Обзор, тест ноутбука Lenovo Thinkpad L570 (7200U, Full HD)

ОС

Наша тестовая модель поступила к нам без операционной системы, поэтому для обзора мы установили на неё Windows 10. Установка прошла быстро и без проблем. Кстати, мы не рекомендуем устанавливать на этот ноутбук Windows 7: сама установка не вызовет затруднений, но Intel больше не выпускает драйверов для Windows 7. Кроме того, Microsoft тоже прекратила поддержку машин на Kaby Lake с установленной Windows 7. То же самое касается систем на AMD Ryzen. Поэтому, если вам очень хочется продолжать пользоваться Windows 7, подумайте о покупке Thinkpad L560 с процессором Skylake.

В рамках эксперимента мы попробовали установить на нашу модель Ubuntu Linux 16.10. И снова установка прошла без шума и пыли, все аппаратные компоненты были опознаны и правильно установлены, включая даже модуль WLAN и функциональные кнопки (регулятор громкости, яркости).