Обожаете радиоэлектронику? Уделите минутку этому блогу на ЖЖ

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Ноутбуки и компьютеры пришли к нам из мира более простой в устройстве электроники. Понимание принципов работы последней - не просто важно, но и престижно. Хорошо, что на территории стран бывшего СССР живёт и здравствует множество радиолюбителей, которые разбирают, ремонтируют и анализируют готовые электронные изделия - и собирают свои. Предлагаем вниманию нашего читателя блог одного из них: grodenski.livejournal.com.
Автор пишет в интересной, краткой и понятной манере. Ценовые сравнения проводит в килограммах колбасы. Из числа его недавних статей - рассказ, как (и почему) можно поймать FM-станцию из Люксембурга, кадры внутреннего устройства машинок на радиоуправлении, отчёт о приёме сигналов со спутников-родителей GPS, запущенных более 50 лет назад (и до сих пор работающих!), и сведения об устройстве, модификации и восстановлении советских радиостанций.