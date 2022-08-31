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Немецкий электровелосипед Smoor Super Cargo поможет увезти 200 кило груза

Smoor Super Cargo: До 110 километров от одного заряда (Изображение: Smoor)
Smoor Super Cargo: До 110 километров от одного заряда (Изображение: Smoor)
Новинка будет помогать крутить педали на скорости до 25 километров в час, а запаса энергии хватит на, максимально, 110 километров. Груз предполагается размещать в корзинах спереди и позади ездока
транспортные средства

Велосипед Smoor Super Cargo располагает 250-ваттовым мотором Bafang 8Fun, поставленным в заднее колесо; он даст до 60 Н-м усилия. Колёса можно безо всяких скидок назвать широкими - 20 x 3 дюйма сзади и 24 x 3 дюйма спереди. Аккумулятор для велосипеда куплен у Samsung.

  • Передняя корзина под груз: 47.5 x 35.5 x 11 сантим.
  • Задняя корзина под груз: 38 x 58 x 19.5 сантим.

На руле поставлен 8-дюймовый экран с настройками и информацией о скорости, аккумуляторе и подобном. Тормоза - гидравлические; есть встроенные светодиодные фары и откидная подставка для удержания стоячего положения. Рама сварена из алюминиевых труб.

Цена вопроса для покупателей в Германии - около 2200 евро, или 133 тысячи российских рублей по курсу на конец августа. Предлагаются белый и чёрный варианты окраса.

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 08 > Немецкий электровелосипед Smoor Super Cargo поможет увезти 200 кило груза
Polly Allcock, 2022-08-31 (Update: 2022-08-31)