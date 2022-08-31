На сей раз компактную и мощную GaN-зарядку выпустила компания Belkin

Новые ЗУ уже доступны в США по цене, сравнимой с ценой аналогичных предложений Xiaomi и других известных марок. Обе модели, на 45 Вт и 65 Вт, располагают двумя выходами USB-C и подойдут как для планшетов и смартфонов, так и для ноутбуков

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Обе модели BOOSTCHARGE PRO Dual USB-C GaN Wall Charger, на 45 ватт и на 65 ватт, отличаются компактностью и не боятся перегрева. За старшую в США хотят 50 долларов, или около 3000 российских рублей по курсу на конец августа; младшая обойдётся на одну пятую дешевле. Поддержка PD 3.0 и нескольких популярных напряжений позволит зарядить и Google Pixel 6, и iPhone 13, и MacBook Pro (модели последних нескольких лет, по крайней мере). Согласно данным Belkin, любой порт на любом из двух ЗУ позволит зарядить iPhone 13 до 50% за 28 минут; почти то же упоминается про Samsung Galaxy S21 Plus.

Несколько смущает, что на официальных страничках (на которые и ведут размещённые в первом предложении ссылки) этих двух товаров не нашлось места для сведений об их точных размерах и весе.