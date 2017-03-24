Notebookcheck

Обзор ноутбука Jumper EZBook 3

Klaus Hinum (перевод - Andrei Manzhov), 28/03/2017

Клон MacBook Air. Jumper выпустила новую версию ноутбука EZBook, теперь на платформе Apollo Lake, с 2х-ядерным процессором Celeron N3350. Его матовый экран Full HD, низкий вес, и особенно - низкая цена - выглядят очень интересно. В этом обзоре мы посмотрим: придётся ли пойти на какие-то жертвы, или перед нами идеальный аналог MacBook Air?

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Рекомендованная розничная цена ноутбука Jumper EZBook 3 составляет примерно 343 евро (хотя на сайтах распродаж и интернет-аукционов его можно найти и дешевле 200 евро), что позволяет отнести его к ноутбукам начальной ценовой категории. Его экран с разрешением Full HD и современная платформа Apollo Lake не являются чем-то обыденным для ноутбуков данной категории.  Помимо других дешёвых ноутбуков из Китая (вроде Chuwi LapBook 14), а также предложений от более известных фирм (например, Acer Swift 1), его соперником можно считать и Apple MacBook Air 13, т.к. EZBook практически копирует его дизайн. Поэтому мы добавили его в обзор, наверняка это будет небезынтересное сравнение.

Jumper EZbook 3
Процессор
Intel Celeron N3350 1.1 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 500, Ядро: 450 МГц, 4590
Оперативная память
4096 Мбайт 
, DDR3 800 MHz ?-15-15-34
Дисплей
14.1 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 156 точек/дюйм, MS_9003, TN LED, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Apollo Lake
Хранение данных
Toshiba 064G93 64 GB eMMC, 64 Гбайт 
, 38 Гбайт свободно
Звуковая плата
RealTek ALC269 @ Intel Apollo Lake SoC - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
1 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, Аудиоразъёмы: 3.5-мм аудиопорт, картридер: адаптер карт памяти micro-SD
Коммуникации
Realtek RTL8723B USB 2.0 (b/g/n), Bluetooth 4.0
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 21 x 330 x 220
Аккумулятор
38 Вт⋅ч литий-полимерн., 7.6V, Автономная работа (сведения производителя): 4 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
осн. камера: 0.3 Мп
Дополнительно
акустическая система: стерео, клавиатура: chiclet, подсветка клавиатуры: нет, 12 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
дата релиза
01/02/2017
Вес
1.225 Кг, адаптер питания: 111 г
Стоимость
343 Euro
Ссылки
Jumper - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Веб-камера: Качество изображения и углы обзора - ужасные.
Веб-камера: Качество изображения и углы обзора - ужасные.

Дизайн ноутбука Jumper EZBook 3 явно напоминает Apple MacBook Air 13. Как и у модели, вдохновившей создателей нашего ноутбука, нижняя часть корпуса в передней части нашего EZBook 3 тоньше, чем в задней, за счёт чего ноутбук выглядит тоньше, чем на самом деле. Относительно тонкие рамки экрана действительно впечатляют - поскольку для данной ценовой категории это уникально. Как и в Dell XPS 13, веб-камера расположена очень неудачно - она находится в левом нижнем углу экрана. По аналогии с ноутбуком Apple, в Jumper также используется большая центральная петля (дужка) экрана, которая обеспечивает хороший баланс между лёгкостью открытия экрана и стабильностью корпуса.

Корпус EZBook 3 полностью сделан из пластика. Стабильность корпуса и тактильные ощущения явно не дотягивают до уровня MacBook Air. Визуальное качество сборки (и подогнанность деталей) также не сравнить; ценовая категория ноутбука тут видна невооружённым глазом. Стабильность удовлетворительная, но корпус очень легко деформируется, и при этом поскрипывает. К тому же он довольно легко царапается: после того, как мы носили ноутбук в рюкзаке в течение довольно короткого времени работы над обзором, крышка экрана покрылась заметными царапинами.

Ширина и глубина ноутбука Jumper EZBook 3 почти идентичны MacBook Air 13, но наш ноутбук заметно толще (хотя Chuwi LapBook 14 - ещё толще). У Acer Swift 1 аналогичная толщина, но при взгляде на него он кажется намного большим. 

