Не прошло и года, а тарифы на сотовую связь опять дорожают

Не далее, чем в феврале текущего года мы писали о первой, на нашей памяти, индексации стоимости тарифов сотовой связи в России. Многим абонентам тарифов с помесячной фиксированной оплатой Мегафон тогда рассылал сообщения об увеличении этой самой помесячной оплаты уже через считанные недели.

Долго ли, коротко ли, а история повторяется. Мегафон вновь рассылает отдельным абонентам сообщения об увеличении стоимости тарифа. Насколько это законно? Вопрос открыт.

До 2022 года, вне зависимости от оператора, люди свободно пользовались одним и тем же тарифом годами, без всякого изменения оплаты. Бывали эксцессы - в частности, у МТС была (возможно, и есть) привычка "закрывать" неугодные им тарифы под предлогом уменьшения числа абонентов на тарифе до критически малого, давая пользователю месяц на выбор нового тарифа. Но то были единичные случаи. Теперь же мы имеем дело с такой же регулярной и неизбежной индексацией тарифов, как в случае с водоснабжением или электроэнергией.

Всё это происходит на фоне стагнации развития сетей 5G в стране, а также на фоне нынешних сложностей с закупкой и обслуживанием зарубежного телекоммуникационного оборудования. По сообщениям отечественных СМИ, даже компании из, формально, дружественного Китая отказываются поставлять новое оборудование для российских сетей связи и обслуживать уже купленное ранее оборудование. Само собой, "железо" можно купить через посредников в третьих странах - что, само собой, обойдётся дороже. Возросшие издержки перекладываются на покупателей. Рыночная экономика - так она и выглядит.