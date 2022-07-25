Обзор и тест парных 12-дюймовых мониторов FOPO: Менее удобны и прочны, чем 2 раздельных портативных монитора
С тех самых пор, как сенсорная панель Touch Bar впервые оказалась в составе ноутбуков Apple, другие компании начали представлять свои варианты дополнительных дисплеев в ноутбуке. Успешно получалось не у всех; Asus ScreenPad заслуживает упоминания больше других, но и эта задумка стала поистине пригодной к применению только пару поколений спустя. А что делать владельцам других ноутбуков? Подключать внешний монитор, разумеется. Портативные мониторы помогут делать дела быстрее, потратившись не слишком сильно. Как раз подобный товар нам и выдали на короткое тестирование представители торговой марки FOPO. Два 12-дюймовых монитора 1080p, которые предполагается подвешивать на основной дисплей ноутбука, чтобы они давали картинку слева и справа от него.
Именно так, эти дисплеи предполагается крепить на экран ноутбука, а не ставить на собственную подставку где-то сбоку. В коробке найдутся чёткие инструкции, ноутбуки с каким размером экрана совместимы, и какие шнуры в каких комбинациях потребуется подключить, чтобы всё заработало. Ведь мы имеем дело с двумя дополнительными мониторами; каждому нужно получать и питание, и видеосигнал. Картинки и пояснения производителя помогут разобраться, и хорошо, что они есть. Не каждый пользователь сходу поймёт, какой из множества приложенных кабелей USB-C и HDMI куда втыкать.
Прежде, чем начать описывать процесс подключения и качество цветопередачи, расскажем про качество изготовления. Оно не впечатляет. По левому боку правого и по правому боку левого монитора есть по шарнирному механизму, которые позволяют задавать нужный угол или свёртывать конструкцию в переносное положение. Неприятность такова, что жёсткости этого механизма не хватает, чтобы твёрдо и вопреки всему удерживать одно положение. Всё шатается и болтается в большей степени, чем хотелось бы, что не внушает большой уверенности касательно долговечности. Большинство деталей и элементов выполнено из пластика. При попытке применить силу мониторы легко изгибаются и издают звуки, крайне нежелательные в товаре стоимостью под 4 сотни долларов США.
После пары попыток, прикреплять эти мониторы к HP Pavilion Plus 14 (2022) у нас получалось вполне неплохо. Центральная область сдвоенного монитора растягивается, чтобы захватить по краям дисплей ноутбука; есть там и откидная подставка, напоминающая нам про Nintendo Switch и помогающая уменьшить нагрузку на шарниры ноутбука.
Самая сочная часть - подключение двух мониторов к ноутбуку и подбор требуемых для этого гнёзд/проводов. Очень хорошо, если в Вашем ноутбуке есть несколько USB-C, способных выводить видеосигнал DisplayPort. Тогда дело ограничится двумя шнурами, по одному для каждого монитора. Если таких портов нет, или есть в единственном числе, то придётся подводить видеосигнал по HDMI, а ток - по USB. Соответственно, в наименее удачном варианте мы получаем два шнура на каждый монитор, в сумме четыре, что будет выглядеть крайне неприглядно. Нам повезло, Pavilion Plus 14 располагает двумя USB-C с поддержкой DP.
И даже в этом случае провода, всего пара проводов, мешают работе. Оба USB-C идут от правого бока Pavilion Plus 14 к левому и правому монитору; места для того, чтобы водить рукой и мышью справа от ноутбука, остаётся мало.
Порадовало нас то, что мониторы поддерживают сквозной пропуск тока на устройство-источник видеосигнала; воткнув ЗУ с выходом USB-C в один из мониторов, пользователь сможет заряжать ноутбук, с которого по USB-C принимается картинка. Вопрос, как аккуратно развесить-разложить всю эту мишуру из кабелей, каждому придётся решать самостоятельно.
Вопросы подключения решены? Хорошо! Теперь у Windows в распоряжении будет не один, а три раздельных монитора. Жалко, качество изображения в рассматриваемом аксессуаре не дотягивает до наших ожиданий. Спектр sRGB отображается полностью; яркость, однако, очень мала, и контрастность мала тоже, 250:1. Помимо этого, видна изрядная зернистость из-за матового покрытия. Время отклика радует больше, но не компенсирует собой остальные недостатки. Этот товар FOPO подойдёт для тех применений, что не требуют правильной, точной цветопередачи. Например, программирование, набор и редактирование текста, чтение сайтов.
