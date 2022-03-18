GeForce RTX 3090 против Apple M1 Ultra: Кто кого раскатает?

Первые обзоры мощного Mac Studio с потрясающим M1 Ultra (20 процессорных, 64 графических ядер) вышли в Сеть - и, похоже, фанатам NVIDIA можно не опасаться наступания на пятки

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M1 Ultra, мощный процессор (составленный из двух процессоров) от Apple, обещает сорвать Луну с неба и дать её людям в руки. В том числе, люди из Apple выпустили график, сравнивающий встроенный в него графический процессор с великой NVIDIA GeForce RTX 3090. Сравнивающий так, что преимущество остаётся за разработкой Apple. Неужели...?

По мере того, как проходит всё больше дней со дня анонса Mac Studio, начинают появляться реальные цифры из тестов, проведённых реальными людьми. В том числе, обзор на этот Mac уже подготовило издание The Verge - и цифры из него, подтверждаемые сторонними результатами из базы Geekbench, позволят поклонникам NVIDIA вздохнуть свободнее.

Сравнение 20-ядерного M1 Ultra с 64 кластерами унифицированных шейдеров ("ядер", в терминологии Apple) в паре с 64 ГБ оперативной памяти против настольного компьютера на базе Core i9-10900 и RTX 3090, плюс, тех же 64 ГБ RAM, говорит о превосходстве второй системы: