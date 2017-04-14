Обзор, тест ноутбука Lenovo Thinkpad L570 (7200U, Full HD)
Обновление до Kaby Lake. Thinkpad L570 использует процессор Kaby Lake. Новое поколение процессоров не отличается особенными показателями производительности, но способствует повышению срока работы аккумулятора. В нашем тесте приняла участие конфигурация без операционной системы.
Эту статью можно также прочитать на немецком языке.
Сегодня у нас в руках находится Lenovo Thinkpad L570, 15.6-дюймовый ноутбук, предназначенный в первую очередь для бизнесменов. Это преемник уже испытанного нами однажды Thinkpad L560. Внешне модели мало чем отличаются друг от друга, но внутри можно найти несколько интересных изменений. В первую очередь это тот факт, что в L570 используется процессор Kaby Lake, тогда как L560 был оснащён процессором Skylake. В мире бизнеса ноутбуки Thinkpad занимают нишу где-то между устройствами начального уровня и среднего класса. Соответственно, им приходится конкурировать с большим количеством других моделей. Среди них можно упомянуть HP Probook 450 G4, Dell Vostro 15-5568, HP Probook 650 G3, Dell Latitude 15 E5570. Впрочем, и Thinkpad E570 может составить им конкуренцию.
осн. камера: 0.9 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
Lenovo решила ничего не менять в дизайне Thinkpad L560: L560 и L570 внешне практически идентичны. Корпус модели выполнен из чёрного пластика и обладает узнаваемым дизайном Thinkpad. Днище ноутбука съёмное и даёт доступ к внутренним компонентам, замена батареи тоже не составит труда.
Качество сборки корпуса почти не даёт оснований для критики, ширина зазоров между компонентами минимальна. Тем не менее, в некоторых местах чувствуется резкий переход между материалами (в частности, на рамке дисплея, на верхней части корпуса). Здесь производитель явно забыл поработать над деталями. Прочность материалов тоже оставляет желать лучшего. В некоторых местах корпус можно без усилий согнуть (по обеим сторонам клавиатуры, под сенсорной панелью), и даже слегка скрутить. Для устройства среднего класса это сильное упущение. Впрочем, небольшое скручивание или надавливание на крышку ноутбука не приводит к искажению изображения на дисплее. Металлические петли прочно удерживают крышку на месте, позволяя дисплею слегка покачиваться при нажатии. Открыть крышку одной рукой можно, но сложно.
В целом, вес и размеры Thinkpad соответствуют параметрам конкурентных моделей. Разве что ноутбуки Dell могут похвастаться меньшим весом.
2 | Порты и коммуникации
Расположение портов также почти не поменялось со времён Thinkpad L560. Lenovo установила 4 порта USB типа А, которые работают в соответствии со стандартом USB 3.1 Gen 1. Есть два выхода для видео. Если же вам жизненно необходимо иметь больше портов, всегда можно воспользоваться док-станцией от Lenovo.
SD-картридер
Устройство для чтения карт памяти на L570 является одним из самых быстрых в своём сегменте. При копировании 250 изображений в формате jpg (каждое примерно по 5 МБ) скорость передачи данных составила 72.6 МБ/с. Таким образом, ридер находится как минимум на одном уровне с большинством конкурентов. Только ридер Dell Latitude 15 E5570 может похвастаться большей скоростью передачи данных. Тестирование проводилось при помощи нашей референсной карты памяти Toshiba Exceria Pro (SDXC, 64 ГБ, UHS-II).
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell Latitude 15 E5570
|
155 MB/s ∼100% +113%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.38 MB/s ∼55% +18%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
|
72.7 MB/s ∼47% 0%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
72.6 MB/s ∼47%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
68.1 MB/s ∼44% -6%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
62.5 MB/s ∼40% -14%
|Dell Vostro 15-5568
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25.2 MB/s ∼16% -65%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
|
89 MB/s ∼100%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
87.6 MB/s ∼98%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
81.71 MB/s ∼92%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
72.3 MB/s ∼81%
|Dell Vostro 15-5568
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25.5 MB/s ∼29%
Коммуникации
В ноутбуках бизнес-класса, как правило, используются сетевые карты от Intel. Thinkpad не стал нарушать эту традицию. Встроенный в карту WLAN модуль (Dual Band Wireless-AC 8265) поддерживает не только стандарты 802.11 a/b/g/n, но и скоростной ac (2.4 и 5 ГГц). В оптимальных условиях (отсутствие других WLAN устройств в непосредственной близости, небольшое расстояние между ноутбуком и модемом) он показал очень неплохую скорость передачи. Гигабитный сетевой адаптер Ethernet от Intel (I219-V) работает без всяких нареканий.
