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GeForce RTX 3090 против Apple M1 Ultra: Кто кого раскатает?

Apple M1 Ultra сравнили с RTX 3090 в целом ряде тестов (Изображение: Apple / NVIDIA / Square Enix - редактировано)
Apple M1 Ultra сравнили с RTX 3090 в целом ряде тестов (Изображение: Apple / NVIDIA / Square Enix - редактировано)
Первые обзоры мощного Mac Studio с потрясающим M1 Ultra (20 процессорных, 64 графических ядер) вышли в Сеть - и, похоже, фанатам NVIDIA можно не опасаться наступания на пятки
Daniel R Deakin, 🇺🇸
Apple GPU видеокарты GeForce PC и всё, что связано с ним покупаем лучшее кринж и фэйспалм игры и всё, что связано с ними
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M1 Ultra, мощный процессор (составленный из двух процессоров) от Apple, обещает сорвать Луну с неба и дать её людям в руки. В том числе, люди из Apple выпустили график, сравнивающий встроенный в него графический процессор с великой NVIDIA GeForce RTX 3090. Сравнивающий так, что преимущество остаётся за разработкой Apple. Неужели...?

По мере того, как проходит всё больше дней со дня анонса Mac Studio, начинают появляться реальные цифры из тестов, проведённых реальными людьми. В том числе, обзор на этот Mac уже подготовило издание The Verge - и цифры из него, подтверждаемые сторонними результатами из базы Geekbench, позволят поклонникам NVIDIA вздохнуть свободнее.

Сравнение 20-ядерного M1 Ultra с 64 кластерами унифицированных шейдеров ("ядер", в терминологии Apple) в паре с 64 ГБ оперативной памяти против настольного компьютера на базе Core i9-10900 и RTX 3090, плюс, тех же 64 ГБ RAM, говорит о превосходстве второй системы:

GeForce RTX 3090 Apple M1 Ultra (20/64) Преимущество RTX 3090 в %
Geekbench 5 OpenCL 215034 83121 +158.7%
Geekbench 5 Metal - 102156 -
Shadow of the Tomb Raider @1080p 142 к/с 108 к/с +31.48%
Shadow of the Tomb Raider @1440p 114 к/с 96 к/с +18.75%
Shadow of the Tomb Raider @4K - 60 к/с -
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(Источник данных: Обзор Mac Studio, проведённый The Verge)

Итог: Цифры, замеренные для M1 Ultra, впечатляют, но до показателей мощнейшего из предложений NVIDIA не дотягивают, ставя под вопрос громкие заявления Apple. Что же, мы привыкли соблюдать осторожность при оценке обещаний большинства компаний. Открытым остаётся вопрос энергоэффективности; i9-10900 и RTX 3090, вероятно, способны легко скушать в пару-тройку раз больше тока, нежели свежайшая разработка Apple. Но это будет вопросом другого дня, который мы, вероятно, затронем в нашем собствееном обзоре Studio.

M1 Ultra против RTX 3090 (Изображение: Apple)
M1 Ultra против RTX 3090 (Изображение: Apple)
Баллы M1 Ultra в Geekbench 5, OpenCL (Изображение: Geekbench - снимок экрана)
Баллы M1 Ultra в Geekbench 5, OpenCL (Изображение: Geekbench - снимок экрана)

Источник(и)

APPLE MAC STUDIO REVIEW: FINALLY - The Verge, 17 марта 2022 года

Apple unveils M1 Ultra, the world’s most powerful chip for a personal computer - Apple (UK), 8 марта 2022 года

Geekbench 5 Compute Search Results - Geekbench Browser, дата не указана

OpenCL Benchmarks - Geekbench Browser, дата не указана

Mac Benchmarks - Geekbench Browser, дата не указана

Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Ведущий редактор (новости) - 2637 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2094 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Daniel R Deakin, 2022-03-18 (Update: 2022-03-18)

 