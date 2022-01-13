, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Лучшие смартфоны, четвертый квартал 2021: Мы протестировали 30 моделей

Выбор редакции, четвертый квартал 2021. Лучшие оценки, вполне ожидаемо, заслужили свежие iPhone, но среди бюджетных моделей высокие баллы заслужили довольно интересные и примечательные модели. В этом рейтинге мы собрали лучшие смартфоны за указанный период.
Florian Schmitt, 👁 Florian Schmitt (перевод Антона Авдюшкина), 🇺🇸 🇩🇪
смартфоны и всё, что связано с ними покупаем лучшее выгодно


Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками

На этот раз за последние три месяца 2021 целых 6 моделей получили от нас наивысшие оценки. В списке лучших оказалась пачка новых Apple iPhone 13 серии, обновленный Xiaomi (Mi) Mix и Asus ROG Phone 5s.

Среди лучших оказались все четыре актуальные модели от Apple: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и самый старший iPhone 13 Pro Max.

Актуальные модели предлагают до 1 ТБ памяти и стоят от 800 до 1800 евро, в зависимости от конфигурации. В качестве новинок сомневаться не приходится, а Pro-модели получили 120-Гц дисплей. Все 13 поколение характеризуется появлением интересных новых программных возможностей, высокой производительностью и улучшенной автономностью.

Еще одним интересным устройством из списка стал Xiaomi Mix 4, который получил "невидимую" подэкранную фронтальную камеру. Смартфон действительно обладает полноценным дисплеем без вырезов и отверстий, но при этом имеет неплохую фронталку. Конечно, по качеству она не дотягивает до прочих моделей высокого уровня, да и производительность у Mix 4 не лучшая среди моделей на Snapdragon 888+, но для всех, кто интересуется последними технологиями - серия Mix явно станет ориентиром. К сожалению, международная версия модели так и не была представлена.

Asus ROG Phone 5s/5s Pro получили чуть более мощный чипсет и ничем более не отличаются от предыдущего ROG Phone 5. Тем не менее, данные модели Asus по-прежнему являются лучшими в игровом классе. Впрочем, мы также рекомендуем ROG Phone 5, так как сейчас его можно приобрести по скидке, а разница в производительности минимальная.

Apple iPhone 13
Apple iPhone 13
Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 13 Pro Max
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4
Asus ROG Phone 5s
Asus ROG Phone 5s

Наши фавориты - Выбор редакции, третий квартал 2021

На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась смартфонам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.

realme GT Neo 2

realme GT Neo 2 явно не победил бы в сражении камерафонов, но на данный момент его можно найти по очень интересной цене. В ходе обзора мы убедились, что GT Neo 2 - это настоящий король соотношения цена-производительность: у него мощный процессор, быстрый Wi-Fi, 120-Гц AMOLED дисплей, есть поддержка 5G, а также хорошая автономность и быстрая зарядка.

Единственные реальные проблемы GT Neo 2 - заметный нагрев при нагрузке, а также не очень хорошая камера. Тем не менее, в целом этот смартфон уверенно тянет на звание хорошей модели высокого уровня.

Выбор редакции, Q4 2021
Выбор редакции, Q4 2021
realme GT Neo 2
realme GT Neo 2

Google Pixel 6

Последние годы дела смартфонов Google Pixel обстояли не очень хорошо, но с приходом Pixel 6 ситуация изменилась - модель впечатлила нас хорошим процессором и разумной ценой. Проприетарный процессор от Google достаточно хорошо показал себя в бенчмарках, но все же немного отстает от актуальных чипов Qualcomm и Apple.

Дисплей с частотой 90 Гц, качественная двойная камера и длительная программная поддержка - вот основные достоинства смартфона от Google. Дизайн необычный, но он стал глотком свежего воздуха на фоне предыдущих моделей, а также большинства смартфонов в целом, эксплуатирующих одну и ту же концепцию.

Выбор редакции, Q4 2021
Выбор редакции, Q4 2021
Google Pixel 6
Google Pixel 6


Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.

