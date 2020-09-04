Снова пора в школу? Подборка лучших ноутбуков MSI для учебы, творчества и отдыха

Если говорить о тонких ноутбуках, то зачастую баланс между внешностью и наполнением у них не соблюдается. Однако, в случае MSI GF65 Thin все совсем по-другому. Толщина корпуса этой модели составляет всего 2.1 см, а вес - 1.86 кг. Таким образом, GF65 Thin превращается в идеального компаньона для работы и развлечений. Все конфигурации этого ноутбука оснащаются процессором Intel Core i7-10750H 10 поколения - это шестиядерный чип, способный обрабатывать до 12 потоков одновременно на частоте до 5 ГГц. Этот процессор всегда обеспечивает достаточный запас производительности, вне зависимости от того, подключен ноутбук к сети или работает от батареи.

Все больше и больше приложений в наше время становятся требовательными к видеокарте, потому обычной встроенной в процессор графики уже недостаточно. Учитывая текущие потребности школьников и студентов (днем без проблем запустить специализированное учебное ПО, а вечером расслабиться за игрой), MSI выпускает GF65 Thin в конфигурациях с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2060 и GTX 1660.

Все конфигурации этой модели оснащаются дисплеями с высокой частотой обновления, в то время как для версии с GTX 1660 Ti также доступен дополнительный 144-Гц дисплей, который после выполненной домашки позволит наделать море фрагов в играх. Все доступные дисплеи обладают FHD разрешением и IPS матрицами, а потому обеспечивают высокое качество картинки.

На уроках всегда есть задания и конспекты, а значит вам понадобится вместительный накопитель для записи всех полученных знаний и результатов работы. В случае GF65 Thin уже в младшей конфигурации производитель предлагает NVMe SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Так что даже если вы напишите тонну сочинений, сделаете кучу шпаргалок для экзаменов и в дополнение решите обновить свою игровую библиотеку, места на диске всегда будет достаточно. Кроме того, NVMe SSD славятся своей скоростью, а значит доступ ко всем вашим данным всегда будет мгновенный.

MSI GF65 Thin прост в разборке и обслуживании, несет на борту приличный набор портов (в т.ч. USB 3.2 Gen 1 Type-C), мощные динамики на 2 Вт каждый с технологией Nahimic, позволяет расширить ОЗУ и сменить SSD и поддерживает самые современные стандарты сетей. Батарея на 51 Вт⋅ч позволяет GF65 Thin оставаться в строю тогда, когда он вам нужен.

Если вы хотите тонкий и легкий ноутбук, который и для учебы сгодится и в игры позволит зарубиться, да еще и не опустошит ваш кошелек, то MSI GF65 Thin подойдет идеально.

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