При желании этот Thinkpad можно даже оборудовать модемом LTE. Для этого у ноутбука предусмотрен свободный слот и необходимые антенны. Кроме того, рядом с аккумулятором установлен слот для SIM карты.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
|
576 Мбит ∼100% +60%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
495 Мбит ∼86% +37%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
361 Мбит ∼63%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
205 Мбит ∼36% -43%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
651 Мбит ∼100%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
|
602 Мбит ∼92% -8%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
434 Мбит ∼67% -33%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
268 Мбит ∼41% -59%
Безопасность
Thinkpad оснащён модулем Trusted Platform (2.0), а также сканером отпечатков пальцев для биометрического доступа в систему. В BIOS можно включить дополнительные функции безопасности, предусмотрен даже Computrace.
Вебкамера
Встроенная вебкамера показывает довольно приличную картинку. Её максимальное разрешение - 1280 x 720.
ОС
Наша тестовая модель поступила к нам без операционной системы, поэтому для обзора мы установили на неё Windows 10. Установка прошла быстро и без проблем. Кстати, мы не рекомендуем устанавливать на этот ноутбук Windows 7: сама установка не вызовет затруднений, но Intel больше не выпускает драйверов для Windows 7. Кроме того, Microsoft тоже прекратила поддержку машин на Kaby Lake с установленной Windows 7. То же самое касается систем на AMD Ryzen. Поэтому, если вам очень хочется продолжать пользоваться Windows 7, подумайте о покупке Thinkpad L560 с процессором Skylake.
В рамках эксперимента мы попробовали установить на нашу модель Ubuntu Linux 16.10. И снова установка прошла без шума и пыли, все аппаратные компоненты были опознаны и правильно установлены, включая даже модуль WLAN и функциональные кнопки (регулятор громкости, яркости).
Дополнительно
К ноутбуку прилагается обычная документация: инструкция пользователя и гарантия. Но сверх того Lenovo предлагает некоторые дополнительные аксессуары. Самыми интересными из них, пожалуй, являются док-станции, которых у Lenovo есть аж целый модельный ряд. Самая недорогая из них - док-станция Lenovo Basic. На рынке её можно приобрести в среднем за 120 евро.
Обслуживание
В днище ноутбука расположена большая крышка, которую легко снять, выкрутив несколько винтов и сняв пару пластиковых зажимов. Отсек под ней даёт доступ к некоторым аппаратным компонентам (в частности, к оперативной памяти, SSD, модулю WLAN, батарейке BIOS и порту M.2 2242). Здесь же можно почистить вентилятор.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Lenovo не стала отступать от проверенной предшественником чиклетной клавиатуры. Клавиши у неё гладкие, чуть вогнутые, с удобным ходом, чётким ощущением нажатия, да и просто приятные на ощупь. Во время печати клавиатура слегка прогибается в середине. Это не слишком комфортно, но в целом можно сказать, что Lenovo оснастила модель хорошей клавиатурой, на которой будет достаточно удобно работать. Правда, непонятно, почему очередная модель выпускается без подсветки клавиатуры. Это стоило предусмотреть даже для базовой конфигурации ноутбука.
Тачпад
Мультитач кликпад здесь довольно большой, 10 x 5.7 см. По крайней мере, достаточно большой, чтобы комфортно использовать на нём жесты управления. Поверхность гладкая, пальцы по ней скользят без особых усилий. Кнопки в верхней части кликпада тоже удобные, с коротким ходом и чётким нажатием. Тут же присутствует и неизменный трекпойнт. Он по-прежнему очень удобен и позволяет точно контролировать курсор.