Лучшие смартфоны, третий квартал 2021

Общая оценка
Модель
Изображение
Стартовая цена
Корпус
Диагональ
Толщина
Вес (оценка)
Вес
Дисплей
Тип
Разрешение
Плотность пикселей
Соотношение сторон
Площадь дисплея к корпусу
Яркость
DeltaE Colorchecker
Частота обновления
Камера
DeltaE Colorchecker плохое освещение
DeltaE Colorchecker идеальное освещение
Производительность приложений
PCMark for Android Work 2.0
Игровая производительность
3DMark Sling Shot Ext. (ES 3.1)
GFXBench Aztec Ruins H.T. Onscreen
PUBG Mobile HD
Автономность (оценка)
Автономность Wi-Fi 150 кд/м²
Охлаждение
Нагрев в простое
Нагрев при нагрузке
Акустика
Громкость динамика (дБ)
Сенсорный экран
Оснащение
84.4 %Samsung Galaxy M52 5G
SD 778G 5G, Adreno 642		Samsung Galaxy M52 5G
84.6 %6.70"7.4 мм90.3 %173 г88.8 %OLED2400x1080393 PPI20:986.4 %674 cd/m²2.28120 Hz64.4 %43.7812.2873.3 %52.5 %5032194090.8 %777 min88.3 %23.2 °C44.6 °C72.8 %80.3 dB92.2 %48.6 %
76.9 %Vivo Y33s
Helio G80, Mali-G52 MP2		Vivo Y33s
83 %6.58"8 мм89.5 %182 г84.4 %IPS2408x1080401 PPI20:983 %424 cd/m²3.14060 Hz50.4 %46.410.5271.1 %16.2 %13645.191.3 %1009 min91.6 %22.8 °C40.8 °C56 %80.9 dB85.6 %43.8 %
85.1 %Huawei Nova 9
SD 778G 5G, Adreno 642		Huawei Nova 9
85.7 %6.57"7.77 мм90.1 %175 г89.3 %OLED2340x1080392 PPI19.5:990 %632 cd/m²1.7120 Hz63.6 %27.646.9377 %850151.1 %54352288.6 %652 min92.9 %31.2 °C34.1 °C78.6 %90.5 dB95 %51.7 %
79.1 %mobilcom-debitel rephone
Helio G85, Mali-G52 MP2		mobilcom-debitel rephone
87.4 %6.30"10.5 мм87.9 %208 г81.2 %IPS2340x1080409 PPI20:984 %471 cd/m²8.54060 Hz64.2 %46.8212.2865.4 %15.8 %14415.590.5 %898 min92.5 %22.4 °C39.1 °C64 %81.2 dB92.8 %47.7 %
74.9 %Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Exynos 850, Mali-G52 MP2		Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
77.7 %6.50"8.9 мм87.9 %205 г83.1 %IPS LCD1600x720270 PPI20:986 %423 cd/m²4.94060 Hz50 %44.6514.9847.5 %9.7 %86772890.5 %879 min93.2 %23.1 °C37.5 °C68.8 %86.4 dB88.3 %40.7 %
85.2 %Honor 50
SD 778G 5G, Adreno 642		Honor 50
85.7 %6.57"7.78 мм90.1 %175 г86.5 %OLED2340x1080392 PPI19.5:990 %722 cd/m²3.1120 Hz62 %47.265.8779.8 %52.7 %53752090.6 %907 min91.8 %33.6 °C34.7 °C79.2 %92.7 dB95 %51.4 %
86.3 %Xiaomi 11 Lite 5G NE
SD 778G 5G, Adreno 642		Xiaomi 11 Lite 5G NE
86.1 %6.55"6.81 мм91.6 %158 г92.3 %AMOLED2400x1080402 PPI20:985 %800 cd/m²0.9090 Hz64.8 %47.1713.1577.6 %53.1 %5236204090.3 %705 min93.8 %29.4 °C33.4 °C77.2 %89.3 dB92.8 %53.8 %
78.4 %Xiaomi Redmi Note 8 2021
Helio G85, Mali-G52 MP2		Xiaomi Redmi Note 8 2021
83.7 %6.30"8.4 мм88.9 %190 г84.5 %IPS LCD2340x1080409 PPI19.5:981.7 %491 cd/m²5.5060 Hz59.6 %44.110.2357.9 %15.5 %14535.52989.6 %748 min91.3 %22.9 °C40.9 °C72 %86.9 dB90.6 %46.9 %
73.6 %Samsung Galaxy A03s
Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320		Samsung Galaxy A03s
77.3 %6.50"9.2 мм88.3 %196 г81.8 %PLS1600x720270 PPI20:981 %354 cd/m²5.09060 Hz44 %47.249.7745.5 %5.8 %5224.792.4 %1193 min91.8 %25.2 °C38.2 °C54 %86.5 dB91.1 %36.7 %
