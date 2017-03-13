Обзор смартфона Doogee Shoot 1
Всегда ли две - лучше, чем одна? Смартфоны с двойными камерами встречаются уже не только в премиум-сегменте - по крайней мере, в таком богатом на новинки году, как 2017. Теперь ей может удивить даже модель начального уровня, как наш Shoot 1 от китайского производителя Doogee. Наверняка всем интересно узнать: захватывает ли дух от качества фотографий, делает этот смартфон?
еЭту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Семейство Shoot - это новая страница в портфолио смартфонов китайского производителя Doogee, отличительной чертой которого является двойная камера, которая многим запомнилась в HTC One M8. Второй модуль камеры на обратной стороне смартфона фиксирует глубину сцены, которая позволяет телефону делать снимки с так называемым эффектом bokeh (размытыми объектами заднего плана).
В модели Doogee Shoot 1 установлены основные камеры разрешением 13 МП и 8 МП. Вторая фиксирует информацию для варьируемой глубины фокуса. Модель минимальной конфигурации стоит около 110 евро, и её характеристики не стыдно озвучить: 5.5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, процессор MediaTek (4 ядра), и 2 ГБ оперативной памяти. 16 ГБ памяти для хранения данных можно расширить с помощью карты microSD.
При такой цене, модели Shoot 1 придётся конкурировать с максимально возможным числом смартфонов. Разумеется, ни у одного из соперников этого смартфона нет двойной камеры - зато их много. Для этого обзора мы выбрали Wiko Lenny 3, Archos 50 Platinum 4G, Lenovo Moto G4 Play, TP-Link Neffos C5, Ulefone Metal, и 2 модели ZTE: Blade V7 Lite и Blade A510. В смартфоне LG X Cam есть двойная камера, но его цена выше - 200 евро.
фронт. камера: 8 Мп линза широких углов обзора (87.8), стабилизация изображения
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус Shoot 1 (сделанный в основном из пластика) предлагается в серой, чёрной, и золотой расцветках. При своих размерах 157 x 77 мм, смартфон попадает в категорию фаблетов; слово "компактный" для описания нашего смартфона будет совершенно неуместно. Экран занимает 69% поверхности, что является средним результатом в мире смартфонов. Его толщина 9 мм и вес 167 грамм, поэтому Doogee будет ощущаться немного громоздким. К тому же, его пластиковый корпус не производит впечатления продукта высокого качества.
Конструкция кнопок питания и управления громкостью - вполне нормальная. Они сделаны из пластика, практически не болтаются, и нажатие четко ощутимое. Кнопка "домой" под экраном также хорошо встроена, и тоже не болтается. По результатам использования смартфона во время тестов, к корпусу нареканий не возникло.
2 | Порты и коммуникации
В смартфоне используется флэш-память медленного стандарта eMMC (объёмом 16 ГБ), которую можно расширить картами microSD до 256 ГБ. Пользователю доступно около 10.4 ГБ для хранения данных. Кроме того, когда аппарат обнаруживает новую карту microSD, он предлагает отформатировать её в качестве расширения внутренней памяти, что позволит устанавливать на неё совместимые приложения (App2SD).
В кнопку "домой" смартфона Shoot 1 встроен сканер отпечатков пальцев, который служит для разблокирования экрана ожидания. Этот 4G LTE смартфон заряжается через порт micro USB 2.0, расположенный на нижней грани корпуса; к нему же можно подключать внешние устройства (вроде USB флешек или внешних клавиатур) с помощью адаптера OTG (On The Go).
3 | Программное обеспечение
Из всех доступных в настоящее время вариантов ОС, этот китайский производитель выбрал ОС Google Android 6.0 (Marshmallow). В Shoot 1 установлены обновления безопасности, датированные январём 2017. Компания Doogee не сообщает, получит ли этот телефон обновление до ОС Android 7.0 Nougat. С первого взгляда, видоизменённый интерфейс этой модели напоминает обычный Google Android: если сравнить с "ванильным" интерфейсом, то можно увидеть, что Doogee сделала лишь небольшие изменения.
4 | Коммуникации и GPS
Для работы с мобильными сетями модель Shoot 1 использует модем 4G LTE Cat. 4 (150 Мб/с приём и 50 Мб/с передача), поддерживаются все основные европейские и российские частоты: 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Отдельно стоит порадоваться поддержке диапазона LTE band 20, который важен для работы в помещениях и сельской местности.
Этот смартфон может работать с 2 сим-картами формата micro-SIM. В отличие от целого ряда других смартфонов, он не использует гибридный слот - так что пользователь может использовать одновременно и 2 сим-карты, и карту расширения памяти. Приятно, что обе сим-карты поддерживают работу в 4G.
