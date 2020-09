Powered by MSI | Made for Gamers and Creators

Снова пора в школу? Подборка лучших ноутбуков MSI для учебы, творчества и отдыха Широкий выбор. Новый учебный год - новые планы и цели. Предлагаем отметить начало школьного сезона новым ноутбуком от MSI! На этой странице мы собрали для вас основные характеристики обновленных моделей линеек GF Thin, GL Leopard и Prestige, которые помогут вам и учиться и отдыхать. (Рекламная статья) , ✓ Daniel R Deakin ( Vaidyanathan Subramaniam перевод Антона Авдюшкина),

Вступление Снова наступает новый учебный год, а значит многие прямо сейчас подыскивают себе правильный ноутбук, на котором точно можно будет сделать всю домашку. Совсем недавно Intel как раз представила процессоры 10 поколения Comet Lake, а Nvidia - улучшенные мобильные видеокарты, а значит сейчас как раз самое идеальное время прикупить себе новенький ноутбук. Правда, выбор в магазинах сейчас очень большой, причем в любом ценовом диапазоне, потому подобрать себе нужную модель стало очень и очень непросто. MSI является пионером и новатором среди производителей игровых и профессиональных ноутбуков. В портфолио компании найдутся модели под любой бюджет, а обилие доступных к выбору конфигураций позволяет получить наилучшее соотношение цены и качества. В рамках данной статьи мы рассмотрим модели линеек MSI GF Thin, GL Leopard и Prestige, которые не только помогут вам справиться со всеми заданиями по учебе, но и развлечься после них. Ознакомиться с эксклюзивными предложениями на ограниченное время можно здесь

MSI GF65 Thin MSI GF65 Thin с процессорами Intel Comet Lake-H и видеокартами Nvidia RTX 2060/GTX 1660 Ti GF65 Thin позволяет делать апгрейд Набор портов GF65 Thin точно удовлетворит студентов и учеников Если говорить о тонких ноутбуках, то зачастую баланс между внешностью и наполнением у них не соблюдается. Однако, в случае MSI GF65 Thin все совсем по-другому. Толщина корпуса этой модели составляет всего 2.1 см, а вес - 1.86 кг. Таким образом, GF65 Thin превращается в идеального компаньона для работы и развлечений. Все конфигурации этого ноутбука оснащаются процессором Intel Core i7-10750H 10 поколения - это шестиядерный чип, способный обрабатывать до 12 потоков одновременно на частоте до 5 ГГц. Этот процессор всегда обеспечивает достаточный запас производительности, вне зависимости от того, подключен ноутбук к сети или работает от батареи. Все больше и больше приложений в наше время становятся требовательными к видеокарте, потому обычной встроенной в процессор графики уже недостаточно. Учитывая текущие потребности школьников и студентов (днем без проблем запустить специализированное учебное ПО, а вечером расслабиться за игрой), MSI выпускает GF65 Thin в конфигурациях с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2060 и GTX 1660. Все конфигурации этой модели оснащаются дисплеями с высокой частотой обновления, в то время как для версии с GTX 1660 Ti также доступен дополнительный 144-Гц дисплей, который после выполненной домашки позволит наделать море фрагов в играх. Все доступные дисплеи обладают FHD разрешением и IPS матрицами, а потому обеспечивают высокое качество картинки. На уроках всегда есть задания и конспекты, а значит вам понадобится вместительный накопитель для записи всех полученных знаний и результатов работы. В случае GF65 Thin уже в младшей конфигурации производитель предлагает NVMe SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Так что даже если вы напишите тонну сочинений, сделаете кучу шпаргалок для экзаменов и в дополнение решите обновить свою игровую библиотеку, места на диске всегда будет достаточно. Кроме того, NVMe SSD славятся своей скоростью, а значит доступ ко всем вашим данным всегда будет мгновенный. MSI GF65 Thin прост в разборке и обслуживании, несет на борту приличный набор портов (в т.ч. USB 3.2 Gen 1 Type-C), мощные динамики на 2 Вт каждый с технологией Nahimic, позволяет расширить ОЗУ и сменить SSD и поддерживает самые современные стандарты сетей. Батарея на 51 Вт⋅ч позволяет GF65 Thin оставаться в строю тогда, когда он вам нужен. Если вы хотите тонкий и легкий ноутбук, который и для учебы сгодится и в игры позволит зарубиться, да еще и не опустошит ваш кошелек, то MSI GF65 Thin подойдет идеально. Сейчас на эту модель действуют временные скидки: MSI GF63 Gaming Laptop 5000 ₽ скидка (действительный до 10 сентября)

