Новый проектор ViewSonic по имени M2W уютен, портативен и даёт 1700 люмен яркости

Как рассказывает официальная страничка товара , M2W даёт миллиард цветов и яркость до 1700 люмен. Должно хватить на комфортный просмотр в умеренно затенённом помещении. Светодиодная подсветка обещает проработать несколько лет в режиме регулярной эксплуатации и греется меньше ламп, что позволяет внутреннему вентилятору функционировать без значимого шума. Заявлены не более 26 децибел.

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Соотношение расстояния до целевой поверхности и размера создаваемой картинки равно 1.2, то есть, чтобы изображение вышло большим, M2W нужно располагать за пару-тройку метров от целевой поверхности.

Есть автофокусировка, есть функция исправления искажений, возникающих, если проектор чуть наклонён туда или сюда, или смотрит на целевую поверхность не под идеальным (90 градусов) углом. Для этих целей здесь есть соответствующий датчик и соответствующая камера. Для управления проектором есть приложение на смартфон; изображение M2W может принимать не только без проводов, по Wi-Fi 5, но и через HDMI 1.4. Само собой, есть и старый-добрый инфракрасный пульт дистанционного управления. Его кладут в коробку. Ещё здесь есть полноразмерный USB, есть отсек под карты micro-SD и есть порт USB-C. В характеристиках указана возможность запитать проектор от внешнего портативного аккумулятора; комплектный адаптер питания, при этом, выдаёт напряжение 19 В и порядка 90 ватт мощности. Вероятно, при питании от внешнего аккумулятора вместо блока питания будет ограничена максимальная яркость?

Задержка здесь чуть великовата, 66 миллисекунд. Для игровых применений это многовато, но для показа фильма или презентации не создаст никакой проблемы. Объём встроенной памяти = 16 ГБ; размеры = 225 на 225 на 57 миллиметра при весе 1.35 килограмма. Внутри скрываются два динамика с пиковой мощностью 3 ватта на каждый, а в дополнение к Wi-Fi есть ещё BT 4.2. Заявленная цена составляет 755 долларов США, или близко к 50 тысячам российских рублей. Недёшево. Но, хочется верить, взамен покупателю достаётся качественный товар, который просто работает, без подёргиваний видеоряда, размытости краёв проецируемой картинки и подобных ляпсов, свойственных недорогим китайским проекторам от никому не известных торговых марок.