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SD-карты будущего почти готовы: 1 ГБ/с сейчас, далее - до 4 раз больше

(Изображение: The SSD Review)
Картридеры большинства ноутбуков дают не более 30 МБ/с при работе с картой SD. Не отличаются быстродействием и сами карты, как правило. Но скоро мы увидим карты стандарта SD Express 7, который даст полную скорость одной линии PCIe 3.0 - и это должно радикально улучшить положение дел
Сергей Тарасов,
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Самый скоростной стандарт карт памяти SD, который можно встретить на полке магазина здесь и сейчас, это UHS-II. К нему принадлежат, в частности, карты Toshiba и Angelbird, которыми мы тестируем ноутбуки, планшеты и смартфоны. Но даже несколько сотен мегабайт в секунду - это, по нынешним меркам, мало. И стандарт SD Express готовится изменить положение дел к лучшему. Реальные товары на его основе разрабатывают несколько компаний, в частности, Lexar.

Седьмая версия SD Express выделяет карте SD одну линию PCI-Express 3.0, то есть, (1000 x 128 / 130 =) до 984 МБ/с пропускной способности. Контроллеры от Phison и Silicon Motion, которые позволят создавать реальные карты памяти этого стандарта, существуют уже некоторое время, поэтому мы можем увидеть такие карты в продаже уже до конца нынешнего года. Один из первых образцов протестировал сайт The SSD Review, и скорости, действительно, оказались близки к 0.9 ГБ/с. Разумеется, ведь речь идёт фактически о крохотном SSD, передающем данные по привычному уже почти всем протоколу NVMe.

Если картридер ноутбука, компьютера, планшета, смартфона не располагает разводкой для чтения карты памяти нового стандарта, она просто будет работать по более старому стандарту. Совместимость пинов сохранена в полном объёме.

На смену SD Express 7 и 1 линии PCIe 3.0 должен прийти стандарт SD Expresss 8 и 2 линии PCIe 3.0, в дальнейшем же предполагается перейти на две линии PCIe 4.0. Карты micro-SD нового скоростного стандарта тоже планируются, но с большой вероятностью будут ограничены одной линией PCIe 3.0 и, когда придёт время, одной линией PCIe 4.0 вместо двух.

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Источник(и)

Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2009 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Сергей Тарасов, 2021-09- 2 (Update: 2021-09- 2)

 