MSI GF75 Thin Корпус GF75 Thin на 16% тоньше и 15% легче ноутбуков конкурентов в своем классе Если вам понравились доступность, малая толщина и прочие достоинства серии GF Thin, но хочется диагональ побольше, то есть и другой вариант - MSI GF75 Thin. Данная модель унаследовала все черты и характеристики GF65 Thin, но получила и несколько особенностей. В качестве процессора используется все тот же Core i7-10750H, но выбор видеокарт стал шире: от доступной GTX 1650 до полновесной RTX 2060. 17-дюймовый дисплей этой модели обладает FHD разрешением и частотой 120/144 Гц (на выбор), благодаря чему обеспечивает плавный игровой процесс. MSI GF75 Gaming Laptop 8% возврат наличных (действительный до 15 сентября)

Серия MSI GL Leopard - Неограниченная производительность для работы и игр Что делать, если вам нужна более высокая производительность, чем у большинства предложений на рынке? Когда задания по учебе начинают серьезно нагружать железо тяжелыми расчетами, вы однозначно захотите, чтобы ваш ноутбук справлялся с ними без проблем. MSI GL Leopard как раз является моделью подобного рода: и с требовательными приложениями справится и в качестве игровой платформы подойдет идеально. Как и у представителей серии GF Thin, модели GL Leopard выпускаются в самых разных конфигурациях. Давайте же взглянем на них!

MSI GL65 Leopard Все конфигурации GL65 Leopard обладают 144-Гц дисплеем GL65 Leopard обладает портами HDMI и miniDP В этом году MSI GL65 Leopard обновился до процессоров Intel 10 поколения; если быть точным, то в этой модели используется Core i7-10750H. Выбор видеокарт очень широк: мощные RTX 2060 и RTX 2070 и более доступные GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti. Вне зависимости от конфигурации ноутбук обладает отличным FHD IPS дисплеем с частотой обновления 144 Гц и полным охватом цветового пространства sRGB. По умолчанию объем оперативной памяти составляет 16 ГБ (DDR4-2666), устанавливается клавиатура от SteelSeries с RGB-подсветкой и акустическая система с поддержкой Nahimic 3. Набор портов у GL65 Leopard довольно хороший, ведь помимо всего прочего здесь есть HDMI и отдельный miniDP. В сочетании с мощной RTX 2070, это позволит подключать до двух внешних дисплеев с 4K разрешением. Производительность RTX 2070 высока, но кроме того данная видеокарта поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, что позволяет добиться кинематографического качества графики в играх. На данный момент модель доступна по выгодной цене: MSI GL65 Gaming Laptop специальная скидка (действительный до 7 сентября)

MSI GL75 Leopard GL75 Leopard идеален для требовательных приложений и киберспортивных игр GL75 Leopard обладает отличной системой охлаждения с 7 теплотрубками Вы уже знаете практически все о MSI GL75 Leopard, так как он представляет собой увеличенную версию GL65 Leopard с 17-дюймовым дисплеем. Последний обладает частотой обновления в 144 Гц и полным охватом sRGB, потому станет отличным вариантом для всех, кому нужен экран побольше, но с хорошим качеством. Ноутбук оснащается Core i7-10750H и RTX 2070 в топовой конфигурации, а значит сможет легко справится с самыми тяжелыми приложениями: архитектурными CAD-программами, средами симуляции, 3D-редакторами и т.д. По умолчанию в ноутбуке устанавливается NVMe SSD на 512 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ, в результате чего подсистема хранения обеспечивает как высокую скорость, так и большой объем дискового пространства. Если вам нужен мощный ноутбук для работы и игр, то MSI GL75 Leopard точно не разочарует. В нашем обзоре GL75 Leopard мы отметили, что у этого ноутбука очень низкий уровень шума во время работы: вы сможете взять его, скажем, в библиотеку и не отвлекаться от своих задач. Кроме того, у этой модели очень умеренный нагрев, за счет чего пользоваться ей комфортно. На данный момент актуальны такие предложения: MSI GL75 Gaming Laptop специальная скидка (действительный до 7 сентября)

Производительность в играх в конфигурации с RTX 2070

Серия MSI Prestige - Лучшие друзья разработчиков цифрового контента Дизайн, разработка цифрового контента и смежные направления в наши дни довольно востребованы. Игровые ноутбуки подходят для таких задач только в плане производительности - все же, дизайнерам недостаточно того, чтобы ноутбук соответствовал характеристикам на бумаге. В данном ремесле важно, чтобы ноутбук мог справляться с очень большой нагрузкой, соответствовал важным требованиям - к примеру, имел широкий цветовой охват - и обладал возможностью тонкой настройки всей системы под себя. Кроме того, такие ноутбуки должны быть эргономичными и надежными. Именно здесь на сцене появляются MSI Prestige 14 и Prestige 15.