4 | Дисплей
Матовый 15.6-дюймовый Thinkpad работает с родным разрешением 1920 x 1080. Яркость (252.2 Кд/м2) и контрастность (613:1) откровенно неубедительны. Мы ожидали показатель минимум в 300 Кд/м2 при контрастности 1000:1. Ноутбук этого ценового класса заслуживает большего. Есть и положительный момент: ШИМ используется, но частота здесь очень высокая.
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
IPS, 1920x1080, 15.6
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
AH-IPS, 1920x1080, 15.6
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
TN LED, 1920x1080, 15.6
|Dell Latitude 15 E5570
TN LED, 1366x768, 15.6
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
IPS LED, 1920x1080, 15.6
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
TN LED, 1920x1080, 15.6
|Dell Vostro 15-5568
TN LED, 1920x1080, 15.6
|Response Times
-73%
-67%
-77%
-69%
-96%
-79%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
39.2
9%
38
12%
47
-9%
44.8
-4%
51
-19%
47.6
-11%
|Response Time Black / White *
11
28
-155%
27
-145%
27
-145%
25.6
-133%
30
-173%
27.2
-147%
|PWM Frequency
200
50
|Параметры экрана
-12%
-37%
-41%
14%
-44%
-46%
|Brightness
252
250
-1%
345
37%
236
-6%
243
-4%
201
-20%
222
-12%
|Brightness Distribution
85
92
8%
95
12%
90
6%
75
-12%
77
-9%
82
-4%
|Уровень чёрного *
0.45
0.29
36%
0.65
-44%
0.56
-24%
0.24
47%
0.43
4%
0.56
-24%
|Контрастность
613
903
47%
540
-12%
407
-34%
1008
64%
498
-19%
409
-33%
|Colorchecker DeltaE *
5.01
8.49
-69%
11.02
-120%
10.02
-100%
4.65
7%
10.68
-113%
10.36
-107%
|DeltaE для серого *
3.69
8.11
-120%
13.14
-256%
10.66
-189%
3.39
8%
11.32
-207%
10.9
-195%
|Гамма
2.39 100%
2.37 101%
2.7 89%
2.48 97%
2.7 89%
2.26 106%
2.21 109%
|CCT
7023 93%
6300 103%
16626 39%
11800 55%
6246 104%
12204 53%
10084 64%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
36
37.07
3%
52
44%
39
8%
36.69
2%
38
6%
37.69
5%
|Color Space (Percent of sRGB)
56.3
57.94
3%
81
44%
61
8%
57.66
2%
59
5%
57.92
3%
|Среднее значение
-43% / -24%
-52% / -43%
-59% / -49%
-28% / -2%
-70% / -55%
-63% / -53%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
|90 % яркости
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1274 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Цветопередача "из коробки" неплохая, цвета отклоняются от идеала на 5.01 значения DeltaE 2000, но хотелось бы видеть максимум 3. Дисплей не страдает склонностью к голубому отливу, но цветопередачу всё равно можно улучшить калибровкой. Мы попробовали. У нас получилось уменьшить отклонение до 3.61 и сбалансировать градации серого. Однако матрица охватывает совсем небольшую часть спектра AdobeRGB и sRGB: в нашем случае покрытие составляет от 56.3% (sRGB) до 36% (sRGB).
Вы можете откалибровать свой экран в соответствии с приведённым здесь цветопрофилем, однако сначала убедитесь, что у вас та же модель дисплея (проверьте завод-производитель и номер модели), что используется в этом обзоре. В противном случае цветопередача может даже ухудшиться.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|11 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7 ms стадия 1
|↘ 4 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 24 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)
Lenovo оснастила этот Thinkpad матовым монитором с панелью IPS, поэтому изображение на экране остаётся видимым под любым углом, но на открытом воздухе ноутбук можно будет использовать только при неярком солнце.
5 | Производительность
Lenovo позиционирует 15.6-дюймовый Thinkpad L570 в первую очередь как рабочий ноутбук. Использованный в модели процессор Kaby Lake обладает достаточной мощностью для комфортной работы со всеми стандартными приложениями. Само устройство предлагается в комплекте с характерными для "бизнес-ноутбука" аксессуарами, к примеру, док-станцией и Trusted Platform Module. Есть возможность установки модема LTE. Наш тестовый L570 рассматривается как модель для школьников и студентов, приобрести его можно в среднем за 870 евро. Во время написания этого обзора мы смогли найти только две конфигурации этой модели.
