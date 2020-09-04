Снова пора в школу? Подборка лучших ноутбуков MSI для учебы, творчества и отдыха
Вступление
Снова наступает новый учебный год, а значит многие прямо сейчас подыскивают себе правильный ноутбук, на котором точно можно будет сделать всю домашку. Совсем недавно Intel как раз представила процессоры 10 поколения Comet Lake, а Nvidia - улучшенные мобильные видеокарты, а значит сейчас как раз самое идеальное время прикупить себе новенький ноутбук. Правда, выбор в магазинах сейчас очень большой, причем в любом ценовом диапазоне, потому подобрать себе нужную модель стало очень и очень непросто.
MSI является пионером и новатором среди производителей игровых и профессиональных ноутбуков. В портфолио компании найдутся модели под любой бюджет, а обилие доступных к выбору конфигураций позволяет получить наилучшее соотношение цены и качества.
В рамках данной статьи мы рассмотрим модели линеек MSI GF Thin, GL Leopard и Prestige, которые не только помогут вам справиться со всеми заданиями по учебе, но и развлечься после них.
Серия MSI GF Thin - Серьезная мощь в компактном форм-факторе
Учеба - дело совсем нелегкое и с этим согласятся многие. Так зачем усложнять себе жизнь, таская в рюкзаке тяжелый громоздкий ноутбук? Дело в том, что в тонких моделях производители обычно устанавливают слабую начинку, так как уместить мощную не выходит в силу ограничений, что продиктованы малым доступным объемом и нагревом во время работы. Ноутбуки MSI GF Thin призваны разрушить эту парадигму.
В серию GF Thin входят модели с различной диагональю и аппаратной начинкой, которые не только справятся с учебными задачами, но также станут отличной платформой для игр и потребления контента. Давайте взглянем на актуальные предложения.
MSI GF65 Thin
Если говорить о тонких ноутбуках, то зачастую баланс между внешностью и наполнением у них не соблюдается. Однако, в случае MSI GF65 Thin все совсем по-другому. Толщина корпуса этой модели составляет всего 2.1 см, а вес - 1.86 кг. Таким образом, GF65 Thin превращается в идеального компаньона для работы и развлечений. Все конфигурации этого ноутбука оснащаются процессором Intel Core i7-10750H 10 поколения - это шестиядерный чип, способный обрабатывать до 12 потоков одновременно на частоте до 5 ГГц. Этот процессор всегда обеспечивает достаточный запас производительности, вне зависимости от того, подключен ноутбук к сети или работает от батареи.
Все больше и больше приложений в наше время становятся требовательными к видеокарте, потому обычной встроенной в процессор графики уже недостаточно. Учитывая текущие потребности школьников и студентов (днем без проблем запустить специализированное учебное ПО, а вечером расслабиться за игрой), MSI выпускает GF65 Thin в конфигурациях с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2060 и GTX 1660.
Все конфигурации этой модели оснащаются дисплеями с высокой частотой обновления, в то время как для версии с GTX 1660 Ti также доступен дополнительный 144-Гц дисплей, который после выполненной домашки позволит наделать море фрагов в играх. Все доступные дисплеи обладают FHD разрешением и IPS матрицами, а потому обеспечивают высокое качество картинки.
На уроках всегда есть задания и конспекты, а значит вам понадобится вместительный накопитель для записи всех полученных знаний и результатов работы. В случае GF65 Thin уже в младшей конфигурации производитель предлагает NVMe SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Так что даже если вы напишите тонну сочинений, сделаете кучу шпаргалок для экзаменов и в дополнение решите обновить свою игровую библиотеку, места на диске всегда будет достаточно. Кроме того, NVMe SSD славятся своей скоростью, а значит доступ ко всем вашим данным всегда будет мгновенный.
MSI GF65 Thin прост в разборке и обслуживании, несет на борту приличный набор портов (в т.ч. USB 3.2 Gen 1 Type-C), мощные динамики на 2 Вт каждый с технологией Nahimic, позволяет расширить ОЗУ и сменить SSD и поддерживает самые современные стандарты сетей. Батарея на 51 Вт⋅ч позволяет GF65 Thin оставаться в строю тогда, когда он вам нужен.
