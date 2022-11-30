Недорогие комплекты "мат. плата + ЦП" готовы покорить сердца россиян

В полномасштабную розницу проникли сравнительно недорогие комплекты, состоящие из не самого нового процессора и новой мат. платы (но на старом чипсете). Достойны ли они внимания?

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Закупка электроники российскими торговыми сетями, резко усложнившаяся в феврале-марте этого года, за прошедшие месяцы не стала проще. И это заставляет крупнейших игроков искать всё новые возможности извлечь прибыль и при том удовлетворить запросы покупателей, особенно по мере приближения Нового Года и Рождества.

Ноутбуки таких торговых марок, как Chuwi или Maibenben, теперь всерьёз продаются на полках крупных торговых сетей. Наряду с ноутбуками Apple, клавиатуры которых или прошли процедуру гравировочного нанесения русскоязычных символов, или не содержат таковых вовсе. Но предметом сегодняшней статьи будут мат. платы. Точнее, комплекты из платы и процессора.

Подобными комплектами, в небольших партиях, ранее торговали сравнительно малоизвестные магазины с фокусом на Москве и МО, вроде 123 или KNS. За примерно четыре-пять тысяч рублей (около $80) покупатель получал в своё распоряжение свеженькую мат. плату одного из китайских производителей, пусть и на старом чипсете неясного происхождения, и в пару к ней двухъядерный процессор Intel четвёртого поколения - Celeron или, за небольшую доплату, Pentium. С учётом наличия в процессоре встроенного графического адаптера, получалась готовая основа для недорогого и при том отнюдь не тормозного компьютера, не поддерживающего современные технологии вроде NVMe-накопителей, зато полностью совместимого с Windows 7 и Windows 8. А если добавить видеокарту, скажем, GTX 1050 Ti, то ещё и подходящего для игр.

Энтузиасты ещё более отчаянные находили возможность обойтись без всякого участия российских торговых сетей, заказывая напрямую из КНР какой-либо серверный процессор Xeon и подходящую к нему мат. плату. Но всё это было не массово. Теперь положение дел меняется, поскольку к процессу подключаются крупнейшие игроки рынка.

Вот, например, комплект из процессора Core i5-6400 (четыре ядра, архитектура Skylake, шестое поколение Intel Core i3/i5/i7) и подходящей мат. платы. Чуть дороговато, ведь какой-нибудь Ryzen 3 1200 в паре с простейшей мат. платой на сокете AM4 явно обойдётся дешевле, но свои преимущества есть, в том числе и помянутая ранее полная совместимость с душевными операционными системами Microsoft из прошлых лет. Подобными предложениями, как свидетельствует приведённое в начале статьи изображение, сейчас пестрит ассортимент DNS, самой крупной в РФ торговой сети в сфере электроники. Есть и варианты для фанатов AMD, не только Intel.

Наиболее целесообразными выглядят те варианты, что подешевле. Например, Core i3-2100 и мат. плата к нему за шесть тысяч рублей (около $90). Своих покупателей такие комплекты найдут, почти наверняка. Core i3 или Core i5 шестилетней и даже десятилетней давности точно опередит по отзывчивости в повседневных делах процессоры Intel классов N и J, с которыми, как правило, поставляются самые недорогие ноутбуки, мини-компьютеры и полноразмерные компьютеры. А что больше энергии расходует - с этим в России, по счастью, проблем нет.