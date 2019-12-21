Краткая инструкция 00: Как мне узнать мой ключ Windows 10?
Достаточно десяти секунд и одного запроса в командной строке
Последовательность действий
- Windows + R
- cmd → Enter
- wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey → Enter
Зачем это нужно?
Большинство ноутбуков на Windows 10 поставляется со встроенной в оборудование материнской платы лицензией. Ключ не клеится на корпусе устройства или его коробке. Он может пригодиться, например, при переводе устаревающего ноутбука на Linux и установке Windows 10 на свежесобранный настольный компьютер. Это всего 25 символов. Их легко можно распечатать и положить лист в коробку с ноутбуком.