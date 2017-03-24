Обзор ноутбука Jumper EZBook 3
Клон MacBook Air. Jumper выпустила новую версию ноутбука EZBook, теперь на платформе Apollo Lake, с 2х-ядерным процессором Celeron N3350. Его матовый экран Full HD, низкий вес, и особенно - низкая цена - выглядят очень интересно. В этом обзоре мы посмотрим: придётся ли пойти на какие-то жертвы, или перед нами идеальный аналог MacBook Air?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Рекомендованная розничная цена ноутбука Jumper EZBook 3 составляет примерно 343 евро (хотя на сайтах распродаж и интернет-аукционов его можно найти и дешевле 200 евро), что позволяет отнести его к ноутбукам начальной ценовой категории. Его экран с разрешением Full HD и современная платформа Apollo Lake не являются чем-то обыденным для ноутбуков данной категории. Помимо других дешёвых ноутбуков из Китая (вроде Chuwi LapBook 14), а также предложений от более известных фирм (например, Acer Swift 1), его соперником можно считать и Apple MacBook Air 13, т.к. EZBook практически копирует его дизайн. Поэтому мы добавили его в обзор, наверняка это будет небезынтересное сравнение.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Дизайн ноутбука Jumper EZBook 3 явно напоминает Apple MacBook Air 13. Как и у модели, вдохновившей создателей нашего ноутбука, нижняя часть корпуса в передней части нашего EZBook 3 тоньше, чем в задней, за счёт чего ноутбук выглядит тоньше, чем на самом деле. Относительно тонкие рамки экрана действительно впечатляют - поскольку для данной ценовой категории это уникально. Как и в Dell XPS 13, веб-камера расположена очень неудачно - она находится в левом нижнем углу экрана. По аналогии с ноутбуком Apple, в Jumper также используется большая центральная петля (дужка) экрана, которая обеспечивает хороший баланс между лёгкостью открытия экрана и стабильностью корпуса.
Корпус EZBook 3 полностью сделан из пластика. Стабильность корпуса и тактильные ощущения явно не дотягивают до уровня MacBook Air. Визуальное качество сборки (и подогнанность деталей) также не сравнить; ценовая категория ноутбука тут видна невооружённым глазом. Стабильность удовлетворительная, но корпус очень легко деформируется, и при этом поскрипывает. К тому же он довольно легко царапается: после того, как мы носили ноутбук в рюкзаке в течение довольно короткого времени работы над обзором, крышка экрана покрылась заметными царапинами.
Ширина и глубина ноутбука Jumper EZBook 3 почти идентичны MacBook Air 13, но наш ноутбук заметно толще (хотя Chuwi LapBook 14 - ещё толще). У Acer Swift 1 аналогичная толщина, но при взгляде на него он кажется намного большим.
2 | Порты и коммуникации
Что касается интерфейсов, в EZBook нет никаких интересных портов - он вполне традиционный. Отдельный вход питания предохраняет ноутбук от перезарядки (от портативного аккумулятора, или доступных сегодня блоков питания USB). Это очень плохо: ведь поддержка набирающего популярность стандарта USB-C power delivery (которую обеспечили уже многие китайские конкуренты) была бы весьма удобна. Оба порта USB-A также не идеальны. Правый порт USB поддерживает только стандарт USB 2.0 (и его низкие скорости).
Порт mini-HDMI требует довольно нестандартного коннектора, поскольку в тонком корпусе не удалось разместить полноразмерную версию. Несмотря на это, он работал безупречно - в нашем тесте нам удалось подключить монитор 4K/30 Гц (наш тестовый монитор не поддерживает 60 Гц по HDMI, поэтому HDMI 2.0 мы протестировать не смогли). Интегрированная платформа Apollo Lake и её встроенный видеоадаптер 9-го поколения (основан на Skylake) в стандартном режиме поддерживает только HDMI 1.4 (если только не используется конвертер DisplayPort), и Jumper наверняка реализовала именно такую конфигурацию в этом недорогом ноутбуке.
