Обзор планшета-конвертера Teclast Tbook 10s с двумя ОС
Недорогой конвертер с Windows и Android. После обзора Chuwi Hi10 Pro в нашу лабораторию попал ещё один недорогой планшет-конвертер с поддержкой сразу двух ОС: Tbook 10s от производителя Teclast. Посмотрим-ка, у кого из этих двоих больше мускулов.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Teclast Tbook 10s - доступный конвертер 2-в-1, причем его цена довольно революционна. Этот недорогой 10.1-дюймовый планшет с отстёгивающейся клавиатурой и активным стилусом обладает отличной конфигурацией - и стоит менее 200 евро (правда, придётся покупать из-за границы с доставкой по почте, или у импортёров). Более того, у пользователей Tbook 10s есть возможность выбора операционной системы - планшет поставляется с предустановленными Windows и Android, и можно использовать любую из них.
На бумаге технические характеристики этого планшета выглядят многообещающе, и очень похожи на недавно протестированный Chuwi Hi10 Pro. Наш Tbook 10s облачён в алюминиевый корпус, в котором установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и IPS-экран разрешением 1920x1200. Планшет работает на процессоре Intel Atom Z8350 и располагает 4 ГБ памяти (что для планшетов немало). Помимо этого, Teclast установила в Tbook 10s довольно много памяти для хранения данных: целых 64 ГБ.
Поскольку планшет Tbook 10s, как и в случае с Chuwi Hi10 Pro, больше выглядит доступным планшетом на Android, нежели полнофункциональным планшетом на Windows 10 (хоть он и похож на Surface), то в этом обзоре ему в соперники мы выбрали устройства на ОС Android: Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A, Haier Pad 971, а также Xiaomi MiPad 2. В обзоре мы сравнили Tbook с его "основным конкурентом" Chuwi Hi10 Pro (также поддерживающим 2 ОС) немного более подробно.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус этого планшета начального уровня сделан в основном из смеси металла и стекла. Кнопки управления громкостью и питания - пластиковые, но они хорошо зажимаются и практически не болтаются. Качество сборки, стабильность и сопротивляемость внешним воздействиям для этой ценовой категории - просто отличная: ничего не гнётся даже при сильном воздействии. Матовое алюминиевое покрытие корпуса Tbook 10s способствует тому, что отпечатки пальцев по краям планшета практически не видны.
Порты USB, зарядки, 3.5-мм аудиопорт, HDMI, а также разъём карты памяти micro-SD расположены в правой части. Слот ничем не закрыт и легко доступен - но как результат, в него может быстро забиться пыль и грязь.
Относительно тяжёлая и толстая съёмная клавиатура этого планшета крепится к планшету магнитами. В закрытом положении она также она защищает тачскрин Tbook 10s. В отличие от самого планшета, физическая клавиатура довольно низкого качества. Рамки экрана выглядят сконструированными неравномерно, а при более-менее ощутимом давлении на пластиковую часть дока слышен ощутимый скрип. Островная клавиатура легко прогибается.
2 | Порты и коммуникации
Tbook 10s может похвастаться вполне достойным объёмом пространства для хранения данных в 64 ГБ. К сожалению, при использовании Android свободно только 16 ГБ, и примерно 27 ГБ после первой загрузки Windows. Его можно увеличить на 128 ГБ с помощью карты micro-SD.
Беспроводная трансляция экрана на внешний монитор с помощью monitor via Miracast также работала прекрасно. Внешний монитор можно подключать и проводом, через порт micro-HDMI, а также периферийные устройства вроде внешних клавиатур или флешек - через USB OTG. В опциональной подключающейся клавиатуре есть полноразмерный порт USB.
3 | Программное обеспечение
Tbook 10s работает на Google Android 5.1 Lollipop. Мы думаем, что обновление до более новой версии Android 6.0 Marshmallow, не говоря уже о 7.0 Nougat - очень маловероятно. По крайней мере, производитель не предоставил никакой информации на этот счёт. В интерфейсе Android заметны лишь минимальные изменения - только в меню настроек, и в панели уведомлений. Какого-либо специального ПО для планшета, вроде Remix OS 2.0 в случае Chuwi Hi10Pro, в нашем Tbook 10s нет.
Как мы уже сказали, на этом планшете в качестве операционной системы тоже можно использовать и Windows 10 с её знакомым интерфейсом. Операционные системы напрямую не могут обмениваться данными (или файлами), но можно расширить память с помощью карты micro-SD - и эти файлы будут доступны из любой из них.
