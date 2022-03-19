"Электроконсьерж": Huawei приготовила умный дверной замок на HarmonyOS
Вот, как это будет происходить. Известный умному замку человек ростом от 1.2 до 2 метров вплотную подходит к двери, его лицо ощупывается трёхмерным сканированием (предположительно, той же системой, что и в дорогом смартфоне P50 Pro) с "тремя сотнями тысяч" точек оценки, и замок открывает входную дверь в квартиру или дом за менее, чем 2 секунды. Никаких больше потерянных ключей и необходимости ждать пару часов, пока сможет подъехать кто-нибудь из сожителей! Заманчиво?
Huawei сообщает, что риск пустить в квартиру не того человека ограничивается "одним шансом из миллиона". Smart Door Lock Pro будет работать и днём, и ночью, независимо от освещённости.
Дисплей размером почти четыре дюйма позволит человеку внутри увидеть, кто стоит у двери. Ещё можно будет созерцать физиономию пришедшего по видео дистанционно на другой умной электронике. Кроме распознавания лица, войти поможет правильный отпечаток пальца, или - известный системе смартфон, или - умные часы. Прочие варианты: Карта или брелок с NFC, пароль.
Само собой, по приходу владельца домой этот замок с радостью включит освещение или выполнит другое действие. Встроенный аккумулятор вместительностью 8.8 А-ч даст несколько месяцев работы без заботы (до шести).
Неприятность заключена в том, что цена и дата старта продаж этой разработки Huawei на данный момент не раскрыты.
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华为智能门锁 Pro - Huawei, дата не указана