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Xming Mini Projector Q1 SE умещается в руке, даёт 3-метровую картинку

Q1 SE создаст картинку диагональю до 3 метров (Изображение: Xming)
Q1 SE создаст картинку диагональю до 3 метров (Изображение: Xming)
Новый проектор, совместимый с экосистемой Xiaomi, уже продаётся - и с немалой скидкой! Он даёт картинку разрешением 1080p, располагает встроенными стереодинамиками по 3 Вт и умеет получать картинку без проводов от Android-фонов и iPhone
Polly Allcock, 🇺🇸 🇫🇷 ...
для умного дома гаджет из Китая

Xming Mini Projector Q1 SE - очередной компактный, фактически, портативный проектор. Умный проектор.

  • Размеры: 115 x 134 x 175 миллиметров

Его светодиодная подсветка обеспечит яркость до 250 люмен, чего совершенно хватит для немного затемнённого помещения; Q1 SE создаст изображение диагональю от 1 метра до 3 метров с разрешением 1080p. Есть различные режимы работы и настройки, в том числе, корректировка искажения формы картинки и корректировка фокуса; внутренняя система охлаждения функционирует тихо ("не более 30 децибел"). Источником изображения может служить как планшет или смартфон с iOS, iPad OS, Android, так и что-то более традиционное, имеющее выход HDMI. Есть и порт USB 2.0 для подключения флэшки или внешнего жёсткого диска.

Магазин Geekbuying, ссылка приведена немного ниже, продаёт Q1 SE за 11 тысяч российских рублей. Какие недостатки у такого чуда могут быть за эти деньги? Только один - отсутствие аккумулятора, и, значит, жёсткая привязка к как можно более близко расположенной розетке.

Источник(и)

Xming Q1 SE 1080P Mini LED Projector - Geekbuying, дата не указана

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Polly Allcock
Автор исходного текста: Polly Allcock - Автор материалов - 391 статей на Notebookcheck c 2021 года
Мир технологий был любопытен мне всегда, сколько себя помню. С детства любила хитрые электронные штуки и пыталась понять, что, где и как устроено. Мой трудовой опыт после окончания университета включает в себя несколько финансовых, рекламных компаний, а также компаний по созданию роботизированных разработок.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2135 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Polly Allcock, 2022-06-15 (Update: 2022-06-15)