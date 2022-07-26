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VWAR S8 MAX - новые часы с NFC, GPS, BT и беспроводной зарядкой

Изображение: AliExpress
Купить их можно из Китая уже сейчас, и по доступной цене. Большой сенсорный экран даёт разрешение 320 на 385 точек
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VWAR S8 MAX - новые умные часы от очередного китайского производителя, за небольшие деньги (менее 2000 российских рублей) несущие в себе множество функционала. На AliExpress часы S8 MAX сейчас продаются со скидкой за менее, чем 25 долларов США. По этой цене предлагаются:

  • 1.95-дюймовый сенсорный экран IPS, 320 x 385 точек, 60 Гц;
  • режим разделённого экрана для работы с несколькими приложениями сразу [насколько полезно это будет при столь малой диагонали?];
  • BT 5.0, можно делать звонки через подключённый смартфон и получать уведомления с него же;
  • отслеживание качества сна, скорости сердцебиения, кровяного давления, насыщенности крови кислородом;
  • спутниковая навигация для отслеживания самых разных видов тренировок и NFC для оплаты покупок, а также разблокировки дверей с умными замками;
  • голосовой ассистент, будильник, множество циферблатов на выбор, управление - через сенсорный экран и большую боковую поворотную кнопку;
  • аккумулятор на 300 мА-ч даёт "до 5 дней работы" и есть поддержка беспроводной зарядки;
  • влагозащищённость уровня IP69. Для тех, кто ценит удобство и любит выбор, предлагается несколько разных ремешков.

Источник(и)

S8 Max SmartWatch 2022: Specs, Price, Pros & Cons - Chinese Smartwatches, 24 июля 2022 года

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Polly Allcock, 2022-07-26 (Update: 2022-07-26)