Лучшие смартфоны, четвертый квартал 2021: Мы протестировали 30 моделей
Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками
На этот раз за последние три месяца 2021 целых 6 моделей получили от нас наивысшие оценки. В списке лучших оказалась пачка новых Apple iPhone 13 серии, обновленный Xiaomi (Mi) Mix и Asus ROG Phone 5s.
Среди лучших оказались все четыре актуальные модели от Apple: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и самый старший iPhone 13 Pro Max.
Актуальные модели предлагают до 1 ТБ памяти и стоят от 800 до 1800 евро, в зависимости от конфигурации. В качестве новинок сомневаться не приходится, а Pro-модели получили 120-Гц дисплей. Все 13 поколение характеризуется появлением интересных новых программных возможностей, высокой производительностью и улучшенной автономностью.
Еще одним интересным устройством из списка стал Xiaomi Mix 4, который получил "невидимую" подэкранную фронтальную камеру. Смартфон действительно обладает полноценным дисплеем без вырезов и отверстий, но при этом имеет неплохую фронталку. Конечно, по качеству она не дотягивает до прочих моделей высокого уровня, да и производительность у Mix 4 не лучшая среди моделей на Snapdragon 888+, но для всех, кто интересуется последними технологиями - серия Mix явно станет ориентиром. К сожалению, международная версия модели так и не была представлена.
Asus ROG Phone 5s/5s Pro получили чуть более мощный чипсет и ничем более не отличаются от предыдущего ROG Phone 5. Тем не менее, данные модели Asus по-прежнему являются лучшими в игровом классе. Впрочем, мы также рекомендуем ROG Phone 5, так как сейчас его можно приобрести по скидке, а разница в производительности минимальная.
Наши фавориты - Выбор редакции, третий квартал 2021
На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась смартфонам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.
realme GT Neo 2
realme GT Neo 2 явно не победил бы в сражении камерафонов, но на данный момент его можно найти по очень интересной цене. В ходе обзора мы убедились, что GT Neo 2 - это настоящий король соотношения цена-производительность: у него мощный процессор, быстрый Wi-Fi, 120-Гц AMOLED дисплей, есть поддержка 5G, а также хорошая автономность и быстрая зарядка.
Единственные реальные проблемы GT Neo 2 - заметный нагрев при нагрузке, а также не очень хорошая камера. Тем не менее, в целом этот смартфон уверенно тянет на звание хорошей модели высокого уровня.
Google Pixel 6
Последние годы дела смартфонов Google Pixel обстояли не очень хорошо, но с приходом Pixel 6 ситуация изменилась - модель впечатлила нас хорошим процессором и разумной ценой. Проприетарный процессор от Google достаточно хорошо показал себя в бенчмарках, но все же немного отстает от актуальных чипов Qualcomm и Apple.
Дисплей с частотой 90 Гц, качественная двойная камера и длительная программная поддержка - вот основные достоинства смартфона от Google. Дизайн необычный, но он стал глотком свежего воздуха на фоне предыдущих моделей, а также большинства смартфонов в целом, эксплуатирующих одну и ту же концепцию.
Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.