4 | Коммуникации
Планшет Tbook 10s поддерживает Bluetooth 4.0 и Wi-Fi в стандартах IEEE 802.11 b/g/n, но только в диапазоне 2.4 ГГц. Он выпускается только в варианте с Wi-Fi (конфигураций с поддержкой мобильных 3G или 4G сетей не предусмотрено). Как сила сигнала, так и стабильность работы Wi-Fi на нормальном уровне - рядом с роутером (Telekom Speedport, W921V) мы замерили -34 дБ.
Скорость передачи данных по Wi-Fi между планшетом и нашим эталонным роутером Linksys EA 8500 находится на уровне планшета Chuwi. Хотя результат в 40 Мб/с довольно низкий, он был в целом стабильным почти не менялся в течение всего времени работы с устройством.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Asus ZenPad 3s 10 Z500M
PowerVR GX6250, MT8176, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
254 Мбит ∼100% +563%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
40.6 Мбит ∼16% +6%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
38.3 Мбит ∼15%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Asus ZenPad 3s 10 Z500M
PowerVR GX6250, MT8176, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
246 Мбит ∼100% +528%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
41.6 Мбит ∼17% +6%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
39.2 Мбит ∼16%
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490 Cable)
|
90.2 MBit/s ∼100%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490 Cable)
|
91.2 MBit/s ∼100%
5 | Камеры
В этом планшете Teclast начального уровня разрешение фронтальной камеры составляет 2 МП. Основной камеры, обычно располагающейся на задней панели, в этом планшете нет вообще. Это смотрится очень аскетично - особенно с учётом наличия (и качества) подобных камер в других планшетах этой ценовой категории, например, в Haier Pad 971 или Chuwi Hi10 Pro.
Качество фото вполне годится для редкой фотографии, но камера этого планшета скорее всего будет использоваться в основном для видеоконференциях через интернет. Поэтому, запись видео в разрешении 720p можно считать достаточной.
6 | Аксессуары
В дополнение к обычному комплекту аксессуаров - модульному блоку питания с нестандартной вилкой (требуется адаптер), кабелю USB и защитной наклейке на экран, - для этого планшета существуют дополнительные аксессуары. В дополнение к Tbook 10s можно докупить активный стилус (стоимостью примерно 15 евро), а также подключающуюся клавиатуру (стоимостью примерно 40 евро).
7 | Устройства ввода
Экран Tbook 10s с поддержкой прикосновений (до 10 пальцев) в основном работает хорошо - хотя изредка во время теста случались моменты, когда команды не отрабатывались. Тем не менее, экран быстро и точно отзывается на прикосновения даже в углах экрана. Для навигации интерфейса Андроид используются экранные кнопки (прикосновение к ёмкостной кнопке Windows приводит к отображению домашнего экрана). В качестве клавиатуры используется стандартная клавиатура Google.
Для планшета была разработана подключающаяся клавиатура с раскладкой QWERTY, в которой также есть небольшой тачпад размером 5 x 8 см, которая может быть весьма кстати при вводе длинных текстов. Но её 17-мм клавиши едва обладают сколь-либо ощутимым ходом, или нажатием. У тачпада матовое покрытие, на привыкание к которому уходит определённое время, и пальцы скользят по нему не очень хорошо; зато клавиши мыши работают нормально. Точность тачпада - так себе.
На наш взгляд, польза активного стилуса в качестве дополнения к клавиатуре - сомнительна, если не вообще нулевая. Он обеспечивает очень неточный ввод, и часто вообще не распознаётся. Более того, стилус никак нельзя прикрепить к планшету.
8 | Дисплей
IPS-экран данного Tbook 10s по диагонали - примерно 25.7 см (10.1 дюймов), и разрешения WUXGA (1920x1200 пикселей). Это эквивалентно плотности 224 точек на дюйм, так что тексты выглядят относительно чёткими. Для повседневной работы большинству пользователей такого разрешения будет вполне достаточно, хотя оно и меньше WQHD (2560x1440), которое часто встречается в устройствах более высокой ценовой категории.