Процессор
В Thinkpad L570 производитель использовал процессор Kaby Lake. В нашем тестовом устройстве стоит двухъядерный Core i5-7200U (TDP: 15 Вт) среднего класса, мощности которого достаточно для удовлетворения потребностей обычного пользователя, то есть, работы с офисными приложениями и просмотра информации в сети. Для большинства пользователей приобретение более мощного Core i7-7500U просто не окупит себя: увеличение производительности небольшое, а сумма приличная.
Процессор Core i5 работает на базовой частоте 2.5 ГГц и на 3.1 ГГц (оба ядра) в режиме Турбо. Турбо можно активировать как при питании от сети, так и от встроенного аккумулятора. Мы проверили режим Турбо на многопоточном тесте Cinebench R15 в течение 30 минут непрерывной работы. Наш Thinkpad показал ровные результаты на протяжении всего теста, так что можно смело утверждать, что потери мощности со временем не происходит.
Результаты, полученные в нескольких тестах на производительность CPU показали результаты, соответствующие конкурентам, оснащённым процессором 7200U. Но эта модель Thinkpad работает лучше, чем её предшественник - Thinkpad L560. На нашем тестовом устройстве установлен Core i5-6200U (Skylake) - прямой потомок 7200U. Несколько лучшие результаты тестов на 7200U объясняются слегка повышенной скоростью работы. С технической же точки зрения, Skylake и Kaby Lake почти ничем не отличаются.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
Intel Core i7-7500U
|
146 Points ∼65% +14%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58% +1%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58% +1%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
128 Points ∼57%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U
|
124 Points ∼56% -3%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
122 Points ∼55% -5%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼52% -9%
|CPU Multi 64Bit
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
Intel Core i7-7500U
|
355 Points ∼19% +8%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼18% 0%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼18%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
320 Points ∼17% -3%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U
|
319 Points ∼17% -3%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U
|
310 Points ∼17% -6%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel Core i5-6200U
|
290 Points ∼16% -12%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
4987 Points ∼65%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
4942 Points ∼65% -1%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U
|
4657 Points ∼61% -7%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel Core i5-6200U
|
4313 Points ∼56% -14%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
11360 Points ∼28%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
11073 Points ∼27% -3%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U
|
10667 Points ∼26% -6%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel Core i5-6200U
|
9987 Points ∼25% -12%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
6453 Points ∼21%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
6314 Points ∼20% -2%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U
|
6172 Points ∼20% -4%
|32 Bit Single-Core Score
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
2905 Points ∼62%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U
|
2874 Points ∼62% -1%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
2818 Points ∼60% -3%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
6782 Points ∼25%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
6556 Points ∼24% -3%
|64 Bit Single-Core Score
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
3633 Points ∼66%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U
|
3508 Points ∼64% -3%
|Geekbench 4.1
|64 Bit Multi-Core Score
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
7110 Points ∼92%
|64 Bit Single-Core Score
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U
|
3704 Points ∼94%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
Intel Core i7-7500U (Edge)
|
238.56 Points ∼1% +12%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U (Edge 25.10586.0.0)
|
218 Points ∼1% +2%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
214.17 Points ∼1% 0%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
213.74 Points ∼1%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Intel Core i5-7200U (Edge)
|
208.94 Points ∼1% -2%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel Core i5-6300U (IE 11)
|
119.79 Points ∼1% -44%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel Core i5-6200U (IE 11.0.9600.18097)
|
110.11 Points ∼1% -48%
Производительность системы
Шустрый NVMe SSD и мощный процессор Core i5 обеспечивают быструю работу системы: в тесте PCMark она показала неплохие результаты. Мощности ноутбука более чем достаточно для комфортной работы с офисными приложениями и в Интернете. При желании мощность можно слегка увеличить за счёт установки второй планки оперативной памяти и активации двухканального режима.
|PCMark 7 Score
|5464 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3520 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|3293 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4600 баллов
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4725 Points ∼73% +3%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba THNSF5256GPUK
|
4666 Points ∼72% +1%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
HD Graphics 620, 7200U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4600 Points ∼71%
|Dell Vostro 15-5568
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|
4573 Points ∼70% -1%
|Dell Latitude 15 E5570
HD Graphics 520, 6300U, Samsung SSD PM871 MZ7LN128HCHP
|
4301 Points ∼66% -6%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
HD Graphics 620, 7200U, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630
|
4118 Points ∼63% -10%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
HD Graphics 520, 6200U, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|
3861 Points ∼59% -16%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba THNSF5256GPUK
|
3550 Points ∼59% +1%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
HD Graphics 620, 7200U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
3520 Points ∼59%
|Dell Vostro 15-5568
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|
3331 Points ∼56% -5%
|Dell Latitude 15 E5570
HD Graphics 520, 6300U, Samsung SSD PM871 MZ7LN128HCHP
|
3282 Points ∼55% -7%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3163 Points ∼53% -10%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
HD Graphics 620, 7200U, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630
|
3149 Points ∼53% -11%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
HD Graphics 520, 6200U, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|
2886 Points ∼48% -18%
Накопитель
В нашей конфигурации установлен M.2 2280 NVMe SSD накопитель от Samsung. Что интересно, SSD подключён не напрямую в порт M.2, а в порт SATA через адаптер, причём не в SATA III, а в SATA Express, это прямой наследник SATA III. SATA Express фактически сочетает в себе SATA и PCI Express 3.0, то есть, он может работать не только по специальному протоколу для твердотельных носителей, NVMe, но и с обычными 2.5-дюймовыми жёсткими дисками SATA. В этом случае передача данных осуществляется через PCI Express, с возможностью использования четырёх полос PCIe 3.0. В нашем Thinkpad используется две полосы (PCIe 3.0 x2). Таким образом, максимальная скорость передачи данных составляет 2 ГБ/с.
Мы протестировали скорость передачи данных и пришли к выводу, что она находится на одном уровне с конкурентными моделями, оснащёнными SSD накопителями. Попытка увеличить скорость передачи данных установкой самого свежего драйвера NVMe для Samsung прошла впустую. Мы провели тесты CrystalDiskMark и AS SSD как со стандартными драйверами от Microsoft, так и с драйверами Samsung (версия 2.1). Результаты оказались почти одинаковыми.
Наш Thinkpad предлагает и другой вариант: в устройстве есть порт M.2 2242, который изначально предусмотрен для модема LTE (вместе с антенной). В качестве альтернативы в него можно установить M.2 2242 SSD, об этом даже напрямую говорится в руководстве пользователя. Мы попробовали. У нас получилось установить на этот диск и Windows и Ubuntu Linux, легко и без последствий.
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630
|Dell Latitude 15 E5570
Samsung SSD PM871 MZ7LN128HCHP
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Toshiba THNSF5256GPUK
|HP Spectre x360 13-ac033dx
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|HP Spectre 13-v131ng
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Dell Vostro 15-5568
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|CrystalDiskMark 3.0
-96%
-97%
-59%
-28%
8%
16%
-6%
-6%
-55%
|Write 4k QD32
444.8
1.036
-100%
0.859
-100%
100.2
-77%
319.2
-28%
225.6
-49%
495.6
11%
416
-6%
425.4
-4%
229.4
-48%
|Read 4k QD32
539.2
1.367
-100%
0.826
-100%
383.3
-29%
529.5
-2%
518.3
-4%
601.2
11%
497.1
-8%
496.2
-8%
296
-45%
|Write 4k
138.9
1.022
-99%
0.866
-99%
96.59
-30%
123.4
-11%
139.4
0%
172.2
24%
140.2
1%
134.6
-3%
55.97
-60%
|Read 4k
56.8
0.488
-99%
0.337
-99%
34
-40%
34.3
-40%
54.66
-4%
60.97
7%
57.47
1%
55.46
-2%
29.02
-49%
|Write 512
920
55.33
-94%
43.45
-95%
119.7
-87%
414
-55%
1229
34%
1098
19%
911.3
-1%
861.6
-6%
368.5
-60%
|Read 512
833.3
39.65
-95%
16.34
-98%
393.6
-53%
759
-9%
864.8
4%
814
-2%
753
-10%
810.6
-3%
363.4
-56%
|Write Seq
1110
111.7
-90%
99.95
-91%
155
-86%
468.1
-58%
1550
40%
1383
25%
1088
-2%
1076
-3%
466.8
-58%
|Read Seq
1412
113.6
-92%
109.4
-92%
474.7
-66%
1140
-19%
2065
46%
1827
29%
1090
-23%
1155
-18%
497.8
-65%
Графика
Эта модель Thinkpad поставляется без дискретной видеокарты: в конфигурации используется встроенная видеокарта от Intel. В случае нашей тестовой модели это HD Graphics 620. Она поддерживает DirectX 12 и имеет рабочую частоту 1000 МГц. Результаты теста 3D Mark соответствуют нормальным результатам для этой карты. Опять-таки, производительность можно увеличить за счёт установки второй планки оперативной памяти и активации двухканального режима.
