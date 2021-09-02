SD-карты будущего почти готовы: 1 ГБ/с сейчас, далее - до 4 раз больше
Самый скоростной стандарт карт памяти SD, который можно встретить на полке магазина здесь и сейчас, это UHS-II. К нему принадлежат, в частности, карты Toshiba и Angelbird, которыми мы тестируем ноутбуки, планшеты и смартфоны. Но даже несколько сотен мегабайт в секунду - это, по нынешним меркам, мало. И стандарт SD Express готовится изменить положение дел к лучшему. Реальные товары на его основе разрабатывают несколько компаний, в частности, Lexar.
Седьмая версия SD Express выделяет карте SD одну линию PCI-Express 3.0, то есть, (1000 x 128 / 130 =) до 984 МБ/с пропускной способности. Контроллеры от Phison и Silicon Motion, которые позволят создавать реальные карты памяти этого стандарта, существуют уже некоторое время, поэтому мы можем увидеть такие карты в продаже уже до конца нынешнего года. Один из первых образцов протестировал сайт The SSD Review, и скорости, действительно, оказались близки к 0.9 ГБ/с. Разумеется, ведь речь идёт фактически о крохотном SSD, передающем данные по привычному уже почти всем протоколу NVMe.
Если картридер ноутбука, компьютера, планшета, смартфона не располагает разводкой для чтения карты памяти нового стандарта, она просто будет работать по более старому стандарту. Совместимость пинов сохранена в полном объёме.
На смену SD Express 7 и 1 линии PCIe 3.0 должен прийти стандарт SD Expresss 8 и 2 линии PCIe 3.0, в дальнейшем же предполагается перейти на две линии PCIe 4.0. Карты micro-SD нового скоростного стандарта тоже планируются, но с большой вероятностью будут ограничены одной линией PCIe 3.0 и, когда придёт время, одной линией PCIe 4.0 вместо двух.
Источник(и)
SMI Samples First SD Express Memory Card with SMI SM2708 Controller – Benched at 900MB/s - The SSD Review, 28 августа 2021 года
First SD Express memory card benchmarked at 900MB/s - Hexus, 1 сентября 2021 года