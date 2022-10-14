5100 рублей за мат. плату + 16 ГБ RAM + шестиядерный Intel Xeon
Магазин Atermiter, что на Aliexpress, имеет в своём ассортименте мат. платы, процессорные кулеры, комплекты оперативной памяти, а также комплекты "мат. плата плюс процессор плюс RAM". Обычное дело? Не совсем. Из нормальности выбиваются цены, и сильно.
Посмотрите на это - процессор Xeon с 6 ядрами, 12 потоками, мат. плата с неким чипсетом X79, плюс 16 ГБ оперативной памяти, всё в сумме предлагается за пять с небольшим тысяч российских рублей, или менее 90 долларов США по курсу на середину октября 2022 года. Если доплатить пару тысяч рублей, в ассортименте всё этого же магазина найдутся ещё более мощные предложения. Бежим доставать карту из кошелька?
Не совсем. Отечественные сети, продающие электронику, сейчас отличаются даже большей скупостью, чем обычно - например, за голый двухъядерный AMD Athlon 200GE, без всяких там мат. плат и модулей RAM, уже хотят более четырёх тысяч рублей. Но, всё-таки, желательно несколько раз подумать до того, как заказывать из КНР подобный сверх-выгодный комплект.
А что это вообще за Xeon E5-2620 и чипсет X79?
Основной фокус состоит в том, что перед нами - электроника серверного класса, произведённая несколько лет назад, и отработавшая свою изначальную стоимость за годы и годы потенциально круглосуточной эксплуатации. За названием "E5-2620" скрывается процессор Intel Core второго поколения, Sandy Bridge, с некоторыми доработками для серверного применения. Он сделан на 32-нанометровом производстве и был представлен миру в 2012 году. Его 6 процессорных ядер работают с частотой от 2 ГГц до 2.5 ГГц, он поддерживает PCI-Express 3.0 и до 384 ГБ оперативной памяти DDR3. Номинальное энергопотребление/тепловыделение заявлено, как 95 ватт. Вполне приличный вариант для домашнего использования - по быстродействию должно быть близко, например, к четырёхъядерному Core i5-1135G7, популярному процессору Intel одиннадцатого поколения, созданному для применения в ноутбуках.
Аналогичного описания заслуживает и чипсет X79. Он очень не нов, хотя по набору возможностей вполне сравним с актуальными сейчас чипсетами потребительского уровня самой начальной ценовой категории. Что касается самой материнской платы, то она, очень даже может быть, новая, как и основная масса компонентов на ней. Пользованными, почти наверняка, являются лишь чипсет и центральный процессор, скорее всего, взятые из списанного на заслуженный отдых сервера какой-либо крупной ИТ-компании, которая купила себе более новое, мощное и экономное железо.
Здесь стоит заметить, что для процессора или чипсета, которые эксплуатировались в штатных условиях, несколько лет использования - не ахти, какой срок. В отличие на фарша на полке магазина, эти товары не портятся, а лишь устаревают. Иначе говоря, с каждым годом всё больше проигрывают более актуальным конкурентам в производительности и экономности.
Каков тогда риск?
Для крупной, серверной мат. платы подойдёт не каждый корпус и не каждый блок питания. Ещё, показатель производительности на ватт будет в пару-тройку раз хуже, чем, например, у помянутого ранее i5-1135G7. Ах, да, и ещё здесь придётся потратиться на видеокарту, ведь встроенного графического процессора в Xeon E5-2620 нет. Но интереснее то, что все потенциальные недостатки такой покупки получится выяснить только на личном опыте. В комментариях к странице товара (значительная часть которых переведена электронным переводом с иностранного языка и потому осмысленностью не отличается) можно встретить, скажем, информацию о нестабильности работы USB-портов через считанные месяцы после покупки. Подобные неприятности могут накорню испортить радость от покупки - именно поэтому покупать электронику непроверенных производителей, или же бывшую в употреблении в заведомо неизвестных условиях электронику, крайне нежелательно.