Обзор уникального ноутбука Lenovo X62 от коллектива 51nb

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В конце января мы уже подробно рассказывали об истории этого уникального проекта. Ноутбуки Lenovo семейств X60 и X61 заслужили признательность пользователей за компактный размер, относительно малый вес, а также неплохую производительность. С какой стороны не посмотри, в своё время (10 лет назад) это были отличные суб-ноутбуки (минусом которых был высокий нагрев). По стечению обстоятельств, X61 выпало стать последним поколением ThinkPad с форматом экрана 4:3, т.к. в последующих моделях Lenovo перешла на широкоформатные экраны. Эти модели ThinkPad X61/X61s разного уровня износа до сих пор можно найти на барахолках по цене 100 евро - в этом году оригинальной серии ThinkPad X61 исполняется 10 лет. На сегодняшний день их характеристик (старинного процессора Intel Core 2 Duo и 2 ГБ памяти - пусть даже расширяемой до 4 ГБ) хватает не более чем для какого-нибудь дистрибутива Linux, и простейших задач.

Однако не все готовы отправить X61 на свалку истории. Коллектив энтузиастов из Китая, владеющий сайтом по ноутбукам 51nb, создал проект по модернизации классических ноутбуков ThinkPad. Этой команде удалось разработать собственную компактную материнскую плату, на которой разместили современные компоненты в действительно компактном (даже по сегодняшним меркам) корпусе X61. Модернизированную модель назвали X62. Поскольку это - совершенно уникальный ноутбук, продаваемый энтузиастам напрямую, производство запустили маленькими партиями в ручном режиме (обычно по 60 штук за раз). Нам в Notebookcheck повезло получить один из них; сегодня мы сможем подробно протестировать новинку и рассказать о впечатлениях от ThinkPad X62.

Цена данных эксклюзивных ноутбуков составляет 750 или 980 долларов, причём X62 поставляется в качестве barebone-платформы (т.е. нужно самому выбрать, купить и установить оперативную память, твердотельный диск и аккумулятор). Поскольку пользователи Thinkpad очень часто предпочитают покупать свои диски и память, такое решение выглядит более чем разумным. Разница между двумя моделями такая: вариант за 750 использует процессор Broadwell-U i5 ES (инженерный образец), работающий на тактовой частоте 2.0 ГГц; по своим характеристикам он почти полностью соответствует i5-5200U. Более дорогая модель поставляется с Core i7-5600U.

Помимо процессора, в X62 заменили 12.1-дюймовый TN-экран XGA разрешения на IPS-экран FlexView с разрешением 1400x1050 пикселей. 12.1-дюймовый экран формата 4:3 и такого высокого разрешения - очень редкая птица, и очень ценится энтузиастами ThinkPad. Разработанная вручную материнская плата ноутбука X62 для процессоров Broadwell теперь поддерживает 32 ГБ памяти, а также твердотельный диск mSATA. Из портов присутствуют mini HDMI, mini DP и USB 3.0.