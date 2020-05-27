В массовой российской рознице появились первые ноутбуки с Ryzen 4000
Процессоры на архитектуре AMD Zen 2 можно было купить уже в 2019 - но только для настольного компьютера. И вот, после дли-тель-но-го ожидания, бьющие рекорды процессоры AMD можно наконец купить в реальном ноутбуке, стоящем на полке магазина недалеко от дома.
Речь идёт о новых TUF Gaming A15 FX506II и TUF Gaming A17 FX706IUнаше тестирование от Asus. Отметим, что на сайте производителя и в доступных нам материалах эти же ноутбуки обозначены, как FA506 и FA706 - первые две буквы отличаются, хотя товары, очевидно, одни и те же. В реализуемой на момент написания материала комплектации ноутбуки стоили 66999 и 84999 рублей, соответственно.
Asus FX506 / FA506: Вплоть до RTX 2060 и без Wi-Fi 6
Начать стоит, вероятно, с FX506II, как более компактного и доступного. Опубликованная в каталоге DNS конфигурация, Ryzen 5 4600H + GTX 1650 Ti + 1080p144 + 16/512 ГБ, стоит 67 тысяч рублей. Весьма аппетитно по сравнению с, например, 15-дюймовым Acer Nitro 5 AN515-52 в сборке с i7-8750H и GTX 1060, за которую всё в том же DNS просят уже 75 тысяч. Это за процессор позапрошлого поколения и видеокарту прошлого поколения.
TUF A15 FX506II: Характеристики
- Процессор Ryzen 5 4600H с 6 ядрами и частотой до 4.0 ГГц. На сайте Asus говорится о существовании конфигураций с Ryzen 7 и Ryzen 9
- 144-герцевый экран 1080p, матовый, 15.6" IPS. Если поискать заявленные в описании товара параметры на panelook.com, выходит, что имя матрицы - Panda LM156LF2F01 с яркостью 250 кандел/метр2. Но утверждать наверняка сможем только по результатам тестирования, когда оно состоится. Отметим ещё, что Asus говорит о существовании сборок с экраном на 60 герц
- Видеокарта GTX 1650 Ti плюс интегрированный видеопроцессор Vega 6. Asus говорит о других сборках с GTX 1650, GTX 1660 Ti, RTX 2060
- SSD на 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Производитель упоминает о наличии двух площадок для накопителей в отдельных сборках, при этом вторым накопителем может быть жёсткий диск - это признак 2.5-дюймового отсека. В то же время ёмкость аккумулятора в FX506 может быть равна 48 Вт-ч либо 90 Вт-ч. Видимо, пользователя ставят перед выбором, второй накопитель либо аккумулятор увеличенной ёмкости
- Веб-камера 720p, зарядное устройство на 180 Вт либо 230 Вт (в зависимости от видеокарты), подсветка клавиатуры во всех конфигурациях, поддержка BT 5 и Wi-Fi 5
- 2.3 килограмма веса, 25 миллиметров толщины, 256 на 359 мм глубины и ширины
Asus FX706 / FA706: Дороже, тяжелее, слабее
FX706 уступает 15-дюймовому собрату в привлекательности. Вместо RTX 2080 Super Max-Q, весьма желанной в громоздком 17-дюймовом формате корпуса, предлагается 1660 Ti и ещё менее производительные видеокарты. На намеренно ограниченную вычислительную мощь указывает и блок питания, 150 Вт либо 180 Вт против 180 и 230 у FX506.
Опубликованная в каталоге DNS конфигурация, Ryzen 7 4800H + GTX 1660 Ti + 1080p120 + 16/512 ГБ, стоит 85 тысяч рублей. Очень разумный запрос за ноутбук с 8-ядерным процессором.
TUF Gaming A17 FX706IU: Характеристики
- Процессор Ryzen 7 4800H с 8 ядрами и частотой до 4.2 ГГц. На сайте Asus говорится о существовании конфигураций с процессорами Ryzen 9 и Ryzen 5
- 120-герцевый экран 1080p, матовый, 17.3" IPS. Характеристики DNS упоминают адаптивное изменение частоты обновления. Если поискать заявленные в описании товара параметры на panelook.com, выходит, что имя матрицы - AUO B173HAN04.7 или BOE NV173FHM-NX1, обе с яркостью 250 кандел/метр2. (В тестированной нами сборке стояла BOE.) Как и в случае FX506, Asus говорит о существовании сборок с экраном на 60 герц
- Видеокарта GTX 1660 Ti плюс интегрированный видеопроцессор Vega 7. Asus говорит о других сборках с GTX 1650 и GTX 1650 Ti
- SSD на 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Производитель упоминает о наличии двух площадок для накопителей в отдельных сборках, при этом вторым накопителем может быть жёсткий диск - это признак 2.5-дюймового отсека. В то же время ёмкость аккумулятора в FX706 может быть равна 48 Вт-ч либо 90 Вт-ч. Видимо, пользователя ставят перед выбором, второй накопитель либо аккумулятор увеличенной ёмкости
- Веб-камера 720p, подсветка клавиатуры во всех конфигурациях, поддержка BT 5 и Wi-Fi 5
- 2.6 килограмма веса, 26 миллиметров толщины, 269 на 399 мм глубины и ширины