Если бы нужно было выбрать между таким сдвоенным монитором и двумя раздельными портативными мониторами, вроде этого InnoCN, мы бы выбрали второй вариант. В типичном портативном мониторе используется более крупный, более качественный экран с менее широкими рамками, более прочным и удобным корпусом, чем у тестируемой разработки FOPO, и цена при покупке двух будет более-менее сравнимой. Развернуть в рабочее состояние и сложить обратно их тоже можно будет быстрее.
|FOPO Triple Monitor Extender 12-inch
1920x1080, 12.00
|GMK KD2 Portable Monitor
3840x2160, 15.60
|Vissles Monitor 15.6
1920x1080, 15.60
|Ananta 17.3-inch Touchscreen Portable Monitor
RTK3B3A, , 1920x1080, 17.30
|AirTab Portable Monitor 15.6-inch
1920x1080, 15.60
|MEMTEQ Type-C Portable Monitor Z1
1920x1080, 15.60
|Auzai ME16Z01 Portable Monitor
1920x1080, 15.60
|Display
25%
-31%
9%
-39%
-37%
-27%
|Display P3 Coverage
77.1
92.3
20%
47.33
-39%
78.8
2%
40.72
-47%
42.03
-45%
48.53
-37%
|sRGB Coverage
79
100
27%
66.4
-16%
100
27%
61
-23%
63.2
-20%
72
-9%
|AdobeRGB 1998 Coverage
79
100
27%
48.6
-38%
77.6
-2%
42.11
-47%
43.44
-45%
50.2
-36%
|Response Times
-55%
-26%
-7%
-11%
-56%
-5%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
31.6 ?(15.6, 16)
55.6 ?(30, 25.6)
-76%
41.2 ?(22.8, 18.4)
-30%
38.4 ?(20, 18.4)
-22%
36 ?(18, 18)
-14%
52 ?(26, 26)
-65%
38.8 ?(20.8, 18)
-23%
|Response Time Black / White *
29.2 ?(16.4, 12.8)
38.8 ?(22.4, 16.4)
-33%
35.2 ?(22.4, 12.8)
-21%
26.8 ?(18, 8.8)
8%
31.2 ?(19.6, 11.6)
-7%
42.5 ?(25.2, 17.3)
-46%
25.2 ?(16, 9.2)
14%
|PWM Frequency
2451 ?(30)
1000 ?(99)
24510 ?(20)
1042 ?(20)
1000 ?(31)
201.6 ?(23)
|Параметры экрана
68%
-36%
19%
-19%
-8%
-66%
|Яркость в центре
185
415.1
124%
248.1
34%
244.6
32%
206.5
12%
198
7%
300.7
63%
|Brightness
177
412
133%
237
34%
231
31%
198
12%
198
12%
267
51%
|Brightness Distribution
85
91
7%
91
7%
88
4%
88
4%
85
0%
77
-9%
|Уровень чёрного *
0.75
0.36
52%
0.28
63%
0.27
64%
0.33
56%
0.2
73%
0.66
12%
|Контрастность
247
1153
367%
886
259%
906
267%
626
153%
990
301%
456
85%
|Colorchecker Delta E *
4.59
5.93
-29%
6.85
-49%
3.7
19%
4.25
7%
6.9
-50%
10.26
-124%
|Colorchecker dE 2000 max. *
10.04
8.64
14%
20.8
-107%
9.36
7%
18.11
-80%
15.9
-58%
22.93
-128%
|Colorchecker dE 2000 calibrated *
0.84
1.48
-76%
5.69
-577%
3.08
-267%
4.08
-386%
4
-376%
5.05
-501%
|Delta E для серого *
6.8
5.6
18%
5.8
15%
6.1
10%
3.1
54%
5.5
19%
9.5
-40%
|Гамма
2.09 105%
2.18 101%
2.34 94%
2.24 98%
2.31 95%
1.59 138%
1.51 146%
|CCT
7468 87%
5820 112%
6402 102%
8089 80%
6994 93%
7310 89%
8200 79%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.8
69.8
38.7
40
45.8
|Color Space (Percent of sRGB)
65.8
100
60.8
62.9
71.5
|Среднее значение
13% / 41%
-31% / -33%
7% / 13%
-23% / -22%
-34% / -21%
-33% / -49%
* ... меньше = лучше
Комфортнее всего жить с этой парой мониторов будет, подсоединив и настроив их один раз и навсегда, а не подключая-отключая каждый день. Для последнего сценария куда удобнее будут два раздельных портативных монитора.
Стоимость данного товара FOPO в дни проведения тестов - 369 долларов на Amazon (США).