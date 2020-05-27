В массовой российской рознице появились первые ноутбуки с Ryzen 4000

Процессоры на архитектуре AMD Zen 2 можно было купить уже в 2019 - но только для настольного компьютера. И вот, после дли-тель-но-го ожидания, бьющие рекорды процессоры AMD можно наконец купить в реальном ноутбуке, стоящем на полке магазина недалеко от дома.

Речь идёт о новых TUF Gaming A15 FX506II и TUF Gaming A17 FX706IUнаше тестирование от Asus. Отметим, что на сайте производителя и в доступных нам материалах эти же ноутбуки обозначены, как FA506 и FA706 - первые две буквы отличаются, хотя товары, очевидно, одни и те же. В реализуемой на момент написания материала комплектации ноутбуки стоили 66999 и 84999 рублей, соответственно.