Нужен хороший и надежный ноутбук для удаленной работы? Бизнес-ноутбуки от MSI ждут вас!

Вступление

Из-за разгула пандемии COVID-19 удаленная работа в этом году стала как никогда востребованной. Бизнес начал массово переходить на удаленку, чтобы обезопасить сотрудников и клиентов. Сама по себе дистанционная работа не стала чем-то новым для мира, но повышенный спрос на нее породил также высокие требования к аппаратной начинке используемых устройств и средств связи.

Несмотря на сложные времена, компания MSI по-прежнему обеспечивает высокие показатели выпуска своей продукции для удовлетворения возросшего спроса среди обычных потребителей и профессионалов.



В портфолио MSI найдется множество моделей, которые отлично приспособлены для удаленной работы. Соответствие современным стандартам производительности и безопасности обеспечивают процессоры 11 поколения Intel Tiger Lake и мощные видеокарты от Nvidia. Кроме того, эти ноутбуки характеризуются хорошей автономностью, которая просто необходима для такого класса устройств.



Бизнес-ноутбуки MSI поддерживают все самые современные технологии для обеспечения безопасности и продуктивности, которые привносит Windows 10. “Мы сотрудничаем с MSI на протяжении последних 30 лет, потому для нас расширение портфолио компании на бизнес-сегмент рынка - это радостное и волнующее событие" - сообщает главный менеджер по продажам партнерской продукции в Microsoft Курт Питерсен.



Линейка ноутбуков для бизнеса и работы от MSI разделена на три серии: Summit, Prestige и Modern. Ниже мы подробно рассмотрим каждую из них и выясним каким образом производителю удалось сделать свои модели более удобными для работы и отдыха.



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