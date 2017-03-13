Обзор смартфона Doogee Shoot 1

Анализ АЧХ аудиосистемы Doogee Shoot 1 (+) | отличный уровень макс. громкости (82.64 дБА)

Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.6% меньше медианы)

(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)

(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 18% от медианы)

(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)

(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.9% от медианы)

(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)

(-) | звук в целом плохо сбалансирован (42.4% отличия от медианы)

Сравнение с прямыми конкурентами

» 97% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 1% значительно хуже

» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%

Сравнение со всеми устройствами в нашей БД

» 98% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 1% значительно хуже

» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы ZTE Blade A510 (±) | неплохой уровень макс. громкости (80.26 дБА)

Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.1% меньше медианы)

(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)

(-) | диапазон излишне выпячен (отклонение 15.8% от медианы)

(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)

(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.7% от медианы)

(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)

(-) | звук в целом плохо сбалансирован (44.2% отличия от медианы)

Сравнение с прямыми конкурентами

» 99% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 0% значительно хуже

» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%

Сравнение со всеми устройствами в нашей БД

» 99% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 0% значительно хуже

» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%