2 | Порты и коммуникации

Что касается интерфейсов, в EZBook нет никаких интересных портов - он вполне традиционный. Отдельный вход питания предохраняет ноутбук от перезарядки (от портативного аккумулятора, или доступных сегодня блоков питания USB). Это очень плохо: ведь поддержка набирающего популярность стандарта USB-C power delivery (которую обеспечили уже многие китайские конкуренты) была бы весьма удобна. Оба порта USB-A также не идеальны. Правый порт USB поддерживает только стандарт USB 2.0 (и его низкие скорости).

Порт mini-HDMI требует довольно нестандартного коннектора, поскольку в тонком корпусе не удалось разместить полноразмерную версию. Несмотря на это, он работал безупречно - в нашем тесте нам удалось подключить монитор 4K/30 Гц (наш тестовый монитор не поддерживает 60 Гц по HDMI, поэтому HDMI 2.0 мы протестировать не смогли). Интегрированная платформа Apollo Lake и её встроенный видеоадаптер 9-го поколения (основан на Skylake) в стандартном режиме поддерживает только HDMI 1.4 (если только не используется конвертер DisplayPort), и Jumper наверняка реализовала именно такую конфигурацию в этом недорогом ноутбуке.

И в заключение, у EZBook есть 3.5-мм аудиопорт, а также умеренно быстрый адаптер карт памяти micro-SD.

Справа: 3.5-мм аудиопорт, USB 2.0, адаптер карт micro-SD
Справа: 3.5-мм аудиопорт, USB 2.0, адаптер карт micro-SD
Слева: питание, USB 3.0, mini-HDMI
Слева: питание, USB 3.0, mini-HDMI
Samsung T3 USB SSD подключен к левому порту USB 3.0
Samsung T3 USB SSD подключен к левому порту USB 3.0

Адаптер карт памяти Micro-SD

Производительность встроенного адаптера карт памяти micro-SD не блещет высокими результатами. Самый быстрый ноутбук в нашем обзоре показал скорость обмена в 257 Мб/с, среднее значение составило 87 Мб/с, а у самых медленных ноутбуков было 10 Мб/с.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
HP Pavilion x360 11t T5M27AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
49.23 MB/s ∼100% +155%
HP 250 G5 Y1V08UT
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
22.7 MB/s ∼46% +18%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
20.56 MB/s ∼42% +7%
Jumper EZbook 3
19.3 MB/s ∼39%
Acer Aspire ES1-332-P91H
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
19.1 MB/s ∼39% -1%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
HP Pavilion x360 11t T5M27AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
82.06 MB/s ∼100% +199%
Acer Aspire ES1-332-P91H
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
37 MB/s ∼45% +35%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
34.5 MB/s ∼42% +26%
Jumper EZbook 3
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
27.4 MB/s ∼33%
HP 250 G5 Y1V08UT
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
26.6 MB/s ∼32% -3%

Коммуникации

Беспроводной адаптер Wi-Fi Realtek RTL8723B 802.11n внутри EZBook 3 оборудован единственной антенной и работает только в диапазоне 2.4 ГГц, так что его производительность оказалась ожидаемо посредственной. Любой современный беспроводной адаптер с поддержкой диапазона AC будет работать гораздо быстрее. 

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Asus Zenbook UX3410UA
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
323 Мбит ∼100% +276%
Jumper EZbook 3
Realtek RTL8723B USB 2.0
86 Мбит ∼27%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (I210-T1)
71 Мбит ∼22% -17%
Chuwi Hi10 Pro
802.11 b/g/n (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
40.6 Мбит ∼13% -53%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Asus Zenbook UX3410UA
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
469 Мбит ∼100% +501%
Jumper EZbook 3
Realtek RTL8723B USB 2.0
78 Мбит ∼17%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (I210-T1)
72 Мбит ∼15% -8%
Chuwi Hi10 Pro
802.11 b/g/n (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
41.6 Мбит ∼9% -47%

Обслуживание

Нижняя крышка корпуса снимается, после чего открывается доступ к компонентам ноутбука. Она держится на 12 винтах и пластиковых защёлках. Когда мы снимали крышку, одна защёлка подломилась - так что в этом процессе лучше соблюдать осторожность. Даже сняв крышку, мало что можно сделать: все компоненты распаяны на материнской плате, за исключением аккумулятора (его можно заменить). Имеющийся слот M.2 (SATA) в наших тестах безупречно работал с твердотельным диском Toshiba. Но в реальности диск не получилось бы оставить на постоянной основе, т.к. его нельзя было бы закрепить винтами, и ему мешал бы имеющийся выступ. Поэтому, для безопасной установки твердотельного диска корпус придётся немного доработать.