Лучшие смартфоны, третий квартал 2021
Общая оценка
Модель
Изображение
Стартовая цена
Корпус
Диагональ
Толщина
Вес (оценка)
Вес
Дисплей
Тип
Разрешение
Плотность пикселей
Соотношение сторон
Площадь дисплея к корпусу
Яркость
DeltaE Colorchecker
Частота обновления
Камера
DeltaE Colorchecker плохое освещение
DeltaE Colorchecker идеальное освещение
Производительность приложений
PCMark for Android Work 2.0
Игровая производительность
3DMark Sling Shot Ext. (ES 3.1)
GFXBench Aztec Ruins H.T. Onscreen
PUBG Mobile HD
Автономность (оценка)
Автономность Wi-Fi 150 кд/м²
Охлаждение
Нагрев в простое
Нагрев при нагрузке
Акустика
Громкость динамика (дБ)
Сенсорный экран
Оснащение
|84.4 %
|Samsung Galaxy M52 5G
SD 778G 5G, Adreno 642
|84.6 %
|6.70"
|7.4 мм
|90.3 %
|173 г
|88.8 %
|OLED
|2400x1080
|393 PPI
|20:9
|86.4 %
|674 cd/m²
|2.28
|120 Hz
|64.4 %
|43.78
|12.28
|73.3 %
|52.5 %
|5032
|19
|40
|90.8 %
|777 min
|88.3 %
|23.2 °C
|44.6 °C
|72.8 %
|80.3 dB
|92.2 %
|48.6 %
|76.9 %
|Vivo Y33s
Helio G80, Mali-G52 MP2
|83 %
|6.58"
|8 мм
|89.5 %
|182 г
|84.4 %
|IPS
|2408x1080
|401 PPI
|20:9
|83 %
|424 cd/m²
|3.14
|060 Hz
|50.4 %
|46.4
|10.52
|71.1 %
|16.2 %
|1364
|5.1
|91.3 %
|1009 min
|91.6 %
|22.8 °C
|40.8 °C
|56 %
|80.9 dB
|85.6 %
|43.8 %
|85.1 %
|Huawei Nova 9
SD 778G 5G, Adreno 642
|85.7 %
|6.57"
|7.77 мм
|90.1 %
|175 г
|89.3 %
|OLED
|2340x1080
|392 PPI
|19.5:9
|90 %
|632 cd/m²
|1.7
|120 Hz
|63.6 %
|27.64
|6.93
|77 %
|8501
|51.1 %
|5435
|22
|88.6 %
|652 min
|92.9 %
|31.2 °C
|34.1 °C
|78.6 %
|90.5 dB
|95 %
|51.7 %
|79.1 %
|mobilcom-debitel rephone
Helio G85, Mali-G52 MP2
|87.4 %
|6.30"
|10.5 мм
|87.9 %
|208 г
|81.2 %
|IPS
|2340x1080
|409 PPI
|20:9
|84 %
|471 cd/m²
|8.54
|060 Hz
|64.2 %
|46.82
|12.28
|65.4 %
|15.8 %
|1441
|5.5
|90.5 %
|898 min
|92.5 %
|22.4 °C
|39.1 °C
|64 %
|81.2 dB
|92.8 %
|47.7 %
|74.9 %
|Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Exynos 850, Mali-G52 MP2
|77.7 %
|6.50"
|8.9 мм
|87.9 %
|205 г
|83.1 %
|IPS LCD
|1600x720
|270 PPI
|20:9
|86 %
|423 cd/m²
|4.94
|060 Hz
|50 %
|44.65
|14.98
|47.5 %
|9.7 %
|867
|7
|28
|90.5 %
|879 min
|93.2 %
|23.1 °C
|37.5 °C
|68.8 %
|86.4 dB
|88.3 %
|40.7 %
|85.2 %
|Honor 50
SD 778G 5G, Adreno 642
|85.7 %
|6.57"
|7.78 мм
|90.1 %
|175 г
|86.5 %
|OLED
|2340x1080
|392 PPI
|19.5:9
|90 %
|722 cd/m²
|3.1
|120 Hz
|62 %
|47.26
|5.87
|79.8 %
|52.7 %
