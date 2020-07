Powered by MSI | Made for Gamers and Creators

Почему mini-LED важен для разработчиков цифрового контента: разбираемся на примере MSI Creator 17 — первого в мире ноутбука с mini-LED дисплеем Визуальная нирвана. Дисплеи Mini-LED представляют собой следующий виток развития обычных LED-дисплеев. Технология Mini-LED привносит в мобильные дисплеи поддержку локального затемнения и обеспечивает невиданную ранее яркость подсветки, а также широкий цветовой охват и глубокий черный цвет (почти как у OLED). Такие характеристики однозначно подходят дизайнерам и разработчикам цифрового контента. В этой статье мы подробнее изучим mini-LED дисплеи и разберемся как они могут помочь раскрыть вашу креативность на примере первого в мире ноутбука с панелью такого типа - MSI Creator 17. (Рекламная статья). Vaidyanathan Subramaniam ( перевод Антона Авдюшкина),

Вступление Ранее мы подробно расписывали как и по каким признакам выбрать идеальный дисплей для игр и дизайна/разработки цифрового контента. Так уж вышло, что дисплейные тенологии развиваются намного медленнее, чем все прочие - те же видеокарты идут семимильными шагами по сравнению с дисплеями. В итоге, на сегодняшний день в подавляющем большинстве ноутбуков установлены жидкокристаллические (TN) панели. Лишь совсем недавно мы с вами увидели появление дисплеев на органических светодиодах (OLED) в ноутбучной среде. Тем не менее, OLED, со всеми своими преимуществами, в виде высокой яркости и невероятно глубокого черного цвета, вовсе не лишен конкуренции. Дисплейные панели на основе технологий micro-LED и mini-LED способны потягаться с OLED как по качеству картинки, так и по стоимости. Из двух упомянутых технологий, micro-LED больше похожа на OLED, так как такие дисплеи также представляют собой массив светодиодов, которые и являются пикселями, но пока что такие панели довольно нишевые и чрезвычайно дороги в производстве. А вот с mini-LED все намного интереснее. В принципе, mini-LED можно рассматривать как следующую фазу развития обычных LCD дисплеев, но они, тем не менее, способны конкурировать или даже превосходят OLED по многим параметрам. Так как в ближайшие годы многие устройства перейдут на mini-LED дисплеи, мы попытаемся выяснить какие преимущества они несут пользователям, особенно дизайнерам и разработчикам цифрового контента. Рассматривать новую технологию мы будем на примере MSI Creator 17, который получил награду "Digital Imaging or Photography" на CES 2020 и является первым ноутбуком на рынке с mini-LED дисплеем.

Mini-LED схожи с обычными LCD дисплеями тем, что также используют светодиодную подсветку при выводе картинки. Однако, в случае mini-LED используется огромный массив из тысяч миниатюрных светодиодов размерами 100 - 200 микрон каждый, который расположен непосредственно за самой матрицей. В обычных LCD дисплеях подсветка расположена по краям (обычно только снизу) и сочетает максимум несколько сотен светодиодов, потому разница в итоговом изображении разительная. Главным преимуществом нового подхода является то, что зоны подсветки маленькие, их много и они могут контролироваться независимо - все это в сумме дает улучшенную контрастность, яркость и более насыщенные цвета с глубоким черным - почти как у OLED. Кроме того, поддержка локального затемнения очень важна для реализации функции HDR. a) Модуляция подсветки mini-LED b) Распределение подсветки в матрице c) Итоговое изображение (Изображение: MDPI для Optical Society of America)

Преимущества Mini-LED для разработчиков цифрового контента Дисплеи mini-LED явно превосходят OLED по максимальной яркости и динамическому диапазону и в то же время предлагают широкий цветовой охват и глубокий черный, который попросту недостижим для обычных LCD. И хотя у OLED панелей остается преимущество по времени отклика, они отстают от mini-LED по точности цветопередачи и, опять-таки, максимальной яркости. Сравнение Mini-LED, OLED и обычных LCD дисплеев с LED-подсветкой (Изображение: MSI)

В итоге, для разработчиков цифрового контента ноутбуки с mini-LED дисплеями - такие как MSI Creator 17 - открывают следующие преимущества: Высокая яркость — Благодаря яркости до 1000 нит, дисплей сможет отображать все самые мелкие детали, прежде скрытые от глаз. Широкий цветовой охват — Mini-LED дисплеи способны отображать большую часть оттенков пространств sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. За счет этого экран способен передавать больше оттенков, а также достигается более точная цветопередача. Добавим, что пространство DCI-P3 используется в киносъемке. Больше деталей в темных сценах — Локальное затемнение обеспечивает невероятно точное отображение объектов в тени благодаря массиву из 5760 миниатюрных светодиодов.