Максимальная яркость экрана в 308 Кд/м² не очень высокая, а равномерность подсветки в 82% не очень однородная. В сочетании с уровнем чёрного в 0.29 Кд/м², данный планшет обладает отличным контрастом в 962:1. В тесте с равномерным распределением чёрного и белого цвета (APL50) яркость подсветки была чуть ниже 283 Кд/м², а уровень чёрного несущественно вырос до 0.3 Кд/м², что чуть-чуть уменьшило контраст до 940:1.
|Teclast Tbook 10s
IPS, 1920x1200, 10.1
|Chuwi Hi10 Pro
IPS, 1920x1200, 10.1
|Xiaomi MiPad 2
IPS, 2048x1536, 7.9
|Haier Pad 971
IPS, 2048x1536, 9.7
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
IPS, 1280x800, 10.1
|Asus ZenPad 3s 10 Z500M
IPS, 2048x1536, 9.7
|Параметры экрана
2%
13%
13%
5%
9%
|Brightness
280
356
27%
402
44%
294
5%
351
25%
443
58%
|Brightness Distribution
82
87
6%
91
11%
90
10%
89
9%
86
5%
|Уровень чёрного *
0.29
0.42
-45%
0.4
-38%
0.37
-28%
0.4
-38%
0.43
-48%
|Контрастность
962
902
-6%
1063
10%
795
-17%
925
-4%
1137
18%
|Colorchecker DeltaE *
6.7
4.8
28%
4.98
26%
3.2
52%
4.6
31%
5.5
18%
|DeltaE для серого *
6.8
6.7
1%
5.2
24%
3
56%
6.5
4%
6.7
1%
|Гамма
2.27 106%
2.23 108%
2.65 91%
2.3 104%
2.17 111%
2.06 117%
|CCT
8466 77%
6988 93%
7249 90%
6882 94%
6354 102%
7457 87%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 959 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Анализ нашим спектрофотомером и программным комплексом CalMAN показал, что у этого экрана нормальное (для своей ценовой группы) отклонение в точности отображения цветов (6.7) и уровней серого (6.8). Цветовая температура экрана (8644К) также выше идеального уровня в 6500К, что приводит к заметному голубоватому оттенку при отображении уровней серого.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|26.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 14 ms стадия 1
|↘ 12.4 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 49% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 40% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)
Из-за низкой яркости экрана, экран Tbook 10s не всегда будет хорошо читаем на открытом воздухе. Яркое солнце и глянцевая поверхность экрана, а также хорошо видные отпечатки пальцев, явно будут ухудшать качество изображения в яркие дни. Углы обзора хорошие, как и должно быть в случае матриц IPS.
9 | Производительность
Планшет Teclast Tbook 10s работает на процессоре Intel Atom x5-Z8350, четырёхядерном чипе, который вышел в феврале 2016. Четыре ядра x5-Z8350 работают в диапазоне от 1.44 до 1.92 ГГц (турбо-режим) и относятся к семейству Cherry Trail. В сравнении с несколько более старым x5-Z8300 из Chuwi Hi10 Pro, максимальная частота на 80 МГц выше.
Как производительность, так и скорость работы браузера - очень хорошие (для начальной ценовой категории). Интерфейс системы в реальной жизни работает плавно, без существенных задержек; разве что скорость разблокирования устройства могла бы быть лучше. Для этого нашему Tbook 10s обычно требуется от 1 до 2 секунд (аналогично - для открытия и закрытия приложений). В этом, скорее всего, виновата медленная флэш-память EMMC (несмотря на её приличный объём в 64 ГБ). Синтетические тесты показали, что её производительность низкая. А скорость работы адаптера карт micro-SD в Tbook 10s мы не смогли измерить в принципе, потому что тест AndroBench не смог распознать нашу эталонную карту Toshiba Exceria Pro M401.