|5375
|20
|90.6 %
|907 min
|91.8 %
|33.6 °C
|34.7 °C
|79.2 %
|92.7 dB
|95 %
|51.4 %
|86.3 %
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
SD 778G 5G, Adreno 642
|86.1 %
|6.55"
|6.81 мм
|91.6 %
|158 г
|92.3 %
|AMOLED
|2400x1080
|402 PPI
|20:9
|85 %
|800 cd/m²
|0.9
|090 Hz
|64.8 %
|47.17
|13.15
|77.6 %
|53.1 %
|5236
|20
|40
|90.3 %
|705 min
|93.8 %
|29.4 °C
|33.4 °C
|77.2 %
|89.3 dB
|92.8 %
|53.8 %
|78.4 %
|Xiaomi Redmi Note 8 2021
Helio G85, Mali-G52 MP2
|83.7 %
|6.30"
|8.4 мм
|88.9 %
|190 г
|84.5 %
|IPS LCD
|2340x1080
|409 PPI
|19.5:9
|81.7 %
|491 cd/m²
|5.5
|060 Hz
|59.6 %
|44.1
|10.23
|57.9 %
|15.5 %
|1453
|5.5
|29
|89.6 %
|748 min
|91.3 %
|22.9 °C
|40.9 °C
|72 %
|86.9 dB
|90.6 %
|46.9 %
|73.6 %
|Samsung Galaxy A03s
Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320
|77.3 %
|6.50"
|9.2 мм
|88.3 %
|196 г
|81.8 %
|PLS
|1600x720
|270 PPI
|20:9
|81 %
|354 cd/m²
|5.09
|060 Hz
|44 %
|47.24
|9.77
|45.5 %
|5.8 %
|522
|4.7
|92.4 %
|1193 min
|91.8 %
|25.2 °C
|38.2 °C
|54 %
|86.5 dB
|91.1 %
|36.7 %
|79 %
|Samsung Galaxy M22
Helio G80, Mali-G52 MP2
|79.7 %
|6.40"
|8.4 мм
|89.2 %
|186 г
|88.4 %
|Super AMOLED
|1600x720
|274 PPI
|20:9
|82 %
|542 cd/m²
|1.21
|090 Hz
|57 %
|45.57
|13.28
|58.8 %
|15.2 %
|1368
|9.8
|30
|92.1 %
|1126 min
|89.4 %
|24.1 °C
|42.1 °C
|68 %
|85.8 dB
|93.9 %
|46.5 %
|79.5 %
|Gigaset GS5
Helio G85, Mali-G52 MP2
|86.9 %
|6.30"
|10.4 мм
|87.8 %
|210 г
|81.8 %
|IPS
|2340x1080
|409 PPI
|19.5:9
|82 %
|517 cd/m²
|7.2
|060 Hz
|64 %
|46.95
|4.96
|70.1 %
|17 %
|1427
|5.5
|90.3 %
|868 min
|91.8 %
|32.1 °C
|36.6 °C
|76.8 %
|89.6 dB
|89.4 %
|49.4 %
|87.4 %
|Xiaomi 11T Pro
SD 888 5G, Adreno 660
|86.4 %
|6.67"
|8.8 мм
|87.9 %
|204 г
|89.9 %
|AMOLED
|2400x1080
|395 PPI
|20:9
|85.2 %
|782 cd/m²
|1.6
|120 Hz
|68.6 %
|46.94
|10.16
|82.5 %
|63.8 %
|7176
|42
|60
|91.3 %
|834 min
|93.2 %
|27.7 °C
|34.6 °C
|82.4 %
|88.4 dB
|94.4 %
|54.8 %
|88.5 %
|Asus ROG Phone 5s
SD 888+ 5G, Adreno 660
|84.6 %
|6.78"
|9.9 мм
|87.4 %
|238 г
|90.4 %
|AMOLED
|2448x1080
|395 PPI
|20.4:9
|82 %
|750 cd/m²
|1.4
|144 Hz
|70.6 %
|47.07
|10.27
|92.6 %
|70.4 %
|9553
|41
|89.2 %
|734 min
|90.2 %
|27.2 °C
|41.5 °C
|80 %
|90.5 dB
|98.9 %
|73.1 %
|87.6 %
|Xiaomi Mix 4
SD 888+ 5G, Adreno 660
|88 %
|6.67"
|8.02 мм
|87.6 %
|225 г
|91.8 %
|AMOLED
|2400x1080
|395 PPI
|20:9
|88 %
|808 cd/m²
|1
|120 Hz
