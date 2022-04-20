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Краткий обзор Innocn 15K1F, портативного монитора OLED

Innocn 15K1F, переносной монитор с матрицей OLED. Его сила - в цветах, уровне чёрного, скорости отклика
Innocn 15K1F, переносной монитор с матрицей OLED. Его сила - в цветах, уровне чёрного, скорости отклика
Новый компактный монитор продаётся за $270, то есть, чуть дороже других мониторов той же диагонали. Взамен, его матрица OLED даст намного лучшую цветопередачу, контрастность и скорость отклика. Описываем, какие плюсы и минусы выяснились за дни тестирования
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
аксессуары монитор из Китая

Помимо прочих платформ цифровой торговли, Amazon (США) с радостью продаст новый переносной монитор Innocn с диагональю 15.6 дюйма [39.6 сантиметра] за $300, или, после применения скидочного кода, за $270. Этот монитор интересен по той причине, что он - один из очень немногих, задействующих матрицу OLED, а не IPS. Покупая его, пользователь получает почти идеальный чёрный цвет и полное покрытие спектра DCI-P3 в формате пятнадцати дюймов. В общем, производитель выдал нам образец для тестирования. Наши впечатления от него описаны далее.

Прежде, чем переходить к заслуженной похвале, хочется отметить четыре выявленных нами недостатка. Первый. В коробке не нашлось адаптера сетевого питания, и, вероятно, иному покупателю придётся спешно докупить ЗУ с выходом USB-C, чтобы запитывать монитор от него. Но дело состоит даже не в отсутствии адаптера питания, а в том, что, если использовать 15K1F лишь с одним шнуром USB-C из комплектных двух, через этот один шнур будет передаваться и видеосигнал, и ток, и максимальная доступная яркость будет ограничена 20 процентами - всего 89 канделами на метр квадратный. Работа на полной яркости, которая, по нашим замерам, равна 282 единицам, потребует пустить в дело оба шнура - по одному будет приниматься питание, по другому будет приниматься видеосигнал. В поездке необходимость всё время держать под рукой два шнура, плюс - адаптер питания, может оказаться крайне неудобной.

288.5
cd/m²		280.4
cd/m²		284.4
cd/m²
284.4
cd/m²		282.2
cd/m²		285.3
cd/m²
281.6
cd/m²		282.6
cd/m²		289.1
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 289.1 cd/m² (Nits) В среднем: 284.3 cd/m² Minimum: 30.3 cd/m²
Равномерность подсветки: 97 %
Контрастность: ∞:1 (Уровень чёрного: 0 cd/m²)
ΔE Color 2.66 | 0.59-29.43 Ø5.4
ΔE Greyscale 2.7 | 0.64-98 Ø5.6
96.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
100% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
99.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.18

Второй недостаток. Этот монитор - не сенсорный, хотя при взгляде на его глянцевый внешний слой можно подумать, что касания распознаются. Ходить по меню монитора тремя физическими кнопками - занятие не самое приятное. Многие другие портативные мониторы, вроде Vissles-M или Ananta, способны распознавать касания, в том числе и для управления своими настройками. Это упрощает вопросы подстройки, особенно при работе в паре со смартфоном или планшетом.

Третий. Заявленные 400 единиц яркости мы так и не увидели. Наш образец даёт не более 282 кандел на метр квадратный, будучи запитанным от более, чем достаточно мощного блока питания с выходом USB-C, который мы позаимствовали у ноутбука Dell. Конечно, почти все матрицы дают меньше яркости, чем упоминают документы, но здесь разброс очень уж заметен. (Но, по крайней мере, про полное отображение спектра DCI-P3 производитель не обманул. Проверено.)

Четвёртый. Не порадовал слабый звук от встроенных динамиков, не более 76 децибел при уровне 100%. При том, если отключить второй шнур USB и заставить монитор работать от одного шнура, громкость вовсе ограничивается 50 процентами. Наушники или внешние динамики лишними не станут!

Характеристики:

