMM доступны через технический отсек (закрыт крышкой на двух винтах), тогда как для доступа к отсеку SATA нужно снять всю нижнюю крышку. Для замены карты mSATA и модуля Wi-Fi потребуется снять клавиатуру.
Для X62 подходят аккумуляторные блоки от X60, X61, и X61S (но не варианты для планшетных версий этих ноутбуков). В интернете сейчас можно купить аккумуляторы как с 4 так и с 8 ячейками (их стоимость варьируется от 25 до 85 долларов - в зависимости от того, покупаете вы китайский аналог, или оригинальный аккумулятор Lenovo).
Гарантия
Для своих разработанных и собранных вручную ноутбуков 51nb даёт 6 месяцев гарантии.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Одной из основных причин, по которой пользователи покупают ноутбуки ThinkPad - безусловно, является превосходная клавиатура с джойстиком TrackPoint (с аппаратными кнопками) - потому что он эффективно заменяет мышь и невероятно удобен для тех, кто печатает вслепую. Хотя современные ThinkPadы тоже (до сих пор) используют легендарный TrackPoint (если забыть про позорную серию x40), немало поклонников Thinkpad до сих пор считают классическую 7-рядную клавиатуру лучшей. Сегодня широко распространены островные клавиатуры, и классическую конструкцию почти перестали использовать (приятным исключением являются некоторые ноутбуки Alienware). Традиционная 7-рядная клавиатура X62 с её рядами функциональных клавиш и полоской светодиодных индикаторов наверняка покажется архаичной большинству современных пользователей ноутбуков - но это именно то, что привлекает пользователей ThinkPad со стажем.
Ход клавиш очень хороший (1.5 мм) и почти все они полноразмерные, за исключением периферийных клавиш (включая Tab, CapsLock, Back space, и Enter). Это весьма небольшая цена за максимально компактный корпус ноутбука с 12.1-дюймовым экраном: клавиатура занимает всё пространство основного блока, начинаясь у левого края и заканчиваясь у правого, без каких-либо рамок. Всё-таки полноразмерная клавиатура лучше умещается в ноутбуках с экранами 16:9 или 16:10, а в случае экрана 4:3 для неё остаётся объективно меньше места.
Знакомые с ThinkPad знают, что клавиши Fn и Control можно менять местами с помощью настройки в BIOS. Единственным минусом данной клавиатуры является клавиша F1, которая расположена там, где обычно находится клавиша Esc. Кэтому придётся привыкать; мы неоднократно нажимали на F1 вместо Esc, открывая справку Chrome по несколько раз в день.
Другой особенностью клавиатуры из 2007 является отсутствие подсветки клавиш. Но это компенсируется наличием светодиодного фонарика ThinkLight, который встроен в верхнюю часть крышки с экраном. С начала 2005, большинство ThinkPadов комплектовались этим светодиодом, направленным на клавиатуру - он даёт достаточно света для работы в темноте (и бывает очень полезен, например, в самолёте или машине). Хотя его принцип работы совершенно отличается от встроенной подсветки современных клавиатур - на возможность печати в темноте это совершенно не влияет.
Клавиатура очень стабильна и совершенно не гнётся - даже если очень стараться. Поэтому на неё печатается с большим удовольствием, очень надёжно и комфортно.
Trackpoint
В этом ноутбуке отсутствует тачпад - его убрали, потому что компактный корпус не оставлял другого выбора. В любом случае, многие любители ThinkPad скорее умрут, чем станут использовать тракпады - зачем, если есть TrackPoint? Одним из преимуществ TrackPoint является возможность использования мыши при слепой печати (когда руки остаются на "домашней" позиции для слепой печати, кнопках F и J. При этом, джойстик управляется средним пальцем правой руки, что практически полностью избавляет от необходимости перемещать руки туда-сюда, и повышает продуктивность. Те, кто по каким-то причинам не привык к TrackPoint, возможно, не найдут X62 привлекательным. Наши тесты показали, что - несмотря на свой почтительный возраст - TrackPoint в нашем ноутбуке работал плавно и точно. Нажимать его аппаратные кнопки было приятно (а сами кнопки выглядели как новые).