(Изображение: MSI) (Изображение: MSI) Mini-LED дисплеи обеспечивают более 90% цветового охвата пространства DCI-P3 (Изображение: MSI)

Словом, у mini-LED дисплеев гораздо более качественное локальное затемнение, чем у любых поддерживающих его LED-дисплеев. Да, mini-LED не может обеспечивать "отключение" отдельных пикселей, как в OLED матрицах, но используемого количества миниатюрных светодиодов достаточно, чтобы демонстрировать HDR-контент в отличном качестве. Помимо высокой плотности mini-LED подсветки, за высокое качество картинки в HDR отвечает и упомянутая ранее высокая яркость до 1000 нит - OLED дисплеи обычно ограничены яркостью около 500 нит. На приведенных ниже изображениях демонстрируется как локальное затемнение в mini-LED дисплеях позволяет добиться высокой контрастности. В частности, планета на фоне космоса выглядит очень насыщенно в сравнении с картинкой у обычного LCD с постоянно включенной подсветкой. На втором изображении видно, как все упомянутые выше особенности позволяют лучше видеть объекты в темной части кадра. Сравнение преимуществ локального затемнения mini-LED с обычной LED-подсветкой LCD дисплеев (Изображение: TCL) Локальное затемнение mini-LED дисплея позволяет увидеть то, что скрыто в темноте (Изображение: MSI)

MSI Creator 17 — Первый в мире ноутбук с mini-LED дисплеем MSI Creator 17 создан, чтобы удовлетворить высокие требования профессиональных разработчиков цифрового контента. Creator 17 не только обладает мощной начинкой, но также выполнен в красивой расцветке Space Gray - алюминиевый корпус в таком оформлении действительно смотрится очень элегантно. За работу Creator 17 отвечает свежий процессор Intel Core i7 или Core i9 десятого поколения (на выбор) - данные чипы по производительности заметно превосходят своих предшественников девятого поколения. Вес ноутбука составляет 2.5 кг, при этом у него на борту большая батарея емкостью 82 Вт⋅ч. Благодаря таким характеристикам, Creator 17 представляет собой идеальное решение для профессионалов, которые часто работают в пути. Модель также защищена по стандарту MIL-STD-810G, так что волноваться о надежности ноутбука в путешествиях не придется.

MSI Creator 17 - идеальный вариант для креативщиков, которые работают вне дома и офиса (Изображение: MSI)

Однако, главным достоинством Creator 17 является дисплей. MSI Creator 17 - это первый в мире ноутбук с mini-LED дисплеем. Если быть точным, то данная модель обладает 17.3-дюймовой 4K IPS-level панелью с частотой обновления 60 Гц и mini-LED подсветкой яркостью 1180 нит. Благодаря поддержке HDR1000 и 100% охвату цветового пространства DCI-P3, Creator 17 предлагает невиданное ранее качество картинки в ноутбуке, что позволит профессионалам раскрыть свой талант на 100%. Ну а за вывод картинки на этот дисплей отвечает одна из современных видеокарт NVIDIA RTX: выбор в конфигурациях варьируется от GeForce RTX 2060 до RTX 2080 Super Max-Q. Многие приложения для обработки визуального контента и 3D-моделирования нынче поддерживают аппаратное ускорение с помощью видеокарт, потому Creator 17 обеспечит высокую производительность в самых разных сценариях.

MSI Creator 17 протестирован в самых популярных приложениях для обработки визуального контента (Изображение: Adobe)

Преимущества mini-LED дисплея Creator 17 можно увидеть и на примере таблиц с параметрами, которые мы измерили в ходе обзора этого ноутбука. Яркость действительно вплотную приблизилась к отметке 1000 нит, а равномерность распределения подсветки потрясающая - 93%. После калибровки уровень DeltaE действительно укладывается в заявленные "не более 2 единиц". Цветовой охват, по нашим замерам, составляет 97% sRGB и 84% Adobe RGB, за счет чего MSI Creator 17 обеспечивает точное отображение огромного количества оттенков. Согласно MSI, дисплей Creator 17 также охватывает 99.9% пространства DCI-P3, что делает его идеальным ноутбуком для обработки видео.

MSI Creator 17, охват DCI-P3 (Изображение: MSI)

После включения HDR показатели значительно улучшаются. Яркость чуть снижается, но уровень черного становится превосходным - всего 0.07 нит. Цветовой охват также улучшается: при включенном HDR мы замерили 94% Adobe RGB и 99% sRGB. Все эти показатели четко и ясно говорят об одном: Creator 17 с mini-LED дисплеем позволит разработчикам цифрового контента раскрыть свой талант по-новому. Измеренные нами параметры дисплея MSI Creator 17 в сравнении с дисплеями других ноутбуков

Где купить? MSI Creator 17 доступен для покупки в крупных сетях продаж по всему миру. Другие характеристики Creator 17 и точки продажи вы можете найти на официальном сайте MSI.