  • Диагональ = 15.6 дюйма
  • Матрица = OLED
  • Разрешение = 1920 на 1080
  • Яркость (заявленная) = 400 единиц
  • Сенсорный = Нет
  • Динамики = 2 по 1 Вт
  • Частота обновления = 60 Гц
  • Отображаемых цветов = 1074 млн (8 бит + 2 FRC)
  • Контрастность = 100000:1
  • Входы = Два USB-C, один mini-HDMI
  • Размеры = 358 на 233 на 7 миллиметров
  • Вес (заявленный) = 730 грамм
  • Требования по питанию = 20 В, постоянный ток, 1.5 А
Innocn 15K1F Portable Monitor
1920x1080, 15.60		GMK KD2 Portable Monitor
3840x2160, 15.60		Vissles Monitor 15.6
1920x1080, 15.60		Ananta 17.3-inch Touchscreen Portable Monitor
RTK3B3A, , 1920x1080, 17.30		AirTab Portable Monitor 15.6-inch
1920x1080, 15.60		MEMTEQ Type-C Portable Monitor Z1
1920x1080, 15.60		Auzai ME16Z01 Portable Monitor
1920x1080, 15.60
Display
-2%
-46%
-14%
-52%
-50%
-42%
Display P3 Coverage
99.9
92.3
-8%
47.33
-53%
78.8
-21%
40.72
-59%
42.03
-58%
48.53
-51%
sRGB Coverage
100
100
0%
66.4
-34%
100
0%
61
-39%
63.2
-37%
72
-28%
AdobeRGB 1998 Coverage
96.9
100
3%
48.6
-50%
77.6
-20%
42.11
-57%
43.44
-55%
50.2
-48%
Response Times
-245%
-717%
12310%
-537%
-1027%
-957%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
1.8 ?(0.8, 1)
55.6 ?(30, 25.6)
-2989%
41.2 ?(22.8, 18.4)
-2189%
38.4 ?(20, 18.4)
-2033%
36 ?(18, 18)
-1900%
52 ?(26, 26)
-2789%
38.8 ?(20.8, 18)
-2056%
Response Time Black / White *
2.2 ?(1, 1.2)
38.8 ?(22.4, 16.4)
-1664%
35.2 ?(22.4, 12.8)
-1500%
26.8 ?(18, 8.8)
-1118%
31.2 ?(19.6, 11.6)
-1318%
42.5 ?(25.2, 17.3)
-1832%
25.2 ?(16, 9.2)
-1045%
PWM Frequency
61 ?(100)
2451 ?(30)
3918%
1000 ?(99)
1539%
24510 ?(20)
40080%
1042 ?(20)
1608%
1000 ?(31)
1539%
201.6 ?(23)
230%
Параметры экрана
-31%
-92%
-44%
-57%
-83%
-140%
Яркость в центре
282.2
415.1
47%
248.1
-12%
244.6
-13%
206.5
-27%
198
-30%
300.7
7%
Brightness
284
412
45%
237
-17%
231
-19%
198
-30%
198
-30%
267
-6%
Brightness Distribution
97
91
-6%
91
-6%
88
-9%
88
-9%
85
-12%
77
-21%
Уровень чёрного *
0.36
0.28
0.27
0.33
0.2
0.66
Colorchecker Delta E *
2.66
5.93
-123%
6.85
-158%
3.7
-39%
4.25
-60%
6.9
-159%
10.26
-286%
Colorchecker dE 2000 max. *
6.05
8.64
-43%
20.8
-244%
9.36
-55%
18.11
-199%
15.9
-163%
22.93
-279%
Delta E для серого *
2.7
5.6
-107%
5.8
-115%
6.1
-126%
3.1
-15%
5.5
-104%
9.5
-252%
Гамма
2.18 101%
2.18 101%
2.34 94%
2.24 98%
2.31 95%
1.59 138%
1.51 146%
CCT
6486 100%
5820 112%
6402 102%
8089 80%
6994 93%
7310 89%
8200 79%
Контрастность
1153
886
906
626
990
456
Colorchecker dE 2000 calibrated *
1.48
5.69
3.08
4.08
4
5.05
Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.8
69.8
38.7
40
45.8
Color Space (Percent of sRGB)
65.8
100
60.8
62.9
71.5
Среднее значение
-93% / -77%
-285% / -237%
4084% / 3052%
-215% / -175%
-387% / -311%
-380% / -320%

* ... меньше = лучше

Отклик ЧЁР - БЕЛ
Отклик ЧЁР - БЕЛ
ШИМ на частоте 60 Гц присутствует на всех уровнях яркости
ШИМ на частоте 60 Гц присутствует на всех уровнях яркости
Отклик СЕР 80% - СЕР 50%
Отклик СЕР 80% - СЕР 50%
Градации серого
Градации серого
Saturation Sweeps
Saturation Sweeps
ColorChecker
ColorChecker
Обзорность. Эффект "радуги" у этой матрицы OLED заметен лишь под наибольшими углами
Обзорность. Эффект "радуги" у этой матрицы OLED заметен лишь под наибольшими углами

Всё остальное можно чистосердечно записывать в плюсы. Стекло поверх матрицы добавляет всему монитору прочности; на ощупь он кажется более надёжным, чем C-Force CF011S или M MEMTEQ. Съёмный защитный чехол складывается проще и, будучи свёрнутым, более ответственно исполняет роль подставки, чем аналогичные чехлы от M MEMTEQ или Auzai ME16Z01. Оба порта USB-C несут в себе один и тот же функционал, а именно, их можно использовать только для получения питания, и/или для получения видеосигнала, или для пропуска тока в сторону устройства-источника видеосигнала. Для использования с электроникой, не располагающей гнёздами USB-C с поддержкой режима DisplayPort, производитель встроил ещё вход mini-HDMI. В путешествии подобные мелочи могут оказаться весьма полезными.