3 | Устройства ввода

Клавиатура

Встроенная островная клавиатура выглядит так же, как и клавиатура MacBook Air. К сожалению, она не подсвечивается, и не может сравниться по качеству и стабильности печати. Однако для набора даже длинных текстов вполне подойдёт - её размер, раскладка, и упругость клавиш вполне сбалансированы. Мы заметили, что на ней нет специальных клавиш для регулировки яркости экрана, что следует считать минусом. 

Тачпад

Чёрный кликпад расположен под клавиатурой, и его размеры не особенно большие. Поверхность сделана из пластика, так что пальцы будут скользить умеренно хорошо. Его нельзя сравнивать с современными тракпадами из Thinkpad или MacBook Pro 13, но для недорогого ноутбука на Windows он вполне подходит. У встроенной клавиши хороший ход, и нажатие всегда надёжно обрабатывалось; точность также нормальная. Прокрутка жестами с использованием нескольких пальцев не вызывала никаких затруднений.

4 | Дисплей

Благодаря высокой максимальной яркости, матовый экран с разрешением Full HD (и довольно узкими рамками экрана) с первого взгляда кажется очень хорошим. Но его матрица изготовлена по технологии TN, поэтому углы обзора и точность отображения цветов существенно портят общее впечатление.

352
cd/m²		351
cd/m²		331
cd/m²
351
cd/m²		384
cd/m²		309
cd/m²
345
cd/m²		356
cd/m²		293
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 384 cd/m² В среднем: 341.3 cd/m² Minimum: 3.1 cd/m²
Равномерность подсветки: 76 %
От батареи: 384 cd/m²
Контрастность: 300:1 (Уровень чёрного: 1.28 cd/m²)
ΔE Color 8.7 | - Ø
ΔE Greyscale 11.1 | - Ø
Gamma: 2.2
Jumper EZbook 3
MS_9003, TN LED, 1920x1080, 14.1		Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Chi Mei N140BGA-EA3, TN LED, 1366x768, 14		Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
APPA027, IPS, 2304x1440, 12		Teclast Tbook 10s
LCD, IPS, 1920x1200, 10.1		VOYO VBook V3
Chi Mei N116HSE, IPS LED, 1920x1080, 13.3		Cube i7 Book CDK09
Samsung LTN140W1-L01, IPS, 1920x1080, 10.6
Response Times
-43%
-76%
-58%
-126%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
46
32
30%
41.2
10%
40
13%
49
-7%
Response Time Black / White *
11.6
30
-159%
30.4
-162%
26.4
-128%
40
-245%
PWM Frequency
200
200
0%
Параметры экрана
23%
72%
58%
49%
72%
Brightness
341
247
-28%
358
5%
280
-18%
200
-41%
370
9%
Brightness Distribution
76
80
5%
88
16%
82
8%
72
-5%
89
17%
Уровень чёрного *
1.28
0.57
55%
0.47
63%
0.29
77%
0.24
81%
0.37
71%
Контрастность
300
474
58%
823
174%
962
221%
813
171%
1038
246%
Colorchecker DeltaE *
8.7
3.01
65%
1.6
82%
6.7
23%
5
43%
5.8
33%
DeltaE для серого *
11.1
12.73
-15%
1
91%
6.8
39%
5.98
46%
5.1
54%
Гамма
2.2 109%
2.36 102%
2.26 106%
2.27 106%
2.17 111%
2.4 100%
CCT
12445 52%
14629 44%
6680 97%
8466 77%
6764 96%
7125 91%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
39
61.6
Color Space (Percent of sRGB)
62
82.2
Среднее значение
-10% / 1%
-2% / 35%
0% / 29%
-39% / 5%
72% / 72%

* ... меньше = лучше

При заводских настройках (без калибровки) при отображении оттенков серого заметен явный голубоватый оттенок. Кроме этого, данная TN-матрица неточно отображает цвета. Среднее отклонение DeltaE 2000 в 8.7 приводит к очень заметному искажению цветов. Среднее значение для всех протестированных субноутбуков на момент подготовки обзора - 5.3, а у превосходного экрана MacBook 12, к примеру, всего 1.6.

