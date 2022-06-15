Xming Mini Projector Q1 SE умещается в руке, даёт 3-метровую картинку
Xming Mini Projector Q1 SE - очередной компактный, фактически, портативный проектор. Умный проектор.
- Размеры: 115 x 134 x 175 миллиметров
Его светодиодная подсветка обеспечит яркость до 250 люмен, чего совершенно хватит для немного затемнённого помещения; Q1 SE создаст изображение диагональю от 1 метра до 3 метров с разрешением 1080p. Есть различные режимы работы и настройки, в том числе, корректировка искажения формы картинки и корректировка фокуса; внутренняя система охлаждения функционирует тихо ("не более 30 децибел"). Источником изображения может служить как планшет или смартфон с iOS, iPad OS, Android, так и что-то более традиционное, имеющее выход HDMI. Есть и порт USB 2.0 для подключения флэшки или внешнего жёсткого диска.
Магазин Geekbuying, ссылка приведена немного ниже, продаёт Q1 SE за 11 тысяч российских рублей. Какие недостатки у такого чуда могут быть за эти деньги? Только один - отсутствие аккумулятора, и, значит, жёсткая привязка к как можно более близко расположенной розетке.
Источник(и)
Xming Q1 SE 1080P Mini LED Projector - Geekbuying, дата не указана