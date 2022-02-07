"Письма счастья". МегаФон начинает уведомлять об увеличении стоимости тарифов
Подорожание продуктов питания - новость, которая в последние месяцы не обошла стороной практически никого. Но как насчёт неизбежного подорожания абсолютного всего? Включая, в том числе, и связь.
Не так давно в российских деловых изданиях проходила информация о том, что операторы мобильной связи хотят увеличивать стоимость услуг и стоимость тарифов, ссылаясь на рост издержек. И вот от обещаний дело перешло к действиям. Как минимум, в Северо-Западном федеральном округе абоненты начали получать сообщения весьма определённого вида.
Попытка дозвониться до службы поддержки не приводит ни к чему внятному. Успешно прорвавшись через вражеский заслон в виде голосового помощника и подождав заявленные десять минут живого человека, абонент узнаёт, что "на отдельных тарифах", действительно, проводятся увеличения помесячной оплаты "для улучшения качества обслуживания и комфорта клиентов" и это совершенно законно, поскольку, предположительно, опирается на упомянутые в договоре обслуживания нормы. Что же. МегаФон, по крайней мере, достаточно щедр, чтобы сохранять условия обслуживания в неизменном виде, пусть и в обмен на рост оплаты. Помнится, считанные годы назад в МТС могли без лишних разговоров перевести абонента на другой тариф, сославшись на нечто вроде "уменьшения количества абонентов на этом тарифном плане до критически малого числа".