Некоторые цвета в тесте ColorChecker явно искажены
Некоторые цвета в тесте ColorChecker явно искажены
Оттенки серого с голубым оттенком
Оттенки серого с голубым оттенком

Благодаря средней максимальной яркости в 340 Кд/м² и матовому покрытию экрана, нашим EZBook 3 можно спокойно пользоваться на открытом воздухе. 

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
11.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 7.7 ms стадия 1
↘ 3.8 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
46 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 25 ms стадия 1
↘ 21 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 67% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 200 Hz99 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 200 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 99 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 200 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 959 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Благодаря технологии TN, время отклика находится между средним и очень хорошим. К сожалению, для регулировки яркости Jumper использует ШИМ/PWM на частоте 200 Гц. Она очень низкая, поэтому пользователи с чувствительными глазами будут уставать при длительной работе.

Стабильность углов обзора - самая больная точка этого экрана Full HD. Стоит чуть пошевелить головой, как изображение тут же ухудшается. С подсветкой тоже не всё хорошо (как видно из фотографии). По крайней мере, утечки подсветки в нашем тестовом образце не замечено.

5 | Производительность

Для модели EZBook 3 в Jumper выбрали новейший процессор Celeron N3350 SoC от Intel. Он построен на платформе Apollo Lake и работает в тандеме с 4 ГБ памяти DDR3. В качестве твердотельного диска используется eMMC-чип Toshiba 64 ГБ, поэтому производительность ноутбука сравнительно низкая.

Процессор

Оба процессорных ядра построены по архитектуре Goldmont, и - согласно Intel - были основательно переработаны по сравнению с предыдущим поколением. По результатам однопоточного теста Cinebench R15 вполне заметно его небольшое преимущество перед более старыми процессорами Celeron и Pentium (впрочем, более старые Core m3 из MacBook всё равно оказались быстрее). Разница в производительности двух- и четырёхядерных версий как дешёвых Bay Trail, так и нашей Apollo Lake становятся видны в многопоточном тесте. К нашему удивлению, в Cinebench R 15 процессор лишь незначительно снижал частоту.

051015202530354045505560657075808590Tooltip
Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10 Bootcamp)
91 Points ∼100% +98%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (OS X)
90 Points ∼99% +96%
Cube i7 Book CDK09
Intel Core m3-6Y30
89 Points ∼98% +93%
Acer Aspire ES1-332-P91H
Intel Pentium N4200
53 Points ∼58% +15%
Jumper EZbook 3
Intel Celeron N3350
46 Points ∼51%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel Pentium N3710
41 Points ∼45% -11%
HP Pavilion 11-k103ng x360
Intel Celeron N3050
35 Points ∼38% -24%
CPU Multi 64Bit
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10 Bootcamp)
218 Points ∼100% +160%
Cube i7 Book CDK09
Intel Core m3-6Y30
211 Points ∼97% +151%
Acer Aspire ES1-332-P91H
Intel Pentium N4200
165 Points ∼76% +96%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel Pentium N3710
152 Points ∼70% +81%
Jumper EZbook 3
Intel Celeron N3350
84 Points ∼39%
HP Pavilion 11-k103ng x360
Intel Celeron N3050
65 Points ∼30% -23%
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
2654
Cinebench R10 Shading 32Bit
2941
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
1503
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
1.07 Points
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
0.6 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
46 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
84 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
10.9 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.7 %
?

Общая производительность системы

Слабый двухъядерный процессор явным образом ограничивает производительность системы. Загрузка процессора взлетала до 100% даже при просмотре веб-сайтов или запуске приложений, и система ощутимо замедлялась. Тем не менее, в тесте PCMark 8 результаты выглядят не так страшно. Ноутбук опередил соперников на базе более старых Braswell в тесте офисных задач. В тесте домашних задач ситуация немного хуже (благодаря 3D-компоненту). 4х-ядерные процессоры N2400 того же поколения в обоих тестах оказались намного быстрее.

Надо отметить, что эта современная платформа идеально подходит для просмотра фильмов и видео роликов на YouTube (благодаря встроенному видеоадаптеру с ускорением видео).

PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
HD Graphics 515, 6Y30, Apple SSD AP0256
3550 Points ∼54% +61%
Acer Aspire ES1-332-P91H
HD Graphics 505, N4200, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
2801 Points ∼43% +27%
Jumper EZbook 3
HD Graphics 500, N3350, Toshiba 064G93 64 GB eMMC
2207 Points ∼34%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, 128 GB eMMC Flash
1595 Points ∼24% -28%
HP 250 G5 Y1V08UT
HD Graphics 400 (Braswell), N3060, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
1464 Points ∼22% -34%
Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
1329 Points ∼20% -40%
Home Score Accelerated v2
Cube i7 Book CDK09
HD Graphics 515, 6Y30, FORESEE 64GB O1229B
2976 Points ∼50% +87%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
HD Graphics 515, 6Y30, Apple SSD AP0256
2550 Points ∼43% +60%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, 128 GB eMMC Flash
2114 Points ∼35% +33%
Acer Aspire ES1-332-P91H
HD Graphics 505, N4200, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
2073 Points ∼35% +30%
HP 250 G5 Y1V08UT
HD Graphics 400 (Braswell), N3060, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
1661 Points ∼28% +4%
Jumper EZbook 3
HD Graphics 500, N3350, Toshiba 064G93 64 GB eMMC
1592 Points ∼27%
Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
1088 Points ∼18% -32%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
1592 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
2207 баллов
?

Хранение данных

В нашем маленьком ноутбуке от Jumper в качестве твердотельного диска используется медленный eMMC-чип от Toshiba ёмкостью 64 ГБ. Из-за этого он явно проигрывает даже самым медленным твердотельным дискам, и работает быстрее разве что обычных жёстких дисков (причем быстрые жёсткие диски в области последовательного чтения и записи могут оказаться даже быстрее). Даже в сравнении с другими чипами eMMC эта модель Toshiba производит мрачное впечатление: модули памяти как в Swift 1, так и в Switch One обеспечивают намного более высокую скорость доступа к данным.

Пользователю доступно 38 ГБ, что не является большим объёмом для современных приложений и игр. Можно добавить дополнительное пространство с помощью карты SD, но (как мы уже упоминали выше) скорость обмена будет низкой. 

Jumper EZbook 3
Toshiba 064G93 64 GB eMMC		Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Apple SSD AP0256		Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Samsung CM871 MZNLF128HCHP		Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
128 GB eMMC Flash		Chuwi Hi12
Hynix HCG8E 64 GB		Acer Aspire ES1-521-87DN
Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX		HP Pavilion 11-k103ng x360
Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680
CrystalDiskMark 3.0
1814%
265%
155%
134%
-32%
-38%
Write 4k QD32
2.74
223.9
8072%
15.41
462%
12.66
362%
12.1
342%
1.239
-55%
1.003
-63%
Read 4k QD32
16.4
271.9
1558%
98.9
503%
35.12
114%
35.3
115%
1.03
-94%
0.898
-95%
Write 4k
2.47
24.87
907%
14.67
494%
13.04
428%
11.4
362%
1.171
-53%
1.026
-58%
Read 4k
5.07
16.28
221%
15.95
215%
13.2
160%
17.9
253%
0.419
-92%
0.407
-92%
Write 512
41.3
736.6
1684%
41.49
0%
75.61
83%
44.8
8%
49.35
19%
39.03
-5%
Read 512
133
671.5
405%
283.9
113%
153.8
16%
132
-1%
36.63
-72%
33.53
-75%
Write Seq
50
660.1
1220%
124.2
148%
85.04
70%
50
0%
107.5
115%
106.1
112%
Read Seq
151
820.9
444%
428
183%
166.5
10%
141
-7%
109.6
-27%
106
-30%
hddimg
Toshiba 064G93 64 GB eMMC
Sequential Read: 151 MB/s
Sequential Write: 50 MB/s
512K Read: 133 MB/s
512K Write: 41.3 MB/s
4K Read: 5.07 MB/s
4K Write: 2.47 MB/s
4K QD32 Read: 16.4 MB/s
4K QD32 Write: 2.74 MB/s

Видеоадаптер

Небольшой видеоадаптер Intel HD Graphics 500, встроенный в Celeron N3350 - намного медленнее Intel HD Graphics из 4х-ядерного N4200, потому что в нём меньшее количество исполнительных устройств (EUs), и он может сравниться лишь с HD Graphics 405 предыдущего поколения. Даже после 10 проходов теста 3DMark Cloud Gate снижения частоты не произошло, а последний проход даже показал наилучшие результаты.

