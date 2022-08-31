На сей раз компактную и мощную GaN-зарядку выпустила компания Belkin
Обе модели BOOSTCHARGE PRO Dual USB-C GaN Wall Charger, на 45 ватт и на 65 ватт, отличаются компактностью и не боятся перегрева. За старшую в США хотят 50 долларов, или около 3000 российских рублей по курсу на конец августа; младшая обойдётся на одну пятую дешевле. Поддержка PD 3.0 и нескольких популярных напряжений позволит зарядить и Google Pixel 6, и iPhone 13, и MacBook Pro (модели последних нескольких лет, по крайней мере). Согласно данным Belkin, любой порт на любом из двух ЗУ позволит зарядить iPhone 13 до 50% за 28 минут; почти то же упоминается про Samsung Galaxy S21 Plus.
Несколько смущает, что на официальных страничках (на которые и ведут размещённые в первом предложении ссылки) этих двух товаров не нашлось места для сведений об их точных размерах и весе.
Источник(и)
Satechi launches USB-C Mobile Pro Hub for iPad Pro/Air; Belkin debuts two GaN USB-C chargers - 9to5Mac, 30 августа 2022 года