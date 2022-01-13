Лучшие смартфоны, четвертый квартал 2021: Мы протестировали 30 моделей

Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками

На этот раз за последние три месяца 2021 целых 6 моделей получили от нас наивысшие оценки. В списке лучших оказалась пачка новых Apple iPhone 13 серии, обновленный Xiaomi (Mi) Mix и Asus ROG Phone 5s.

Среди лучших оказались все четыре актуальные модели от Apple: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и самый старший iPhone 13 Pro Max.

Актуальные модели предлагают до 1 ТБ памяти и стоят от 800 до 1800 евро, в зависимости от конфигурации. В качестве новинок сомневаться не приходится, а Pro-модели получили 120-Гц дисплей. Все 13 поколение характеризуется появлением интересных новых программных возможностей, высокой производительностью и улучшенной автономностью.

Еще одним интересным устройством из списка стал Xiaomi Mix 4, который получил "невидимую" подэкранную фронтальную камеру. Смартфон действительно обладает полноценным дисплеем без вырезов и отверстий, но при этом имеет неплохую фронталку. Конечно, по качеству она не дотягивает до прочих моделей высокого уровня, да и производительность у Mix 4 не лучшая среди моделей на Snapdragon 888+, но для всех, кто интересуется последними технологиями - серия Mix явно станет ориентиром. К сожалению, международная версия модели так и не была представлена.

Asus ROG Phone 5s/5s Pro получили чуть более мощный чипсет и ничем более не отличаются от предыдущего ROG Phone 5. Тем не менее, данные модели Asus по-прежнему являются лучшими в игровом классе. Впрочем, мы также рекомендуем ROG Phone 5, так как сейчас его можно приобрести по скидке, а разница в производительности минимальная.