Notebookcheck
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Обожаете радиоэлектронику? Уделите минутку этому блогу на ЖЖ

Приём станции FM за тысячи километров без дополнительного оборудования? Да! (Изображение: Grodenski @ LiveJournal)
Приём станции FM за тысячи километров без дополнительного оборудования? Да! (Изображение: Grodenski @ LiveJournal)
О том, как сделать простой ламповый усилитель, восстановить советскую радиостанцию, принять сигнал с летающего почти 60 лет спутника и многом другом
Сергей Тарасов,
аксессуары аудио из Китая гаджет Руководства и инструкции Наука
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Ноутбуки и компьютеры пришли к нам из мира более простой в устройстве электроники. Понимание принципов работы последней - не просто важно, но и престижно. Хорошо, что на территории стран бывшего СССР живёт и здравствует множество радиолюбителей, которые разбирают, ремонтируют и анализируют готовые электронные изделия - и собирают свои. Предлагаем вниманию нашего читателя блог одного из них: grodenski.livejournal.com.

Автор пишет в интересной, краткой и понятной манере. Ценовые сравнения проводит в килограммах колбасы. Из числа его недавних статей - рассказ, как (и почему) можно поймать FM-станцию из Люксембурга, кадры внутреннего устройства машинок на радиоуправлении, отчёт о приёме сигналов со спутников-родителей GPS, запущенных более 50 лет назад (и до сих пор работающих!), и сведения об устройстве, модификации и восстановлении советских радиостанций.

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SD-карты будущего почти готовы: 1 Г...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2012 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Сергей Тарасов, 2021-09- 4 (Update: 2021-09- 4)

 