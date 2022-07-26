VWAR S8 MAX - новые часы с NFC, GPS, BT и беспроводной зарядкой
VWAR S8 MAX - новые умные часы от очередного китайского производителя, за небольшие деньги (менее 2000 российских рублей) несущие в себе множество функционала. На AliExpress часы S8 MAX сейчас продаются со скидкой за менее, чем 25 долларов США. По этой цене предлагаются:
- 1.95-дюймовый сенсорный экран IPS, 320 x 385 точек, 60 Гц;
- режим разделённого экрана для работы с несколькими приложениями сразу [насколько полезно это будет при столь малой диагонали?];
- BT 5.0, можно делать звонки через подключённый смартфон и получать уведомления с него же;
- отслеживание качества сна, скорости сердцебиения, кровяного давления, насыщенности крови кислородом;
- спутниковая навигация для отслеживания самых разных видов тренировок и NFC для оплаты покупок, а также разблокировки дверей с умными замками;
- голосовой ассистент, будильник, множество циферблатов на выбор, управление - через сенсорный экран и большую боковую поворотную кнопку;
- аккумулятор на 300 мА-ч даёт "до 5 дней работы" и есть поддержка беспроводной зарядки;
- влагозащищённость уровня IP69. Для тех, кто ценит удобство и любит выбор, предлагается несколько разных ремешков.
Источник(и)
S8 Max SmartWatch 2022: Specs, Price, Pros & Cons - Chinese Smartwatches, 24 июля 2022 года
Мир технологий был любопытен мне всегда, сколько себя помню. С детства любила хитрые электронные штуки и пыталась понять, что, где и как устроено. Мой трудовой опыт после окончания университета включает в себя несколько финансовых, рекламных компаний, а также компаний по созданию роботизированных разработок.
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.