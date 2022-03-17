В новом ноутбуке Chuwi соединились экран формата 3:2 и процессор Comet Lake

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Свежий 14-дюймовый CoreBook X поставляется с ламинированным экраном формата 2160 на 1440 точек, отображающим весь спектр sRGB. Как и свойственно Chuwi, эта новинка располагает многими чертами заметно более дорогих ноутбуков, в частности, поддержкой Wi-Fi 6 и тонким алюминиевым корпусом весом чуть более 1.3 килограмма.

На роли процессора здесь будет использоваться двухъядерный Core i3-10110U со встроенным в него графическим процессором UHD Graphics 620 (с 23 кластерами EU). Не сильно отличаясь от более свежих i3-1005G1 или i3-1115G4, он, тем не менее, не способен противостоять четырёхъядерному AMD Ryzen 3 5300U или другим свежим процессорам AMD, ориентированным на ноутбуки. Об игровой производительности и говорить не приходится; даже в соревновательных играх, вроде CS:GO, где упор разработчиков ставится отнюдь не на красоту, пользователю придётся выставлять настройки и разрешение очень осторожно.

Указанный в источниках объём оперативной памяти DDR4 равен 8 ГБ. Сообщается о 512-гигабайтном SSD, предположительно, на шине SATA, а не PCI-Express. Аккумулятор здесь располагает 46 ватт-часами ёмкости. Гнездо USB-C хвастает поддержкой DisplayPort и получения тока.

Указанная источниками цена равна 499 евро, или, по курсу российского рубля на 17 марта, 59 тысяч рублей. Срок доступности - ближайшие недели. Кнопка "купить" на сайте производителя, которая должна бы переводить в фирменный магазин, в момент написания текста не функционирует; раздел спецификаций на страничке товара тоже пустует (такое свойственно страницам многих товаров на сайтах многих производителей, и не только малоизвестных производителей).

Напоследок отметим, что, как показывают наши многочисленные тесты, электроника Chuwi несколько проигрывает более именитым собратьям в плане качества проектировки, изготовления и сборки корпуса. Неравномерная тугость и некоторая скрипучесть экранных шарниров - вот лишь один из примеров комментариев, которые неоднократно приходилось высказывать нашим редакторам.