4 | Дисплей
В X62 используется уникальный (в наше время) 12.1-дюймовый экран с разрешением 1400x1050 (в нашем ноутбуке была установлена матрица BOE Hydis HV121P01) и матовым покрытием. Она давно снята с производства, и найти её в продаже - дело почти безнадёжное. Она является одной из причин высокой цены X62. Одной из слабых мест многих (но не всех) конфигураций ThinkPad уже долгие годы являются экраны, и X62 не является исключением. Этот SXGA+ экран был изготовлен в 2007, и формально он не лучший из возможных - особенно, если сравнить с современными моделями. В нём используется подсветка CCFL, рассчитанная на работу в течение 10000 часов, но её яркость со временем уменьшилась. Номинальная яркость составляла 190 Кд/м², но в нашем образце максимальный замеренный уровень составил 168.3 Кд/м² в центре, с небольшими неравномерностями в других областях. Для сравнения, 168.3 Кд/м² - это примерно половина от максимальной яркости современных матриц IPS. Для работы в помещении этого более чем достаточно, но на открытом воздухе в солнечный день изображение видно с трудом (даже несмотря на антибликовое покрытие). В результате, большинство владельцев классических ThinkPad (вроде нашего) покупают неофициальные комлекты для замены подсветки на светодиодную (LED). К сожалению, она (или хотя бы комплект) не предлагается даже в качестве дополнения, так что покупать и дорабатывать ноутбук придётся самостоятельно.
Стоит добавить, что соотношение сторон экрана 4:3 для каждого человека будет либо плюсом, либо минусом. На наш взгляд, такой формат лучше подходит для чтения веб-сайтов и работы с документами (даже при более компактном корпусе на экране помещается больше информации - и приходится меньше прокручивать страницы). Но многозадачность в расположенных рядом окнах весьма затруднена, т.к. пространство по ширине весьма ограничено.
|Lenovo X62
IPS Flexview HV121P01-100, , 12.1, 1400x1050
|Dell XPS 13-9343
SHP1421, IPS, 13.3, 3200x1800
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Innolux N125HCE-GN1, IPS LED, 12.5, 1920x1080
|Dell Latitude 7280
AUO236D , IPS, 12.5, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
LP133WF2-SPL78, IPS, LED, 13.3, 1920x1080
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
APPA027, IPS, 12, 2304x1440
|Response Times
19%
24%
24%
18%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
59.6
40.8
32%
32.4
46%
43.6
27%
41.2
31%
|Response Time Black / White *
32
30.4
5%
31.2
2%
25.2
21%
30.4
5%
|PWM Frequency
26040
30860
|Параметры экрана
43%
-38%
-29%
-14%
59%
|Brightness
157
372
137%
281
79%
301
92%
307
96%
358
128%
|Brightness Distribution
88
77
-12%
94
7%
88
0%
89
1%
88
0%
|Уровень чёрного *
0.55
0.178
68%
0.25
55%
0.32
42%
0.36
35%
0.47
15%
|Контрастность
306
2063
574%
1132
270%
970
217%
850
178%
823
169%
|Colorchecker DeltaE *
6.1
5.92
3%
6.1
-0%
5.9
3%
5.1
16%
1.6
74%
|DeltaE для серого *
0.7
4.79
-584%
6
-757%
5.1
-629%
3.9
-457%
1
-43%
|Гамма
2.19 110%
2.42 99%
2.05 117%
2.33 103%
2.17 111%
2.26 106%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
35
63
80%
42.26
21%
42
20%
38.24
9%
61.6
76%
|Color Space (Percent of sRGB)
54.2
96.4
78%
65.43
21%
65
20%
59.75
10%
82.2
52%
|CCT
7013 93%
6832 95%
6816 95%
6829 95%
6680 97%
|Среднее значение
43% / 43%
-10% / -27%
-3% / -19%
5% / -6%
39% / 51%
* ... меньше = лучше
Помимо низкой яркости, эта матрица FlexView отличается достаточно низкой точностью отображения цветов (54.2% sRGB и 35% AdobeRGB). Контраст 437:1 после калибровки тоже не впечатляет (до калибровки было 304:1). С другой стороны, для регулировки яркости экрана используется ШИМ (PWM) на такой высокой частоте (20 КГц), что это невозможно заметить даже самому чувствительному человеческому глазу. Углы обзора хорошие, потому что это IPS-матрица с номинальными углами обзора в 178 градусов.
