Краткий обзор Innocn 15K1F, портативного монитора OLED
Помимо прочих платформ цифровой торговли, Amazon (США) с радостью продаст новый переносной монитор Innocn с диагональю 15.6 дюйма [39.6 сантиметра] за $300, или, после применения скидочного кода, за $270. Этот монитор интересен по той причине, что он - один из очень немногих, задействующих матрицу OLED, а не IPS. Покупая его, пользователь получает почти идеальный чёрный цвет и полное покрытие спектра DCI-P3 в формате пятнадцати дюймов. В общем, производитель выдал нам образец для тестирования. Наши впечатления от него описаны далее.
Прежде, чем переходить к заслуженной похвале, хочется отметить четыре выявленных нами недостатка. Первый. В коробке не нашлось адаптера сетевого питания, и, вероятно, иному покупателю придётся спешно докупить ЗУ с выходом USB-C, чтобы запитывать монитор от него. Но дело состоит даже не в отсутствии адаптера питания, а в том, что, если использовать 15K1F лишь с одним шнуром USB-C из комплектных двух, через этот один шнур будет передаваться и видеосигнал, и ток, и максимальная доступная яркость будет ограничена 20 процентами - всего 89 канделами на метр квадратный. Работа на полной яркости, которая, по нашим замерам, равна 282 единицам, потребует пустить в дело оба шнура - по одному будет приниматься питание, по другому будет приниматься видеосигнал. В поездке необходимость всё время держать под рукой два шнура, плюс - адаптер питания, может оказаться крайне неудобной.
Второй недостаток. Этот монитор - не сенсорный, хотя при взгляде на его глянцевый внешний слой можно подумать, что касания распознаются. Ходить по меню монитора тремя физическими кнопками - занятие не самое приятное. Многие другие портативные мониторы, вроде Vissles-M или Ananta, способны распознавать касания, в том числе и для управления своими настройками. Это упрощает вопросы подстройки, особенно при работе в паре со смартфоном или планшетом.
Третий. Заявленные 400 единиц яркости мы так и не увидели. Наш образец даёт не более 282 кандел на метр квадратный, будучи запитанным от более, чем достаточно мощного блока питания с выходом USB-C, который мы позаимствовали у ноутбука Dell. Конечно, почти все матрицы дают меньше яркости, чем упоминают документы, но здесь разброс очень уж заметен. (Но, по крайней мере, про полное отображение спектра DCI-P3 производитель не обманул. Проверено.)
Четвёртый. Не порадовал слабый звук от встроенных динамиков, не более 76 децибел при уровне 100%. При том, если отключить второй шнур USB и заставить монитор работать от одного шнура, громкость вовсе ограничивается 50 процентами. Наушники или внешние динамики лишними не станут!
Характеристики:
- Диагональ = 15.6 дюйма
- Матрица = OLED
- Разрешение = 1920 на 1080
- Яркость (заявленная) = 400 единиц
- Сенсорный = Нет
- Динамики = 2 по 1 Вт
- Частота обновления = 60 Гц
- Отображаемых цветов = 1074 млн (8 бит + 2 FRC)
- Контрастность = 100000:1
- Входы = Два USB-C, один mini-HDMI
- Размеры = 358 на 233 на 7 миллиметров
- Вес (заявленный) = 730 грамм
- Требования по питанию = 20 В, постоянный ток, 1.5 А
|Innocn 15K1F Portable Monitor
1920x1080, 15.60
|GMK KD2 Portable Monitor
3840x2160, 15.60
|Vissles Monitor 15.6
1920x1080, 15.60
|Ananta 17.3-inch Touchscreen Portable Monitor
RTK3B3A, , 1920x1080, 17.30
|AirTab Portable Monitor 15.6-inch
1920x1080, 15.60
|MEMTEQ Type-C Portable Monitor Z1
1920x1080, 15.60
|Auzai ME16Z01 Portable Monitor
1920x1080, 15.60
|Display
-2%
-46%
-14%
-52%
-50%
-42%
|Display P3 Coverage
99.9
92.3
-8%
47.33
-53%
78.8
-21%
40.72
-59%
42.03
-58%
48.53
-51%
|sRGB Coverage
100
100
0%
66.4
-34%
100
0%
61
-39%
63.2