Встроенный адаптер Wi-Fi работает в диапазонах IEEE 802.11 a/b/g/n, и поддерживает ОБА диапазона 2.4 и 5 ГГц. Совсем рядом с роутером (Telekom Speedport W921V) мы замерили мощность сигнала в -44 дБ. Скорость передачи данных по Wi-Fi (через эталонный роутер Linksys EA 8500) была очень высокой - для устройства данной ценовой категории: 101 Мб/с (iperf сервер) и 107 Мб/с (iperf клиент). Это явно выше среднего для начальной ценовой категории.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
279 Мбит ∼100% +161%
|Doogee Shoot 1
Mali-T720 MP2, MT6737T, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
107 Мбит ∼38%
|ZTE Blade A510
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
48.7 Мбит ∼17% -54%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
185 Мбит ∼100% +83%
|Doogee Shoot 1
Mali-T720 MP2, MT6737T, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
101 Мбит ∼55%
|ZTE Blade A510
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47.9 Мбит ∼26% -53%
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash
|
249 MBit/s ∼100%
|Ulefone Metal
Mali-T720, MT6753, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490)
|
88.3 MBit/s ∼35%
|Archos 50 Platinum 4G
Mali-T720, MT6735, 8 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
48.7 MBit/s ∼20%
|Lenovo Moto G4 Play
Adreno 306, 410 APQ8016, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490 Cable)
|
45.6 MBit/s ∼18%
|TP-Link Neffos C5
Mali-T720 MP2, MT6735, 16 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
44.9 MBit/s ∼18%
|Wiko Lenny 3
Mali-400 MP2, MT6580M, 16 GB eMMC Flash
|
44.8 MBit/s ∼18%
|LG X Cam
Mali-T720 MP4, MT6753, 16 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
41.8 MBit/s ∼17%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash
|
205 MBit/s ∼100%
|Ulefone Metal
Mali-T720, MT6753, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490)
|
73.1 MBit/s ∼36%
|LG X Cam
Mali-T720 MP4, MT6753, 16 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
49.8 MBit/s ∼24%
|TP-Link Neffos C5
Mali-T720 MP2, MT6735, 16 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
49.3 MBit/s ∼24%
|Wiko Lenny 3
Mali-400 MP2, MT6580M, 16 GB eMMC Flash
|
49.2 MBit/s ∼24%
|Archos 50 Platinum 4G
Mali-T720, MT6735, 8 GB eMMC Flash (2.4 GHz)
|
48.5 MBit/s ∼24%
|Lenovo Moto G4 Play
Adreno 306, 410 APQ8016, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritzbox 6490 Cable)
|
46.7 MBit/s ∼23%
Для определения местоположения Shoot 1 использует модуль GPS. На открытом воздухе определение местоположение происходит через довольно долгое время, и то не всегда. Во время тестов, смартфону нередко вообще не удавалось определить местоположение. В случае успешных попыток, точность определения составляла около 6-7 метров. Об определении местоположения внутри зданий, разумеется, не может идти и речи. Можно сказать, что работа модуля GPS в Shoot 1 явно ниже среднего, даже для устройств начальной ценовой категории. Как результат - на данный смартфон сложно полагаться для определения местоположения. В течение нашего тестового маршрута длиной ~12 км, GPS модуль этого смартфона начального уровня показал на 400 метров более короткий маршрут, чем профессиональный навигатор Garmin Edge 500.
5 | Телефон и качество голоса
Тестовые звонки (входящие и исходящие, сеть Vodafone Германия) обнаружили среднее качество голоса. В обычном режиме собеседники звучали немного искажённо, а на их стороне мы звучали разборчиво, но приглушённо.
6 | Камеры
Основная 13-мегапиксельная камера оснащена фазовым автофокусом и однотонной двойной светодиодной вспышкой. В модуле камеры Samsung (S5K3L8) используются пиксели со стороной 1.127 микрометров (для сравнения, во многих сегодняшних премиум-устройствах пиксели размером 1.55 микрометров). Чем больше их размер, тем выше светочувствительность.
При хорошем освещении камера делает удовлетворительные снимки, но фотографиям часто не хватает чёткости и детализации. При съемке под ярким солнцем яркие области снимков получаются с передержанной выдержкой. К тому же, динамический диапазон немного ограничен - это значит, что при очень контрастном освещении снимки получаются заметно более тёмными. Но надо признать, что даже при высоком уровне шума и недостатке чёткости, фотографии камерой смартфона Shoot 1 получаются поразительно яркими и детализированными. А вот режим двойной камеры показал более разочаровывающие результат: эффект размытого фона (bokeh) часто реализуется нечётко, и иногда совпадает с основным фокусом снимка. К сожалению, после того, как снимок сделан, изменить фокус нельзя.
При своём разрешении в 8 МП, фронтальная камера (Hynix Hi843) способна делать качественные селфи с удовлетворительным уровнем детализации - хотя фотографии часто отдают довольно заметным красноватым оттенком.
Смартфон Doogee Shoot 1 записывает видео в максимальном разрешении 1080p при 30 к/с. Если записывать его через фронтальную камеру 8 МП, то максимальное разрешение составит 720p при 30 к/с.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Аксессуары
Shoot 1 поставляется с модульным блоком питания номиналом 10 Вт (5 В, 2 А), кабелем USB, прозрачным силиконовым чехлом, наушниками, и защитной плёнкой, которая наклеена на заводе.
7 | Устройства ввода
Экран поддерживает касание до 5 пальцев. Он точно отрабатывает жесты; пальцы комфортно скользят по поверхности, которая обладает защитой от царапин. Сканер отпечатков пальцев на лицевой части смартфона работает надёжно, позволяя разблокировать экран с помощью биометрической аутентификации. Но скорость работы этого активного сканера отпечатков ниже, чем у современных премиум-смартфонов.
