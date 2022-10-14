5100 рублей за мат. плату + 16 ГБ RAM + шестиядерный Intel Xeon

Именно на такие предложения можно порой наткнуться на Aliexpress. Почти готовый компьютер за менее, чем $90. Проанализируем?

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Магазин Atermiter, что на Aliexpress, имеет в своём ассортименте мат. платы, процессорные кулеры, комплекты оперативной памяти, а также комплекты "мат. плата плюс процессор плюс RAM". Обычное дело? Не совсем. Из нормальности выбиваются цены, и сильно.

Посмотрите на это - процессор Xeon с 6 ядрами, 12 потоками, мат. плата с неким чипсетом X79, плюс 16 ГБ оперативной памяти, всё в сумме предлагается за пять с небольшим тысяч российских рублей, или менее 90 долларов США по курсу на середину октября 2022 года. Если доплатить пару тысяч рублей, в ассортименте всё этого же магазина найдутся ещё более мощные предложения. Бежим доставать карту из кошелька?

Не совсем. Отечественные сети, продающие электронику, сейчас отличаются даже большей скупостью, чем обычно - например, за голый двухъядерный AMD Athlon 200GE, без всяких там мат. плат и модулей RAM, уже хотят более четырёх тысяч рублей. Но, всё-таки, желательно несколько раз подумать до того, как заказывать из КНР подобный сверх-выгодный комплект.

А что это вообще за Xeon E5-2620 и чипсет X79?

Основной фокус состоит в том, что перед нами - электроника серверного класса, произведённая несколько лет назад, и отработавшая свою изначальную стоимость за годы и годы потенциально круглосуточной эксплуатации. За названием "E5-2620" скрывается процессор Intel Core второго поколения, Sandy Bridge, с некоторыми доработками для серверного применения. Он сделан на 32-нанометровом производстве и был представлен миру в 2012 году. Его 6 процессорных ядер работают с частотой от 2 ГГц до 2.5 ГГц, он поддерживает PCI-Express 3.0 и до 384 ГБ оперативной памяти DDR3. Номинальное энергопотребление/тепловыделение заявлено, как 95 ватт. Вполне приличный вариант для домашнего использования - по быстродействию должно быть близко, например, к четырёхъядерному Core i5-1135G7, популярному процессору Intel одиннадцатого поколения, созданному для применения в ноутбуках.

Аналогичного описания заслуживает и чипсет X79. Он очень не нов, хотя по набору возможностей вполне сравним с актуальными сейчас чипсетами потребительского уровня самой начальной ценовой категории. Что касается самой материнской платы, то она, очень даже может быть, новая, как и основная масса компонентов на ней. Пользованными, почти наверняка, являются лишь чипсет и центральный процессор, скорее всего, взятые из списанного на заслуженный отдых сервера какой-либо крупной ИТ-компании, которая купила себе более новое, мощное и экономное железо.

Здесь стоит заметить, что для процессора или чипсета, которые эксплуатировались в штатных условиях, несколько лет использования - не ахти, какой срок. В отличие на фарша на полке магазина, эти товары не портятся, а лишь устаревают. Иначе говоря, с каждым годом всё больше проигрывают более актуальным конкурентам в производительности и экономности.

Каков тогда риск?

Для крупной, серверной мат. платы подойдёт не каждый корпус и не каждый блок питания. Ещё, показатель производительности на ватт будет в пару-тройку раз хуже, чем, например, у помянутого ранее i5-1135G7. Ах, да, и ещё здесь придётся потратиться на видеокарту, ведь встроенного графического процессора в Xeon E5-2620 нет. Но интереснее то, что все потенциальные недостатки такой покупки получится выяснить только на личном опыте. В комментариях к странице товара (значительная часть которых переведена электронным переводом с иностранного языка и потому осмысленностью не отличается) можно встретить, скажем, информацию о нестабильности работы USB-портов через считанные месяцы после покупки. Подобные неприятности могут накорню испортить радость от покупки - именно поэтому покупать электронику непроверенных производителей, или же бывшую в употреблении в заведомо неизвестных условиях электронику, крайне нежелательно.