|3DMark 06 Standard
|7810 баллов
|3DMark 11 Performance
|1550 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|52860 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5745 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|764 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|343 баллов
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
4243 Points ∼8% +195%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
NVIDIA GeForce 930MX, Intel Core i7-7500U
|
2092 Points ∼4% +45%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1440 Points ∼3%
|Dell Vostro 15-5568
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1384 Points ∼3% -4%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1298 Points ∼3% -10%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
1296 Points ∼3% -10%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1225 Points ∼2% -15%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
3545 Points ∼9% +333%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
NVIDIA GeForce 930MX, Intel Core i7-7500U
|
1637 Points ∼4% +100%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
819 Points ∼2%
|Dell Vostro 15-5568
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
763 Points ∼2% -7%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
762 Points ∼2% -7%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
652 Points ∼2% -20%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
640 Points ∼2% -22%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
21835 Points ∼13% +211%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
NVIDIA GeForce 930MX, Intel Core i7-7500U
|
9122 Points ∼6% +30%
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
7032 Points ∼4%
|Dell Latitude 15 E5570
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
6586 Points ∼4% -6%
|Dell Vostro 15-5568
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
6554 Points ∼4% -7%
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
6126 Points ∼4% -13%
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
5855 Points ∼4% -17%
Производительность в играх
Аппаратное обеспечение устройства позволяет запустить довольно много разных игр, но для достижения плавности картинки придётся удовлетвориться игрой на низком разрешении и минимальных настройках. Кроме того, придётся ограничиться играми, не слишком требовательными к производительности системы. Обсчёт графики можно улучшить за счёт установки второй планки оперативной памяти, но в этом случае графическое ядро будет подвергаться повышенной нагрузке. И даже в этом случае производительность системы не позволит запускать такие игры как, например, Mass Effect Andromeda.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Tomb Raider (2013)
|62.7
|31.4
|18.4
|9.7
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|40.3
|23.9
|19.8
|6.9
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|31
|23
|15.6
|6.2
|fps
6 | Нагрев и шум
Уровень шума
Рабочий ноутбук, каковым позиционируется наш Thinkpad, должен создавать минимальное количество шумов. Тут он нас не разочаровал. В простое вентилятор чаще всего не включается, а сам по себе он довольно тихий. Шум вентилятора остаётся почти незаметным при низкой нагрузке на систему, а при повышении нагрузки возрастает совсем незначительно. Во время стресс-теста мы измерили всего 33.1 дБА.