В качестве клавиатуры используется стандартная от Google.
8 | Дисплей
В смартфоне Shoot 1 используется 5.5-дюймовый экран с матрицей IPS LC, которая примерно 14 см по диагонали, и произведена японской корпорацией Sharp. При разрешении в 1920x1080 пикселей, их плотность составляет 401 пикселей на дюйм, так что с обычного расстояния пикселы почти не различимы. Даже мелкий текст вполне читаем.
Яркость светодиодной подсветки в 488 Кд/м² в центре экрана - отличная. Уровень чёрного 0.23 Кд/м². В среднем, значение яркости составляло максимум 462 Кд/м², с равномерностью подсветки лишь в 89% - при этом некоторые области экрана темнее других. Реалистичный тест APL50 (Average Picture Level) с равномерным распределением ярких и тёмных областей показал яркость всего лишь в 400 Кд/м², и уровень чёрного в 0.22 Кд/м².
В комплексе, эти значения обеспечивают очень хороший контраст в 1:1818.
|Doogee Shoot 1
IPS, 1920x1080, 5.5
|ZTE Blade A510
IPS, 1280x720, 5
|ZTE Blade V7 Lite
IPS, 1280x720, 5
|Archos 50 Platinum 4G
IPS, 1280x720, 5
|Ulefone Metal
IPS, 1280x720, 5
|Wiko Lenny 3
IPS, 1280x720, 5
|TP-Link Neffos C5
IPS, 1280x720, 5
|Lenovo Moto G4 Play
IPS, 1280x720, 5
|LG X Cam
IPS, 1920x1080, 5.2
|Huawei P9
IPS-NEO, JDI, 1920x1080, 5.2
|Параметры экрана
-39%
-28%
-53%
-56%
-43%
-45%
-33%
-29%
-10%
|Brightness
462
524
13%
302
-35%
349
-24%
315
-32%
343
-26%
491
6%
414
-10%
348
-25%
563
22%
|Brightness Distribution
89
94
6%
79
-11%
89
0%
87
-2%
85
-4%
89
0%
94
6%
94
6%
91
2%
|Уровень чёрного *
0.23
0.62
-170%
0.15
35%
0.65
-183%
0.56
-143%
0.47
-104%
0.58
-152%
0.42
-83%
0.25
-9%
0.38
-65%
|Контрастность
2122
852
-60%
2080
-2%
529
-75%
557
-74%
796
-62%
876
-59%
981
-54%
1448
-32%
1532
-28%
|Colorchecker DeltaE *
5
5.2
-4%
8.2
-64%
5.8
-16%
6.8
-36%
6
-20%
7
-40%
5.6
-12%
6.8
-36%
4.4
12%
|DeltaE для серого *
4.8
5.7
-19%
9.2
-92%
5.7
-19%
7.1
-48%
6.7
-40%
6.1
-27%
6.9
-44%
8.4
-75%
4.8
-0%
|Гамма
2.4 100%
1.99 121%
2.29 105%
2.1 114%
2.77 87%
2.19 110%
2.15 112%
2.4 100%
2.22 108%
2.2 109%
|CCT
7427 88%
6631 98%
9017 72%
7792 83%
7402 88%
8073 81%
8068 81%
8422 77%
8242 79%
6175 105%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
77.78
|Color Space (Percent of sRGB)
99.44
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 875 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
При повседневном использовании, качество этого IPS-экрана завоевало наши сердца. Изображение на экране было высоко контрастным, цвета выглядели сочными, но не слишком ядовитыми. При измерениях колориметром (комплекс CalMAN) обнаружилось, что отображение цветов этим экраном немного слишком холодное (7427 K; идеал: 6500 K). Как оттенки серого (4.8) так и основные и смешанные цвета, показывают существенное отклонение DeltaE 2000 в сравнении с эталонными цветами sRGB (в идеале должно быть <3). Тем не менее, для смартфона этой ценовой категории, результаты очень хорошие.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|30 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7 ms стадия 1
|↘ 23 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 70% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|67 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 28 ms стадия 1
|↘ 39 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 95% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.3 миллисек.)
Как обычно для матриц IPS, углы обзора этого экрана очень хорошие. Даже при взгляде с экстремальных углов, цвета не инвертировались, а яркость изображения снижалась лишь немного. Благодаря яркому, высоко контрастному экрану, этим телефоном комфортно пользоваться на открытом воздухе.
9 | Производительность
В Doogee Shoot 1 используется платформа Mediatek начального уровня (2016 года). Процессор MT6737T (4 ядра) произведён с использованием техпроцесса 28-нм и вполне достойной архитектуры Cortex A53 с поддержкой 64-бит. Максимальная частота процессора - 1.5 ГГц. Для сравнения, ядра процессора MT6737 (без буквы T) работают всего лишь на 1.35 ГГц. в обеих версиях используется видеоадаптер Mali-T720 (MP2).
По ощущениям, производительность системы на очень хорошем уровне. Интерфейс работает плавно, практически без существенных задержек - приложения открываются и закрываются быстро. Система подвисает на какое-то время только во время активной многозадачности. В синтетических тестах производительности, смартфон Shoot 1 находится на одном уровне с UleFone Metal, которому удалось занять первое место. Скорость работы броузера Chrome browser - отличная для бюджетных устройств. Даже UleFone Metal не смог опередить смартфон от Doogee в тестах производительности броузеров.