И в заключение, у EZBook есть 3.5-мм аудиопорт, а также умеренно быстрый адаптер карт памяти micro-SD.
Адаптер карт памяти Micro-SD
Производительность встроенного адаптера карт памяти micro-SD не блещет высокими результатами. Самый быстрый ноутбук в нашем обзоре показал скорость обмена в 257 Мб/с, среднее значение составило 87 Мб/с, а у самых медленных ноутбуков было 10 Мб/с.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
49.23 MB/s ∼100% +155%
|HP 250 G5 Y1V08UT
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.7 MB/s ∼46% +18%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
20.56 MB/s ∼42% +7%
|Jumper EZbook 3
|
19.3 MB/s ∼39%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
19.1 MB/s ∼39% -1%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
82.06 MB/s ∼100% +199%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
37 MB/s ∼45% +35%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
34.5 MB/s ∼42% +26%
|Jumper EZbook 3
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
|
27.4 MB/s ∼33%
|HP 250 G5 Y1V08UT
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26.6 MB/s ∼32% -3%
Коммуникации
Беспроводной адаптер Wi-Fi Realtek RTL8723B 802.11n внутри EZBook 3 оборудован единственной антенной и работает только в диапазоне 2.4 ГГц, так что его производительность оказалась ожидаемо посредственной. Любой современный беспроводной адаптер с поддержкой диапазона AC будет работать гораздо быстрее.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Asus Zenbook UX3410UA
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
323 Мбит ∼100% +276%
|Jumper EZbook 3
Realtek RTL8723B USB 2.0
|
86 Мбит ∼27%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (I210-T1)
|
71 Мбит ∼22% -17%
|Chuwi Hi10 Pro
802.11 b/g/n (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
40.6 Мбит ∼13% -53%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Asus Zenbook UX3410UA
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
469 Мбит ∼100% +501%
|Jumper EZbook 3
Realtek RTL8723B USB 2.0
|
78 Мбит ∼17%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (I210-T1)
|
72 Мбит ∼15% -8%
|Chuwi Hi10 Pro
802.11 b/g/n (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
41.6 Мбит ∼9% -47%
Обслуживание
Нижняя крышка корпуса снимается, после чего открывается доступ к компонентам ноутбука. Она держится на 12 винтах и пластиковых защёлках. Когда мы снимали крышку, одна защёлка подломилась - так что в этом процессе лучше соблюдать осторожность. Даже сняв крышку, мало что можно сделать: все компоненты распаяны на материнской плате, за исключением аккумулятора (его можно заменить). Имеющийся слот M.2 (SATA) в наших тестах безупречно работал с твердотельным диском Toshiba. Но в реальности диск не получилось бы оставить на постоянной основе, т.к. его нельзя было бы закрепить винтами, и ему мешал бы имеющийся выступ. Поэтому, для безопасной установки твердотельного диска корпус придётся немного доработать.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Встроенная островная клавиатура выглядит так же, как и клавиатура MacBook Air. К сожалению, она не подсвечивается, и не может сравниться по качеству и стабильности печати. Однако для набора даже длинных текстов вполне подойдёт - её размер, раскладка, и упругость клавиш вполне сбалансированы. Мы заметили, что на ней нет специальных клавиш для регулировки яркости экрана, что следует считать минусом.
Тачпад
Чёрный кликпад расположен под клавиатурой, и его размеры не особенно большие. Поверхность сделана из пластика, так что пальцы будут скользить умеренно хорошо. Его нельзя сравнивать с современными тракпадами из Thinkpad или MacBook Pro 13, но для недорогого ноутбука на Windows он вполне подходит. У встроенной клавиши хороший ход, и нажатие всегда надёжно обрабатывалось; точность также нормальная. Прокрутка жестами с использованием нескольких пальцев не вызывала никаких затруднений.
