"Перекрасят, и в продажу": Как одни и те же ноутбуки продаются в разных частях мира под разными именами
Эта статья началась с одного ноутбука. Haier U144E. Он обладает хорошей клавиатурой, адекватным IPS-экраном диагональю 14.1", приятными стереодинамиками, аккумулятором на 38 ватт-часов. Он продавался в 2020 и 2021 годах в России по цене в 16...18 тысяч рублей, около 200 евро, и за свои деньги поистине делал честь компании Haier, как производителю - если не учитывать двух факторов. Весьма тормозной процессор - и то, что от компании Haier в этом ноутбуке присутствует исключительно логотип и пара наклеек.
Вскрыв корпус своего U144E по той или иной надобности, владелец обнаружит внутри три платы:
- Основная с процессором, модулем беспроводной сети Realtek, гнездом USB, зарядным гнездом, mini-HDMI
- вспомогательная номер один с гнездом USB, аудиогнездом, картридером Realtek формата micro-SD [и разъём, и чип]
- вспомогательная номер два со слотом SATA для подключения HDD или SSD, в дополнение к системному накопителю eMMC объёмом около 30 ГБ.
Упоминаний компании Haier при рассмотрении этих плат как-то не попадается. Зато при запуске диагностических утилит попадаются некие сочетания цифр и букв: YHSM-BI-14.1 и X133AR210. Что же. Попробуем понять, что они означают.
Поисковая система в ответ предлагает множество разносортной информации о разных, на первый взгляд, ноутбуках, из разных уголков планеты. Кто-то просил помощи на Linux-форуме и поделился параметрами своего питомца с целью упростить задачу помогающим; кто-то запустил у себя бенчмарк и согласился выложить его результат в базу данных разработчика, попутно сообщив и всю системную информацию; кто-то ищет чистый BIOS на замену повреждённому; кто-то просто продаёт материнскую плату на замену тем, кому оно требуется. YHSM-BI-14.1 и X133AR210 засветились в самых разных странах, и это явно что-то значит. Добавляем к России, как минимум, Британию, Австралию и Чехию - и далее будет ещё пополнение.
Встречаем: Родственник нашего Haier, "Майнкрафт-ноутбук", он же - GeoBook 140 или Leader Companion 402. Рядом стоит чуть менее притязательный UMAX VisionBook 14Wa Gray
|Haier U144E
|GeoBook 140
|Leader Companion 402
|UMAX VisionBook 14Wa
|Экран
|14.1" IPS 1080p
|14", ост. не указ.
|14", ост. не указ.
|14.1" IPS 1080p
|Процессор
|N3350
|N4020
|J4105
|N3350
|Память
|4 ГБ
|4 ГБ
|не указ.
|4 ГБ
|Накопитель
|32 ГБ eMMC + 2.5"
|64 ГБ eMMC
|не указ.
|64 ГБ eMMC + M.2 SATA 22 на 80
|Wi-Fi
|b/g/n
|b/g/n/ac
|не указ.
|b/g/n
|АКБ
|7.4 В, 5 А-ч
|не указ.
|не указ.
|7.6 В, 5 А-ч
|USB
|1x 2.0, 1x 3.0
|1x 2.0, 1x 3.0
|не указ.
|1x 2.0, 1x 3.0, 1x Type C
|Картридер
|micro-SD
|micro-SD
|не указ.
|micro-SD
GeoBook 140, Leader Companion 402, VisionBook 14Wa - вот, как минимум, три другие инкарнации Haier U144E, которые находятся буквально за пару минут прогулок по сайтам, что выданы нам Google. То, что все эти товары - как минимум, близкие родственники, очевидно как при сравнении изображений корпуса, так и при взгляде на характеристики. Везде комплектный блок питания выдаёт 2 ампера при 12 вольтах. Везде аккумулятор располагает 5 ампер-часами ёмкости при напряжении 7.4 вольта, пусть даже один производитель указал вместо того 7.6 вольта. Везде есть встроенный модуль памяти eMMC. Везде одинаково расположение клавиш и набор, порядок интерфейсов. Разве что, порт USB-C на левой боковой грани может присутствовать или отсутствовать, видимо, это зависело от силы желания сэкономить. Наоборот, чешские заказчики явно испытывали приступ щедрости и предложили вместо вспомогательной платы номер два со слотом SATA III поставить аналогичную, но со слотом M.2 - всё так же задействующим интерфейс SATA, впрочем.
N3350 - не единственный возможный вариант процессора. Могут предлагаться также J3355, или N4000, или N4100, или J4105, или какие-либо другие родственные варианты трёхтысячных и четырёхтысячных Celeron N и Pentium N. Кроме того, как выясняется в ходе поисков, для изначального корпуса было в какой-то момент времени выпущено обновление с чуть иным расположением портов и кнопок клавиатуры. (На этом отличия заканчиваются - речь о всё том же ноутбуке.) Расскажем о двух таких образцах далее.
Встречаем снова: EXO Smart P49 Plus и Haier A1410ED
|EXO
|Haier
|Экран
|14" IPS 1080p
|14.1" IPS 768p
|Процессор
|N4020
|N4000
|Память
|4 ГБ
|4 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ eMMC + 2.5"
|64 ГБ eMMC + 2.5"
|Wi-Fi
|b/g/n
|b/g/n
|АКБ
|7.4 В, 5 А-ч
|7.4 В, 5 А-ч
|USB
|1x 2.0, 1x3.0
|1x 2.0, 1x3.0
|Картридер
|micro-SD
|micro-SD
Итак, EXO Smart P49 Plus и Haier A1410ED. Два практически одинаковых ноутбука, один - из Аргентины, другой - из России, пусть даже с чуть разными матрицами, чуть разными процессорами и разным окрасом корпуса. Как-то оно вышло так?
На самом деле, целая отрасль мира ноутбуков выглядит подобным образом. Крупные сборщики из Азии - Clevo и Tongfang - не заявляя о себе громко, производят практически готовые ноутбуки без накопителей, RAM, наклеек и логотипов, чтобы другие компании купили их, на месте обвесили по своему вкусу, и, собственно, продали покупателю. Пример последних в Германии - это дуэт брендов Schenker и XMG. На просторах бывшего СССР набирает известность компания Dream Machines.
В упомянутых случаях, однако, вопрос перекупки почти готовых ноутбуков у китайских разработчиков и сборщиков относительно прозрачен. Рядовой потребитель, покупающий ноутбук Schenker, скорее всего, знает, что почти всё в этом ноутбуке сделано людьми из Clevo. Здесь же никакой прозрачности не наблюдается и в помине. Haier? Ну, значит, Haier.
Теряет ли покупатель что-нибудь от сложившейся ситуации? Не обязательно. По сочетанию всех факторов, недорогие "тёмные лошадки" очень даже могут оказаться удачнее своих более известных конкурентов как для краткосрочного (менее года), так и для долгосрочного обладания ноутбуком. Ведь их разработчики прекрасно понимают, что, раз авторитетностью бренда завлечь не получится - нужно постараться и вложить в своё детище максимум за запрашиваемые деньги.