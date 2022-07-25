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Обзор и тест парных 12-дюймовых мониторов FOPO: Менее удобны и прочны, чем 2 раздельных портативных монитора

Парные 12-дюймовые мониторы FOPO: Менее удобны и прочны, чем 2 раздельных портативных монитора
Парные 12-дюймовые мониторы FOPO: Менее удобны и прочны, чем 2 раздельных портативных монитора
3 дисплея в 1 ноутбуке? На словах - волшебно, но на деле может быть весьма неудобно. Потенциал парных портативных мониторов FOPO сдерживает не самая продуманная конструкция и то, сколько шнуров нужно подключить, чтобы наладить работу.
аксессуары PC и всё, что связано с ним ноутбуки монитор

С тех самых пор, как сенсорная панель Touch Bar впервые оказалась в составе ноутбуков Apple, другие компании начали представлять свои варианты дополнительных дисплеев в ноутбуке. Успешно получалось не у всех; Asus ScreenPad заслуживает упоминания больше других, но и эта задумка стала поистине пригодной к применению только пару поколений спустя. А что делать владельцам других ноутбуков? Подключать внешний монитор, разумеется. Портативные мониторы помогут делать дела быстрее, потратившись не слишком сильно. Как раз подобный товар нам и выдали на короткое тестирование представители торговой марки FOPO. Два 12-дюймовых монитора 1080p, которые предполагается подвешивать на основной дисплей ноутбука, чтобы они давали картинку слева и справа от него.

Именно так, эти дисплеи предполагается крепить на экран ноутбука, а не ставить на собственную подставку где-то сбоку. В коробке найдутся чёткие инструкции, ноутбуки с каким размером экрана совместимы, и какие шнуры в каких комбинациях потребуется подключить, чтобы всё заработало. Ведь мы имеем дело с двумя дополнительными мониторами; каждому нужно получать и питание, и видеосигнал. Картинки и пояснения производителя помогут разобраться, и хорошо, что они есть. Не каждый пользователь сходу поймёт, какой из множества приложенных кабелей USB-C и HDMI куда втыкать.

Внятные инструкции есть и на коробке, и в руководстве
Внятные инструкции есть и на коробке, и в руководстве
Все нужные провода есть в комплекте
Все нужные провода есть в комплекте

Прежде, чем начать описывать процесс подключения и качество цветопередачи, расскажем про качество изготовления. Оно не впечатляет. По левому боку правого и по правому боку левого монитора есть по шарнирному механизму, которые позволяют задавать нужный угол или свёртывать конструкцию в переносное положение. Неприятность такова, что жёсткости этого механизма не хватает, чтобы твёрдо и вопреки всему удерживать одно положение. Всё шатается и болтается в большей степени, чем хотелось бы, что не внушает большой уверенности касательно долговечности. Большинство деталей и элементов выполнено из пластика. При попытке применить силу мониторы легко изгибаются и издают звуки, крайне нежелательные в товаре стоимостью под 4 сотни долларов США.

После пары попыток, прикреплять эти мониторы к HP Pavilion Plus 14 (2022) у нас получалось вполне неплохо. Центральная область сдвоенного монитора растягивается, чтобы захватить по краям дисплей ноутбука; есть там и откидная подставка, напоминающая нам про Nintendo Switch и помогающая уменьшить нагрузку на шарниры ноутбука.

179
cd/m²		193.1
cd/m²		182.2
cd/m²
164.7
cd/m²		185
cd/m²		170.8
cd/m²
167.2
cd/m²		181.6
cd/m²		173.3
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 193.1 cd/m² (Nits) В среднем: 177.4 cd/m² Minimum: 17.77 cd/m²
Равномерность подсветки: 85 %
Контрастность: 247:1 (Уровень чёрного: 0.75 cd/m²)
ΔE Color 4.59 | 0.59-29.43 Ø5.3, calibrated: 0.84
ΔE Greyscale 6.8 | 0.64-98 Ø5.6
79% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
79% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
77.1% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.09
Центральная часть конструкции
Центральная часть конструкции
Эта пара мониторов совместима лишь с ноутбуками некоторых размеров
Эта пара мониторов совместима лишь с ноутбуками некоторых размеров
Правый экран в сложенном виде
Правый экран в сложенном виде
Правый экран в развёрнутом виде
Правый экран в развёрнутом виде
Если сложить всю конструкцию, один экран смотрит наружу, будучи никак не защищённым
Если сложить всю конструкцию, один экран смотрит наружу, будучи никак не защищённым