4 | Дисплей
Благодаря высокой максимальной яркости, матовый экран с разрешением Full HD (и довольно узкими рамками экрана) с первого взгляда кажется очень хорошим. Но его матрица изготовлена по технологии TN, поэтому углы обзора и точность отображения цветов существенно портят общее впечатление.
|Jumper EZbook 3
MS_9003, TN LED, 1920x1080, 14.1
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Chi Mei N140BGA-EA3, TN LED, 1366x768, 14
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
APPA027, IPS, 2304x1440, 12
|Teclast Tbook 10s
LCD, IPS, 1920x1200, 10.1
|VOYO VBook V3
Chi Mei N116HSE, IPS LED, 1920x1080, 13.3
|Cube i7 Book CDK09
Samsung LTN140W1-L01, IPS, 1920x1080, 10.6
|Response Times
-43%
-76%
-58%
-126%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
46
32
30%
41.2
10%
40
13%
49
-7%
|Response Time Black / White *
11.6
30
-159%
30.4
-162%
26.4
-128%
40
-245%
|PWM Frequency
200
200
0%
|Параметры экрана
23%
72%
58%
49%
72%
|Brightness
341
247
-28%
358
5%
280
-18%
200
-41%
370
9%
|Brightness Distribution
76
80
5%
88
16%
82
8%
72
-5%
89
17%
|Уровень чёрного *
1.28
0.57
55%
0.47
63%
0.29
77%
0.24
81%
0.37
71%
|Контрастность
300
474
58%
823
174%
962
221%
813
171%
1038
246%
|Colorchecker DeltaE *
8.7
3.01
65%
1.6
82%
6.7
23%
5
43%
5.8
33%
|DeltaE для серого *
11.1
12.73
-15%
1
91%
6.8
39%
5.98
46%
5.1
54%
|Гамма
2.2 109%
2.36 102%
2.26 106%
2.27 106%
2.17 111%
2.4 100%
|CCT
12445 52%
14629 44%
6680 97%
8466 77%
6764 96%
7125 91%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
39
61.6
|Color Space (Percent of sRGB)
62
82.2
|Среднее значение
-10% / 1%
-2% / 35%
0% / 29%
-39% / 5%
72% / 72%
* ... меньше = лучше
При заводских настройках (без калибровки) при отображении оттенков серого заметен явный голубоватый оттенок. Кроме этого, данная TN-матрица неточно отображает цвета. Среднее отклонение DeltaE 2000 в 8.7 приводит к очень заметному искажению цветов. Среднее значение для всех протестированных субноутбуков на момент подготовки обзора - 5.3, а у превосходного экрана MacBook 12, к примеру, всего 1.6.
Благодаря средней максимальной яркости в 340 Кд/м² и матовому покрытию экрана, нашим EZBook 3 можно спокойно пользоваться на открытом воздухе.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|11.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7.7 ms стадия 1
|↘ 3.8 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|46 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 25 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 67% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|200 Hz
|99 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 200 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 99 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 200 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 959 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Благодаря технологии TN, время отклика находится между средним и очень хорошим. К сожалению, для регулировки яркости Jumper использует ШИМ/PWM на частоте 200 Гц. Она очень низкая, поэтому пользователи с чувствительными глазами будут уставать при длительной работе.
Стабильность углов обзора - самая больная точка этого экрана Full HD. Стоит чуть пошевелить головой, как изображение тут же ухудшается. С подсветкой тоже не всё хорошо (как видно из фотографии). По крайней мере, утечки подсветки в нашем тестовом образце не замечено.
5 | Производительность
Для модели EZBook 3 в Jumper выбрали новейший процессор Celeron N3350 SoC от Intel. Он построен на платформе Apollo Lake и работает в тандеме с 4 ГБ памяти DDR3. В качестве твердотельного диска используется eMMC-чип Toshiba 64 ГБ, поэтому производительность ноутбука сравнительно низкая.