В целом, стоит оценивать эту матрицу адекватно: это продукт 10-летней давности и давно снят с производства, но своё время этот экран считался потрясающим. Контраст ниже среднего, равно как и не лучшая точность отображения цветов для офисных задач и интернета совершенно не важны (а именно для этого, скорее всего, будет использоваться эта модель).
Единственное, что может расстроить - неважная читаемость экрана на открытом воздухе. Но неофициальный комплект для замены подсветки на светодиодную обойдётся примерно в 100 долларов, и повысит яркость почти вдвое, до более чем 300 Кд/м². Даже без этого, яркости экрана ноутбука более чем достаточно для работы с документами, интернетом, просмотра фильмов и видео. Экран не подойдёт для профессионалов фотографии и полиграфии, но сложно представить, что кто-то из них целенаправленно закажет этот ноутбук.
Хотя экран обладает матовым антибликовым покрытием, он не подходит для активного использования на открытом воздухе из-за относительно низкой максимальной яркости (168.3 Кд/м²).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|32 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18 ms стадия 1
|↘ 14 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 79% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|59.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16.8 ms стадия 1
|↘ 42.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 92% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.3 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
|100 % яркости
|168.3 Кд/м²
Статистика: 61 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1133 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Видно, что IPS-экран FlexView намного лучше, чем TN-матрицы XGA, устанавливавшиеся в оригинальные модели X61.
5 | Производительность
Ноутбук X62 можно заказать с инженерным образцом процессора i5 - по производительности он похож на i5-5200U или i7-5600U. Модель i5 работает на тактовой частоте 2.0 ГГц (2.3 ГГц в режиме Turbo Boost), а i7-5600U на частоте 2.6 ГГц (3.2 ГГц Turbo Boost). Учитывая лишние 230 долларов, которые стоит i7, мы не уверены, что стоит инвестировать их в подобный ноутбук.
Наш X62 приехал без оперативной памяти или жёсткого диска, поэтому соответствующие тесты не выполнялись. Мы установили в ноутбук 8 ГБ оперативной памяти SK Hynix DDR3, и твердотельный диск Intel 120 ГБ SATAIII.
Процессор
В нашем ноутбуке установлен инженерный образец i5-5####. По объёму кэш-памяти и другим характеристикам его стоит сравнивать с i5-5200u, причём основным отличием нашего инженерного ES будет базовая частота 2.0 ГГц и лишь 2.3 ГГц в режиме Turbo Boost для однопоточных, и 2.2 ГГц для 2-4 поточных задач. Процессор мало нагревается и не замечен в снижении тактовой частоты при нагрузке - даже в очень агрессивных нагрузочных тестах.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo X62
Intel Core i5-5200U
|
223 Points ∼100%
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
164 Points ∼74% -26%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
145 Points ∼65% -35%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58% -42%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel Core m7-6Y75
|
110 Points ∼49% -51%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10 Bootcamp)
|
91 Points ∼41% -59%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (OS X)
|
90 Points ∼40% -60%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
88 Points ∼39% -61%
|CPU Multi 64Bit
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
351 Points ∼19% +60%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
351 Points ∼19% +60%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼18% +51%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel Core m7-6Y75
|
251 Points ∼14% +15%
|Lenovo X62
Intel Core i5-5200U (R15)
|
219 (min: 217) Points ∼12%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10 Bootcamp)
|
218 Points ∼12% 0%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
217 Points ∼12% -1%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
1.87 Points ∼85%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
1.67 Points ∼76%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel Core m7-6Y75
|
1.17 Points ∼53%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10)
|
1 Points ∼45%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (OS X)
|
0.95 Points ∼43%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
0.98 Points ∼45%
|CPU Multi 64Bit
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
3.89 Points ∼19%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
3.87 Points ∼19%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel Core m7-6Y75
|
2.53 Points ∼13%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10)
|