0255075100125150175200225250275300325350375400425450475500525550575600625650675700725750775800825850875900925950975100010251050107511001125115011751200122512501275130013251350137514001425145014751500152515501575160016251650167517001725175017751800182518501875190019251950197520002025205020752100Tooltip
3DMark Cloud Gate Score
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
1001 Points ∼100% +119%
Asus Vivobook F556UQ-XO626D
Intel HD Graphics 510, Intel Core i5-6198DU
847 Points ∼85% +85%
Acer Aspire ES1-332-P91H
Intel HD Graphics 505, Intel Pentium N4200
583 Points ∼58% +27%
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
496 Points ∼50% +8%
HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
463 Points ∼46% +1%
Jumper EZbook 3
Intel HD Graphics 500, Intel Celeron N3350
458 Points ∼46%
Acer Switch One 10 SW1-011-14UQ
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
298 Points ∼30% -35%
3DMark 06 Standard
3393 баллов
3DMark 11 Performance
505 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
2074 баллов
?

Игры

Видеоадаптер Intel integrated HD Graphics 500 может справиться лишь с самыми нетребовательными играми. На практике, мы смогли плавно играть лишь в World of Warcraft, Path of Exile (только первые 2 уровня), а также в League of Legends. При этом в League of Legends пришлось снизить разрешение до 1280x720, а настройки - до среднего уровня, чтобы достичь более-менее плавного видео ряда (в среднем 35 к/с). И даже в этом случае изредка случались подтормаживания.

В Counter-Strike: GO, Dota 2 или World of Warships не получилось плавно играть даже на минимальных настройках, что вполне понятно - ведь у нашего ноутбука пассивная система охлаждения.

World of Warships - 1366x768 Low Preset AF:Trilinear
MSI CX61 2QC 2970M MS-16GD
Intel HD Graphics (Haswell), Intel Celeron 2970M
41.4 (min: 21) fps ∼100% +117%
Acer Aspire ES1-521-87DN
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), AMD A8-6410
28.6 fps ∼69% +50%
Jumper EZbook 3
Intel HD Graphics 500, Intel Celeron N3350
19.1 (min: 7) fps ∼46%
Acer Extensa 2519-C7DC
Intel HD Graphics (Braswell), Intel Celeron N3050
16.8 fps ∼41% -12%
Chuwi Hi12
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
13.9 (min: 7) fps ∼34% -27%
мин. сред. выс. макс.
World of Warcraft (2005) 46fps
Diablo III (2012) 12.7fps
Counter-Strike: GO (2012) 14fps
Dota 2 Reborn (2015) 15.9fps
World of Warships (2015) 19.1fps

6 | Нагрев и шум

Шум

Благодаря пассивному охлаждению процессора Celeron N3350, пользователь этого ноутбука будет избавлен от сомнительного удовольствия слушать шум вентилятора. В нашем тестовом образце не было замечено каких-либо электронных звуков или неприятных завываний медных трубок охлаждения.

Нагрев

Несмотря на то, что компоненты этой компактной платформы охлаждаются пассивно, - наш ноутбук от Jumper оставался комфортно прохладным в любых условиях. Во время интенсивной нагрузки или долгих игр, максимальная температура поверхности корпуса составила 42°C.

Макс.
 41 °C37 °C29 °C 
 39 °C34 °C29 °C 
 32 °C32 °C26 °C 
Максимум: 41 °C
В среднем: 33.2 °C
29 °C38 °C42 °C
30 °C34 °C38 °C
29 °C30 °C30 °C
Максимум: 42 °C
В среднем: 33.3 °C
Блок питания (макс)  38 °C | Темп. воздуха 21 °C | Fluke 62 Mini

7 | Акустическая система

Оба стереодинамика расположены снизу в передней части корпуса, и их максимальная громкость в 80.4 дБ вполне достаточна. К сожалению, издаваемый ими звук сложно назвать приятным, потому что звуковой диапазон весьма ограничен. Это наглядно видно на диаграмме АЧХ - и особенно, если сравнить её с превосходными динамиками из MacBook 12. У нашего ноутбука резкие провалы как по высоким, так и по низким частотам, поэтому смотреть фильмы и видео совершенно не интересно.