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1980 Points ∼7%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1971 Points ∼7% 0%
|64 Bit Single-Core Score
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
879 Points ∼16%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
867 Points ∼16% -1%
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (Toshiba Exceria Pro M401)
|
24.7 MB/s ∼28%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
MB/s ∼0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
MB/s ∼0%
|Sequential Read 256KB SDCard
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (Toshiba Exceria Pro M401)
|
37 MB/s ∼38%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
MB/s ∼0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
MB/s ∼0%
|Random Write 4KB
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
13.96 MB/s ∼9% +311%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
7.36 MB/s ∼5% +116%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
6.79 MB/s ∼4% +100%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
5.37 MB/s ∼4% +58%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
3.4 MB/s ∼2%
|Random Read 4KB
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
25.79 MB/s ∼15% +125%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
24.42 MB/s ∼14% +113%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
18.7 MB/s ∼11% +63%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
15.34 MB/s ∼9% +34%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
11.44 MB/s ∼7%
|Sequential Write 256KB
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
121.22 MB/s ∼62% +82%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
66.48 MB/s ∼34%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
56.37 MB/s ∼29% -15%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
39.97 MB/s ∼21% -40%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
14.57 MB/s ∼7% -78%
|Sequential Read 256KB
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
163.48 MB/s ∼22% +43%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
147.85 MB/s ∼20% +29%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
136.08 MB/s ∼18% +19%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
114.68 MB/s ∼16%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
56.87 MB/s ∼8% -50%
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
73083 Points ∼40% +25%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
58565 Points ∼32%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
57914 Points ∼31% -1%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
47100 Points ∼26% -20%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
36602 Points ∼20% -38%
|Geekbench 3
|64 Bit Multi-Core Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
3170 Points ∼10%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
1972 Points ∼6%
|64 Bit Single-Core Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
990 Points ∼21%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
659 Points ∼14%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1580 Points ∼61% +41%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1119 Points ∼43%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
1111 Points ∼43% -1%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1061 Points ∼41% -5%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
916 Points ∼35% -18%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1537 Points ∼20% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1530 Points ∼20%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1300 Points ∼17% -15%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
540 Points ∼7% -65%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
203 Points ∼3% -87%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1415 Points ∼29%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1398 Points ∼29% -1%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1353 Points ∼28% -4%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
610 Points ∼13% -57%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
245 Points ∼5% -83%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
20142 Points ∼29% +33%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
15496 Points ∼22% +2%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
15195 Points ∼22%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
14564 Points ∼21% -4%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
10816 Points ∼16% -29%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
27537 Points ∼6% +48%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
18589 Points ∼4% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
18563 Points ∼4%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
9208 Points ∼2% -50%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
5490 Points ∼1% -70%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
25460 Points ∼13% +45%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
17556 Points ∼9% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
17549 Points ∼9%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
10121 Points ∼5% -42%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
6165 Points ∼3% -65%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
32 fps ∼2% +19%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
27 fps ∼2% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
27 fps ∼2%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
16 fps ∼1% -41%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
10 fps ∼1% -63%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
23 fps ∼5% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
23 fps ∼5%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
16 fps ∼3% -30%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
13 fps ∼3% -43%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
12 fps ∼3% -48%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
12 fps ∼2% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
12 fps ∼2%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
8.4 fps ∼2% -30%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
7.1 fps ∼1% -41%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
3.5 fps ∼1% -71%
|on screen Manhattan Onscreen OGL
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
11 fps ∼5% 0%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
11 fps ∼5%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
7 fps ∼3% -36%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
6.3 fps ∼3% -43%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
5.3 fps ∼2% -52%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
13 fps ∼3% +38%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
9.4 fps ∼2%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
9.2 fps ∼2% -2%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
4.9 fps ∼1% -48%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
2.3 fps ∼1% -76%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
8.5 fps ∼5%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
7.3 fps ∼4% -14%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