|72.8 %
|39.47
|10.09
|87.7 %
|12692
|63.4 %
|7906
|37
|30
|90.5 %
|925 min
|94.6 %
|27.7 °C
|31 °C
|73.4 %
|88.8 dB
|93.3 %
|54.4 %
|74.9 %
|Motorola Moto E20
T606, Mali-G57 MP2
|79.9 %
|6.50"
|8.5 мм
|89.4 %
|184 г
|83.8 %
|IPS
|1600x720
|270 PPI
|20:9
|83 %
|374 cd/m²
|4.31
|060 Hz
|42.4 %
|46.98
|9.24
|64.1 %
|7100
|9.3 %
|969
|6.1
|30
|90.3 %
|867 min
|93.7 %
|23.5 °C
|35.7 °C
|62 %
|86 dB
|87.2 %
|38.8 %
|77.1 %
|Motorola Moto E40
Tangula T700, Mali-G52 MP2
|81.6 %
|6.50"
|9.1 мм
|88.2 %
|198 г
|85.1 %
|IPS
|1600x720
|270 PPI
|20:9
|83 %
|431 cd/m²
|4.15
|090 Hz
|48.4 %
|43.3
|9.83
|61.1 %
|18.5 %
|1554
|12
|91.2 %
|995 min
|93.3 %
|22.2 °C
|37.1 °C
|60 %
|84.7 dB
|92.2 %
|40.8 %
|87.2 %
|Google Pixel 6
Tensor, Mali-G78 MP20
|90.1 %
|6.40"
|8.9 мм
|87.9 %
|207 г
|91.3 %
|OLED
|2400x1080
|411 PPI
|20:9
|83 %
|805 cd/m²
|1.4
|090 Hz
|79.2 %
|33.94
|7.28
|80.9 %
|58.4 %
|6606
|40
|40
|90 %
|627 min
|90.8 %
|30.2 °C
|38.8 °C
|76 %
|86.3 dB
|91.1 %
|54 %
|84.9 %
|realme GT Neo 2
SD 870, Adreno 650
|82.3 %
|6.62"
|8.6 мм
|88 %
|200 г
|84.8 %
|AMOLED
|2400x1080
|398 PPI
|20:9
|84 %
|767 cd/m²
|3.47
|120 Hz
|67.4 %
|43.08
|13.58
|80 %
|58 %
|34
|91 %
|962 min
|88.2 %
|22 °C
|44.8 °C
|75.8 %
|89.3 dB
|94.4 %
|50.7 %
|78.5 %
|Nokia G50
SD 480, Adreno 619
|82.4 %
|6.82"
|8.9 мм
|87.7 %
|220 г
|83.4 %
|IPS
|1560x720
|252 PPI
|19.5:9
|81 %
|525 cd/m²
|5.31
|060 Hz
|47.2 %
|45.82
|13.92
|72 %
|29 %
|2587
|18
|91.1 %
|972 min
|93.9 %
|22.7 °C
|36.1 °C
|52 %
|87.7 dB
|93.9 %
|46.6 %
|84 %
|Motorola Edge 20
SD 778G 5G, Adreno 642
|86.7 %
|6.70"
|7 мм
|91.2 %
|163 г
|86.9 %
|OLED
|2400x1080
|393 PPI
|20:9
|87 %
|480 cd/m²
|2.06
|144 Hz
|68 %
|45.9
|13.82
|78.1 %
|50 %
|19
|40
|90 %
|716 min
|88.1 %
|27.6 °C
|42.2 °C
|54 %
|84.5 dB
|91.7 %
|50.1 %
|79 %
|Xiaomi Redmi 10
Helio G88, Mali-G52 MP2
|81.6 %
|6.50"
|8.92 мм
|89.6 %
|181 г
|87.6 %
|IPS
|2400x1080
|405 PPI
|20:9
|83 %
|518 cd/m²
|3
|090 Hz
|56.6 %
|46.42
|4.79
|62.6 %
|8248
|15.7 %
|1416
|5.9
|30
|90.2 %
|858 min
|91.7 %
|34.2 °C
|35.8 °C
|80.8 %
|88.9 dB
|87.8 %
|50 %
|86.4 %
|Xiaomi 11T
Dimensity 1200, Mali-G77 MP9
|85 %
|6.67"
|8.8 мм
|88 %
|203 г
|89.8 %
|AMOLED
|2400x1080
|395 PPI
|20:9
|85 %
|782 cd/m²
|2
|120 Hz
|68.2 %
|45.99
|6.03
|78.6 %
|8845
|59.8 %
|7256
|33
|30
|91.4 %
|813 min
|91.4 %
|32.3 °C
|37.1 °C
|77.8 %
