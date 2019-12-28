Linux и проприетарные драйвера: История любви, которой не случилось

Большинство дистрибутивов Linux дозрело до полноценной конкуренции с Windows и даже macOS ещё несколько лет назад. Они приятны глазу, и при многих типах нагрузки Linux работает быстрее, чем Windows. Выбор ПО давно покрывает потребности большинства пользователей. Но обстановка с драйверами продолжает портить всё

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Вот на нашем столе стоит недорогой ноутбук трёхлетней давности с интегрированной графикой Intel. Его ещё рано отправлять в утиль, но для всё возрастающих запросов Windows 10 он уже слаб. Выход? Поскольку Windows 7 или даже 8.1 установить не выйдет, под них нет драйверов на ключевые компоненты (включая тот же интегрированный видеопроцессор) - смотрим в сторону Linux!

Дистрибутивов Linux в конце 2019 года предлагается много. Как и всегда. Но для реального использования живым человеком подходят единицы. Можно выделить в первую очередь Elementary OS и Feren OS, мы будем говорить про первый дистро из этих двух. Сборка 5.0 была актуальна ещё несколько недель назад, и мы экспериментировали с ней. Установка вышла простой, она заняла в сумме меньше часа. Идём на официальный сайт, в предложение заплатить любую сумму вводим 0. Скачиваем через торрент-клиент, потому что ссылка на прямую загрузку ведёт в никуда.

Записываем дистрибутив на карту SD при помощи Rufus. Потираем руки - мы уже почти оторвались от бесконечной слежки, от регулярных предложений перезагрузиться, чтобы завершить процесс обновления! Изменяем в BIOS/UEFI последовательность загрузочных устройств. Включаем ноутбук.

Цепочка белых строк текста на чёрном фоне, и вот нас встречает вполне понятный экран приветствия. Установка началась. Только... не работает тачпад.

Ладно, решим вопрос позже. Всё хорошо, проводная мышь с USB лежит в шкафу неподалёку как раз для такого случая. (Кстати, ОС распознала даже Apple Magic Trackpad, подключённый по USB.) Идём дальше, настроек требуется не так уж много. Подключаемся к сети. Да, Wi-Fi работает! Всё почти готово. Весь процесс копирования файлов занял меньше десяти минут, это на рухляди, за которую на вторичном рынке и ста долларов не выручишь.

Первое включение. Вроде бы всё хорошо. Есть базовый набор приложений, всё смотрится красиво и открывается с неожиданной резвостью. Но... на экране регулярно видны полоски, особенно при перемещении окон. Это что же, видеоадаптер не распознался?

Вскоре выясняется, что не распознался ещё и Bluetooth-модуль, встроенный в Wi-Fi карту. Добро пожаловать в мир свободного ПО.

В нашем случае некоторое железо могло бы заработать - обновить бы ядро. Linux знает о подключаемых устройствах ровно то, что знает о них ядро. А ядро в Elementary 5.0 взято из 2017 (вроде бы?) года. Пробная установка другого дистрибутива с самым свежим ядром подтвердила, что, по крайней мере, тачпад вполне может работать, как надо. Но в этом дистрибутиве намного менее дружелюбен интерфейс, а работает он едва ли не задумчивее Windows 10.

Наша история предполагает обычное, базовое использование. С ноутбуком и встроенным в него железом, ничем больше. И даже так трудности быстро становятся непреодолимыми. Например, без аппаратного ускорения (то есть, без задействования видеопроцессора) почти невозможно смотреть сетевое видео, тот же YouTube. Мощности процессора Celeron едва хватает на 480p с регулярными разрывами изображения. А если в работе нужны несколько мониторов? Если речь идёт о док-станции, или о ноутбуке с несколькими видеоадаптерами? Редакторы ZDNet на днях окунулись как раз в такой эксперимент, хотя и на более престижных устройствах, Gigabyte Aero 15 и Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2. Результат оказался почти тот же, что у нас, с тормозами и багами и необходимостью доработок напильником.

Среди настольных операционных систем доля macOS в последние годы растёт. По некоторым оценкам, она приближается к 17% против 75% - 81% у устройств на Windows. Остальные проценты делят между собой различные сборки Linux, а также ChromeOS и более экозотические системы. macOS набирает популярность, а остальные два крупных игрока её теряют. Ситуация с драйверами играет здесь не самую последнюю роль. Скорее, почти первую.

В экосистеме Windows, с приходом автоматического скачивания драйверов в Windows 10, вопрос с драйверами чаще всего решается быстро и просто. Было бы подключение к Сети. Но в macOS и вопроса-то никакого нет. Всё просто работает, сразу после установки ОС. Причём установка возможна через Сеть - без всяких дисков и флэшек. (Отдельные классы устройств НЕ работают и не будут работать, и ничего не сделаешь, но это касается сторонних устройств, а не встроенных в компьютер изначально.) Теперь смотрим на Linux, где, если исключить несколько самых популярных аппаратных конфигураций, повседневное использование превращается в самое настоящее минное поле, где можно столкнуться с непреодолимой сложностью в любую минуту. Это не вина людей и организаций, поддерживающих и разрабатывающих Linux, нет. В первую очередь стоит винить производителей железа, не вносящих достаточный вклад со своей стороны, в первую очередь это NVIDIA, AMD, Intel. Но конечному пользователю от осознания всего этого не легче.

Для конечного пользователя Linux, как платформа для повседневного использования, остаётся не ближе, чем была 5 или 10 лет назад.