Возвращаясь к, собственно, дисплейному функционалу, отметим, что матрица OLED здесь даёт много более глубокие цвета, в том числе и чёрный, и много более быстрый отклик, чем практически любой портативной монитор на основе матрицы IPS. Больше всего в глаза бросается быстрый отклик, ведь в типичном портативном мониторе дело обстоит ровно наоборот, и шлейфы, изображения-призраки встречаются повсеместно. Выбрав технологию OLED, разработчики Innocn сделали свой монитор очень даже подходящим для игр, ведь размытия при движении на экране почти нет. Вот вам и основные причины выбрать именно этот портативный дисплей среди моря других.

Если упомянутые в начале-середине текста недостатки не пугают, а достоинства OLED над IPS привлекают и манят, Innocn 15K1F очень даже может оказаться стóящей покупкой. Но, вероятно, для самых простых дел - чтения сайтов и набора текста - со сравнимым успехом пойдёт любой другой, в том числе и более дешёвый, монитор. Качество цветопередачи и время отклика тогда будет отнюдь не так важно, как было бы для редактирования видео или для игр.

734 грамма веса превращаются в 1192, если прикрепить чехол
734 грамма веса превращаются в 1192, если прикрепить чехол
Комплектация: Монитор, чехол, два шнура USB-C, шнур HDMI → mini-HDMI
Комплектация: Монитор, чехол, два шнура USB-C, шнур HDMI → mini-HDMI
Все три порта размещены возле правого нижнего угла
Все три порта размещены возле правого нижнего угла
Поверх матрицы стоит стекло, но сенсорного слоя нет
Поверх матрицы стоит стекло, но сенсорного слоя нет
Чехол из иск. кожи усилен полиэтиленовым пластиком. Он закрывает углы, края, тыл монитора
Чехол из иск. кожи усилен полиэтиленовым пластиком. Он закрывает углы, края, тыл монитора
Кнопки изменения громкости
Кнопки изменения громкости
Гуляя взглядом по бокам, можно найти встроенные стереодинамики
Гуляя взглядом по бокам, можно найти встроенные стереодинамики
Нижняя рамка более толста, чем остальные три
Нижняя рамка более толста, чем остальные три
Чехол всерьёз защищает бока и углы монитора, выгодно отличаясь от иных других защитных чехлов
Чехол всерьёз защищает бока и углы монитора, выгодно отличаясь от иных других защитных чехлов
Матовая поверхность сзади почти не собирает отпечатков и разводов
Матовая поверхность сзади почти не собирает отпечатков и разводов
Защитный чехол можно сложить 2 способами, обеспечивая 2 разных угла наклона
Защитный чехол можно сложить 2 способами, обеспечивая 2 разных угла наклона
При максимальной яркости расходуются около 15 ватт. При 20% - как ни странно - около 10 ватт
При максимальной яркости расходуются около 15 ватт. При 20% - как ни странно - около 10 ватт
Розовый шум при 100% громкости. Максимальная громкость невелика, лишь 76 ак. децибел
Розовый шум при 100% громкости. Максимальная громкость невелика, лишь 76 ак. децибел
Карта нагрева лицевой стороны
Карта нагрева лицевой стороны
Карта нагрева тыла рассказывает о наибольшем нагреве в области портов
Карта нагрева тыла рассказывает о наибольшем нагреве в области портов
Под увеличением видим стандартное для OLED расположение субпикселей
Под увеличением видим стандартное для OLED расположение субпикселей
Ходить по меню нужно при помощи кнопок - сенсорности нет
Ходить по меню нужно при помощи кнопок - сенсорности нет
Функция "защиты глаз" уменьшит количество синего цвета. Картинка станет красноватой
Функция "защиты глаз" уменьшит количество синего цвета. Картинка станет красноватой
Есть настройки контрастности, насыщенности, резкости
Есть настройки контрастности, насыщенности, резкости
Есть ручные настройки цветопередачи
Есть ручные настройки цветопередачи
Есть 6 цветовых пресетов: Стандартный, Текст, Кино, Игровой, AdobeRGB, sRGB
Есть 6 цветовых пресетов: Стандартный, Текст, Кино, Игровой, AdobeRGB, sRGB

Pricecompare

Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4815 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2109 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 04 > Краткий обзор Innocn 15K1F, портативного монитора OLED
Allen Ngo, 2022-04-20 (Update: 2022-04-20)