2.35 Points ∼12%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (OS X)
|
2.29 Points ∼11%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
2.33 Points ∼12%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
4835 Points ∼63% +7%
|Lenovo X62
Intel Core i5-5200U
|
4511 Points ∼59%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10)
|
3353 Points ∼44% -26%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
2656 Points ∼35% -41%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
11109 Points ∼28% +18%
|Lenovo X62
Intel Core i5-5200U
|
9419 Points ∼23%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10)
|
7355 Points ∼18% -22%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
7208 Points ∼18% -23%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30
|
793 s * ∼9%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
642.757 s * ∼8%
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
482 s * ∼6%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30
|
3995 Seconds * ∼18%
|Dell XPS 13-9343
Intel Core i5-5200U
|
744 Seconds * ∼3%
|Dell Latitude 7280
Intel Core i7-7600U
|
526 Seconds * ∼2%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
В качестве тестов производительности мы использовали PCMark Vantage и PCMark 7. Их результаты приведены ниже.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell Latitude 7280
HD Graphics 620, 7600U, SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|
4957 Points ∼76% +32%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4838 Points ∼74% +29%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4660 Points ∼72% +24%
|Lenovo X62
HD Graphics 5500, 5200U
|
3748 Points ∼58%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
HD Graphics 515, 6Y75, Apple SSD AP0256
|
3636 Points ∼56% -3%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
HD Graphics 515, 6Y30, Apple SSD AP0256
|
3550 Points ∼54% -5%
|Dell XPS 13-9343
HD Graphics 5500, 5200U, Lite-On IT L8T-256L9G
|
3225 Points ∼50% -14%
|Creative Score Accelerated v2
|Dell Latitude 7280
HD Graphics 620, 7600U, SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|
4662 Points ∼50% +39%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4583 Points ∼49% +37%
|Lenovo X62
HD Graphics 5500, 5200U
|
3349 Points ∼36%
|Dell XPS 13-9343
HD Graphics 5500, 5200U, Lite-On IT L8T-256L9G
|
3288 Points ∼35% -2%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
3705 Points ∼62% +27%
|Dell Latitude 7280
HD Graphics 620, 7600U, SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|
3667 Points ∼61% +25%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
3575 Points ∼60% +22%
|Lenovo X62
HD Graphics 5500, 5200U
|
2928 Points ∼49%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
HD Graphics 515, 6Y75, Apple SSD AP0256
|
2651 Points ∼44% -9%
|Dell XPS 13-9343
HD Graphics 5500, 5200U, Lite-On IT L8T-256L9G
|
2582 Points ∼43% -12%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
HD Graphics 515, 6Y30, Apple SSD AP0256
|
2550 Points ∼43% -13%
|PCMark 7 Score
|4729 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|2928 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|3349 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|3748 баллов
Хранение данных
Поскольку этот ноутбук продаётся как barebone-конструктор, то результаты производительности будут весьма сильно зависеть от характеристик купленного вами диска. Лично мы установили твердотельный Intel SSDMCEAC120A3 120 ГБ, подключенный через интерфейс SATAIII. Наш X62 поддерживает как mSATA так и SATAIII диски, но не более новые NVMe PCIe.
|Lenovo X62
|Dell XPS 13-9343
Lite-On IT L8T-256L9G
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Apple SSD AP0256
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|Dell Latitude 7280
SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
129%
134%
258%
100%
236%
|Write 4k QD32
137.7
326.3
137%
223.9
63%
418.3
204%
183
33%
443.1
222%
|Read 4k QD32
107.1
354
231%
271.9
154%
495.3
362%
344.4
222%
578
440%
|Write 4k
34.1
79.3
133%
24.87
-27%
124.5
265%
59.51
75%
138.5
306%
|Read 4k
11.43
34.76
204%
16.28
42%
35.27
209%
30.23
164%
31.96
180%
|Write 512
144.6
395.5
174%
736.6
409%
527.8
265%
323.2
124%
517.6
258%
|Read 512
462.1
371.9
-20%
671.5
45%
857.5
86%
370.1
-20%
628.9
36%
|Write Seq
154.4
424.2
175%
660.1
328%
984.6
538%
477.4
209%
652.5
323%
|Read Seq
512.3
489.6
-4%
820.9
60%
1190
132%
470.8
-8%
1143
123%
Видеоадаптер
Во всех конфигурациях X62 используется встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 5500, и он использует оперативную память совместно с процессором. HD Graphics 5500 и память работают на частоте 800 МГц, которую можно увеличить до 850 МГц. По производительности HD 5500 примерно наполовину медленнее дискретного видеоадаптера начального уровня, вроде Nvidia 940M.
