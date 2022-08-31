iPhone SE следующего, 2023 года может выглядеть, как iPhone XR

Если верить Джону Проссэ (Jon Prosser), ранее не раз сообщавшему правдивые сведения, четвёртое поколение iPhone SE не будет располагать физической кнопкой "домой" и компактным размером - зато порадует долгой автономностью

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Итак, в недавнем выпуске радиошоу Geared Up была высказана, примерно в районе 42 минуты, мысль о том, что новый iPhone SE - "по сути, iPhone XR". Как предполагается, этот смартфон может выйти в свет в начале будущего года.

iPhone SE - серия недорогих, по меркам Apple, смартфонов, которые задействуют корпуса от выпущенных пару-тройку лет назад "обычных" iPhone, но с более современными внутренностями. Первый SE выглядел, как iPhone 5S, но вместо процессора A7 располагал куда более шустрым A9; второй SE задействовал корпус от iPhone 8, но с A13 вместо A11. Нынешнее, третье поколение "доступного" iPhone использует процессор A15. Получается, что четвёртое поколение будет обладать значительно увеличенной диагональю дисплея, до 6.1 дюйма, плюс, влагозащищённостью, функцией Face ID, и дополнительными часами работы без подзарядки.

Взамен телефон станет куда менее компактным. Но, в зависимости от того, насколько именно доступной будет цена, этот недостаток может и пройти незамеченным.