16 ГБ памяти для хранения данных обладают хорошей скоростью обмена для этой ценовой категории. В сравнении с конкурентами, скорость записи мелких 4K блоков данных - тоже очень хорошая. С другой стороны, адаптер карт памяти microSD показал не более чем средние результаты. При использовании нашей эталонной карты Toshiba Exceria Pro M401 (макс. чтение: 95 МБ/с, запись: 80 МБ/с) мы замерили всего лишь 29 МБ/с (чтение) и 20 МБ/с (запись), но такие результаты приемлемы в начальной ценовой категории.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Doogee Shoot 1 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
20 MB/s ∼23%
|ZTE Blade A510 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
16.5 MB/s ∼19% -17%
|ZTE Blade V7 Lite (Toshiba Exceria Pro M401)
|
12.62 MB/s ∼14% -37%
|Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
|
15.58 MB/s ∼18% -22%
|Ulefone Metal
|
27.6 MB/s ∼32% +38%
|Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.59 MB/s ∼22% -2%
|TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.89 MB/s ∼22% -6%
|Lenovo Moto G4 Play
|
51.1 MB/s ∼59% +156%
|LG X Cam (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.3 MB/s ∼22% -3%
|Huawei P9 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
24.83 MB/s ∼28% +24%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Doogee Shoot 1 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.18 MB/s ∼30%
|ZTE Blade A510 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
25.55 MB/s ∼26% -12%
|ZTE Blade V7 Lite (Toshiba Exceria Pro M401)
|
22.77 MB/s ∼24% -22%
|Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
|
31.85 MB/s ∼33% +9%
|Ulefone Metal
|
49.6 MB/s ∼51% +70%
|Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
40.59 MB/s ∼42% +39%
|TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
39.11 MB/s ∼41% +34%
|Lenovo Moto G4 Play
|
65.5 MB/s ∼68% +124%
|LG X Cam (Toshiba Exceria Pro M401)
|
37.13 MB/s ∼38% +27%
|Huawei P9 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
55.05 MB/s ∼57% +89%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
7.32 MB/s ∼5%
|ZTE Blade A510
|
4.69 MB/s ∼3% -36%
|ZTE Blade V7 Lite
|
8.26 MB/s ∼5% +13%
|Archos 50 Platinum 4G
|
4.35 MB/s ∼3% -41%
|Ulefone Metal
|
7.87 MB/s ∼5% +8%
|Wiko Lenny 3
|
6.2 MB/s ∼4% -15%
|TP-Link Neffos C5
|
6.85 MB/s ∼4% -6%
|Lenovo Moto G4 Play
|
28.31 MB/s ∼19% +287%
|LG X Cam
|
5.52 MB/s ∼4% -25%
|Huawei P9
|
47.45 MB/s ∼31% +548%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
18.99 MB/s ∼11%
|ZTE Blade A510
|
14.03 MB/s ∼8% -26%
|ZTE Blade V7 Lite
|
18.24 MB/s ∼11% -4%
|Archos 50 Platinum 4G
|
14.31 MB/s ∼8% -25%
|Ulefone Metal
|
22.18 MB/s ∼13% +17%
|Wiko Lenny 3
|
15.1 MB/s ∼9% -20%
|TP-Link Neffos C5
|
17.16 MB/s ∼10% -10%
|Lenovo Moto G4 Play
|
17.9 MB/s ∼11% -6%
|LG X Cam
|
18.07 MB/s ∼11% -5%
|Huawei P9
|
39 MB/s ∼23% +105%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
47.49 MB/s ∼25%
|ZTE Blade A510
|
9.94 MB/s ∼5% -79%
|ZTE Blade V7 Lite
|
70.33 MB/s ∼37% +48%
|Archos 50 Platinum 4G
|
7.56 MB/s ∼4% -84%
|Ulefone Metal
|
39.91 MB/s ∼21% -16%
|Wiko Lenny 3
|
11.6 MB/s ∼6% -76%
|TP-Link Neffos C5
|
52.43 MB/s ∼28% +10%
|Lenovo Moto G4 Play
|
43.95 MB/s ∼23% -7%
|LG X Cam
|
65.84 MB/s ∼35% +39%
|Huawei P9
|
72.19 MB/s ∼38% +52%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
207.66 MB/s ∼28%
|ZTE Blade A510
|
111.91 MB/s ∼15% -46%
|ZTE Blade V7 Lite
|
187.34 MB/s ∼25% -10%
|Archos 50 Platinum 4G
|
125.37 MB/s ∼17% -40%
|Ulefone Metal
|
228.84 MB/s ∼31% +10%
|Wiko Lenny 3
|
132.5 MB/s ∼18% -36%
|TP-Link Neffos C5
|
145.77 MB/s ∼20% -30%
|Lenovo Moto G4 Play
|
144.12 MB/s ∼20% -31%
|LG X Cam
|
201.55 MB/s ∼27% -3%
|Huawei P9
|
281.26 MB/s ∼38% +35%
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
39275 Points ∼21%
|ZTE Blade A510
|
24338 Points ∼13% -38%
|ZTE Blade V7 Lite
|
23822 Points ∼13% -39%
|Archos 50 Platinum 4G
|
