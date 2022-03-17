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В новом ноутбуке Chuwi соединились экран формата 3:2 и процессор Comet Lake

Chuwi обожает использовать процессоры двухлетней, а то и четырёхлетней давности (Изображение: Chuwi)
Chuwi обожает использовать процессоры двухлетней, а то и четырёхлетней давности (Изображение: Chuwi)
Китайский производитель планшетов, ноутбуков и неттопов выпустил очередной 14-дюймовый ноутбук в корпусе из металла и с относительно доступным ценником
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Comet Lake Windows ноутбуки из Китая свежие релизы
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Свежий 14-дюймовый CoreBook X поставляется с ламинированным экраном формата 2160 на 1440 точек, отображающим весь спектр sRGB. Как и свойственно Chuwi, эта новинка располагает многими чертами заметно более дорогих ноутбуков, в частности, поддержкой Wi-Fi 6 и тонким алюминиевым корпусом весом чуть более 1.3 килограмма.

На роли процессора здесь будет использоваться двухъядерный Core i3-10110U со встроенным в него графическим процессором UHD Graphics 620 (с 23 кластерами EU). Не сильно отличаясь от более свежих i3-1005G1 или i3-1115G4, он, тем не менее, не способен противостоять четырёхъядерному AMD Ryzen 3 5300U или другим свежим процессорам AMD, ориентированным на ноутбуки. Об игровой производительности и говорить не приходится; даже в соревновательных играх, вроде CS:GO, где упор разработчиков ставится отнюдь не на красоту, пользователю придётся выставлять настройки и разрешение очень осторожно.

Указанный в источниках объём оперативной памяти DDR4 равен 8 ГБ. Сообщается о 512-гигабайтном SSD, предположительно, на шине SATA, а не PCI-Express. Аккумулятор здесь располагает 46 ватт-часами ёмкости. Гнездо USB-C хвастает поддержкой DisplayPort и получения тока.

Указанная источниками цена равна 499 евро, или, по курсу российского рубля на 17 марта, 59 тысяч рублей. Срок доступности - ближайшие недели. Кнопка "купить" на сайте производителя, которая должна бы переводить в фирменный магазин, в момент написания текста не функционирует; раздел спецификаций на страничке товара тоже пустует (такое свойственно страницам многих товаров на сайтах многих производителей, и не только малоизвестных производителей).

Напоследок отметим, что, как показывают наши многочисленные тесты, электроника Chuwi несколько проигрывает более именитым собратьям в плане качества проектировки, изготовления и сборки корпуса. Неравномерная тугость и некоторая скрипучесть экранных шарниров - вот лишь один из примеров комментариев, которые неоднократно приходилось высказывать нашим редакторам.

(Изображение: Chuwi)
(Изображение: Chuwi)

Источник(и)

Chuwi Corebook X 2022 is a laptop with premium design and a budget processor - liliputing, 16 марта 2022 года

CoreBook X - Chuwi Official, дата не указана

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Vivo X Fold получит два ультразвуко...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5300 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2093 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-03-17 (Update: 2022-03-17)

 