Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

"Электроконсьерж": Huawei приготовила умный дверной замок на HarmonyOS

Изображение: Huawei
Smart Door Lock Pro обеспечит трёхмерное распознавание лица и интеграцию с другими системами современного умного дома
Polly Allcock, 🇺🇸 🇫🇷 ...
для умного дома гаджет свежие релизы из Китая безопасность
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Вот, как это будет происходить. Известный умному замку человек ростом от 1.2 до 2 метров вплотную подходит к двери, его лицо ощупывается трёхмерным сканированием (предположительно, той же системой, что и в дорогом смартфоне P50 Pro) с "тремя сотнями тысяч" точек оценки, и замок открывает входную дверь в квартиру или дом за менее, чем 2 секунды. Никаких больше потерянных ключей и необходимости ждать пару часов, пока сможет подъехать кто-нибудь из сожителей! Заманчиво?

Huawei сообщает, что риск пустить в квартиру не того человека ограничивается "одним шансом из миллиона". Smart Door Lock Pro будет работать и днём, и ночью, независимо от освещённости.

Дисплей размером почти четыре дюйма позволит человеку внутри увидеть, кто стоит у двери. Ещё можно будет созерцать физиономию пришедшего по видео дистанционно на другой умной электронике. Кроме распознавания лица, войти поможет правильный отпечаток пальца, или - известный системе смартфон, или - умные часы. Прочие варианты: Карта или брелок с NFC, пароль.

Само собой, по приходу владельца домой этот замок с радостью включит освещение или выполнит другое действие. Встроенный аккумулятор вместительностью 8.8 А-ч даст несколько месяцев работы без заботы (до шести).

Неприятность заключена в том, что цена и дата старта продаж этой разработки Huawei на данный момент не раскрыты.

Источник(и)

华为智能门锁 Pro - Huawei, дата не указана

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
GeForce RTX 3090 против Apple M1 Ul...
Polly Allcock
Автор исходного текста: Polly Allcock - Tech Writer - 133 статей на Notebookcheck c 2021 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2094 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 03 > "Электроконсьерж": Huawei приготовила умный дверной замок на HarmonyOS
Polly Allcock, 2022-03-19 (Update: 2022-03-19)

 