Самая сочная часть - подключение двух мониторов к ноутбуку и подбор требуемых для этого гнёзд/проводов. Очень хорошо, если в Вашем ноутбуке есть несколько USB-C, способных выводить видеосигнал DisplayPort. Тогда дело ограничится двумя шнурами, по одному для каждого монитора. Если таких портов нет, или есть в единственном числе, то придётся подводить видеосигнал по HDMI, а ток - по USB. Соответственно, в наименее удачном варианте мы получаем два шнура на каждый монитор, в сумме четыре, что будет выглядеть крайне неприглядно. Нам повезло, Pavilion Plus 14 располагает двумя USB-C с поддержкой DP.

И даже в этом случае провода, всего пара проводов, мешают работе. Оба USB-C идут от правого бока Pavilion Plus 14 к левому и правому монитору; места для того, чтобы водить рукой и мышью справа от ноутбука, остаётся мало.

Порадовало нас то, что мониторы поддерживают сквозной пропуск тока на устройство-источник видеосигнала; воткнув ЗУ с выходом USB-C в один из мониторов, пользователь сможет заряжать ноутбук, с которого по USB-C принимается картинка. Вопрос, как аккуратно развесить-разложить всю эту мишуру из кабелей, каждому придётся решать самостоятельно.

Кнопки включения и изменения яркости есть на обоих дисплеях
Кнопки включения и изменения яркости есть на обоих дисплеях
На обоих есть и 2x USB-C (1x питание, 1x видео + питание) плюс mini-HDMI
На обоих есть и 2x USB-C (1x питание, 1x видео + питание) плюс mini-HDMI
Правый верхний угол экрана ноутбука с подсоединёнными мониторами FOPO
Правый верхний угол экрана ноутбука с подсоединёнными мониторами FOPO
Левый нижний угол экрана ноутбука с подсоединёнными мониторами FOPO
Левый нижний угол экрана ноутбука с подсоединёнными мониторами FOPO
Правый нижний угол экрана ноутбука с подсоединёнными мониторами FOPO
Правый нижний угол экрана ноутбука с подсоединёнными мониторами FOPO
Откидная подставка для балансировки конструкции
Откидная подставка для балансировки конструкции

Вопросы подключения решены? Хорошо! Теперь у Windows в распоряжении будет не один, а три раздельных монитора. Жалко, качество изображения в рассматриваемом аксессуаре не дотягивает до наших ожиданий. Спектр sRGB отображается полностью; яркость, однако, очень мала, и контрастность мала тоже, 250:1. Помимо этого, видна изрядная зернистость из-за матового покрытия. Время отклика радует больше, но не компенсирует собой остальные недостатки. Этот товар FOPO подойдёт для тех применений, что не требуют правильной, точной цветопередачи. Например, программирование, набор и редактирование текста, чтение сайтов.

Если бы нужно было выбрать между таким сдвоенным монитором и двумя раздельными портативными мониторами, вроде этого InnoCN, мы бы выбрали второй вариант. В типичном портативном мониторе используется более крупный, более качественный экран с менее широкими рамками, более прочным и удобным корпусом, чем у тестируемой разработки FOPO, и цена при покупке двух будет более-менее сравнимой. Развернуть в рабочее состояние и сложить обратно их тоже можно будет быстрее.

