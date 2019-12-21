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Краткая инструкция 00: Как мне узнать мой ключ Windows 10?

Достаточно десяти секунд и одного запроса в командной строке
Sergey Tarasov | 21/12/2019
Windows Software
Окно консоли с выводом лицензионного кода Windows 10 (Изображение: Notebookcheck)

Последовательность действий

  • Windows + R
  • cmd → Enter
  • wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey → Enter

Зачем это нужно?

Большинство ноутбуков на Windows 10 поставляется со встроенной в оборудование материнской платы лицензией. Ключ не клеится на корпусе устройства или его коробке. Он может пригодиться, например, при переводе устаревающего ноутбука на Linux и установке Windows 10 на свежесобранный настольный компьютер. Это всего 25 символов. Их легко можно распечатать и положить лист в коробку с ноутбуком.

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Sergey Tarasov, 2019-12-21 (Update: 2019-12-21)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 