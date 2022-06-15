Первый завод Lenovo внутри ЕС заполучила себе Венгрия

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Вчера, 14 июня, в Lenovo объявили о запуске нового производства в населённом пункте Ullo, Венгрия, с примерно тысячей рабочих и площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров.

Будут ли на этом заводе производиться ноутбуки IdeaPad, ThinkPad или Legion? Вероятно, нет. Источник упоминает про системы хранения данных, про серверы (их будет производиться "до 1000 штук в день") и про рабочие станции ("до 4000 штук в день"), то есть, по всей видимости, целью здесь являются самые разнообразные компании и их потребности, а не частные пользователи. Так, или иначе, чем больше производств в разных точках мира, тем быстрее товар приедет к покупателю и тем меньше риск возникновения дефицита.