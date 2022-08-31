iPhone SE следующего, 2023 года может выглядеть, как iPhone XR
Итак, в недавнем выпуске радиошоу Geared Up была высказана, примерно в районе 42 минуты, мысль о том, что новый iPhone SE - "по сути, iPhone XR". Как предполагается, этот смартфон может выйти в свет в начале будущего года.
iPhone SE - серия недорогих, по меркам Apple, смартфонов, которые задействуют корпуса от выпущенных пару-тройку лет назад "обычных" iPhone, но с более современными внутренностями. Первый SE выглядел, как iPhone 5S, но вместо процессора A7 располагал куда более шустрым A9; второй SE задействовал корпус от iPhone 8, но с A13 вместо A11. Нынешнее, третье поколение "доступного" iPhone использует процессор A15. Получается, что четвёртое поколение будет обладать значительно увеличенной диагональю дисплея, до 6.1 дюйма, плюс, влагозащищённостью, функцией Face ID, и дополнительными часами работы без подзарядки.
Взамен телефон станет куда менее компактным. Но, в зависимости от того, насколько именно доступной будет цена, этот недостаток может и пройти незамеченным.