-37%
72
-28%
|AdobeRGB 1998 Coverage
96.9
100
3%
48.6
-50%
77.6
-20%
42.11
-57%
43.44
-55%
50.2
-48%
|Response Times
-245%
-717%
12310%
-537%
-1027%
-957%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
1.8 ?(0.8, 1)
55.6 ?(30, 25.6)
-2989%
41.2 ?(22.8, 18.4)
-2189%
38.4 ?(20, 18.4)
-2033%
36 ?(18, 18)
-1900%
52 ?(26, 26)
-2789%
38.8 ?(20.8, 18)
-2056%
|Response Time Black / White *
2.2 ?(1, 1.2)
38.8 ?(22.4, 16.4)
-1664%
35.2 ?(22.4, 12.8)
-1500%
26.8 ?(18, 8.8)
-1118%
31.2 ?(19.6, 11.6)
-1318%
42.5 ?(25.2, 17.3)
-1832%
25.2 ?(16, 9.2)
-1045%
|PWM Frequency
61 ?(100)
2451 ?(30)
3918%
1000 ?(99)
1539%
24510 ?(20)
40080%
1042 ?(20)
1608%
1000 ?(31)
1539%
201.6 ?(23)
230%
|Параметры экрана
-31%
-92%
-44%
-57%
-83%
-140%
|Яркость в центре
282.2
415.1
47%
248.1
-12%
244.6
-13%
206.5
-27%
198
-30%
300.7
7%
|Brightness
284
412
45%
237
-17%
231
-19%
198
-30%
198
-30%
267
-6%
|Brightness Distribution
97
91
-6%
91
-6%
88
-9%
88
-9%
85
-12%
77
-21%
|Уровень чёрного *
0.36
0.28
0.27
0.33
0.2
0.66
|Colorchecker Delta E *
2.66
5.93
-123%
6.85
-158%
3.7
-39%
4.25
-60%
6.9
-159%
10.26
-286%
|Colorchecker dE 2000 max. *
6.05
8.64
-43%
20.8
-244%
9.36
-55%
18.11
-199%
15.9
-163%
22.93
-279%
|Delta E для серого *
2.7
5.6
-107%
5.8
-115%
6.1
-126%
3.1
-15%
5.5
-104%
9.5
-252%
|Гамма
2.18 101%
2.18 101%
2.34 94%
2.24 98%
2.31 95%
1.59 138%
1.51 146%
|CCT
6486 100%
5820 112%
6402 102%
8089 80%
6994 93%
7310 89%
8200 79%
|Контрастность
1153
886
906
626
990
456
|Colorchecker dE 2000 calibrated *
1.48
5.69
3.08
4.08
4
5.05
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.8
69.8
38.7
40
45.8
|Color Space (Percent of sRGB)
65.8
100
60.8
62.9
71.5
|Среднее значение
-93% / -77%
-285% / -237%
4084% / 3052%
-215% / -175%
-387% / -311%
-380% / -320%
* ... меньше = лучше
Всё остальное можно чистосердечно записывать в плюсы. Стекло поверх матрицы добавляет всему монитору прочности; на ощупь он кажется более надёжным, чем C-Force CF011S или M MEMTEQ. Съёмный защитный чехол складывается проще и, будучи свёрнутым, более ответственно исполняет роль подставки, чем аналогичные чехлы от M MEMTEQ или Auzai ME16Z01. Оба порта USB-C несут в себе один и тот же функционал, а именно, их можно использовать только для получения питания, и/или для получения видеосигнала, или для пропуска тока в сторону устройства-источника видеосигнала. Для использования с электроникой, не располагающей гнёздами USB-C с поддержкой режима DisplayPort, производитель встроил ещё вход mini-HDMI. В путешествии подобные мелочи могут оказаться весьма полезными.
Возвращаясь к, собственно, дисплейному функционалу, отметим, что матрица OLED здесь даёт много более глубокие цвета, в том числе и чёрный, и много более быстрый отклик, чем практически любой портативной монитор на основе матрицы IPS. Больше всего в глаза бросается быстрый отклик, ведь в типичном портативном мониторе дело обстоит ровно наоборот, и шлейфы, изображения-призраки встречаются повсеместно. Выбрав технологию OLED, разработчики Innocn сделали свой монитор очень даже подходящим для игр, ведь размытия при движении на экране почти нет. Вот вам и основные причины выбрать именно этот портативный дисплей среди моря других.
Если упомянутые в начале-середине текста недостатки не пугают, а достоинства OLED над IPS привлекают и манят, Innocn 15K1F очень даже может оказаться стóящей покупкой. Но, вероятно, для самых простых дел - чтения сайтов и набора текста - со сравнимым успехом пойдёт любой другой, в том числе и более дешёвый, монитор. Качество цветопередачи и время отклика тогда будет отнюдь не так важно, как было бы для редактирования видео или для игр.