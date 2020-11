Powered by MSI | Made for Gamers and Creators

Нужен хороший и надежный ноутбук для удаленной работы? Бизнес-ноутбуки от MSI ждут вас! Для настоящих профессионалов удаленной работы. Благодаря плодотворному сотрудничеству на протяжении последних 30 лет, Microsoft и MSI удалось поставить на рынок более 10 миллионов ПК и ноутбуков для геймеров и профессионалов различного толка. Теперь же компания MSI расширяет свое портфолио, добавив бизнес-ноутбуки с самыми современными возможностями экосистемы Windows 10 и Microsoft 365. Благодаря хорошей производительности и отличной автономности, они станут незаменимыми помощниками для удаленных сотрудников и всех, кому приходится работать вне офиса. (Рекламная статья) Vaidyanathan Subramaniam ( перевод Антона Авдюшкина),

Вступление Из-за разгула пандемии COVID-19 удаленная работа в этом году стала как никогда востребованной. Бизнес начал массово переходить на удаленку, чтобы обезопасить сотрудников и клиентов. Сама по себе дистанционная работа не стала чем-то новым для мира, но повышенный спрос на нее породил также высокие требования к аппаратной начинке используемых устройств и средств связи. Несмотря на сложные времена, компания MSI по-прежнему обеспечивает высокие показатели выпуска своей продукции для удовлетворения возросшего спроса среди обычных потребителей и профессионалов.

В портфолио MSI найдется множество моделей, которые отлично приспособлены для удаленной работы. Соответствие современным стандартам производительности и безопасности обеспечивают процессоры 11 поколения Intel Tiger Lake и мощные видеокарты от Nvidia. Кроме того, эти ноутбуки характеризуются хорошей автономностью, которая просто необходима для такого класса устройств.

Бизнес-ноутбуки MSI поддерживают все самые современные технологии для обеспечения безопасности и продуктивности, которые привносит Windows 10. “Мы сотрудничаем с MSI на протяжении последних 30 лет, потому для нас расширение портфолио компании на бизнес-сегмент рынка - это радостное и волнующее событие" - сообщает главный менеджер по продажам партнерской продукции в Microsoft Курт Питерсен.

Линейка ноутбуков для бизнеса и работы от MSI разделена на три серии: Summit, Prestige и Modern. Ниже мы подробно рассмотрим каждую из них и выясним каким образом производителю удалось сделать свои модели более удобными для работы и отдыха.

Передовые технологии для удаленного офиса Обеспечение стабильной работы современной корпоративной среды задача нелегкая. Ноутбуки серии MSI Summit разработаны с расчетом на использование именно в корпоративном сегменте - вот некоторые из их особенностей, которые обеспечат надлежащий уровень удобства IT-специалистам:

Мобильность без компромиссов: ноутбуки серии MSI Summit весят от 1.3 до 1.7 кг, что делает их мобильными и максимально удобными для удаленной работы. Дополнением служит отличная автономность: Summit E15, к примеру, способен проработать более 16 часов и поддерживает зарядку через USB Type-C.

Современные накопители и интерфейсы: ноутбуки серии Summit позволят вам расширить свое виртуальное рабочее место, подключив до трех мониторов одновременно. Кроме того, модели MSI Summit поддерживают PCIe Gen 4 и накопители с пропускной способностью до 7.88 ГБ/с - даже большие файлы будут загружаться очень быстро.

Технологии безопасности корпоративного уровня: ноутбуки серии Summit поддерживают биометрическую аутентификацию и современные технологии шифрования и защиты пользовательских данных, которые так важны для бизнеса. Среди таких можно перечислить TPM 2.0, Windows Hello, светодиодный индикатор работы веб-камеры и возможность блокировки по USB\SD. Поддерживается также аутентификация FIDO 2 для быстрого входа на сайты без пароля.

Ноутбуки MSI Summit также обладают расширенным функционалом настройки BIOS, что позволяет IT-специалистам дополнительно улучшить защиту данных компании.