Если вы хотите тонкий и легкий ноутбук, который и для учебы сгодится и в игры позволит зарубиться, да еще и не опустошит ваш кошелек, то MSI GF65 Thin подойдет идеально.
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MSI GF75 Thin
Если вам понравились доступность, малая толщина и прочие достоинства серии GF Thin, но хочется диагональ побольше, то есть и другой вариант - MSI GF75 Thin. Данная модель унаследовала все черты и характеристики GF65 Thin, но получила и несколько особенностей. В качестве процессора используется все тот же Core i7-10750H, но выбор видеокарт стал шире: от доступной GTX 1650 до полновесной RTX 2060. 17-дюймовый дисплей этой модели обладает FHD разрешением и частотой 120/144 Гц (на выбор), благодаря чему обеспечивает плавный игровой процесс.
Серия MSI GL Leopard - Неограниченная производительность для работы и игр
Что делать, если вам нужна более высокая производительность, чем у большинства предложений на рынке? Когда задания по учебе начинают серьезно нагружать железо тяжелыми расчетами, вы однозначно захотите, чтобы ваш ноутбук справлялся с ними без проблем. MSI GL Leopard как раз является моделью подобного рода: и с требовательными приложениями справится и в качестве игровой платформы подойдет идеально. Как и у представителей серии GF Thin, модели GL Leopard выпускаются в самых разных конфигурациях. Давайте же взглянем на них!
MSI GL65 Leopard
В этом году MSI GL65 Leopard обновился до процессоров Intel 10 поколения; если быть точным, то в этой модели используется Core i7-10750H. Выбор видеокарт очень широк: мощные RTX 2060 и RTX 2070 и более доступные GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti. Вне зависимости от конфигурации ноутбук обладает отличным FHD IPS дисплеем с частотой обновления 144 Гц и полным охватом цветового пространства sRGB. По умолчанию объем оперативной памяти составляет 16 ГБ (DDR4-2666), устанавливается клавиатура от SteelSeries с RGB-подсветкой и акустическая система с поддержкой Nahimic 3.
Набор портов у GL65 Leopard довольно хороший, ведь помимо всего прочего здесь есть HDMI и отдельный miniDP. В сочетании с мощной RTX 2070, это позволит подключать до двух внешних дисплеев с 4K разрешением.
Производительность RTX 2070 высока, но кроме того данная видеокарта поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, что позволяет добиться кинематографического качества графики в играх.
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MSI GL75 Leopard
Вы уже знаете практически все о MSI GL75 Leopard, так как он представляет собой увеличенную версию GL65 Leopard с 17-дюймовым дисплеем. Последний обладает частотой обновления в 144 Гц и полным охватом sRGB, потому станет отличным вариантом для всех, кому нужен экран побольше, но с хорошим качеством. Ноутбук оснащается Core i7-10750H и RTX 2070 в топовой конфигурации, а значит сможет легко справится с самыми тяжелыми приложениями: архитектурными CAD-программами, средами симуляции, 3D-редакторами и т.д.
По умолчанию в ноутбуке устанавливается NVMe SSD на 512 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ, в результате чего подсистема хранения обеспечивает как высокую скорость, так и большой объем дискового пространства. Если вам нужен мощный ноутбук для работы и игр, то MSI GL75 Leopard точно не разочарует.
В нашем обзоре GL75 Leopard мы отметили, что у этого ноутбука очень низкий уровень шума во время работы: вы сможете взять его, скажем, в библиотеку и не отвлекаться от своих задач. Кроме того, у этой модели очень умеренный нагрев, за счет чего пользоваться ей комфортно.
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Серия MSI Prestige - Лучшие друзья разработчиков цифрового контента
Дизайн, разработка цифрового контента и смежные направления в наши дни довольно востребованы. Игровые ноутбуки подходят для таких задач только в плане производительности - все же, дизайнерам недостаточно того, чтобы ноутбук соответствовал характеристикам на бумаге. В данном ремесле важно, чтобы ноутбук мог справляться с очень большой нагрузкой, соответствовал важным требованиям - к примеру, имел широкий цветовой охват - и обладал возможностью тонкой настройки всей системы под себя. Кроме того, такие ноутбуки должны быть эргономичными и надежными.
Именно здесь на сцене появляются MSI Prestige 14 и Prestige 15.
