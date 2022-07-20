iQOO 10 Pro - первый в мире смартфон с 200-ваттной зарядкой
Компания iQOO длительное время тестировала технологию ультра-быстрой зарядки для своих флагманов достаточно долго, чтобы наконец представить успешные результаты. В итоге новый iQOO 10 Pro дебютировал с супер быстрой зарядкой на 20 Вольт /10 Ампер на базе GaN компонентов.
Благодаря поддержке столь высокой мощности, флагман iQOO способен зарядить батарею с 0 до 100% всего за 10 минут. Кроме того, в новинке используется тот же сопроцессор обработки V1+, который также устанавливается в смартфоны Vivo - здесь он впервые соседствует со Snapdragon 8+ Gen 1.
Сопроцессор выполняет роль цифрового сигнального процессора (ISP), который отвечает за обработку изображения с камеры (ISOCELL GN5). Последняя, кстати, также известна наличием усовершенствованного многоосевого оптического стабилизатора изображения, который также ранее дебютировал в смартфонах Vivo и поддерживает съемку видео 8K. В дополнение в модуле установлена 50-МП камера с углом обзора 150° и 3-кратным зумом, а третий фотосенсор с необычным разрешением 14.6 МП имеет телеобъектив (69 мм) с оптической стабилизацией и поддержкой 40-кратного зума.
iQOO уточняют, что сопроцессор V1+ также отвечает за стабильную частоту кадров нового дисплея: к примеру, 10 Pro способен удерживать стабильные 119.09 к/с на протяжении 3 часов в игре Honor of Kings при комнатной температуре 26 °C.
Экран с диагональю 6.78 дюймов поддерживает частоту 120 Гц имеет 2K разрешением и принадлежит к поколению Samsung E5 с поддержкой LTPO 3.0. Стоимость модели в конфигурации 8/256 ГБ памяти составляет 4999 юаней (~$741), а младшая модель без приставки Pro в названии будет стоить 3699 юаней (~$548).
Емкость батареи у обеих моделей, к слову, составляет 4700 мАч.