Процессор
Оба процессорных ядра построены по архитектуре Goldmont, и - согласно Intel - были основательно переработаны по сравнению с предыдущим поколением. По результатам однопоточного теста Cinebench R15 вполне заметно его небольшое преимущество перед более старыми процессорами Celeron и Pentium (впрочем, более старые Core m3 из MacBook всё равно оказались быстрее). Разница в производительности двух- и четырёхядерных версий как дешёвых Bay Trail, так и нашей Apollo Lake становятся видны в многопоточном тесте. К нашему удивлению, в Cinebench R 15 процессор лишь незначительно снижал частоту.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10 Bootcamp)
|
91 Points ∼100% +98%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (OS X)
|
90 Points ∼99% +96%
|Cube i7 Book CDK09
Intel Core m3-6Y30
|
89 Points ∼98% +93%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
Intel Pentium N4200
|
53 Points ∼58% +15%
|Jumper EZbook 3
Intel Celeron N3350
|
46 Points ∼51%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel Pentium N3710
|
41 Points ∼45% -11%
|HP Pavilion 11-k103ng x360
Intel Celeron N3050
|
35 Points ∼38% -24%
|CPU Multi 64Bit
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel Core m3-6Y30 (Windows 10 Bootcamp)
|
218 Points ∼100% +160%
|Cube i7 Book CDK09
Intel Core m3-6Y30
|
211 Points ∼97% +151%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
Intel Pentium N4200
|
165 Points ∼76% +96%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel Pentium N3710
|
152 Points ∼70% +81%
|Jumper EZbook 3
Intel Celeron N3350
|
84 Points ∼39%
|HP Pavilion 11-k103ng x360
Intel Celeron N3050
|
65 Points ∼30% -23%
Общая производительность системы
Слабый двухъядерный процессор явным образом ограничивает производительность системы. Загрузка процессора взлетала до 100% даже при просмотре веб-сайтов или запуске приложений, и система ощутимо замедлялась. Тем не менее, в тесте PCMark 8 результаты выглядят не так страшно. Ноутбук опередил соперников на базе более старых Braswell в тесте офисных задач. В тесте домашних задач ситуация немного хуже (благодаря 3D-компоненту). 4х-ядерные процессоры N2400 того же поколения в обоих тестах оказались намного быстрее.
Надо отметить, что эта современная платформа идеально подходит для просмотра фильмов и видео роликов на YouTube (благодаря встроенному видеоадаптеру с ускорением видео).
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
HD Graphics 515, 6Y30, Apple SSD AP0256
|
3550 Points ∼54% +61%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
HD Graphics 505, N4200, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|
2801 Points ∼43% +27%
|Jumper EZbook 3
HD Graphics 500, N3350, Toshiba 064G93 64 GB eMMC
|
2207 Points ∼34%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, 128 GB eMMC Flash
|
1595 Points ∼24% -28%
|HP 250 G5 Y1V08UT
HD Graphics 400 (Braswell), N3060, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
1464 Points ∼22% -34%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1329 Points ∼20% -40%
|Home Score Accelerated v2
|Cube i7 Book CDK09
HD Graphics 515, 6Y30, FORESEE 64GB O1229B
|
2976 Points ∼50% +87%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
HD Graphics 515, 6Y30, Apple SSD AP0256
|
2550 Points ∼43% +60%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, 128 GB eMMC Flash
|
2114 Points ∼35% +33%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
HD Graphics 505, N4200, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|
2073 Points ∼35% +30%
|HP 250 G5 Y1V08UT
HD Graphics 400 (Braswell), N3060, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
1661 Points ∼28% +4%
|Jumper EZbook 3
HD Graphics 500, N3350, Toshiba 064G93 64 GB eMMC
|
1592 Points ∼27%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1088 Points ∼18% -32%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|1592 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|2207 баллов
Хранение данных
В нашем маленьком ноутбуке от Jumper в качестве твердотельного диска используется медленный eMMC-чип от Toshiba ёмкостью 64 ГБ. Из-за этого он явно проигрывает даже самым медленным твердотельным дискам, и работает быстрее разве что обычных жёстких дисков (причем быстрые жёсткие диски в области последовательного чтения и записи могут оказаться даже быстрее). Даже в сравнении с другими чипами eMMC эта модель Toshiba производит мрачное впечатление: модули памяти как в Swift 1, так и в Switch One обеспечивают намного более высокую скорость доступа к данным.