23657 Points ∼13% -40%
|Ulefone Metal
|
37103 Points ∼20% -6%
|Wiko Lenny 3
|
25237 Points ∼14% -36%
|TP-Link Neffos C5
|
32681 Points ∼18% -17%
|Lenovo Moto G4 Play
|
28399 Points ∼15% -28%
|LG X Cam
|
35471 Points ∼19% -10%
|Huawei P9
|
95743 Points ∼52% +144%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
1684 Points ∼6%
|ZTE Blade A510
|
1195 Points ∼4% -29%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1206 Points ∼5% -28%
|Ulefone Metal
|
2458 Points ∼9% +46%
|Huawei P9
|
4904 Points ∼18% +191%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
620 Points ∼11%
|ZTE Blade A510
|
429 Points ∼8% -31%
|Archos 50 Platinum 4G
|
428 Points ∼8% -31%
|Ulefone Metal
|
609 Points ∼11% -2%
|Huawei P9
|
1755 Points ∼32% +183%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
852 Points ∼33%
|ZTE Blade V7 Lite
|
609 Points ∼24% -29%
|Ulefone Metal
|
1084 Points ∼42% +27%
|Wiko Lenny 3
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
796 Points ∼31% -7%
|LG X Cam
|
1001 Points ∼39% +17%
|Huawei P9
|
2503 Points ∼98% +194%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
141 Points ∼3%
|ZTE Blade V7 Lite
|
65 Points ∼1% -54%
|Ulefone Metal
|
158 Points ∼3% +12%
|Wiko Lenny 3
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
101 Points ∼2% -28%
|LG X Cam
|
158 Points ∼3% +12%
|Huawei P9
|
829 Points ∼15% +488%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
173 Points ∼4%
|ZTE Blade V7 Lite
|
81 Points ∼2% -53%
|Ulefone Metal
|
195 Points ∼5% +13%
|Wiko Lenny 3
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
125 Points ∼3% -28%
|LG X Cam
|
194 Points ∼5% +12%
|Huawei P9
|
974 Points ∼25% +463%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
874 Points ∼34%
|ZTE Blade V7 Lite
|
618 Points ∼24% -29%
|Ulefone Metal
|
1057 Points ∼41% +21%
|Wiko Lenny 3
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
810 Points ∼31% -7%
|Lenovo Moto G4 Play
|
716 Points ∼28% -18%
|LG X Cam
|
1002 Points ∼39% +15%
|Huawei P9
|
2510 Points ∼97% +187%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
218 Points ∼3%
|ZTE Blade V7 Lite
|
101 Points ∼1% -54%
|Ulefone Metal
|
243 Points ∼3% +11%
|Wiko Lenny 3
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
167 Points ∼2% -23%
|Lenovo Moto G4 Play
|
42 Points ∼1% -81%
|LG X Cam
|
245 Points ∼3% +12%
|Huawei P9
|
1080 Points ∼14% +395%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
282 Points ∼6%
|ZTE Blade V7 Lite
|
124 Points ∼3% -56%
|Ulefone Metal
|
293 Points ∼6% +4%
|Wiko Lenny 3
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
203 Points ∼4% -28%
|Lenovo Moto G4 Play
|
53 Points ∼1% -81%
|LG X Cam
|
294 Points ∼6% +4%
|Huawei P9
|
1237 Points ∼25% +339%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
9525 Points ∼14%
|ZTE Blade A510
|
7025 Points ∼10% -26%
|ZTE Blade V7 Lite
|
7026 Points ∼10% -26%
|Archos 50 Platinum 4G
|
6902 Points ∼10% -28%
|Ulefone Metal
|
10371 Points ∼15% +9%
|Wiko Lenny 3
|
7849 Points ∼11% -18%
|TP-Link Neffos C5
|
9291 Points ∼13% -2%
|Lenovo Moto G4 Play
|
9256 Points ∼13% -3%
|LG X Cam
|
10234 Points ∼15% +7%
|Huawei P9
|
15517 Points ∼22% +63%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
6115 Points ∼1%
|ZTE Blade A510
|
2682 Points ∼1% -56%
|ZTE Blade V7 Lite
|
2645 Points ∼1% -57%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2681 Points ∼1% -56%
|Ulefone Metal
|
6469 Points ∼1% +6%
|Wiko Lenny 3
|
2476 Points ∼1% -60%
|TP-Link Neffos C5
|
4223 Points ∼1% -31%
|Lenovo Moto G4 Play
|
3858 Points ∼1% -37%
|LG X Cam
|
6044 Points ∼1% -1%
|Huawei P9
|
21577 Points ∼5% +253%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
6645 Points ∼3%
|ZTE Blade A510
|
3109 Points ∼2% -53%
|ZTE Blade V7 Lite
|
3070 Points ∼2% -54%
|Archos 50 Platinum 4G
|
3103 Points ∼2% -53%
|Ulefone Metal
|
7059 Points ∼4% +6%
|Wiko Lenny 3
|
2920 Points ∼1% -56%
|TP-Link Neffos C5
|
4906 Points ∼2% -26%