Сертификация Microsoft Secured-core: Secured-core представляет собой набор интегрированных технологий от Microsoft, производителей и чипмейкеров, которые обеспечивают сквозную защиту от вредоносного кода на аппаратном уровне. У ноутбуков MSI Summit присутствует три уровня защиты Secured-core:

BIOS Guard - создает изолированную среду BIOS для защиты подсистем ввода-вывода от атак направленных на память и другие компоненты

Device Guard - совокупность биометрических технологий аутентификации и TPM для защиты компьютера и данных на накопителя

OS Guard - защита доступа к памяти на уровне операционной системы, предотвращает инъекцию вредоносных приложений в выполняемые процессы

ИИ-шумоподавление: общение с коллегами при удаленной работе может быть не слишком удобным - вне офиса часто бывает шумно. Бизнес-ноутбуки MSI поддерживают технологию MSI Noise Cancelation, которая задействует ИИ-алгоритмы с использованием нейронным сетей. Они позволяют качественно отфильтровывать посторонние шумы окружающей обстановки, передавая собеседникам только ваш голос.

Duet Display: Дома или в офисе подключить к ноутбуку монитор достаточно просто и удобно, ведь оба устройства стоят на столе. В дороге или вне офиса такой сценарий кажется невозможным, но у MSI есть решение: функция Duet Display (доступна в MSI Center) позволяет использовать любое устройство на iOS в качестве дополнительного дисплея.

Modern Standby: корпоративным пользователям и сотрудникам компаний жизненно необходимо, чтобы ноутбук при открытии был сразу же готов к работе и долго держал заряд - как современные смартфоны. Бизнес-ноутбуки MSI поддерживают режим Modern Standby, который обеспечивает мгновенный вход в учетную запись, балансировку фоновых процессов и переход в гибернацию для экономии энергии.

Надежность военного уровня: ноутбуки MSI Summit соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-810G. Запас прочности у этих моделей достаточен для самых разных условий, в том числе активной работы во время деловых поездок и командировок. Тестирование на соответствие стандарту MIL-STD-810G выполняется в различных сценариях, которые включают в себя работу в экстремальных температурных условиях, а также механические испытания на прочность (устойчивость к падениям, ударам, вибрациям).

Удобные органы управления и ввода: все ноутбуки серии MSI Summit обладают удобными клавиатурами с интуитивно-понятными и продуманными сочетаниями функциональных клавиш. Глубина хода клавиш у этих моделей составляет 1.5 мм, благодаря чему набирать текст удобно и приятно. Тачпады на всех моделях поддерживают драйвер Windows Precision и способны распознавать до 4 одновременных касаний.

Доступны также конфигурации с сенсорными экранами, которые существенно упрощают прокрутку, изменение масштаба и работу с объектами на экране.

Простое управление и обслуживание: ноутбуки MSI Summit просты в настройке не только для IT-администраторов, но и для обычных пользователей - это заслуга фирменного приложения MSI Center. Оно позволяет выполнять диагностику системы, оптимизировать приложения в зависимости от их требовательности к ресурсам устройства, а также настраивать другие параметры, наряду с ИИ-шумоподавлением.

MSI Summit E-серия В E-серию MSI Summit входят модели Summit E14 и Summit E15. Благодаря процессору Intel 11-го поколения Tiger Lake Core i7-1185G7 и видеокарте Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, ноутбуки данной серии при всей своей компактности и мобильности характеризуются довольно высокой производительностью. У старшего Summit E15 внутри имеется два слота под оперативную память DDR4-3200 c максимальным общим объемом в 64 ГБ. В то же время, у более компактного Summit E14 установлена встроенная LPDDR4X-4267 с максимальным объемом 32 ГБ - эта энергоэффективная память призвана улучшить автономность модели.

Поддержка современных интерфейсов и скорость накопителей - это очень важные аспекты любого бизнес-ноутбука. Модели серии Summit E поддерживают PCIe Gen4, что позволяет устанавливать сверхбыстрые M.2 NVMe SSD со скоростью до 7.88 ГБ/с. Кроме того, за счет наличия процессора Tiger Lake данные модели поддерживают современный интерфейс Thunderbolt 4 и USB 4. Порты USB Type-C у ноутбуков серии Summit E поддерживают зарядку и вывод видеосигнала DisplayPort 1.4a.

Для моделей Summit E14 и E15 предусмотрены FHD и 4K дисплеи и все они обладают высоким качеством картинки. В случае Summit E15 вы получаете 15.6-дюймовую 4K IPS матрицу со 100% охватом цветового пространства AdobeRGB, но и 14-дюймовый Summit E14 не отстает по качеству в конфигурации с 4K дисплеем. Для обеих моделей также доступны сенсорные Full HD IPS-level матрицы.

