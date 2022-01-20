6 лет спустя: Ноутбуки с Celeron N3350 по-прежнему живут и здравствуют на полках магазинов
Начавшийся в 2014 году обвал рубля по отношению к валютам международной торговли оказал, и продолжает оказывать, неприятное действие на рынок электроники в России.
Ноутбуки минимально приемлемого уровня (среднего - он у большинства производителей начинается приблизительно с семи сотен евро) вдруг перестали быть доступными для большинства граждан страны. Более того, резко подорожали самые простые ноутбуки, годные лишь для просмотра YouTube и набора текста. Если в 2013 году совершенно новый ноутбук с каким-никаким, но Core i3 можно было без сложностей купить за 18 тысяч рублей - автор сих строк так и поступил - то уже в середине 2015 года самые доступные по цене ноутбуки с Core i3 стали стабильно забегать за 30-тысячную черту.
Так, незаметно и непрошенно, в нашей стране настал золотой век "недопроцессоров" - представителей серий Intel Pentium N, Intel Celeron N и Intel Atom. Они позволяют удешевить производство ноутбуков, неттопов и планшетов не только своей малой ценой, но и малым энергопотреблением, что позволяет, в частности, экономить на мощности ЗУ и на системе охлаждения. Заместо 65 ватт хватит 30 ватт; заместо вентилятора с длинными теплоотводами достаточно поставить небольшой медный щиток. Минусы?
Только один - крайне скудная производительность, которой не хватает не то, что для игр и обработки видео, но даже для комфортной работы в браузере с Google Документами.
Когда-то, ещё в давнюю эпоху самых первых ноутбуков Asus EEE, существование таких процессоров было оправданным. Windows XP не отличалась чрезмерной требовательностью к ресурсам, как и основная масса существовавшего тогда софта. Но с тех пор утекло много воды. Недопроцессоры становились год от года всё менее подходящими для реального использования реальными людьми. Тем удивительнее, что разработчики компьютеров и ноутбуков буквально вцепляются в некоторые такие процессоры зубами, используя их вновь и вновь во всё новых моделях, год от года.
Встречаем - Celeron N3350. Процессор, вышедший примерно в то же время, что и Intel Core поколения Skylake; располагает двумя ядрами с частотой до 2.35 ГГц, графическим процессором HD Graphics 500 (12 блоков EU) и 6-ваттовым TDP. Он был неплох в тот момент, когда вышел на рынок. С тех пор прошло 6 лет.
Сама Intel выпустила с тех пор несколько более свежих поколений недопроцессоров; самое актуальное - Jasper Lake. В ассортименте AMD тоже появились подобные штуковины, пример - 3015e. Тем не менее, ноутбуки с N3350 продолжают и продолжают занимать собой полки магазинов, отпугивая всё больше людей от мира x86 в сторону планшетов на Android и ARM.
Сейчас, в начале 2022 года, N3350 по-прежнему справляется с воспроизведением видео с YouTube, включая даже 2160p. На такой ноутбук, скачав соответствующий образ с сайта Microsoft и распаковав его на флешку, даже можно установить Windows 11 (если, конечно, выполнены другие требования - 4 ГБ RAM, 64 ГБ на накопителе, TPM 2.0 и подобные). Но он решительно не радует скоростью работы. Загрузка Windows 10 на таком ноутбуке занимает, как минимум, 40...50 секунд. Обновления операционной системы, требующие перезагрузки, вместо двадцати секунд спокойно могут отнимать три, а то и пять минут жизни пользователя. С завидной частотой подобные задумчивые ноутбуки достаются учащимся школ, что отнюдь не способствует успехам в учёбе.
Здесь можно припомнить старую истину - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи". Но в том и заключается вопрос; за подобные ноутбуки смело просят три сотни евро. По меркам большинства россиян, такие цены даже не пахнут дешевизной. Особенно это справедливо тогда, когда в паре метров от такого ноутбука на полке лежит планшет с Android и втрое меньшей ценой. Вдобавок, как часто бывает, с более качественным экраном.
Разработчики Intel поступили бы разумно, если бы навсегда отказались от процессоров Celeron N, Pentium N и Atom. Их давно стоило заметить на Core класса энергопотребления Y, как, например, i3-10100Y, с их поддержкой Hyper-Threading, полноценной реализацией относительно современных версий PCI-Express и другими достоинствами, присущими современному, уважающему себя CPU.