79 %Samsung Galaxy M22
Helio G80, Mali-G52 MP2		Samsung Galaxy M22
79.7 %6.40"8.4 мм89.2 %186 г88.4 %Super AMOLED1600x720274 PPI20:982 %542 cd/m²1.21090 Hz57 %45.5713.2858.8 %15.2 %13689.83092.1 %1126 min89.4 %24.1 °C42.1 °C68 %85.8 dB93.9 %46.5 %
79.5 %Gigaset GS5
Helio G85, Mali-G52 MP2		Gigaset GS5
86.9 %6.30"10.4 мм87.8 %210 г81.8 %IPS2340x1080409 PPI19.5:982 %517 cd/m²7.2060 Hz64 %46.954.9670.1 %17 %14275.590.3 %868 min91.8 %32.1 °C36.6 °C76.8 %89.6 dB89.4 %49.4 %
87.4 %Xiaomi 11T Pro
SD 888 5G, Adreno 660		Xiaomi 11T Pro
86.4 %6.67"8.8 мм87.9 %204 г89.9 %AMOLED2400x1080395 PPI20:985.2 %782 cd/m²1.6120 Hz68.6 %46.9410.1682.5 %63.8 %7176426091.3 %834 min93.2 %27.7 °C34.6 °C82.4 %88.4 dB94.4 %54.8 %
88.5 %Asus ROG Phone 5s
SD 888+ 5G, Adreno 660		Asus ROG Phone 5s
84.6 %6.78"9.9 мм87.4 %238 г90.4 %AMOLED2448x1080395 PPI20.4:982 %750 cd/m²1.4144 Hz70.6 %47.0710.2792.6 %70.4 %95534189.2 %734 min90.2 %27.2 °C41.5 °C80 %90.5 dB98.9 %73.1 %
87.6 %Xiaomi Mix 4
SD 888+ 5G, Adreno 660		Xiaomi Mix 4
88 %6.67"8.02 мм87.6 %225 г91.8 %AMOLED2400x1080395 PPI20:988 %808 cd/m²1120 Hz72.8 %39.4710.0987.7 %1269263.4 %7906373090.5 %925 min94.6 %27.7 °C31 °C73.4 %88.8 dB93.3 %54.4 %
74.9 %Motorola Moto E20
T606, Mali-G57 MP2		Motorola Moto E20
79.9 %6.50"8.5 мм89.4 %184 г83.8 %IPS1600x720270 PPI20:983 %374 cd/m²4.31060 Hz42.4 %46.989.2464.1 %71009.3 %9696.13090.3 %867 min93.7 %23.5 °C35.7 °C62 %86 dB87.2 %38.8 %
77.1 %Motorola Moto E40
Tangula T700, Mali-G52 MP2		Motorola Moto E40
81.6 %6.50"9.1 мм88.2 %198 г85.1 %IPS1600x720270 PPI20:983 %431 cd/m²4.15090 Hz48.4 %43.39.8361.1 %18.5 %15541291.2 %995 min93.3 %22.2 °C37.1 °C60 %84.7 dB92.2 %40.8 %
87.2 %Google Pixel 6
Tensor, Mali-G78 MP20		Google Pixel 6
90.1 %6.40"8.9 мм87.9 %207 г91.3 %OLED2400x1080411 PPI20:983 %805 cd/m²1.4090 Hz79.2 %33.947.2880.9 %58.4 %6606404090 %627 min90.8 %30.2 °C38.8 °C76 %86.3 dB91.1 %54 %
84.9 %realme GT Neo 2
SD 870, Adreno 650		realme GT Neo 2
82.3 %6.62"8.6 мм88 %200 г84.8 %AMOLED2400x1080398 PPI20:984 %767 cd/m²3.47120 Hz67.4 %43.0813.5880 %58 %3491 %962 min88.2 %22 °C44.8 °C75.8 %89.3 dB94.4 %50.7 %
78.5 %Nokia G50
SD 480, Adreno 619		Nokia G50
82.4 %6.82"8.9 мм87.7 %220 г83.4 %IPS1560x720252 PPI19.5:981 %525 cd/m²5.31060 Hz47.2 %45.8213.9272 %29 %25871891.1 %972 min93.9 %22.7 °C36.1 °C52 %87.7 dB93.9 %46.6 %
84 %Motorola Edge 20
SD 778G 5G, Adreno 642		Motorola Edge 20
86.7 %6.70"7 мм91.2 %163 г86.9 %OLED2400x1080393 PPI20:987 %480 cd/m²2.06144 Hz68 %45.913.8278.1 %50 %194090 %716 min88.1 %27.6 °C42.2 °C54 %84.5 dB91.7 %50.1 %
79 %Xiaomi Redmi 10
Helio G88, Mali-G52 MP2		Xiaomi Redmi 10
81.6 %6.50"8.92 мм89.6 %181 г87.6 %IPS2400x1080405 PPI20:983 %518 cd/m²3090 Hz56.6 %46.424.7962.6 %824815.7 %14165.93090.2 %858 min91.7 %34.2 °C35.8 °C80.8 %88.9 dB87.8 %50 %
86.4 %Xiaomi 11T
Dimensity 1200, Mali-G77 MP9		Xiaomi 11T
85 %6.67"8.8 мм88 %203 г89.8 %AMOLED2400x1080395 PPI20:985 %782 cd/m²2120 Hz68.2 %45.996.0378.6 %884559.8 %7256333091.4 %813 min91.4 %32.3 °C37.1 °C77.8 %88.6 dB94.4 %54.1 %
77 %Oppo A16s
Helio G35, PowerVR GE8320		Oppo A16s
83.6 %6.52"8.4 мм88.9 %190 г86.9 %LCD1600x720269 PPI20:983 %586 cd/m²3.1060 Hz50.6 %47.125.2161.4 %6.4 %539591.7 %1053 min92.5 %33.4 °C34.1 °C75.4 %92.1 dB85.6 %47.6 %
90.4 %Apple iPhone 13 Pro Max
A15, A15 GPU 5-Core		Apple iPhone 13 Pro Max
92.7 %6.70"7.7 мм87.4 %238 г93 %OLED2778x1284457 PPI19.5:987 %1060 cd/m²0.78120 Hz81.2 %6.2811.5795 %65 %578254.85992.6 %1067 min88.2 %25.7 °C43.1 °C80 %80.2 dB97.8 %60.3 %
89.7 %Apple iPhone 13 mini
A15, A15 GPU 4-Core		Apple iPhone 13 mini
91 %5.40"7.65 мм93.1 %140 г92.8 %OLED2340x1080477 PPI19.5:985 %847 cd/m²1060 Hz76.2 %43.0110.3194.9 %61.8 %572456.63590.3 %849 min91.3 %33.3 °C34.6 °C74 %87.7 dB93.9 %60.3 %
90.6 %Apple iPhone 13 Pro
A15, A15 GPU 5-Core		Apple iPhone 13 Pro
92.7 %6.10"7.65 мм88 %203 г93.2 %OLED2532x1170457 PPI19.48:987 %1058 cd/m²1120 Hz81 %43.077.494.9 %65.1 %5956605992.2 %993 min90.8 %33.6 °C35.1 °C79.8 %90.2 dB98.3 %60.8 %
88.6 %Apple iPhone 13
A15, A15 GPU 4-Core		Apple iPhone 13
89.7 %6.10"7.7 мм90.3 %173 г92.5 %OLED2532x1170457 PPI19:986 %830 cd/m²0.77060 Hz78.2 %7.6811.294.3 %64.6 %571354.991.5 %1019 min89.2 %25.7 °C41.7 °C66 %83.2 dB95 %48 %
81.2 %Motorola Edge 20 Lite
Dimensity 720, Mali-G57 MP3		Motorola Edge 20 Lite
83.3 %6.70"8 мм89.3 %185 г84.6 %AMOLED2400x1080385 PPI20:983.2 %428 cd/m²3.15090 Hz64.2 %44.6914.364.1 %29.2 %27459.63092 %972 min86.8 %35.6 °C40.9 °C74.8 %84 dB91.7 %48 %
86.7 %Motorola Edge 20 Pro
SD 870, Adreno 650		Motorola Edge 20 Pro
86.7 %6.70"8 мм89.3 %185 г89.9 %OLED2400x1080393 PPI19.5:989 %644 cd/m²1.4144 Hz71.6 %43.9917.1981.9 %61.6 %316090.8 %774 min90.2 %25.8 °C40.4 °C66 %82.8 dB95.6 %46.4 %
86.8 %Sony Xperia 5 III
SD 888 5G, Adreno 660		Sony Xperia 5 III
89.9 %6.10"8.2 мм90.7 %168 г87.2 %OLED2520x1080449 PPI21:981.4 %559 cd/m²2.22120 Hz70.2 %40.628.1785.9 %57 %3789.2 %727 min85.4 %31.7 °C44.1 °C75.4 %79.7 dB95 %53.8 %

Другие интересные модели

Нас также впечатлили Xiaomi 11T с отличным соотношением цены и производительности, а также Motorola Edge 20 Pro, который получил дисплей с высокой частотой обновления и перископическую камеру.

Среди наших читателей был (и остается) чрезвычайно популярен Samsung Galaxy M52.

Xiaomi 11T
Xiaomi 11T
Motorola Edge 20 Pro
Motorola Edge 20 Pro
Samsung Galaxy M52
Samsung Galaxy M52
 
Stanislav Kokhanyuk
Автор исходного текста: Stanislav Kokhanyuk - Translator - 74 статей на Notebookcheck c 2021 года
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2605 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Обзоры > Лучшие смартфоны, четвертый квартал 2021: Мы протестировали 30 моделей
Florian Schmitt, 2022-01-13 (Update: 2022-01-13)