К счастью, 3.5-мм аудиопорт для наушников работал нормально. Наши AKG K701 звучали громко и чётко, без посторонних шумов. Такой результат намного лучше, чем у большинства дешёвых китайских планшетов и ноутбуков, произведённых в Китае.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2038.342.72534.235.53135.134.2403433.45033.433.26332.430.48030.928.510034.533.712536.325.816030.125.720038.923.92503823.331543.822.640050.721.350054.320.363058.219.980068.719.310007318.812507018.6160066.118.1200066.717.8250069.717.7315070.917.8400070.817.9500068.11863006418800063.618.5100006222.51250056.519.61600055.118.3SPL80.431.2N44.61.6median 62Jumper EZbook 3median 19.3Delta11.72.735.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Jumper EZbook 3

(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 25.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (26% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 86% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 7% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 70% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 23% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергопотребление в первом тесте 3DMark06. После начального пика в 15.8 Вт, потребление энергии выравнивается на уровне 12.6 Вт
Энергопотребление в первом тесте 3DMark06. После начального пика в 15.8 Вт, потребление энергии выравнивается на уровне 12.6 Вт

Энергоэффективность

Энергопотребление этой новейшей 2х-ядерной платформы очень впечатляет, т.к. более мощная 4х-ядерная N4200 во всех тестах потребляет намного больше энергии (например, в ноутбуках Acer Aspire ES1). Только более старые Atom (с существенно меньшей нормой тепловыделения) более экономичные. MacBook в режиме ожидания немного более экономичен, но при нормальной работе энергопотребление, естественно, выше.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.13 / 0.17 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 3.18 / 6.14 / 6.4 Вт
Нагрузка midlight 13.3 / 13.6 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Jumper EZbook 3
N3350, HD Graphics 500, Toshiba 064G93 64 GB eMMC, TN LED, 1920x1080, 14.1		Chuwi Hi10 Pro
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), 64 GB eMMC Flash, IPS, 1920x1200, 10.1		HP 250 G5 Y1V08UT
N3060, HD Graphics 400 (Braswell), Samsung CM871 MZNLF128HCHP, TN LED, 1366x768, 15.6		Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
6Y75, HD Graphics 515, Apple SSD AP0256, IPS, 2304x1440, 12		Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
N3710, HD Graphics 405 (Braswell), 128 GB eMMC Flash, TN LED, 1366x768, 14		Acer Aspire ES1-332-P91H
N4200, HD Graphics 505, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0, TN LED, 1366x768, 13.3		HP Pavilion 11-k103ng x360
N3050, HD Graphics (Braswell), Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680, IPS, 1366x768, 11.6
Энергопотребление
23%
-3%
-11%
-21%
-32%
-33%
В простое, мин. *
3.18
1.4
56%
3.9
-23%
2
37%
4.1
-29%
4.5
-42%
5.3
-67%
В простое, сред. *
6.14
4.82
21%
6.4
-4%
2.06
66%
8.3
-35%
7.6
-24%
7.1
-16%
В простое, макс. *
6.4
5.43
15%
6.5
-2%
6.94
-8%
8.6
-34%
8.5
-33%
8.2
-28%
Нагрузка, сред. *
13.3
11.61
13%
11.1
17%
22.52
-69%
13.5
-2%
17.4
-31%
15.5
-17%
Нагрузка, макс. *
13.6
12.48
8%
13.8
-1%
24.87
-83%
14.5
-7%
17.6
-29%
18.9
-39%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Литий-полимерный аккумулятор EZBook 3 располагается в плоском отсеке под областью для рук. Благодаря ему (а также энергоэффективной платформе), в нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi ноутбук смог проработать 7 часов (был выставлен уровень яркости в 37% = 150 Кд/м², достаточный для работы внутри зданий). Такой результат был достигнут в течение второй попытки, после переустановки Windows (до этого результат составил 5 с половиной часов). Неизвестно, влияла ли на это какая-либо фоновая программа, из-за которой Jumper потреблял больше энергии, либо не оптимальные настройки в заводской установке Windows - потому что после переустановки время работы было стабильным. Также не исключено, что такой эффект был вызван из-за первого цикла зарядки-разрядки аккумулятора.  В нашем тесте просмотра фильмов результат был даже лучше - 8 часов 52 минуты при яркости экрана чуть меньше 150 Кд/м². Производительности платформы явно хватало с запасом, потому что для воспроизведения видео с помощью N3350 используется аппаратное ускорение видео.