6.3 fps ∼4% -26%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
5 fps ∼3% -41%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
3.3 fps ∼2% -61%
|GFXBench 4.0
|off screen Car Chase Offscreen
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
8.4 fps ∼2% +33%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
6.4 fps ∼2% +2%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
6.3 fps ∼2%
|on screen Car Chase Onscreen
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
5.9 fps ∼5%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
5.7 fps ∼5% -3%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
5.6 fps ∼5% -5%
|PCMark for Android - Work performance score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
5279 Points ∼65% +13%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
4885 Points ∼60% +5%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
4671 Points ∼57%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
4246 Points ∼52% -9%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
3888 Points ∼48% -17%
|BaseMark OS II
|Web
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
1011 Points ∼66% +26%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
952 Points ∼62% +18%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
805 Points ∼52%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
773 Points ∼50% -4%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (Chrome 46.0.2490.76)
|
762 Points ∼49% -5%
|Graphics
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1609 Points ∼19% +35%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1277 Points ∼15% +7%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1191 Points ∼14%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
685 Points ∼8% -42%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
339 Points ∼4% -72%
|Memory
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1379 Points ∼36% +339%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
910 Points ∼24% +190%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
444 Points ∼12% +41%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
342 Points ∼9% +9%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
314 Points ∼8%
|System
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
2088 Points ∼32% +55%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1921 Points ∼29% +43%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1346 Points ∼20%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1333 Points ∼20% -1%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
1277 Points ∼19% -5%
|Overall
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash
|
1419 Points ∼43% +78%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
874 Points ∼27% +10%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash
|
827 Points ∼25% +4%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
798 Points ∼24%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash
|
749 Points ∼23% -6%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (Chrome 46.0.2490.76)
|
12839.9 ms * ∼22% -154%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash (Chrome Version 49)
|
6883.7 ms * ∼12% -36%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash (Chrome Version 54)
|
5088.7 ms * ∼9% -1%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash (Chrome Version 56)
|
5047.4 ms * ∼8%
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash (Chrome 48)
|
4420.4 ms * ∼7% +12%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash (Chrome 48)
|
43.039 Points ∼0% +22%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash (Chrome Version 54)
|
35.725 Points ∼0% +1%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash (Chrome Version 56)
|
35.358 Points ∼0%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash (Chrome Version 49)
|
33.132 Points ∼0% -6%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (Chrome 46.0.2490.76)
|
21.2 Points ∼0% -40%
|Octane V2 - Total Score
|Xiaomi MiPad 2
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 16 GB eMMC Flash (Chrome 48)
|
7994 Points ∼16% +23%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash (Chrome Version 56)
|
6494 Points ∼13%
|Chuwi Hi10 Pro
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash (Chrome Version 54)
|
6365 Points ∼13% -2%
|Haier Pad 971
Mali-T760 MP4, RK3288, 16 GB eMMC Flash (Chrome Version 49)
|
5967 Points ∼12% -8%
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
Mali-T720 MP2, MT8163 V/B 1.3 GHz, 32 GB eMMC Flash (Chrome 46.0.2490.76)
|
3320 Points ∼7% -49%
* ... меньше = лучше
В тестах планшет Teclast произвёл вполне положительное впечатление, хотя отличия в скорости от Chuwi Hi10 Pro едва заметны (несмотря на наличие относительно более мощного процессора). В тестах производительности Windows, Tbook 10s показал себя немного быстрее, чем соперники с процессорами x5-Z8300.
|Cinebench R15
|CPU Multi 64Bit (по убыванию)
|Teclast Tbook 10s
|
101 Points ∼30%
|Chuwi Hi10 Pro
|
85 Points ∼25% -16%
|Chuwi Hi12
|
99 Points ∼29% -2%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
|
100 Points ∼29% -1%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
|
94 Points ∼27% -7%
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
|
342 Points ∼100% +239%
|OpenGL 64Bit (по убыванию)
|Teclast Tbook 10s
|
8.43 fps ∼14%
|Chuwi Hi10 Pro
|
8.8 fps ∼15% +4%
|Chuwi Hi12
|
9.82 fps ∼16% +16%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
|
11.16 fps ∼19% +32%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
|
10.71 fps ∼18% +27%
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
|
60.14 fps ∼100% +613%
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2 (по убыванию)
|Teclast Tbook 10s
|
1329 Points ∼33%
|Chuwi Hi12
|
1008 Points ∼25% -24%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
|
1044 Points ∼26% -21%
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
|
4052 Points ∼100% +205%
|Creative Score Accelerated v2 (по убыванию)
|Teclast Tbook 10s
|
914 Points ∼21%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
|
1410 Points ∼32% +54%
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
|
4431 Points ∼100% +385%
|Home Score Accelerated v2 (по убыванию)
|Teclast Tbook 10s
|
1088 Points ∼32%
|Chuwi Hi12
|
1039 Points ∼31% -5%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
|
1520 Points ∼45% +40%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
|
1294 Points ∼38% +19%
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
|
3394 Points ∼100% +212%
10 | Игры
Видеоадаптер Intel HD Graphics (Cherry Trail) работает на частоте до 500 МГц, и поддерживает DirectX 12. Современные игры для Android из Play Store, вроде Asphalt Xtreme или Dead Trigger 2 идут вполне плавно.
Зато в Windows, игры даже с низкими аппаратными требованиями не идут без задержек даже в минимальном разрешении.
11 | Нагрев и шум
Нагрев
Распределение температуры в сценариях высоких нагрузок - вполне обычное для планшета начального уровня. Tbook 10s нагревается до 35.5 °C, что можно ощутить пальцами, но не доставит неудобств, потому что температура весьма низкая.
