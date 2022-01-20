6 лет спустя: Ноутбуки с Celeron N3350 по-прежнему живут и здравствуют на полках магазинов

Покупателю стоит быть осторожным. Даже в эпоху исскуственного интеллекта и 5-нанометровых процессоров Apple M1 остаётся риск купить себе головную боль за свои же деньги

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Начавшийся в 2014 году обвал рубля по отношению к валютам международной торговли оказал, и продолжает оказывать, неприятное действие на рынок электроники в России.

Ноутбуки минимально приемлемого уровня (среднего - он у большинства производителей начинается приблизительно с семи сотен евро) вдруг перестали быть доступными для большинства граждан страны. Более того, резко подорожали самые простые ноутбуки, годные лишь для просмотра YouTube и набора текста. Если в 2013 году совершенно новый ноутбук с каким-никаким, но Core i3 можно было без сложностей купить за 18 тысяч рублей - автор сих строк так и поступил - то уже в середине 2015 года самые доступные по цене ноутбуки с Core i3 стали стабильно забегать за 30-тысячную черту.

Так, незаметно и непрошенно, в нашей стране настал золотой век "недопроцессоров" - представителей серий Intel Pentium N, Intel Celeron N и Intel Atom. Они позволяют удешевить производство ноутбуков, неттопов и планшетов не только своей малой ценой, но и малым энергопотреблением, что позволяет, в частности, экономить на мощности ЗУ и на системе охлаждения. Заместо 65 ватт хватит 30 ватт; заместо вентилятора с длинными теплоотводами достаточно поставить небольшой медный щиток. Минусы?

Только один - крайне скудная производительность, которой не хватает не то, что для игр и обработки видео, но даже для комфортной работы в браузере с Google Документами.

Когда-то, ещё в давнюю эпоху самых первых ноутбуков Asus EEE, существование таких процессоров было оправданным. Windows XP не отличалась чрезмерной требовательностью к ресурсам, как и основная масса существовавшего тогда софта. Но с тех пор утекло много воды. Недопроцессоры становились год от года всё менее подходящими для реального использования реальными людьми. Тем удивительнее, что разработчики компьютеров и ноутбуков буквально вцепляются в некоторые такие процессоры зубами, используя их вновь и вновь во всё новых моделях, год от года.