MSI Prestige 14 Форма + функциональность = MSI Prestige 14. The Prestige 14 прост в разборке, как для компактного ноутбука Дисплей Prestige 14 обладает низким показателем ошибки цвета DeltaE Prestige 14 сильно выделяется на фоне большинства других моделей. Ноутбук обладает полностью металлическим корпусом и доступен в нескольких расцветках: Carbon Grey, Pure White и Rose Pink. Благодаря ультратонкому корпусу (1.6 см) и весу всего в 1.28 кг, Prestige 14 точно будет привлекать внимание ваших коллег и друзей. Ноутбук выпускается в нескольких конфигурациях, которые различаются установленным процессором: Core i5-10210U, Core i7-10510U или Core i7-10710U семейства Comet Lake-U. Видеокарта во всех вариантах используется одна и та же - Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Она обеспечивает аппаратное ускорение в таких популярных среди дизайнеров и разработчиков цифрового контента приложениях, как Photoshop, Premiere Pro и т.д. Оснащение у Prestige 14 довольно хорошее, как для ультрабука, ведь у него в распоряжении есть два порта Thunderbolt 3. Хотя оперативная память здесь распаяна на материнской плате (16 ГБ LPDDR3-2133), Prestige 14 прост в разборке и позволяет заменить NVMe SSD и Wi-Fi адаптер, если возникнет такая надобность. Ноутбук также получил дисплей True Pixel с заводской калибровкой, который, в зависимости от конфигурации, может обладать FHD или 4K разрешением. Как выяснилось в ходе нашего обзора Prestige 14, покупателям ноутбука не нужно калибровать дисплей, так как заводские параметры предельно оптимальны. Кроме того предустановленное ПО MSI True Tone обеспечивает точную цветопередачу в любых условиях, в том числе и на улице. Наконец, мы не обнаружили у дисплея никаких признаков ШИМ, что является хорошей новостью для чувствительных пользователей. Больше подробностей и дополнительная информация о точности цветопередачи и почему она важна в ноутбуках для дизайнеров, вы можете узнать из нашей более ранней статьи Справка по ноутбукам: Как выбрать наилучший дисплей для разработки цифрового контента Ознакомиться с эксклюзивными предложениями на ограниченное время можно здесь

MSI Prestige 15 MSI Prestige 15 способен раскрываться на 180 градусов для удобства пользователя Дисплей MSI Prestige 15 обладает 100% охватом AdobeRGB Prestige 15 - мощь и компактность для вашего удобства Если вам понравилась малая толщина Prestige 14, но диагональ хотелось бы побольше, то срочно обратите внимание на Prestige 15! Данная модель унаследовала все черты и даже характеристики младшей, но получила небольшой бонус - слоты для оперативной памяти. Prestige 15 также получил дисплей True Pixel с отличной цветопередачей, который обеспечит идеальное отображение ваших творений. Творческий процесс часто идет в разрез с удобством, но только не в случае с Prestige 15 - шарнир в данной модели позволяет раскрывать экран на 180 градусов, позволяя подобрать удобное положение в любой ситуации. Как показал наш собственный тест Prestige 15, 4K дисплей данного ноутбука действительно обладает 100% охватом цветовых пространств sRGB и AdobeRGB, а уровень DeltaE ниже 2 единиц (отличный результат). Корпус большего объема также обеспечил более высокую долгосрочную производительность без перегрева. Как и младший Prestige 14, Prestige 15 тихий в работе и характеризуется умеренным нагревом даже при нагрузке. Не важно, учитесь вы или уже профессионально занимаетесь разработкой цифрового контента и/или дизайном: MSI Prestige 15 обладает отличным балансом производительности, возможностей и цены - это идеальный инструмент для реализации вашего творчества. Ознакомиться с эксклюзивными предложениями на ограниченное время можно здесь

Заключение В этом году MSI выпустила обновленные версии ноутбуков из популярных серий GF Thin, GL Leopard, и Prestige. Серия GF Thin рассчитана на тех, кому нужен тонкий и легкий ноутбук с хорошим балансом цены и производительности, который можно было бы смело взять с собой на учебу. Серия GL Leopard выводит все на новый уровень - это более производительные ноутбуки, способные справиться с киберспортивными играми и требовательными приложениями. Серия Prestige создавалась с оглядкой на потребности дизайнеров и разработчиков цифрового контента, потому эти ноутбуки эргономичны, удобны в обращении и обладают качественными дисплеями True Pixel с точной цветопередачей. Начало учебного сезона - это хороший момент прикинуть свои потребности, продумать предстоящие задачи и решить какой ноутбук вам нужен. Как бы там ни было, MSI станет вашим надежным помощником в учебе благодаря широкому выбору моделей на любой кошелек и под любые требования. Ознакомиться с эксклюзивными предложениями на ограниченное время можно здесь