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Lenovo X62
Intel HD Graphics 5500, 5200U
|
1294 Points ∼8%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1219 Points ∼8% -6%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1176 Points ∼7% -9%
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
1104 Points ∼7% -15%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
1091 Points ∼7% -16%
|1280x720 Performance GPU
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1508 Points ∼3% +39%
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
1442 Points ∼3% +33%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1426 Points ∼3% +32%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
1202 Points ∼2% +11%
|Lenovo X62
Intel HD Graphics 5500, 5200U
|
1082 Points ∼2%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
819 Points ∼2% +4%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
789 Points ∼2% +1%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
789 Points ∼2% +1%
|Lenovo X62
Intel HD Graphics 5500, 5200U
|
784 Points ∼2%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Dell Latitude 7280
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
7032 Points ∼4% +7%
|Lenovo X62
Intel HD Graphics 5500, 5200U
|
6591 Points ∼4%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
6497 Points ∼4% -1%
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
6483 Points ∼4% -2%
|3DMark 06 Standard
|7382 баллов
|3DMark 11 Performance
|1220 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|4912 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|729 баллов
Игры
Встроенный в процессор Broadwell видеоадаптер HD 5500 (как в i5, так и в i7) работает примерно так же, как и более новый HD 520 из процессоров Skylake. По этой причине его достаточно лишь для нетребовательных игр время от времени — и будет лучше, если вы умерите аппетиты. Старые или более милостивые к оборудованию игры вроде CS:GO или Dota 2 хорошо идут на низких настройках (и в низком разрешении). В случае современных 3D-игр, лучше даже не думать о разрешениях выше 768p. Посмотреть результаты для конкретной игры можно в нашей базе данных, выбрав Intel HD Graphics 5500.
Нагрузочный тест
Удивительно, но X62 удавалось оставаться прохладным во время тестов производительности Prime95 и FurMark - и даже во время нагрузочного теста. В тесте Prime95 Blend, процессор i5 работал на максимальной турбо-частоте 2.2 ГГц на протяжении всего теста, при этом в среднем температура держалась на уровне 66C (что не так много). Во время FurMark видеопроцессор нагревался в среднем до 73C, но в течение всего времени сохранял рабочую частоту. Из-за нормы тепловыделения 15 Вт, процессор снижал частоту до 800 МГц. В комбинированном нагрузочном тесте, температуры процессора и видеоадаптера были лишь немного выше - 75C - и при этом наблюдалась борьба процессора и видеоадаптера за общий потолок тепловыделения в 15 Вт. Как в случае большинства низковольтных процессоров ULV, профиля 15 Вт PL1 совершенно недостаточно, чтобы процессор и видеопроцессор могли бы работать одновременно на максимальных частотах, тем более в течение продолжительного времени. В таких ситуациях именно процессор снижает свою тактовую частоту, позволяя видеопроцессору работать производительней.
|Частота процессора (ГГц)
|Частота видеопроцессора (МГц)
|Нагрев процессора, в среднем(°C)
|Нагрев видеопроцессора, в среднем (°C)
|Prime95
|2.2
|848
|66
|61
|FurMark
|800
|848
|73
|73
|Prime95 + FurMark
|1.2
|848
|75
|75
6 | Нагрев и шум
Шум
Вентилятор нашего X62 во время простоя ноутбука работает довольно тихо. Уровень шума в 31.8 дБ очень сложно заметить (для этого нужно приложить ухо непосредственно к вентиляционному отверстию). Под нагрузкой шум возрастает до 40.8 дБ — это всё равно довольно тихо, и не отвлекает. Хотя ноутбук и не является полностью тихим (как некоторые ноутбуки с пассивным охлаждением), он явно не доставит никому неудобств работой своего вентилятора.
