Краткая инструкция 00: Как мне узнать мой ключ Windows 10?

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Зачем это нужно?

Большинство ноутбуков на Windows 10 поставляется со встроенной в оборудование материнской платы лицензией. Ключ не клеится на корпусе устройства или его коробке. Он может пригодиться, например, при переводе устаревающего ноутбука на Linux и установке Windows 10 на свежесобранный настольный компьютер. Это всего 25 символов. Их легко можно распечатать и положить лист в коробку с ноутбуком.