Многие пользователи Thinkpad L560 писали на нашем форуме о внезапном включении вентилятора в определённых ситуациях. В новой модели эта проблема была устранена.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.3 / 30.3 / 30.3 дб
|Шум от DVD-привода
|
|38.2 / дб
|Нагрузка
|
|33.2 / 33.1 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.3 dB(A)
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
7200U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
6200U, HD Graphics 520
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
7200U, HD Graphics 620
|Dell Latitude 15 E5570
6300U, HD Graphics 520
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
7200U, GeForce GTX 950M
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
7500U, GeForce 930MX
|Dell Vostro 15-5568
7200U, HD Graphics 620
|Уровень шума
-1%
-3%
-8%
-2%
-12%
-0%
|Мин. в простое *
30.3
30.1
1%
31.5
-4%
31.2
-3%
29
4%
32.6
-8%
29
4%
|В простое, сред. *
30.3
30.1
1%
31.5
-4%
33.2
-10%
29
4%
32.6
-8%
29
4%
|В простое, макс. *
30.3
30.1
1%
31.5
-4%
34.3
-13%
29
4%
33
-9%
29
4%
|Нагрузка, сред. *
33.2
33.4
-1%
34.6
-4%
36.6
-10%
34.3
-3%
38.9
-17%
33.9
-2%
|Нагрузка, макс. *
33.1
34.7
-5%
33.3
-1%
34.7
-5%
40.1
-21%
38.9
-18%
37
-12%
* ... меньше = лучше
Температура
Наша модель прошла стресс-тесты (Prime95 и Furmark, непрерывно в течение минимум одного часа) в режиме подключения к сети и работы от аккумулятора. В течение тестов процессор работал несколько секунд на полную мощность, а затем его частота падала до 1.6 ГГц. Графическая карта работала в диапазоне от 950 до 1000 МГц. При этом ноутбук нагревался едва ощутимо. Во время стресс-тестов температура на всех точках измерения находилась значительно ниже отметки 40 °C.
Сильный троттлинг процессора - не повод для беспокойства. В повседневных задачах режим Турбо не используется так интенсивно. Наш стресс-тест представляет собой экстремальный сценарий, с которым вы вряд ли столкнётесь в реальной жизни.
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
7200U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
6200U, HD Graphics 520
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
7200U, HD Graphics 620
|Dell Latitude 15 E5570
6300U, HD Graphics 520
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
7200U, GeForce GTX 950M
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
7500U, GeForce 930MX
|Dell Vostro 15-5568
7200U, HD Graphics 620
|Нагрев
-20%
3%
-33%
-21%
-24%
-18%
|Нагрузка, макс. сверху *
36.1
37.2
-3%
31.9
12%
37.3
-3%
46.6
-29%
44.3
-23%
38
-5%
|Нагрузка, макс. на дне *
33.1
36
-9%
32.1
3%
41.5
-25%
49.1
-48%
46.3
-40%
39
-18%
|В простое сверху *
23.7
30.7
-30%
23.5
1%
34.2
-44%
24.6
-4%
27.8
-17%
25.7
-8%
|В простое на дне *
24.1
32.8
-36%
25.3
-5%
38.8
-61%
25.1
-4%
27.7
-15%
33.8
-40%
* ... меньше = лучше
7 | Акустическая система
Динамики у Thinkpad L570 находятся на передней панели. Они выдают весьма приличный звук, хотя им ощутимо не хватает басов. Аудиофилам рекомендуем пользоваться на этом ноутбуке наушниками или внешними динамиками.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
(-) | невысокий уровень макс. громкости (70 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 13.2% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (13.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 6% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 88% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 10% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequenzdiagramm im Vergleich (Checkboxen oben an-/abwählbar!)
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергопотребление
Никаких отклонений от нормы в энергопотреблении мы не обнаружили. В простое максимальное измеренное энергопотребление составило 7.7 Вт - хороший показатель. Во время стресс-теста потребление выросло уже до 28.2 Вт, причём этот показатель падал во время троттлинга процессора. Вспомним, что номинальная мощность блока питания - 45 Вт.
|Выкл.
|0.3 / 0.5 Вт
|Ожидание
| 4 / 7.4 / 7.7 Вт
|Нагрузка
|
30.6 / 28.2 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
7200U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
6200U, HD Graphics 520
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
7200U, HD Graphics 620
|Dell Latitude 15 E5570
6300U, HD Graphics 520
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
7200U, GeForce GTX 950M
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
7500U, GeForce 930MX
|Dell Vostro 15-5568
7200U, HD Graphics 620
|Энергопотребление
-11%
2%
-5%
-32%
-23%
-4%
|В простое, мин. *
4
5
-25%
4
-0%
4.5
-13%
2.8
30%
3.8
5%
3.3
17%
|В простое, сред. *
7.4
7.9
-7%
6.9
7%
7.6
-3%
6.3
15%
6.6
11%
6.8
8%
|В простое, макс. *
7.7
8.6
-12%
7.6
1%
8.7
-13%
6.9
10%
11.3
-47%
7.7
-0%
|Нагрузка, сред. *
30.6
27.5
10%
29
5%
28.5
7%
51.6
-69%
38
-24%
30.9
-1%
|Нагрузка, макс. *
28.2
33.7
-20%
28.7
-2%
29.2
-4%
69.7
-147%
45
-60%
40.3
-43%
* ... меньше = лучше
Автономная работа
В нашем приближённом к реальности тесте с использованием WLAN Thinkpad L570 продержался целых 8 часов 54 минуты. Нагрузку мы симулировали с помощью специального скрипта, самостоятельно открывающего веб-страницы. Мы использовали профиль питания "Сбалансированный", отключили режим энергосбережения и выставили яркость дисплея на уровень примерно 150 Кд/м². Во втором тесте, на длительность автономной работы при воспроизведении видеофайлов, аккумулятор стойко держался 8 часов 9 минут. В ходе теста ноутбук воспроизводил короткий мультфильм "Большой Заяц Банни" ("Big Buck Bunny") (закодирован в формате H.264, разрешение 1920 x 1080 пикселей). Радиомодуль и режим энергосбережения были отключены, яркость дисплея была выставлена на уровень 150 Кд/м².