Преимуществом Summit E15 является наличие порта USB 3.2 Gen2 Type-A. Тем не менее, оба представителя серии обладают беспроводным адаптером от Intel с поддержкой Wi-Fi 6 и ИК-камерой для входа в учетную запись через Windows Hello.

MSI Prestige - Воссоединение дизайна и функциональности Ноутбуки MSI Prestige созданы для реализации полета фантазии разработчиков цифрового контента и смогут предоставить лучшую производительность в любом месте и в любое время. Дизайн у этих моделей минималистичный и эстетичный, корпуса довольно прочные, а для переборчивых покупателей доступны дополнительные расцветки. Кроме того, ноутбуки серии MSI Prestige обладают качественными дисплеями с точной цветопередачей и гибкими настройками системы для адаптации под каждый отдельный сценарий использования. Ноутбуки серии MSI Prestige доступны в расцветках Pure White, Rose Pink, Carbon Gray и Urban Silver

Лучшая начинка в классе для реализации ваших задумок В серию вошли три модели - Prestige 14, Prestige 14 Evo и Prestige 15 - которые доступны в разных конфигурациях и расцветках, а значит каждый сможет подобрать вариант на свой вкус. При этом, Prestige 14 и Prestige 14 Evo доступны в расцветках Pure White, Rose Pink и Carbon Gray, в то время как для Prestige 15 предусмотрены только более строгие варианты Carbon Gray и Urban Silver.

Все ноутбуки серии MSI Prestige работают на процессорах Intel 11-го поколения Tiger Lake со встроенной графикой Xe , которая обладает отличной производительностью и энергоэффективностью. Все модели серии предлагают отличную автономность - у Prestige 15 время работы от одного заряда достигает 16 часов.

MSI Prestige 14 Evo Модель Prestige 14 Evo стала результатом тесного сотрудничества MSI и Intel. В данном случае разработчики сконцентрировались на обеспечении максимальной производительности, не делая компромиссов по части дизайна, оснащения и автономности. Как подсказывает само название модели, она разрабатывалась для соответствия спецификациям Intel Evo: это гарантирует, что ноутбук будет обладать отличной производительностью, мгновенно выходить из спящего режима, обладать современными интерфейсами и длительной автономностью. Благодаря экономичному процессору Intel Tiger Lake и дисплею с низким потреблением, Prestige 14 Evo способен проработать более 12 часов от одного полного заряда. Кроме того, за счет поддержки технологии быстрой зарядки батарея способна зарядиться на 70% за один час.

Prestige 14 поддерживает современные интерфейс и технологии связи, чтобы во время работы у пользователей не возникало ни малейших задержек. Ноутбук обладает интерфейсом PCIe Gen4 и может быть оборудован NVMe SSD со скоростью вплоть до 5 ГБ/с. Здесь также имеются порты Thunderbolt 4 и USB 4, через которые можно передавать данные, подключать внешние дисплеи и даже заряжать ноутбук. Для обеспечения быстрого и стабильного беспроводного подключения Prestige 14 оборудован адаптером с поддержкой Wi-Fi 6. Модель также прошла испытания в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, поддерживает быстрый вход в учетную запись при помощи Windows Hello и поддерживает метод аутентификации FIDO.

MSI Modern - Надежная рабочая лошадка на каждый день Будем откровенны - современные технологии нужны не только корпорациям, но и мелкому/среднему бизнесу и даже обычным рядовым потребителям. От совершенствования и инноваций технологического мира выигрывают все! Для столь широкой аудитории MSI создала серию ноутбуков Modern, которые привлекают внимание интересным дизайном и приятными расцветками. Ноутбуки серии MSI Modern выделяются широким набором доступных расцветок: Carbon Gray, Beige Mousse, Bluestone и другие.

Лучшая продуктивность для всех и каждого Как и представители серий Summit и Prestige, ноутбуки MSI Modern также получили современные процессоры Intel Tiger Lake с мощной встроенной графикой Intel Xe. И хотя ее производительность достаточна для большинства приложений и даже некоторых игр, на этот раз MSI решила пойти на более смелый шаг, оснастив модели серии Modern еще и дискретными видеокартами Nvidia GeForce MX450. Последние дают прибавку производительности в графически тяжелых приложениях.