Пользователю доступно 38 ГБ, что не является большим объёмом для современных приложений и игр. Можно добавить дополнительное пространство с помощью карты SD, но (как мы уже упоминали выше) скорость обмена будет низкой.
|Jumper EZbook 3
Toshiba 064G93 64 GB eMMC
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
Apple SSD AP0256
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
128 GB eMMC Flash
|Chuwi Hi12
Hynix HCG8E 64 GB
|Acer Aspire ES1-521-87DN
Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX
|HP Pavilion 11-k103ng x360
Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680
|CrystalDiskMark 3.0
1814%
265%
155%
134%
-32%
-38%
|Write 4k QD32
2.74
223.9
8072%
15.41
462%
12.66
362%
12.1
342%
1.239
-55%
1.003
-63%
|Read 4k QD32
16.4
271.9
1558%
98.9
503%
35.12
114%
35.3
115%
1.03
-94%
0.898
-95%
|Write 4k
2.47
24.87
907%
14.67
494%
13.04
428%
11.4
362%
1.171
-53%
1.026
-58%
|Read 4k
5.07
16.28
221%
15.95
215%
13.2
160%
17.9
253%
0.419
-92%
0.407
-92%
|Write 512
41.3
736.6
1684%
41.49
0%
75.61
83%
44.8
8%
49.35
19%
39.03
-5%
|Read 512
133
671.5
405%
283.9
113%
153.8
16%
132
-1%
36.63
-72%
33.53
-75%
|Write Seq
50
660.1
1220%
124.2
148%
85.04
70%
50
0%
107.5
115%
106.1
112%
|Read Seq
151
820.9
444%
428
183%
166.5
10%
141
-7%
109.6
-27%
106
-30%
Видеоадаптер
Небольшой видеоадаптер Intel HD Graphics 500, встроенный в Celeron N3350 - намного медленнее Intel HD Graphics из 4х-ядерного N4200, потому что в нём меньшее количество исполнительных устройств (EUs), и он может сравниться лишь с HD Graphics 405 предыдущего поколения. Даже после 10 проходов теста 3DMark Cloud Gate снижения частоты не произошло, а последний проход даже показал наилучшие результаты.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
1001 Points ∼100% +119%
|Asus Vivobook F556UQ-XO626D
Intel HD Graphics 510, Intel Core i5-6198DU
|
847 Points ∼85% +85%
|Acer Aspire ES1-332-P91H
Intel HD Graphics 505, Intel Pentium N4200
|
583 Points ∼58% +27%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
496 Points ∼50% +8%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
463 Points ∼46% +1%
|Jumper EZbook 3
Intel HD Graphics 500, Intel Celeron N3350
|
458 Points ∼46%
|Acer Switch One 10 SW1-011-14UQ
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
298 Points ∼30% -35%
|3DMark 06 Standard
|3393 баллов
|3DMark 11 Performance
|505 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|2074 баллов
Игры
Видеоадаптер Intel integrated HD Graphics 500 может справиться лишь с самыми нетребовательными играми. На практике, мы смогли плавно играть лишь в World of Warcraft, Path of Exile (только первые 2 уровня), а также в League of Legends. При этом в League of Legends пришлось снизить разрешение до 1280x720, а настройки - до среднего уровня, чтобы достичь более-менее плавного видео ряда (в среднем 35 к/с). И даже в этом случае изредка случались подтормаживания.
В Counter-Strike: GO, Dota 2 или World of Warships не получилось плавно играть даже на минимальных настройках, что вполне понятно - ведь у нашего ноутбука пассивная система охлаждения.