Нет никаких сомнений, что эта модель обогнала своего предшественника на Skylake, в первую очередь благодаря процессору Kaby Lake. Ёмкости батареи у обоих моделей одинаковые, и L560 и L570 оснащены батареями с ёмкостью 48 Вт⋅ч.
|Без нагрузки
|19час. 23мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
|8час. 54мин.
|1080p-видео
|8час. 9мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 08мин.
|Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600
7200U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE
6200U, HD Graphics 520, 48 Вт⋅ч
|HP Probook 650 G3 Z2W44ET
7200U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч
|Dell Latitude 15 E5570
6300U, HD Graphics 520, 62 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
7200U, GeForce GTX 950M, 41 Вт⋅ч
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
7500U, GeForce 930MX, 45 Вт⋅ч
|Dell Vostro 15-5568
7200U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч
|Время работы
-31%
-7%
15%
-12%
-15%
-14%
|В простое
1163
698
-40%
765
-34%
1231
6%
883
-24%
746
-36%
1011
-13%
|Нагрузка и 100% яркости
128
109
-15%
177
38%
151
18%
129
1%
123
-4%
110
-14%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
534
406
-24%
467
-13%
632
18%
462
-13%
513
-4%
357
-33%
|Воспр. видео H.264
489
277
-43%
402
-18%
571
17%
512
5%
Вердикт
За
Против
Lenovo L570 смог превзойти своего предка только благодаря смене процессора. Процессор Kaby Lake обеспечил лишь небольшой подъём производительности, в сравнении со Skylake. Зато он выиграл у предшественника в другом показателе, сильно увеличив срок работы батареи. На сегодняшний день это единственный процессор с такими показателеми по энергопотреблению.
Kaby Lake сильно увеличил срок работы батареи.
Как и подобает хорошей рабочей машинке, эта модель работает тихо и почти не нагревается. Многие пользователи Thinkpad L560 жаловались на неадекватное поведение вентилятора, в L570 эта проблема была решена.
Наличие NVMe SSD обеспечивает отличное быстродействие системы, а благодаря наличию съёмной крышки на днище ноутбука, замена SSD не составит труда. Эту модель Thinkpad можно даже немного улучшить, поскольку в ней предусмотрен порт M.2 2242, в который можно подключить модем LTE (есть и антенна) или второй SSD накопитель.
К качеству корпуса почти нет претензий, он идентичен с корпусом Thinkpad L560, хотя Lenovo явно сэкономила на материалах. Это не самый прочный корпус в своём ценовом сегменте. У такого простого рабочего инструмента как L570 хотелось бы видеть что-то более прочное - в конце концов, он используется именно как мобильное устройство. Что касается клавиатуры, кликпада и трекпойнта, то это всё те же качественные инструменты, взятые у предшественника, L560. Тем не менее - как и у предшественника - клавиатуре отчаянно не хватает подсветки.
Дисплей Full HD и матрица IPS обеспечивают хороший угол обзора, поверхность монитора - матовая. Яркость и контрастность можно охарактеризовать как средние - не слишком качественные для ноутбука в этом ценовом классе.
Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600 - 14/04/2017 v6
Sascha Mölck