|Lenovo Moto G4 Play
|
4432 Points ∼2% -33%
|LG X Cam
|
6649 Points ∼3% 0%
|Huawei P9
|
19854 Points ∼10% +199%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
11 fps ∼1%
|ZTE Blade A510
|
4.9 fps ∼0% -55%
|ZTE Blade V7 Lite
|
4.9 fps ∼0% -55%
|Archos 50 Platinum 4G
|
8.7 fps ∼1% -21%
|Ulefone Metal
|
19 fps ∼1% +73%
|Wiko Lenny 3
|
4.4 fps ∼0% -60%
|TP-Link Neffos C5
|
14 fps ∼1% +27%
|Lenovo Moto G4 Play
|
5.2 fps ∼0% -53%
|LG X Cam
|
13 fps ∼1% +18%
|Huawei P9
|
40 fps ∼3% +264%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
11 fps ∼2%
|ZTE Blade A510
|
8.5 fps ∼2% -23%
|ZTE Blade V7 Lite
|
8.2 fps ∼2% -25%
|Archos 50 Platinum 4G
|
4.9 fps ∼1% -55%
|Ulefone Metal
|
12 fps ∼3% +9%
|Wiko Lenny 3
|
8 fps ∼2% -27%
|TP-Link Neffos C5
|
8.3 fps ∼2% -25%
|Lenovo Moto G4 Play
|
9.6 fps ∼2% -13%
|LG X Cam
|
12 fps ∼3% +9%
|Huawei P9
|
43 fps ∼9% +291%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
4 fps ∼1%
|ZTE Blade V7 Lite
|
3.4 fps ∼1% -15%
|Archos 50 Platinum 4G
|
3.6 fps ∼1% -10%
|Ulefone Metal
|
2.9 fps ∼1% -27%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
6.1 fps ∼1% +53%
|Lenovo Moto G4 Play
|
1.8 fps ∼0% -55%
|LG X Cam
|
4.8 fps ∼1% +20%
|Huawei P9
|
18 fps ∼3% +350%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
4 fps ∼2%
|ZTE Blade A510
|
3.5 fps ∼2% -12%
|ZTE Blade V7 Lite
|
1.8 fps ∼1% -55%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1.2 fps ∼1% -70%
|Ulefone Metal
|
6.4 fps ∼3% +60%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
2.8 fps ∼1% -30%
|Lenovo Moto G4 Play
|
4.1 fps ∼2% +3%
|LG X Cam
|
4.5 fps ∼2% +13%
|Huawei P9
|
19 fps ∼8% +375%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
2.6 fps ∼1%
|ZTE Blade A510
|
1.1 fps ∼0% -58%
|ZTE Blade V7 Lite
|
2.5 fps ∼1% -4%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2.7 fps ∼1% +4%
|Ulefone Metal
|
8.9 fps ∼2% +242%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG X Cam
|
3.1 fps ∼1% +19%
|Huawei P9
|
10 fps ∼2% +285%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
2.6 fps ∼1%
|ZTE Blade A510
|
2.5 fps ∼1% -4%
|ZTE Blade V7 Lite
|
1.2 fps ∼1% -54%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1.2 fps ∼1% -54%
|Ulefone Metal
|
4.5 fps ∼3% +73%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG X Cam
|
2.9 fps ∼2% +12%
|Huawei P9
|
11 fps ∼6% +323%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
3653 Points ∼45%
|ZTE Blade A510
|
2675 Points ∼33% -27%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2807 Points ∼35% -23%
|Ulefone Metal
|
4079 Points ∼50% +12%
|Wiko Lenny 3
|
2832 Points ∼35% -22%
|TP-Link Neffos C5
|
3443 Points ∼42% -6%
|Lenovo Moto G4 Play
|
4283 Points ∼53% +17%
|LG X Cam
|
3882 Points ∼48% +6%
|Huawei P9
|
7058 Points ∼87% +93%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
10 Points ∼1%
|ZTE Blade A510
|
10 Points ∼1% 0%
|ZTE Blade V7 Lite
|
592 Points ∼38% +5820%
|Archos 50 Platinum 4G
|
9 Points ∼1% -10%
|Ulefone Metal
|
10 Points ∼1% 0%
|Wiko Lenny 3
|
632 Points ∼41% +6220%
|TP-Link Neffos C5
|
638 Points ∼41% +6280%
|Lenovo Moto G4 Play
|
551 Points ∼36% +5410%
|LG X Cam
|
10 Points ∼1% 0%
|Huawei P9
|
1029 Points ∼67% +10190%
|Graphics (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
383 Points ∼4%
|ZTE Blade A510
|
174 Points ∼2% -55%
|ZTE Blade V7 Lite
|
174 Points ∼2% -55%
|Archos 50 Platinum 4G
|
175 Points ∼2% -54%
|Ulefone Metal
|
433 Points ∼5% +13%
|Wiko Lenny 3
|
138 Points ∼2% -64%
|TP-Link Neffos C5
|
281 Points ∼3% -27%
|Lenovo Moto G4 Play
|
313 Points ∼4% -18%
|LG X Cam
|
424 Points ∼5% +11%
|Huawei P9
|
1583 Points ∼18% +313%
|Memory (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
558 Points ∼14%
|ZTE Blade A510
|
285 Points ∼7% -49%
|ZTE Blade V7 Lite
|
487 Points ∼13% -13%
|Archos 50 Platinum 4G
|
354 Points ∼9% -37%
|Ulefone Metal
|
802 Points ∼21% +44%
|Wiko Lenny 3
|
293 Points ∼8% -47%
