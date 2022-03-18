GeForce RTX 3090 против Apple M1 Ultra: Кто кого раскатает?
M1 Ultra, мощный процессор (составленный из двух процессоров) от Apple, обещает сорвать Луну с неба и дать её людям в руки. В том числе, люди из Apple выпустили график, сравнивающий встроенный в него графический процессор с великой NVIDIA GeForce RTX 3090. Сравнивающий так, что преимущество остаётся за разработкой Apple. Неужели...?
По мере того, как проходит всё больше дней со дня анонса Mac Studio, начинают появляться реальные цифры из тестов, проведённых реальными людьми. В том числе, обзор на этот Mac уже подготовило издание The Verge - и цифры из него, подтверждаемые сторонними результатами из базы Geekbench, позволят поклонникам NVIDIA вздохнуть свободнее.
Сравнение 20-ядерного M1 Ultra с 64 кластерами унифицированных шейдеров ("ядер", в терминологии Apple) в паре с 64 ГБ оперативной памяти против настольного компьютера на базе Core i9-10900 и RTX 3090, плюс, тех же 64 ГБ RAM, говорит о превосходстве второй системы:
|GeForce RTX 3090
|Apple M1 Ultra (20/64)
|Преимущество RTX 3090 в %
|Geekbench 5 OpenCL
|215034
|83121
|+158.7%
|Geekbench 5 Metal
|-
|102156
|-
|Shadow of the Tomb Raider @1080p
|142 к/с
|108 к/с
|+31.48%
|Shadow of the Tomb Raider @1440p
|114 к/с
|96 к/с
|+18.75%
|Shadow of the Tomb Raider @4K
|-
|60 к/с
|-
(Источник данных: Обзор Mac Studio, проведённый The Verge)
Итог: Цифры, замеренные для M1 Ultra, впечатляют, но до показателей мощнейшего из предложений NVIDIA не дотягивают, ставя под вопрос громкие заявления Apple. Что же, мы привыкли соблюдать осторожность при оценке обещаний большинства компаний. Открытым остаётся вопрос энергоэффективности; i9-10900 и RTX 3090, вероятно, способны легко скушать в пару-тройку раз больше тока, нежели свежайшая разработка Apple. Но это будет вопросом другого дня, который мы, вероятно, затронем в нашем собствееном обзоре Studio.
Источник(и)
APPLE MAC STUDIO REVIEW: FINALLY - The Verge, 17 марта 2022 года
Apple unveils M1 Ultra, the world’s most powerful chip for a personal computer - Apple (UK), 8 марта 2022 года
Geekbench 5 Compute Search Results - Geekbench Browser, дата не указана
OpenCL Benchmarks - Geekbench Browser, дата не указана
Mac Benchmarks - Geekbench Browser, дата не указана