|88.6 dB
|94.4 %
|54.1 %
|77 %
|Oppo A16s
Helio G35, PowerVR GE8320
|83.6 %
|6.52"
|8.4 мм
|88.9 %
|190 г
|86.9 %
|LCD
|1600x720
|269 PPI
|20:9
|83 %
|586 cd/m²
|3.1
|060 Hz
|50.6 %
|47.12
|5.21
|61.4 %
|6.4 %
|539
|5
|91.7 %
|1053 min
|92.5 %
|33.4 °C
|34.1 °C
|75.4 %
|92.1 dB
|85.6 %
|47.6 %
|90.4 %
|Apple iPhone 13 Pro Max
A15, A15 GPU 5-Core
|92.7 %
|6.70"
|7.7 мм
|87.4 %
|238 г
|93 %
|OLED
|2778x1284
|457 PPI
|19.5:9
|87 %
|1060 cd/m²
|0.78
|120 Hz
|81.2 %
|6.28
|11.57
|95 %
|65 %
|5782
|54.8
|59
|92.6 %
|1067 min
|88.2 %
|25.7 °C
|43.1 °C
|80 %
|80.2 dB
|97.8 %
|60.3 %
|89.7 %
|Apple iPhone 13 mini
A15, A15 GPU 4-Core
|91 %
|5.40"
|7.65 мм
|93.1 %
|140 г
|92.8 %
|OLED
|2340x1080
|477 PPI
|19.5:9
|85 %
|847 cd/m²
|1
|060 Hz
|76.2 %
|43.01
|10.31
|94.9 %
|61.8 %
|5724
|56.635
|90.3 %
|849 min
|91.3 %
|33.3 °C
|34.6 °C
|74 %
|87.7 dB
|93.9 %
|60.3 %
|90.6 %
|Apple iPhone 13 Pro
A15, A15 GPU 5-Core
|92.7 %
|6.10"
|7.65 мм
|88 %
|203 г
|93.2 %
|OLED
|2532x1170
|457 PPI
|19.48:9
|87 %
|1058 cd/m²
|1
|120 Hz
|81 %
|43.07
|7.4
|94.9 %
|65.1 %
|5956
|60
|59
|92.2 %
|993 min
|90.8 %
|33.6 °C
|35.1 °C
|79.8 %
|90.2 dB
|98.3 %
|60.8 %
|88.6 %
|Apple iPhone 13
A15, A15 GPU 4-Core
|89.7 %
|6.10"
|7.7 мм
|90.3 %
|173 г
|92.5 %
|OLED
|2532x1170
|457 PPI
|19:9
|86 %
|830 cd/m²
|0.77
|060 Hz
|78.2 %
|7.68
|11.2
|94.3 %
|64.6 %
|5713
|54.9
|91.5 %
|1019 min
|89.2 %
|25.7 °C
|41.7 °C
|66 %
|83.2 dB
|95 %
|48 %
|81.2 %
|Motorola Edge 20 Lite
Dimensity 720, Mali-G57 MP3
|83.3 %
|6.70"
|8 мм
|89.3 %
|185 г
|84.6 %
|AMOLED
|2400x1080
|385 PPI
|20:9
|83.2 %
|428 cd/m²
|3.15
|090 Hz
|64.2 %
|44.69
|14.3
|64.1 %
|29.2 %
|2745
|9.6
|30
|92 %
|972 min
|86.8 %
|35.6 °C
|40.9 °C
|74.8 %
|84 dB
|91.7 %
|48 %
|86.7 %
|Motorola Edge 20 Pro
SD 870, Adreno 650
|86.7 %
|6.70"
|8 мм
|89.3 %
|185 г
|89.9 %
|OLED
|2400x1080
|393 PPI
|19.5:9
|89 %
|644 cd/m²
|1.4
|144 Hz
|71.6 %
|43.99
|17.19
|81.9 %
|61.6 %
|31
|60
|90.8 %
|774 min
|90.2 %
|25.8 °C
|40.4 °C
|66 %
|82.8 dB
|95.6 %
|46.4 %
|86.8 %
|Sony Xperia 5 III
SD 888 5G, Adreno 660
|89.9 %
|6.10"
|8.2 мм
|90.7 %
|168 г
|87.2 %
|OLED
|2520x1080
|449 PPI
|21:9
|81.4 %
|559 cd/m²
|2.22
|120 Hz
|70.2 %
|40.62
|8.17
|85.9 %
|57 %
|37
|89.2 %
|727 min
|85.4 %
|31.7 °C
|44.1 °C
|75.4 %
|79.7 dB
|95 %
|53.8 %
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