|World of Warships - 1366x768 Low Preset AF:Trilinear
|MSI CX61 2QC 2970M MS-16GD
Intel HD Graphics (Haswell), Intel Celeron 2970M
|
41.4 (min: 21) fps ∼100% +117%
|Acer Aspire ES1-521-87DN
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), AMD A8-6410
|
28.6 fps ∼69% +50%
|Jumper EZbook 3
Intel HD Graphics 500, Intel Celeron N3350
|
19.1 (min: 7) fps ∼46%
|Acer Extensa 2519-C7DC
Intel HD Graphics (Braswell), Intel Celeron N3050
|
16.8 fps ∼41% -12%
|Chuwi Hi12
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
13.9 (min: 7) fps ∼34% -27%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|World of Warcraft (2005)
|46
|fps
|Diablo III (2012)
|12.7
|fps
|Counter-Strike: GO (2012)
|14
|fps
|Dota 2 Reborn (2015)
|15.9
|fps
|World of Warships (2015)
|19.1
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Благодаря пассивному охлаждению процессора Celeron N3350, пользователь этого ноутбука будет избавлен от сомнительного удовольствия слушать шум вентилятора. В нашем тестовом образце не было замечено каких-либо электронных звуков или неприятных завываний медных трубок охлаждения.
Нагрев
Несмотря на то, что компоненты этой компактной платформы охлаждаются пассивно, - наш ноутбук от Jumper оставался комфортно прохладным в любых условиях. Во время интенсивной нагрузки или долгих игр, максимальная температура поверхности корпуса составила 42°C.
7 | Акустическая система
Оба стереодинамика расположены снизу в передней части корпуса, и их максимальная громкость в 80.4 дБ вполне достаточна. К сожалению, издаваемый ими звук сложно назвать приятным, потому что звуковой диапазон весьма ограничен. Это наглядно видно на диаграмме АЧХ - и особенно, если сравнить её с превосходными динамиками из MacBook 12. У нашего ноутбука резкие провалы как по высоким, так и по низким частотам, поэтому смотреть фильмы и видео совершенно не интересно.
К счастью, 3.5-мм аудиопорт для наушников работал нормально. Наши AKG K701 звучали громко и чётко, без посторонних шумов. Такой результат намного лучше, чем у большинства дешёвых китайских планшетов и ноутбуков, произведённых в Китае.
Анализ АЧХ аудиосистемы Jumper EZbook 3
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 25.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (26% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 86% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 7% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 70% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 23% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление этой новейшей 2х-ядерной платформы очень впечатляет, т.к. более мощная 4х-ядерная N4200 во всех тестах потребляет намного больше энергии (например, в ноутбуках Acer Aspire ES1). Только более старые Atom (с существенно меньшей нормой тепловыделения) более экономичные. MacBook в режиме ожидания немного более экономичен, но при нормальной работе энергопотребление, естественно, выше.
|Выкл.
|0.13 / 0.17 Вт
|Ожидание
| 3.18 / 6.14 / 6.4 Вт
|Нагрузка
|
13.3 / 13.6 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Jumper EZbook 3
N3350, HD Graphics 500, Toshiba 064G93 64 GB eMMC, TN LED, 1920x1080, 14.1
|Chuwi Hi10 Pro
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), 64 GB eMMC Flash, IPS, 1920x1200, 10.1
|HP 250 G5 Y1V08UT
N3060, HD Graphics 400 (Braswell), Samsung CM871 MZNLF128HCHP, TN LED, 1366x768, 15.6
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
6Y75, HD Graphics 515, Apple SSD AP0256, IPS, 2304x1440, 12
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
N3710, HD Graphics 405 (Braswell), 128 GB eMMC Flash, TN LED, 1366x768, 14
|Acer Aspire ES1-332-P91H
N4200, HD Graphics 505, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0, TN LED, 1366x768, 13.3
|HP Pavilion 11-k103ng x360
N3050, HD Graphics (Braswell), Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680, IPS, 1366x768, 11.6
|Энергопотребление
23%
-3%
-11%
-21%
-32%
-33%
|В простое, мин. *
3.18
1.4
56%
3.9
-23%