Зарядка маленького аккумулятора этого ноутбука была настоящей пыткой. За 2 часа 15 минут ему удавалось зарядиться до 90%, а на оставшиеся 10% требовался ещё 1 час (во время использования ноутбука). В отличие от многих своих соперников из того же ценового диапазона, ноутбук Jumper не поддерживает зарядку по USB-C или micro-USB, что наверняка объясняется экономией на компонентах. Таким образом, его невозможно зарядить от внешнего аккумулятора.

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3
7час. 00мин.
1080p-видео
8час. 54мин.
Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
N3710, HD Graphics 405 (Braswell), 55 Вт⋅ч (Edge 38)
661 min ∼100% +57%
Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
5650U, HD Graphics 6000, 54 Вт⋅ч
620 min ∼94% +48%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
6Y75, HD Graphics 515, 41.4 Вт⋅ч
554 min ∼84% +32%
Jumper EZbook 3
N3350, HD Graphics 500, 38 Вт⋅ч
420 min ∼64%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
6200U, GeForce 940MX, 40 Вт⋅ч
389 min ∼59% -7%
Acer Swift 3 SF314-51-731X
6500U, HD Graphics 520, 48.9 Вт⋅ч
354 min ∼54% -16%
VOYO VBook V3
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail),  Вт⋅ч
208 min ∼31% -50%

За

+ низкая цена (в интернет-аукционах)
+ яркий матовый экран с разрешением Full HD
+ бесшумное охлаждение
+ энергоэффективная платформа

Против

- у экрана плохие углы обзора
- пластик очень легко царапается
- медленный процессор, который замедляет общую производительность
- ШИМ/PWM на частоте 200 Гц при яркости 99%
- батарея долго заряжается
- веб-камера низкого качества, и расположена неудачно

Вердикт

В обзоре: Jumper EZBook 3
В обзоре: Jumper EZBook 3

EZBook 3 - доступный и лёгкий ноутбук с матовым и довольно ярким TN-экраном. Он совершенно бесшумный (благодаря пассивной системе охлаждения) и привлекательно выглядит. Как обычно для ноутбуков начальной ценовой категории, его разработчикам пришлось пойти на ряд компромиссов. К ним относятся посредственное качество сборки и материалов, ограниченные углы обзора, использование ШИМ/PWM с 200 Гц, очень низкая производительность, и скорее умеренное время автономной работы. Хотя тачпад и клавиатура по своим характеристикам не могут сравниться со своим близнецом MacBook Air, - их вполне достаточно для не интенсивной работы. Как и в случае многих других продуктов из Китая, на EZBook 3 нет наклейки европейской сертификации CE. Также производитель не предоставляет поддержку драйверов - при необходимости их нужно искать самостоятельно (например, использовать универсальные драйвера для видеоадаптеров Intel).

На данный момент ноутбук Jumper EZBook 3 продаётся в интернет-магазине Gearbest по скромной цене в 194.25 Евро (быстрая доставка со склада на территории ЕС) при рекомендованной розничной цене в 343 евро. Такая цена однозначно понравится пользователям, для которых указанные нами недостатки будут не особо существенными.

Jumper EZbook 3 - 24/03/2017 v6
Klaus Hinum

Внешний вид
62 /  98 → 63%
Клавиатура
72%
Сенсорная панель
78%
Интерфейсы
36 / 80 → 45%
Портативность
72 / 78 → 87%
Автономность
90%
Дисплей
74%
Игры и 3D
42 / 68 → 62%
Процессор
49 / 87 → 56%
Охлаждение
92 / 91 → 100%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
56 / 91 → 62%
Камера
40 / 85 → 47%
Средний балл
66%
77%
Subnotebook - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Jumper EZBook 3
Klaus Hinum, 2017-03-28 (Update: 2017-03-30)

 