Обзор ноутбука Jumper EZBook 3

Игры

Видеоадаптер Intel integrated HD Graphics 500 может справиться лишь с самыми нетребовательными играми. На практике, мы смогли плавно играть лишь в World of Warcraft, Path of Exile (только первые 2 уровня), а также в League of Legends. При этом в League of Legends пришлось снизить разрешение до 1280x720, а настройки - до среднего уровня, чтобы достичь более-менее плавного видео ряда (в среднем 35 к/с). И даже в этом случае изредка случались подтормаживания.

В Counter-Strike: GO, Dota 2 или World of Warships не получилось плавно играть даже на минимальных настройках, что вполне понятно - ведь у нашего ноутбука пассивная система охлаждения.