MSI Prestige 14
Prestige 14 сильно выделяется на фоне большинства других моделей. Ноутбук обладает полностью металлическим корпусом и доступен в нескольких расцветках: Carbon Grey, Pure White и Rose Pink. Благодаря ультратонкому корпусу (1.6 см) и весу всего в 1.28 кг, Prestige 14 точно будет привлекать внимание ваших коллег и друзей.
Ноутбук выпускается в нескольких конфигурациях, которые различаются установленным процессором: Core i5-10210U, Core i7-10510U или Core i7-10710U семейства Comet Lake-U. Видеокарта во всех вариантах используется одна и та же - Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Она обеспечивает аппаратное ускорение в таких популярных среди дизайнеров и разработчиков цифрового контента приложениях, как Photoshop, Premiere Pro и т.д.
Оснащение у Prestige 14 довольно хорошее, как для ультрабука, ведь у него в распоряжении есть два порта Thunderbolt 3.
Хотя оперативная память здесь распаяна на материнской плате (16 ГБ LPDDR3-2133), Prestige 14 прост в разборке и позволяет заменить NVMe SSD и Wi-Fi адаптер, если возникнет такая надобность.
Ноутбук также получил дисплей True Pixel с заводской калибровкой, который, в зависимости от конфигурации, может обладать FHD или 4K разрешением. Как выяснилось в ходе нашего обзора Prestige 14, покупателям ноутбука не нужно калибровать дисплей, так как заводские параметры предельно оптимальны. Кроме того предустановленное ПО MSI True Tone обеспечивает точную цветопередачу в любых условиях, в том числе и на улице. Наконец, мы не обнаружили у дисплея никаких признаков ШИМ, что является хорошей новостью для чувствительных пользователей.
Больше подробностей и дополнительная информация о точности цветопередачи и почему она важна в ноутбуках для дизайнеров, вы можете узнать из нашей более ранней статьи Справка по ноутбукам: Как выбрать наилучший дисплей для разработки цифрового контента
MSI Prestige 15
Если вам понравилась малая толщина Prestige 14, но диагональ хотелось бы побольше, то срочно обратите внимание на Prestige 15! Данная модель унаследовала все черты и даже характеристики младшей, но получила небольшой бонус - слоты для оперативной памяти. Prestige 15 также получил дисплей True Pixel с отличной цветопередачей, который обеспечит идеальное отображение ваших творений.
Творческий процесс часто идет в разрез с удобством, но только не в случае с Prestige 15 - шарнир в данной модели позволяет раскрывать экран на 180 градусов, позволяя подобрать удобное положение в любой ситуации.
Как показал наш собственный тест Prestige 15, 4K дисплей данного ноутбука действительно обладает 100% охватом цветовых пространств sRGB и AdobeRGB, а уровень DeltaE ниже 2 единиц (отличный результат). Корпус большего объема также обеспечил более высокую долгосрочную производительность без перегрева. Как и младший Prestige 14, Prestige 15 тихий в работе и характеризуется умеренным нагревом даже при нагрузке.
Не важно, учитесь вы или уже профессионально занимаетесь разработкой цифрового контента и/или дизайном: MSI Prestige 15 обладает отличным балансом производительности, возможностей и цены - это идеальный инструмент для реализации вашего творчества.
Заключение
В этом году MSI выпустила обновленные версии ноутбуков из популярных серий GF Thin, GL Leopard, и Prestige.
Серия GF Thin рассчитана на тех, кому нужен тонкий и легкий ноутбук с хорошим балансом цены и производительности, который можно было бы смело взять с собой на учебу.
Серия GL Leopard выводит все на новый уровень - это более производительные ноутбуки, способные справиться с киберспортивными играми и требовательными приложениями.
Серия Prestige создавалась с оглядкой на потребности дизайнеров и разработчиков цифрового контента, потому эти ноутбуки эргономичны, удобны в обращении и обладают качественными дисплеями True Pixel с точной цветопередачей.
Начало учебного сезона - это хороший момент прикинуть свои потребности, продумать предстоящие задачи и решить какой ноутбук вам нужен. Как бы там ни было, MSI станет вашим надежным помощником в учебе благодаря широкому выбору моделей на любой кошелек и под любые требования.