Уровень шума
|Ожидание
|
31.8 / 31.8 / 31.8 дб
|Нагрузка
|
|34.1 / 40.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.8 dB(A)
|Lenovo X62
HD Graphics 5500, 5200U
|Dell XPS 13-9343
HD Graphics 5500, 5200U, Lite-On IT L8T-256L9G
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|Dell Latitude 7280
HD Graphics 620, 7600U, SanDisk X400 M.2 2280 256GB
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|Уровень шума
-1%
6%
10%
10%
|Мин. в простое *
31.8
30.2
5%
29
9%
29.4
8%
29.1
8%
|В простое, сред. *
31.8
30.3
5%
29
9%
29.4
8%
29.1
8%
|В простое, макс. *
31.8
30.4
4%
30.4
4%
30
6%
29.1
8%
|Нагрузка, сред. *
34.1
34.4
-1%
34.1
-0%
30.6
10%
31.9
6%
|Нагрузка, макс. *
40.8
48
-18%
37.6
8%
32.7
20%
31.9
22%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Оригинальная модель X61 сильно страдала от высокого нагрева областей для рук - поскольку там находились обе беспроводные карты. Наш X62 оказался намного лучше. Почти в любом месте ноутбук весьма прохладный - даже под нагрузкой - и только левая часть области для рук становится немного теплее (34.4C) при небольшой нагрузке. Под сильной нагрузкой температура в этой области растёт до 39.4C. Мы обнаружили, что тепловыделение Wi-Fi адаптера можно улучшить, применив настройку экономии энергии "средняя" или "высокая". В любом случае, левая часть области для рук остаётся самой тёплой частью ноутбука во время работы, что будет заметно.
7 | Акустическая система
Динамики X62 весьма слабые - и отсутствие басов (и даже средних частот) приводит к тому, что издаваемый ими звук похож на наушники, работающие на максимальной громкости. Впрочем, динамики довольно громкие, и нам почти никогда не приходилось использовать уровень громкости более 15-20%.
В X62 используются раздельные 3.5-мм выход для наушников и вход для микрофона, что в наше время почти не встречается (за исключением некоторых игровых ноутбуков).
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo X62
(-) | невысокий уровень макс. громкости (52 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 26.8% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.9% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (38.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 98% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 98% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
(-) | невысокий уровень макс. громкости (66.8 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (18.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 36% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 55% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 31% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 62% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление ноутбука Lenovo X62 в режиме простоя (~9 Вт) выше, чем должно было бы быть для системы на базе процессора Broadwell ULV. Мы считаем, что подсветке экрана приходится работать на высоком уровне яркости, чтобы обеспечить уровень выше 150 Кд/м² (90-100%), а также неэффективной технологией подсветки CCFL, потребляющей больше энергии. При снижении уровня яркости до 25% энергопотребление в режиме простоя упало до 5.5 Вт.
|Выкл.
|0.58 / 0.72 Вт
|Ожидание
| 9.09 / 13.9 / 13.99 Вт
|Нагрузка
|
23.8 / 39.7 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo X62
5200U, HD Graphics 5500, , , 1400x1050, 12.1
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
7500U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK, IPS, LED, 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad X220T 4298-2YG
2620M, HD Graphics 3000, Seagate Momentus Thin ST320LT000-9VL142, , 1366x768, 12.5
|Энергопотребление
32%
-32%
|В простое, мин. *
9.09
3.16
65%
7.4
19%
|В простое, сред. *
13.9
5.9
58%
12.2
12%
|В простое, макс. *
13.99
6.5
54%
13.2
6%
|Нагрузка, сред. *
23.8
30.6
-29%
53.1
-123%
|Нагрузка, макс. *
39.7
35.8
10%
68.3
-72%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
При снижении уровня яркости до 25%, энергопотребление в режиме простоя упало до 5.5 Вт. Низкая эффективность подсветки экрана CCFL явно заметна в нашем тесте чтения, когда ноутбук переводится в самолётный режим с минимальной яркостью: в этом случае, X62 (со своим маленьким аккумулятором 32 Вт⋅ч) проработал 5 часов 51 минуту. В тесте чтения веб-сайтов он продержался 2 часа 10 минут, и всего лишь 55 минут под максимальной нагрузкой. Замена подсветки на светодиодную (LED) должна обеспечить X62 намного более высокую эффективность, но мы также рекомендовали бы купить этому ноутбуку более ёмкий аккумулятор номиналом 75 Вт⋅ч.
