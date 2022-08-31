Немецкий электровелосипед Smoor Super Cargo поможет увезти 200 кило груза

Новинка будет помогать крутить педали на скорости до 25 километров в час, а запаса энергии хватит на, максимально, 110 километров. Груз предполагается размещать в корзинах спереди и позади ездока

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Велосипед Smoor Super Cargo располагает 250-ваттовым мотором Bafang 8Fun, поставленным в заднее колесо; он даст до 60 Н-м усилия. Колёса можно безо всяких скидок назвать широкими - 20 x 3 дюйма сзади и 24 x 3 дюйма спереди. Аккумулятор для велосипеда куплен у Samsung.

Передняя корзина под груз: 47.5 x 35.5 x 11 сантим.

Задняя корзина под груз: 38 x 58 x 19.5 сантим.

На руле поставлен 8-дюймовый экран с настройками и информацией о скорости, аккумуляторе и подобном. Тормоза - гидравлические; есть встроенные светодиодные фары и откидная подставка для удержания стоячего положения. Рама сварена из алюминиевых труб.

Цена вопроса для покупателей в Германии - около 2200 евро, или 133 тысячи российских рублей по курсу на конец августа. Предлагаются белый и чёрный варианты окраса.