Немецкий электровелосипед Smoor Super Cargo поможет увезти 200 кило груза
Велосипед Smoor Super Cargo располагает 250-ваттовым мотором Bafang 8Fun, поставленным в заднее колесо; он даст до 60 Н-м усилия. Колёса можно безо всяких скидок назвать широкими - 20 x 3 дюйма сзади и 24 x 3 дюйма спереди. Аккумулятор для велосипеда куплен у Samsung.
- Передняя корзина под груз: 47.5 x 35.5 x 11 сантим.
- Задняя корзина под груз: 38 x 58 x 19.5 сантим.
На руле поставлен 8-дюймовый экран с настройками и информацией о скорости, аккумуляторе и подобном. Тормоза - гидравлические; есть встроенные светодиодные фары и откидная подставка для удержания стоячего положения. Рама сварена из алюминиевых труб.
Цена вопроса для покупателей в Германии - около 2200 евро, или 133 тысячи российских рублей по курсу на конец августа. Предлагаются белый и чёрный варианты окраса.
Мир технологий был любопытен мне всегда, сколько себя помню. С детства любила хитрые электронные штуки и пыталась понять, что, где и как устроено. Мой трудовой опыт после окончания университета включает в себя несколько финансовых, рекламных компаний, а также компаний по созданию роботизированных разработок.
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.