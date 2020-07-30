Почему mini-LED важен для разработчиков цифрового контента: разбираемся на примере MSI Creator 17 — первого в мире ноутбука с mini-LED дисплеем

Вступление

Ранее мы подробно расписывали как и по каким признакам выбрать идеальный дисплей для игр и дизайна/разработки цифрового контента. Так уж вышло, что дисплейные тенологии развиваются намного медленнее, чем все прочие - те же видеокарты идут семимильными шагами по сравнению с дисплеями. В итоге, на сегодняшний день в подавляющем большинстве ноутбуков установлены жидкокристаллические (TN) панели. Лишь совсем недавно мы с вами увидели появление дисплеев на органических светодиодах (OLED) в ноутбучной среде.

Тем не менее, OLED, со всеми своими преимуществами, в виде высокой яркости и невероятно глубокого черного цвета, вовсе не лишен конкуренции. Дисплейные панели на основе технологий micro-LED и mini-LED способны потягаться с OLED как по качеству картинки, так и по стоимости. Из двух упомянутых технологий, micro-LED больше похожа на OLED, так как такие дисплеи также представляют собой массив светодиодов, которые и являются пикселями, но пока что такие панели довольно нишевые и чрезвычайно дороги в производстве.

А вот с mini-LED все намного интереснее. В принципе, mini-LED можно рассматривать как следующую фазу развития обычных LCD дисплеев, но они, тем не менее, способны конкурировать или даже превосходят OLED по многим параметрам. Так как в ближайшие годы многие устройства перейдут на mini-LED дисплеи, мы попытаемся выяснить какие преимущества они несут пользователям, особенно дизайнерам и разработчикам цифрового контента.

Рассматривать новую технологию мы будем на примере MSI Creator 17, который получил награду "Digital Imaging or Photography" на CES 2020 и является первым ноутбуком на рынке с mini-LED дисплеем.