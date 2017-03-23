Обзор планшета-конвертера Teclast Tbook 10s с двумя ОС

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Teclast Tbook 10s - доступный конвертер 2-в-1, причем его цена довольно революционна. Этот недорогой 10.1-дюймовый планшет с отстёгивающейся клавиатурой и активным стилусом обладает отличной конфигурацией - и стоит менее 200 евро (правда, придётся покупать из-за границы с доставкой по почте, или у импортёров). Более того, у пользователей Tbook 10s есть возможность выбора операционной системы - планшет поставляется с предустановленными Windows и Android, и можно использовать любую из них.

На бумаге технические характеристики этого планшета выглядят многообещающе, и очень похожи на недавно протестированный Chuwi Hi10 Pro. Наш Tbook 10s облачён в алюминиевый корпус, в котором установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и IPS-экран разрешением 1920x1200. Планшет работает на процессоре Intel Atom Z8350 и располагает 4 ГБ памяти (что для планшетов немало). Помимо этого, Teclast установила в Tbook 10s довольно много памяти для хранения данных: целых 64 ГБ.

Поскольку планшет Tbook 10s, как и в случае с Chuwi Hi10 Pro, больше выглядит доступным планшетом на Android, нежели полнофункциональным планшетом на Windows 10 (хоть он и похож на Surface), то в этом обзоре ему в соперники мы выбрали устройства на ОС Android: Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A, Haier Pad 971, а также Xiaomi MiPad 2. В обзоре мы сравнили Tbook с его "основным конкурентом" Chuwi Hi10 Pro (также поддерживающим 2 ОС) немного более подробно.