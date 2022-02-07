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"Письма счастья". МегаФон начинает уведомлять об увеличении стоимости тарифов

Тем, кто не согласен, вежливо предлагается сменить тариф
Сергей Тарасов,
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Подорожание продуктов питания - новость, которая в последние месяцы не обошла стороной практически никого. Но как насчёт неизбежного подорожания абсолютного всего? Включая, в том числе, и связь.

Не так давно в российских деловых изданиях проходила информация о том, что операторы мобильной связи хотят увеличивать стоимость услуг и стоимость тарифов, ссылаясь на рост издержек. И вот от обещаний дело перешло к действиям. Как минимум, в Северо-Западном федеральном округе абоненты начали получать сообщения весьма определённого вида.

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Попытка дозвониться до службы поддержки не приводит ни к чему внятному. Успешно прорвавшись через вражеский заслон в виде голосового помощника и подождав заявленные десять минут живого человека, абонент узнаёт, что "на отдельных тарифах", действительно, проводятся увеличения помесячной оплаты "для улучшения качества обслуживания и комфорта клиентов" и это совершенно законно, поскольку, предположительно, опирается на упомянутые в договоре обслуживания нормы. Что же. МегаФон, по крайней мере, достаточно щедр, чтобы сохранять условия обслуживания в неизменном виде, пусть и в обмен на рост оплаты. Помнится, считанные годы назад в МТС могли без лишних разговоров перевести абонента на другой тариф, сославшись на нечто вроде "уменьшения количества абонентов на этом тарифном плане до критически малого числа".

Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2076 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Сергей Тарасов, 2022-02- 7 (Update: 2022-02- 7)

 