"Перекрасят, и в продажу": Как одни и те же ноутбуки продаются в разных частях мира под разными именами Именитые производители ноутбуков заказывают компоненты и корпуса у одних и тех же китайских компаний? Не новость. А давайте попробуем найти информацию о ноутбуке менее известного и приметного бренда? Сергей Тарасов,

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW Эта статья началась с одного ноутбука. Haier U144E. Он обладает хорошей клавиатурой, адекватным IPS-экраном диагональю 14.1", приятными стереодинамиками, аккумулятором на 38 ватт-часов. Он продавался в 2020 и 2021 годах в России по цене в 16...18 тысяч рублей, около 200 евро, и за свои деньги поистине делал честь компании Haier, как производителю - если не учитывать двух факторов. Весьма тормозной процессор - и то, что от компании Haier в этом ноутбуке присутствует исключительно логотип и пара наклеек.

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW Вскрыв корпус своего U144E по той или иной надобности, владелец обнаружит внутри три платы: Основная с процессором, модулем беспроводной сети Realtek, гнездом USB, зарядным гнездом, mini-HDMI

вспомогательная номер один с гнездом USB, аудиогнездом, картридером Realtek формата micro-SD [и разъём, и чип]

вспомогательная номер два со слотом SATA для подключения HDD или SSD, в дополнение к системному накопителю eMMC объёмом около 30 ГБ. Упоминаний компании Haier при рассмотрении этих плат как-то не попадается. Зато при запуске диагностических утилит попадаются некие сочетания цифр и букв: YHSM-BI-14.1 и X133AR210. Что же. Попробуем понять, что они означают.

Поисковая система в ответ предлагает множество разносортной информации о разных, на первый взгляд, ноутбуках, из разных уголков планеты. Кто-то просил помощи на Linux-форуме и поделился параметрами своего питомца с целью упростить задачу помогающим; кто-то запустил у себя бенчмарк и согласился выложить его результат в базу данных разработчика, попутно сообщив и всю системную информацию; кто-то ищет чистый BIOS на замену повреждённому; кто-то просто продаёт материнскую плату на замену тем, кому оно требуется. YHSM-BI-14.1 и X133AR210 засветились в самых разных странах, и это явно что-то значит. Добавляем к России, как минимум, Британию, Австралию и Чехию - и далее будет ещё пополнение. Встречаем: Родственник нашего Haier, "Майнкрафт-ноутбук", он же - GeoBook 140 или Leader Companion 402. Рядом стоит чуть менее притязательный UMAX VisionBook 14Wa Gray

VisionBook 14Wa (Изображение: UMAX - снимок экрана) Leader Companion 402 (Изображение: BigW - снимок экрана) GeoBook 140 (Изображение: Argos - снимок экрана)

Haier U144E GeoBook 140 Leader Companion 402 UMAX VisionBook 14Wa Экран 14.1" IPS 1080p 14", ост. не указ. 14", ост. не указ. 14.1" IPS 1080p Процессор N3350 N4020 J4105 N3350 Память 4 ГБ 4 ГБ не указ. 4 ГБ Накопитель 32 ГБ eMMC + 2.5" 64 ГБ eMMC не указ. 64 ГБ eMMC + M.2 SATA 22 на 80 Wi-Fi b/g/n b/g/n/ac не указ. b/g/n АКБ 7.4 В, 5 А-ч не указ. не указ. 7.6 В, 5 А-ч USB 1x 2.0, 1x 3.0 1x 2.0, 1x 3.0 не указ. 1x 2.0, 1x 3.0, 1x Type C Картридер micro-SD micro-SD не указ. micro-SD

GeoBook 140, Leader Companion 402, VisionBook 14Wa - вот, как минимум, три другие инкарнации Haier U144E, которые находятся буквально за пару минут прогулок по сайтам, что выданы нам Google. То, что все эти товары - как минимум, близкие родственники, очевидно как при сравнении изображений корпуса, так и при взгляде на характеристики. Везде комплектный блок питания выдаёт 2 ампера при 12 вольтах. Везде аккумулятор располагает 5 ампер-часами ёмкости при напряжении 7.4 вольта, пусть даже один производитель указал вместо того 7.6 вольта. Везде есть встроенный модуль памяти eMMC. Везде одинаково расположение клавиш и набор, порядок интерфейсов. Разве что, порт USB-C на левой боковой грани может присутствовать или отсутствовать, видимо, это зависело от силы желания сэкономить. Наоборот, чешские заказчики явно испытывали приступ щедрости и предложили вместо вспомогательной платы номер два со слотом SATA III поставить аналогичную, но со слотом M.2 - всё так же задействующим интерфейс SATA, впрочем. N3350 - не единственный возможный вариант процессора. Могут предлагаться также J3355, или N4000, или N4100, или J4105, или какие-либо другие родственные варианты трёхтысячных и четырёхтысячных Celeron N и Pentium N. Кроме того, как выясняется в ходе поисков, для изначального корпуса было в какой-то момент времени выпущено обновление с чуть иным расположением портов и кнопок клавиатуры. (На этом отличия заканчиваются - речь о всё том же ноутбуке.) Расскажем о двух таких образцах далее. Встречаем снова: EXO Smart P49 Plus и Haier A1410ED

A1410ED (Изображение: Haier - снимок экрана) Smart P49 Plus (Изображение: EXO - снимок экрана)

EXO Haier Экран 14" IPS 1080p 14.1" IPS 768p Процессор N4020 N4000 Память 4 ГБ 4 ГБ Накопитель 64 ГБ eMMC + 2.5" 64 ГБ eMMC + 2.5" Wi-Fi b/g/n b/g/n АКБ 7.4 В, 5 А-ч 7.4 В, 5 А-ч USB 1x 2.0, 1x3.0 1x 2.0, 1x3.0 Картридер micro-SD micro-SD

Итак, EXO Smart P49 Plus и Haier A1410ED. Два практически одинаковых ноутбука, один - из Аргентины, другой - из России, пусть даже с чуть разными матрицами, чуть разными процессорами и разным окрасом корпуса. Как-то оно вышло так? На самом деле, целая отрасль мира ноутбуков выглядит подобным образом. Крупные сборщики из Азии - Clevo и Tongfang - не заявляя о себе громко, производят практически готовые ноутбуки без накопителей, RAM, наклеек и логотипов, чтобы другие компании купили их, на месте обвесили по своему вкусу, и, собственно, продали покупателю. Пример последних в Германии - это дуэт брендов Schenker и XMG. На просторах бывшего СССР набирает известность компания Dream Machines. В упомянутых случаях, однако, вопрос перекупки почти готовых ноутбуков у китайских разработчиков и сборщиков относительно прозрачен. Рядовой потребитель, покупающий ноутбук Schenker, скорее всего, знает, что почти всё в этом ноутбуке сделано людьми из Clevo. Здесь же никакой прозрачности не наблюдается и в помине. Haier? Ну, значит, Haier. Теряет ли покупатель что-нибудь от сложившейся ситуации? Не обязательно. По сочетанию всех факторов, недорогие "тёмные лошадки" очень даже могут оказаться удачнее своих более известных конкурентов как для краткосрочного (менее года), так и для долгосрочного обладания ноутбуком. Ведь их разработчики прекрасно понимают, что, раз авторитетностью бренда завлечь не получится - нужно постараться и вложить в своё детище максимум за запрашиваемые деньги.

- 2068 статей на Notebookcheck c 2010 года Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheckc 2010 года Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.