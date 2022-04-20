Краткий обзор Innocn 15K1F, портативного монитора OLED

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Помимо прочих платформ цифровой торговли, Amazon (США) с радостью продаст новый переносной монитор Innocn с диагональю 15.6 дюйма [39.6 сантиметра] за $300, или, после применения скидочного кода, за $270. Этот монитор интересен по той причине, что он - один из очень немногих, задействующих матрицу OLED, а не IPS. Покупая его, пользователь получает почти идеальный чёрный цвет и полное покрытие спектра DCI-P3 в формате пятнадцати дюймов. В общем, производитель выдал нам образец для тестирования. Наши впечатления от него описаны далее.

Прежде, чем переходить к заслуженной похвале, хочется отметить четыре выявленных нами недостатка. Первый. В коробке не нашлось адаптера сетевого питания, и, вероятно, иному покупателю придётся спешно докупить ЗУ с выходом USB-C, чтобы запитывать монитор от него. Но дело состоит даже не в отсутствии адаптера питания, а в том, что, если использовать 15K1F лишь с одним шнуром USB-C из комплектных двух, через этот один шнур будет передаваться и видеосигнал, и ток, и максимальная доступная яркость будет ограничена 20 процентами - всего 89 канделами на метр квадратный. Работа на полной яркости, которая, по нашим замерам, равна 282 единицам, потребует пустить в дело оба шнура - по одному будет приниматься питание, по другому будет приниматься видеосигнал. В поездке необходимость всё время держать под рукой два шнура, плюс - адаптер питания, может оказаться крайне неудобной.