FOPO Triple Monitor Extender 12-inch
1920x1080, 12.00		GMK KD2 Portable Monitor
3840x2160, 15.60		Vissles Monitor 15.6
1920x1080, 15.60		Ananta 17.3-inch Touchscreen Portable Monitor
RTK3B3A, , 1920x1080, 17.30		AirTab Portable Monitor 15.6-inch
1920x1080, 15.60		MEMTEQ Type-C Portable Monitor Z1
1920x1080, 15.60		Auzai ME16Z01 Portable Monitor
1920x1080, 15.60
Display
25%
-31%
9%
-39%
-37%
-27%
Display P3 Coverage
77.1
92.3
20%
47.33
-39%
78.8
2%
40.72
-47%
42.03
-45%
48.53
-37%
sRGB Coverage
79
100
27%
66.4
-16%
100
27%
61
-23%
63.2
-20%
72
-9%
AdobeRGB 1998 Coverage
79
100
27%
48.6
-38%
77.6
-2%
42.11
-47%
43.44
-45%
50.2
-36%
Response Times
-55%
-26%
-7%
-11%
-56%
-5%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
31.6 ?(15.6, 16)
55.6 ?(30, 25.6)
-76%
41.2 ?(22.8, 18.4)
-30%
38.4 ?(20, 18.4)
-22%
36 ?(18, 18)
-14%
52 ?(26, 26)
-65%
38.8 ?(20.8, 18)
-23%
Response Time Black / White *
29.2 ?(16.4, 12.8)
38.8 ?(22.4, 16.4)
-33%
35.2 ?(22.4, 12.8)
-21%
26.8 ?(18, 8.8)
8%
31.2 ?(19.6, 11.6)
-7%
42.5 ?(25.2, 17.3)
-46%
25.2 ?(16, 9.2)
14%
PWM Frequency
2451 ?(30)
1000 ?(99)
24510 ?(20)
1042 ?(20)
1000 ?(31)
201.6 ?(23)
Параметры экрана
68%
-36%
19%
-19%
-8%
-66%
Яркость в центре
185
415.1
124%
248.1
34%
244.6
32%
206.5
12%
198
7%
300.7
63%
Brightness
177
412
133%
237
34%
231
31%
198
12%
198
12%
267
51%
Brightness Distribution
85
91
7%
91
7%
88
4%
88
4%
85
0%
77
-9%
Уровень чёрного *
0.75
0.36
52%
0.28
63%
0.27
64%
0.33
56%
0.2
73%
0.66
12%
Контрастность
247
1153
367%
886
259%
906
267%
626
153%
990
301%
456
85%
Colorchecker Delta E *
4.59
5.93
-29%
6.85
-49%
3.7
19%
4.25
7%
6.9
-50%
10.26
-124%
Colorchecker dE 2000 max. *
10.04
8.64
14%
20.8
-107%
9.36
7%
18.11
-80%
15.9
-58%
22.93
-128%
Colorchecker dE 2000 calibrated *
0.84
1.48
-76%
5.69
-577%
3.08
-267%
4.08
-386%
4
-376%
5.05
-501%
Delta E для серого *
6.8
5.6
18%
5.8
15%
6.1
10%
3.1
54%
5.5
19%
9.5
-40%
Гамма
2.09 105%
2.18 101%
2.34 94%
2.24 98%
2.31 95%
1.59 138%
1.51 146%
CCT
7468 87%
5820 112%
6402 102%
8089 80%
6994 93%
7310 89%
8200 79%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.8
69.8
38.7
40
45.8
Color Space (Percent of sRGB)
65.8
100
60.8
62.9
71.5
Среднее значение
13% / 41%
-31% / -33%
7% / 13%
-23% / -22%
-34% / -21%
-33% / -49%

* ... меньше = лучше

Градации серого
Градации серого
Saturation Sweeps
Saturation Sweeps
ColorChecker
ColorChecker
Градации серого, наша калибровка
Градации серого, наша калибровка
Saturation Sweeps, наша калибровка
Saturation Sweeps, наша калибровка
ColorChecker, наша калибровка
ColorChecker, наша калибровка
Широкая обзорность, что свойственно всем матрицам IPS
Широкая обзорность, что свойственно всем матрицам IPS
Время отклика, СЕР 50% - СЕР 80%
Время отклика, СЕР 50% - СЕР 80%
Время отклика, ЧЁР - БЕЛ
Время отклика, ЧЁР - БЕЛ
ШИМ нет ни на одном уровне яркости
ШИМ нет ни на одном уровне яркости
Карта нагрева
Карта нагрева
Под увеличением. Матовое покрытие = зернистость
Под увеличением. Матовое покрытие = зернистость
Отображение оттенков спектра P3
Отображение оттенков спектра P3
Отображение оттенков спектра sRGB
Отображение оттенков спектра sRGB

Комфортнее всего жить с этой парой мониторов будет, подсоединив и настроив их один раз и навсегда, а не подключая-отключая каждый день. Для последнего сценария куда удобнее будут два раздельных портативных монитора.

Стоимость данного товара FOPO в дни проведения тестов - 369 долларов на Amazon (США).

Ни один из дисплеев не является сенсорным
Ни один из дисплеев не является сенсорным

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Allen Ngo, 2022-07-25 (Update: 2022-07-25)