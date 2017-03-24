Обзор ноутбука Jumper EZBook 3

Дизайн ноутбука Jumper EZBook 3 явно напоминает Apple MacBook Air 13. Как и у модели, вдохновившей создателей нашего ноутбука, нижняя часть корпуса в передней части нашего EZBook 3 тоньше, чем в задней, за счёт чего ноутбук выглядит тоньше, чем на самом деле. Относительно тонкие рамки экрана действительно впечатляют - поскольку для данной ценовой категории это уникально. Как и в Dell XPS 13, веб-камера расположена очень неудачно - она находится в левом нижнем углу экрана. По аналогии с ноутбуком Apple, в Jumper также используется большая центральная петля (дужка) экрана, которая обеспечивает хороший баланс между лёгкостью открытия экрана и стабильностью корпуса.

Корпус EZBook 3 полностью сделан из пластика. Стабильность корпуса и тактильные ощущения явно не дотягивают до уровня MacBook Air. Визуальное качество сборки (и подогнанность деталей) также не сравнить; ценовая категория ноутбука тут видна невооружённым глазом. Стабильность удовлетворительная, но корпус очень легко деформируется, и при этом поскрипывает. К тому же он довольно легко царапается: после того, как мы носили ноутбук в рюкзаке в течение довольно короткого времени работы над обзором, крышка экрана покрылась заметными царапинами.