В свое распоряжение ноутбуки серии MSI Modern также получили дисплеи с заводской калибровкой True Color, которая гарантирует точную цветопередачу и 100% охват sRGB. Пользователям доступны пять профилей цвета, которые адаптированы для различных сценариев работы. В последней версии одноименного приложения True Color от MSI была дополнительно улучшена цветопередача и оптимизирован интерфейс.

Помимо нового Thunderbolt 4 и USB 4, ноутбуки также обладают портом HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A и слотом для карт памяти - такой набор покрывает нужды большинства пользователей. Быстрая беспроводная связь стала возможна благодаря адаптеру от Intel с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Наконец, все ноутбуки MSI Modern обладают удобными клавиатурами с продуманным расположением функциональных клавиш.

Автономность моделей серии MSI Modern достигает 10 часов, так что заниматься поисками розетки посреди рабочего процесса не придется. Кроме того, батарея ноутбука способна зарядится на 70% всего за один час, что удобно в путешествиях. Присутствует у MSI Modern и поддержка таких технологий, как Modern Standby и Nahimic Hi-Res Audio.

Все представители серии Modern прошли тестирование на прочность в соответствии с сертификатом MIL-STD-810G, потому будучи вне дома или офиса волноваться о состоянии корпуса не придется.

Для управления всеми функциями и возможностями системы, на ноутбуках установлено фирменное приложение MSI Center. Одним из полезных дополнений для него является Battery Master: в данном разделе собраны четыре различных режима зарядки батареи, благодаря которым можно продлить ее срок службы. В приложении MSI Center также имеется инструмент System Checker, отображающий состояние компонентов системы (к примеру, здоровье SSD).

MSI Modern 14 и Modern 15 Ноутбуки MSI Modern выделяются не только хорошей производительностью, но и разнообразием доступных расцветок. Если точнее, то Modern 14 и Modern 15 доступны в вариантах Carbon Gray, Beige Mousse и Bluestone. Первый из них больше всего подходит любителям минимализма, в то время как второй вариант по цвету близок к теплым полуденным краскам и потому заинтересует более креативных личностей; вариант Bluestone напоминает чистое голубое небо, а значит точно приглянется мечтателям.

Одним словом, серия MSI Modern позволит подобрать модель на свой вкус и цвет и раскрыть ваш талант с новых сторон.

Ноутбуки для работы и бизнеса от MSI - Помощники современных предпринимателей и сотрудников компаний MSI всегда являлась одним из лучших поставщиков современных решений для бизнеса и профессиональной аудитории потребителей. Свежие ноутбуки для продуктивной работы от MSI получили современную начинку, актуальные технологии безопасности и отличную автономность - все, что необходимо для быстрого и удобного перехода на удаленную работу.

Для бизнеса и сотрудников компаний предусмотрены модели серии MSI Summit. Они могут похвастаться отличной автономностью (до 16 часов у Summit 15), качественными 4K дисплеями, поддержкой современного Wi-Fi 6 и новейшего интерфейса Thunderbolt 4. Среди других важных для данной аудитории особенностей MSI Summit также можно отметить поддержку актуальных технологий безопасности и простоту настройки/обслуживания для IT-администраторов. Одним словом - лучший вариант для бизнеса и крупных компаний.

Новый MSI Prestige 14 Evo, в свою очередь, отлично подойдет профессионалам, которые ценят идеальный баланс дизайна и функциональности. Наличие сертификации Intel Evo у этого ноутбука гарантирует лучшую автономность и производительность, в сравнении с обычными моделями. Оптимизированная энергоэффективность установленных в данной модели процессоров Intel Tiger Lake с графикой Xe обеспечивает лучшее быстродействие в приложениях даже если ноутбук работает от батареи.

Серия MSI Modern рассчитана на более широкую аудиторию и потому обладает основными достоинствами серий Summit и Prestige, но в более привлекательном формате. Модели серии Modern получили качественные дисплеи, широкий набор портов и отличную автономность. Ноутбуки данной серии хоть и рассчитаны на простое ежедневное использование, но все же соответствуют высоким современным требованиям к качеству.

Давайте подытожим! Вы руководитель или профессионал с высокими требованиями к производительности и безопасности? Креативный дизайнер, которому по роду деятельности необходимо часто работать вне офиса? Или может вам просто нужен хороший ноутбук на каждый день для работы или ведения дел? Не волнуйтесь - у MSI найдутся наиболее подходящие модели для каждого!