2
37%
4.1
-29%
4.5
-42%
5.3
-67%
|В простое, сред. *
6.14
4.82
21%
6.4
-4%
2.06
66%
8.3
-35%
7.6
-24%
7.1
-16%
|В простое, макс. *
6.4
5.43
15%
6.5
-2%
6.94
-8%
8.6
-34%
8.5
-33%
8.2
-28%
|Нагрузка, сред. *
13.3
11.61
13%
11.1
17%
22.52
-69%
13.5
-2%
17.4
-31%
15.5
-17%
|Нагрузка, макс. *
13.6
12.48
8%
13.8
-1%
24.87
-83%
14.5
-7%
17.6
-29%
18.9
-39%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Литий-полимерный аккумулятор EZBook 3 располагается в плоском отсеке под областью для рук. Благодаря ему (а также энергоэффективной платформе), в нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi ноутбук смог проработать 7 часов (был выставлен уровень яркости в 37% = 150 Кд/м², достаточный для работы внутри зданий). Такой результат был достигнут в течение второй попытки, после переустановки Windows (до этого результат составил 5 с половиной часов). Неизвестно, влияла ли на это какая-либо фоновая программа, из-за которой Jumper потреблял больше энергии, либо не оптимальные настройки в заводской установке Windows - потому что после переустановки время работы было стабильным. Также не исключено, что такой эффект был вызван из-за первого цикла зарядки-разрядки аккумулятора. В нашем тесте просмотра фильмов результат был даже лучше - 8 часов 52 минуты при яркости экрана чуть меньше 150 Кд/м². Производительности платформы явно хватало с запасом, потому что для воспроизведения видео с помощью N3350 используется аппаратное ускорение видео.
Зарядка маленького аккумулятора этого ноутбука была настоящей пыткой. За 2 часа 15 минут ему удавалось зарядиться до 90%, а на оставшиеся 10% требовался ещё 1 час (во время использования ноутбука). В отличие от многих своих соперников из того же ценового диапазона, ноутбук Jumper не поддерживает зарядку по USB-C или micro-USB, что наверняка объясняется экономией на компонентах. Таким образом, его невозможно зарядить от внешнего аккумулятора.
|Интернет через WiFi v1.3
|7час. 00мин.
|1080p-видео
|8час. 54мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
N3710, HD Graphics 405 (Braswell), 55 Вт⋅ч (Edge 38)
|
661 min ∼100% +57%
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
5650U, HD Graphics 6000, 54 Вт⋅ч
|
620 min ∼94% +48%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.3 GHz
6Y75, HD Graphics 515, 41.4 Вт⋅ч
|
554 min ∼84% +32%
|Jumper EZbook 3
N3350, HD Graphics 500, 38 Вт⋅ч
|
420 min ∼64%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
6200U, GeForce 940MX, 40 Вт⋅ч
|
389 min ∼59% -7%
|Acer Swift 3 SF314-51-731X
6500U, HD Graphics 520, 48.9 Вт⋅ч
|
354 min ∼54% -16%
|VOYO VBook V3
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), Вт⋅ч
|
208 min ∼31% -50%
За
Против
Вердикт
EZBook 3 - доступный и лёгкий ноутбук с матовым и довольно ярким TN-экраном. Он совершенно бесшумный (благодаря пассивной системе охлаждения) и привлекательно выглядит. Как обычно для ноутбуков начальной ценовой категории, его разработчикам пришлось пойти на ряд компромиссов. К ним относятся посредственное качество сборки и материалов, ограниченные углы обзора, использование ШИМ/PWM с 200 Гц, очень низкая производительность, и скорее умеренное время автономной работы. Хотя тачпад и клавиатура по своим характеристикам не могут сравниться со своим близнецом MacBook Air, - их вполне достаточно для не интенсивной работы. Как и в случае многих других продуктов из Китая, на EZBook 3 нет наклейки европейской сертификации CE. Также производитель не предоставляет поддержку драйверов - при необходимости их нужно искать самостоятельно (например, использовать универсальные драйвера для видеоадаптеров Intel).
На данный момент ноутбук Jumper EZBook 3 продаётся в интернет-магазине Gearbest по скромной цене в 194.25 Евро (быстрая доставка со склада на территории ЕС) при рекомендованной розничной цене в 343 евро. Такая цена однозначно понравится пользователям, для которых указанные нами недостатки будут не особо существенными.
Jumper EZbook 3 - 24/03/2017 v6
Klaus Hinum