|TP-Link Neffos C5
|
991 Points ∼26% +78%
|Lenovo Moto G4 Play
|
741 Points ∼19% +33%
|LG X Cam
|
600 Points ∼16% +8%
|Huawei P9
|
2627 Points ∼68% +371%
|System (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
1164 Points ∼18%
|ZTE Blade A510
|
829 Points ∼13% -29%
|ZTE Blade V7 Lite
|
801 Points ∼12% -31%
|Archos 50 Platinum 4G
|
838 Points ∼13% -28%
|Ulefone Metal
|
1691 Points ∼26% +45%
|Wiko Lenny 3
|
988 Points ∼15% -15%
|TP-Link Neffos C5
|
1199 Points ∼18% +3%
|Lenovo Moto G4 Play
|
1035 Points ∼16% -11%
|LG X Cam
|
1178 Points ∼18% +1%
|Huawei P9
|
3930 Points ∼60% +238%
|Overall (по убыванию)
|Doogee Shoot 1
|
221 Points ∼7%
|ZTE Blade A510
|
141 Points ∼4% -36%
|ZTE Blade V7 Lite
|
448 Points ∼14% +103%
|Archos 50 Platinum 4G
|
148 Points ∼5% -33%
|Ulefone Metal
|
273 Points ∼8% +24%
|Wiko Lenny 3
|
399 Points ∼12% +81%
|TP-Link Neffos C5
|
683 Points ∼21% +209%
|Lenovo Moto G4 Play
|
603 Points ∼18% +173%
|LG X Cam
|
232 Points ∼7% +5%
|Huawei P9
|
2025 Points ∼62% +816%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1 (Chrome Version 56)
|
20.784 Points ∼7%
|ZTE Blade A510 (Chrome Version 56)
|
12.784 Points ∼4% -38%
|ZTE Blade V7 Lite (Chrome Version 50)
|
12.729 Points ∼4% -39%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
12.755 Points ∼4% -39%
|Ulefone Metal (Chrome Version 52)
|
17.831 Points ∼6% -14%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
14.068 Points ∼4% -32%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
18.209 Points ∼6% -12%
|Lenovo Moto G4 Play (Chrome 50.0.2661.89)
|
17.094 Points ∼5% -18%
|LG X Cam (Chrome Version 52)
|
18.343 Points ∼6% -12%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
68.4 Points ∼21% +229%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1 (Chrome Version 56Fwork)
|
3389 Points ∼7%
|ZTE Blade A510 (Chrome Version 56)
|
2102 Points ∼4% -38%
|ZTE Blade V7 Lite (Chrome Version 50)
|
1910 Points ∼4% -44%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
2122 Points ∼4% -37%
|Ulefone Metal (Chrome Version 52)
|
2738 Points ∼6% -19%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
2133 Points ∼4% -37%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
2738 Points ∼6% -19%
|Lenovo Moto G4 Play (Chrome 50.0.2661.89)
|
2773 Points ∼6% -18%
|LG X Cam (Chrome Version 52)
|
2752 Points ∼6% -19%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
11783 Points ∼24% +248%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Doogee Shoot 1 (Chrome Version 56)
|
11057.6 ms * ∼19%
|ZTE Blade A510 (Chrome Version 56)
|
17364.1 ms * ∼29% -57%
|ZTE Blade V7 Lite (Chrome Version 50)
|
19234.4 ms * ∼32% -74%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
19092.2 ms * ∼32% -73%
|Ulefone Metal (Chrome Version 52)
|
13397.3 ms * ∼23% -21%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
14862.9 ms * ∼25% -34%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
12783.4 ms * ∼21% -16%
|Lenovo Moto G4 Play (Chrome 50.0.2661.89)
|
12952.9 ms * ∼22% -17%
|LG X Cam
|
12958.3 ms * ∼22% -17%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
2922.6 ms * ∼5% +74%
* ... меньше = лучше
10 | Игры
Видеоадаптер Mali-T720 MP2 поддерживает DirectX 11.1, и обладает достаточной производительностью, чтобы позволить плавно играть в игры из Play Store - например, Dead Trigger 2 - пусть даже частота кадров и падает время от времени. Тем не менее, игра Asphalt 8 шла не плавно при высоких настройках; видеоадаптер Mali-T720 MP2 смог обеспечить не более 24 к/с.
11 | Нагрев и шум
Нагрев
Температура поверхности почти никогда не поднимается до критического уровня, хотя обратная сторона Shoot 1 и нагревается до максимум 40.1°C, если максимально нагружать его в течение продолжительного времени. Корпус этого смартфона на ощупь никогда не нагревался до такого уровня, который можно было бы назвать не комфортно тёплым (и уж точно не горячим).
