Xming Mini Projector Q1 SE умещается в руке, даёт 3-метровую картинку

Новый проектор, совместимый с экосистемой Xiaomi, уже продаётся - и с немалой скидкой! Он даёт картинку разрешением 1080p, располагает встроенными стереодинамиками по 3 Вт и умеет получать картинку без проводов от Android-фонов и iPhone

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Xming Mini Projector Q1 SE - очередной компактный, фактически, портативный проектор. Умный проектор.

Размеры: 115 x 134 x 175 миллиметров

Его светодиодная подсветка обеспечит яркость до 250 люмен, чего совершенно хватит для немного затемнённого помещения; Q1 SE создаст изображение диагональю от 1 метра до 3 метров с разрешением 1080p. Есть различные режимы работы и настройки, в том числе, корректировка искажения формы картинки и корректировка фокуса; внутренняя система охлаждения функционирует тихо ("не более 30 децибел"). Источником изображения может служить как планшет или смартфон с iOS, iPad OS, Android, так и что-то более традиционное, имеющее выход HDMI. Есть и порт USB 2.0 для подключения флэшки или внешнего жёсткого диска.

Магазин Geekbuying, ссылка приведена немного ниже, продаёт Q1 SE за 11 тысяч российских рублей. Какие недостатки у такого чуда могут быть за эти деньги? Только один - отсутствие аккумулятора, и, значит, жёсткая привязка к как можно более близко расположенной розетке.