|Без нагрузки
|5час. 51мин.
|Интернет через WiFi
|2час. 15мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|2час. 10мин.
|1080p-видео
|2час. 51мин.
|Макс. расход энергии
|0час. 55мин.
|Note: These battery runtimes were measured with a 32WHr battery with 4% wear.
|Lenovo X62
5200U, HD Graphics 5500, Вт⋅ч
|Dell XPS 13-9343
5200U, HD Graphics 5500, 52 Вт⋅ч
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
6Y75, HD Graphics 515, 41.4 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00
7200U, HD Graphics 620, 46 Вт⋅ч
|Dell Latitude 7280
7600U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
7500U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч
|Время работы
215%
302%
143%
319%
159%
|В простое
351
912
160%
1023
191%
1553
342%
904
158%
|Нагрузка и 100% яркости
55
140
155%
208
278%
104
89%
159
189%
85
55%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
135
580
330%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
130
554
326%
324
149%
682
425%
475
265%
За
Против
Вердикт
Чтобы создать X62, группа китайских энтузиастов взяла прочный, компактный корпус произведённого в 2007-м году ThinkPad X61, и попыталась модернизировать его начинку так, чтобы ноутбуком можно было пользоваться и в 2017-м году. Коллектив энтузиастов-разработчиков этой модели - 51nb - предоставил нам одну из них для тестирования, и нужно признать, что получившаяся модель - X62 - в целом успешно достигла цели. Корпус является корпусом классического ThinkPad в его лучшие годы, клавиатуру невозможно погнуть (а печатать на ней - сплошное удовольствие), производительность процессора 5-го поколения Broadwell (низковольтный ULV) находится на уровне с другими ноутбуками на этом процессоре.
Тем не менее, 12.1-дюймовый экран — хотя его разрешение в 1400 x 1050 и отличное — весьма тусклый даже по меркам ThinkPad, большинство из которых не могут похвастаться яркими и сочными экранами. Хотя можно купить неофициальный комплект для замены подсветки экрана на светодиодную (LED), это увеличит стоимость X62 ещё на 100 долларов. Тот факт, что экран приходится держать на максимальной яркости почти всё время, очень негативно сказывается на энергоэффективности (и времени автономной работы). В связи с этим, если вы не собираетесь модифицировать подсветку - для приемлемой автономности придётся купить 8-ячеечный аккумулятор большего размера (номиналом 75 Вт⋅ч).
ThinkPad X62 от китайского коллектива 51nb является абсолютно уникальным ультрапортативным ноутбуком с раритетным форматом экрана 4:3 (удобным для чтения веб-сайтов и работы с документами). Он уверенно сочетает элементы ностальгии и современные технологии, которые позволяют продуктивно работать (на удивление, практически без компромиссов). Но этот ноутбук - не для каждого. Чтобы он смог полностью реализовать свой потенциал, владельцам рекомендуется купить (и самостоятельно заменить) подсветку экрана на светодиодную.
X62 - это признание в любви классическим ноутбукам ThinkPad. Ведь вместе с ними ушли как любимые многими светодиодные фонарики ThinkLight, так и экраны с соотношением сторон 4:3. "Радиорыночный" характер данного проекта, а также весьма желательный апгрейд подсветки экрана до светодиодной (которую нужно покупать - и менять - самостоятельно), ограничивает аудиторию продукта до энтузиастов и опытных пользователей - тех, кто умеет (и не боится) копаться в электронике. Мы считаем, что в этом нет ничего страшного - таких ноутбуков будет произведено немного, и они быстро станут предметом коллекционирования. "Голый" X62 (без модулей оперативной памяти, дисков, аккумулятора или блока питания) сам по себе стоит немалых денег - 750 долларов за младшую модель с инженерным образцом процессора i5. В будущих конфигурациях X62 мы хотели бы видеть уже установленную светодиодную подсветку экрана по умолчанию, а также возможность докупить проверенные аккумуляторы и блок питания.
Если вы захотели купить новый X62 (или другие продукты коллектива 51nb) - загляните на их англоязычный веб-сайт.