12 | Акустическая система
Монофонический динамик, расположенный в нижней части Shoot 1, способен выдать громкость до 83 дБ - для смартфона это достаточно громко. К сожалению, даже в сравнении с другими смартфонами начальной ценовой категории, качество звука этой модели - посредственное, обладает металлическим оттенком, и ему не хватает чистоты. В основном доминируют высокие частоты (нелинейно); как можно предположить, басы отсутствуют в принципе.
Анализ АЧХ аудиосистемы Doogee Shoot 1
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.64 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.6% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 18% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (42.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 97% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 1% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 98% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 1% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы ZTE Blade A510
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.26 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 15.8% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (44.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 99% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 99% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Archos 50 Platinum 4G
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.17 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 39% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 8.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 69% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 86% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
13 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Хотя смартфоны-конкуренты Shoot 1 обладают 5-дюймовыми экранами существенно меньшего размера - тем не менее, наш смартфон в целом потреблял меньше энергии (за исключением ZTE Blade V7 Lite). Максимум 4.4 Вт под нагрузкой - это очень хорошо для смартфона с экраном 5.5 дюймов. Такой уровень энергопотребления был достигнут на максимальной яркости и под максимальной загрузкой процессоров, в тесте Stability Test.
|Выкл.
|0.05 / 0.25 Вт
|Ожидание
| 0.73 / 1.48 / 1.58 Вт
|Нагрузка
|
3.11 / 4.37 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Doogee Shoot 1
3300 мА⋅ч
|ZTE Blade A510
2200 мА⋅ч
|ZTE Blade V7 Lite
2500 мА⋅ч
|Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч
|Ulefone Metal
3050 мА⋅ч
|Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч
|TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч
|Lenovo Moto G4 Play
2800 мА⋅ч
|LG X Cam
2500 мА⋅ч
|Энергопотребление
-16%
9%
-8%
-73%
-34%
-39%
0%
-1%
|В простое, мин. *
0.73
0.61
16%
0.63
14%
0.59
19%
1.41
-93%
0.76
-4%
0.72
1%
0.68
7%
0.64
12%
|В простое, сред. *
1.48
1.75
-18%
1.37
7%
1.68
-14%
2.46
-66%
2.16
-46%
1.87
-26%
1.58
-7%
1.38
7%
|В простое, макс. *
1.58
1.83
-16%
1.71
-8%
1.79
-13%
2.83
-79%
2.35
-49%
2
-27%
1.61
-2%
1.43
9%
|Нагрузка, сред. *
3.11
4.49
-44%
2.82
9%
4.22
-36%
5.15
-66%
4.65
-50%
5.99
-93%
3.36
-8%
3.99
-28%
|Нагрузка, макс. *
4.37
5.14
-18%
3.36
23%
4.26
3%
7.05
-61%
5.35
-22%
6.45
-48%
3.91
11%
4.49
-3%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Несмотря на сравнительно низкое энергопотребление Shoot 1 и литий-ионный аккумулятор 3300 мАч, смартфону удалось проработать "всего лишь" 8 часов и 21 минут (во время теста, симулирующего условия реальной жизни, яркость экрана была установлена на уровне 150 Кд/м²). По сравнению с соперниками, это неплохой результат - но не лучший. Аккумулятор заряжается за неполные 2 часа.
|Интернет через WiFi v1.3
|8час. 21мин.
|Doogee Shoot 1
3300 мА⋅ч
|ZTE Blade A510
2200 мА⋅ч
|ZTE Blade V7 Lite
2500 мА⋅ч
|Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч
|Ulefone Metal
3050 мА⋅ч
|Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч
|TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч
|Lenovo Moto G4 Play
2800 мА⋅ч
|LG X Cam
2500 мА⋅ч
|Время работы
-17%
3%
-23%
-20%
10%
-10%
26%
-9%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
501
416
-17%
517
3%
384
-23%
403
-20%
549
10%
453
-10%
630
26%
457
-9%
За
Против
Вердикт
В наших тестах смартфон Doogee Shoot 1 показал себя хорошим смартфоном начальной ценовой категории - у которого при этом практически минимально возможная цена. 2 ГБ оперативной и 16 ГБ памяти для хранения данных вполне адекватны для такой цены. Платформа MediaTek (и конфигурация в целом) обеспечивают достаточно производительности, чтобы интерфейс смартфона работал плавно. К тому же, Doogee Shoot 1 обладает высоко контрастным IPS-экраном высокого разрешения - и хорошим временем автономной работы.
Отличительной чертой этого смартфона начальной ценовой категории является двойная камера, расположенная с обратной стороны корпуса. Она в какой-то мере разочаровывает, т.к. ПО камеры не удаётся полностью использовать информацию о глубине сцены, и фотографии с эффектом размытого фона (bokeh) получаются неточными, и иногда с размытыми частями основного объекта. Тем не менее, качество фотографии "обычных" фотографий (снятых одной основной камерой) оказались вполне на уровне для данной ценовой группы.
Нам меньше всего понравились посредственный динамик, иногда не работающий модуль GPS, а также высоковатая температура под нагрузкой. Плюс, корпус мог бы быть поэлегантней.
Смартфон Doogee Shoot 1 - очень интересный вариант среди бюджетных смартфонов, но реализация его основной камеры неудачна.
Doogee Shoot 1 - 13/03/2017 v6
Marcus Herbrich