12 | Акустическая система
Стерео динамики этого планшета смогли обеспечить максимальный уровень громкости в 74 дБ, что заметно тише остальных планшетов. Качество звука Tbook 10s аналогично Chuwi Hi10 Pro. На максимальной громкости звук искажается, и в нём преобладают высокие частоты (что вполне ожидаемо). Диаграмма розового шума показывает, что низкие частоты практически отсутствуют. В целом, слышимый диапазон совершенно нелинейный.
3.5-мм аудиопорт работает нормально, но качество звука всё равно среднее.
Анализ АЧХ аудиосистемы Teclast Tbook 10s
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74.41 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.4% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.2% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (34.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 94% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 96% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 3% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Chuwi Hi10 Pro
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.37 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 29.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 10.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (33.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 94% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 17%, средняя Δ: 23%, худший результат: 33%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 92% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Xiaomi MiPad 2
(+) | отличный уровень макс. громкости (95.07 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.7% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (16.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 24% примерно так же, 76% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 17%, средняя Δ: 23%, худший результат: 33%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 22% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 72% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
13 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность планшета Tbook 10s - немного выше, чем соперников с процессорами Intel. Тем не менее, энергопотребление всё равно довольно большое, особенно под нагрузкой. и достигает почти 11 Вт.
|Выкл.
|0.13 / 0.32 Вт
|Ожидание
| 1.46 / 5 / 5.08 Вт
|Нагрузка
|
9.57 / 10.77 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Teclast Tbook 10s
6000 мА⋅ч
|Chuwi Hi10 Pro
6500 мА⋅ч
|Xiaomi MiPad 2
6190 мА⋅ч
|Haier Pad 971
7800 мА⋅ч
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
4680 мА⋅ч
|Энергопотребление
-7%
-21%
45%
39%
|В простое, мин. *
1.46
1.4
4%
3.33
-128%
1.38
5%
1.22
16%
|В простое, сред. *
5
4.82
4%
5.01
-0%
1.46
71%
3.15
37%
|В простое, макс. *
5.08
5.43
-7%
5.19
-2%
1.6
69%
3.39
33%
|Нагрузка, сред. *
9.57
11.61
-21%
8.32
13%
5.06
47%
3.95
59%
|Нагрузка, макс. *
10.77
12.48
-16%
9.33
13%
6.95
35%
5.64
48%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Удивительно, но в наших тестах чтения веб-сайтов по Wi-Fi, планшет Teclast показал самое короткое время работы от аккумулятора. В этом реалистичном тесте яркость экрана была установлена в 150 Кд/м², и планшет проработал всего 3 часа 48 минут. При подключенной аппаратной клавиатуре это время уменьшилось до 3 часов 36 минут.
В Windows-тесте (Wi-Fi) соперник Chuwi H10 Pro смог проработать почти на 3 часа дольше Tbook 10s, который продержался 4 часа и 10 минут.
|Интернет через WiFi v1.3
|3час. 48мин.
|Teclast Tbook 10s
6000 мА⋅ч
|Chuwi Hi10 Pro
6500 мА⋅ч
|Xiaomi MiPad 2
6190 мА⋅ч
|Haier Pad 971
7800 мА⋅ч
|Asus ZenPad 10.0 Z300M-6A039A
4680 мА⋅ч
|Время работы
60%
85%
86%
91%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
228
364
60%
421
85%
423
86%
435
91%
За
Против
Вердикт
Как и Chuwi Hi10 Pro, планшет Teclast Tbook 10s с первого взгляда покоряет стильным дизайном и алюминиевым корпусом высокого качества. Возможность загрузки двух операционных систем по выбору - Android или Windows - тоже приятно удивляет. Жалко, что производитель использует устаревшую версию ОС Android 5.1. Что касается качества звука и фотографии - тут создатели планшета пошли на определённые жертвы. По большому счёту, внешний вид обоих планшетов мало чем отличается друг от друга.
Нам не понравилось качество опциональных аксессуаров, предлагаемых для Teclast Tbook 10s. Похоже, что устройства конкурентов оказались настроены лучше - учитывая сравнительно низкую яркость экрана, не оптимизированный интерфейс для Android, а также малое время работы этого планшета.
Teclast Tbook 10s - хороший планшет начального уровня. У него очень низкая цена, но нет никаких интересных отличий от конкурентов.
Тем не менее, для тех пользователей, кто будет рад очень недорогому, качественно собранному устройству с высокопроизводительным процессором Intel, этот планшет Teclast Tbook 10s может стать хорошей покупкой.
Teclast Tbook 10s - 23/03/2017 v6
Marcus Herbrich