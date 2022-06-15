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Первый завод Lenovo внутри ЕС заполучила себе Венгрия

Теперь электроника Lenovo будет производиться и в Евросоюзе (Изображение: Lenovo)
Теперь электроника Lenovo будет производиться и в Евросоюзе (Изображение: Lenovo)
Новая фабрика будет занята выпуском систем хранения данных, серверов, рабочих станций и подобных товаров для заказчиков в ЕС, Африке и странах так называемого ближнего Востока
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес из Китая

Вчера, 14 июня, в Lenovo объявили о запуске нового производства в населённом пункте Ullo, Венгрия, с примерно тысячей рабочих и площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров.

Будут ли на этом заводе производиться ноутбуки IdeaPad, ThinkPad или Legion? Вероятно, нет. Источник упоминает про системы хранения данных, про серверы (их будет производиться "до 1000 штук в день") и про рабочие станции ("до 4000 штук в день"), то есть, по всей видимости, целью здесь являются самые разнообразные компании и их потребности, а не частные пользователи. Так, или иначе, чем больше производств в разных точках мира, тем быстрее товар приедет к покупателю и тем меньше риск возникновения дефицита.

Источник(и)

Lenovo Officially Opens First European In-House Manufacturing Facility in Ullo, Hungary - Lenovo StoryHub, 14 июня 2022 года

Intel Raptor Lake Core i9-13900: ин...
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5211 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2135 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-06-15 (Update: 2022-06-15)