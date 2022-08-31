Опубликованы обзоры на официальную клавиатуру Lord of the Rings

Механическая клавиатура для всех, кому нравится созданный Толкиеном мир, продаётся примерно за ₽10 тысяч и обеспечивает плавную во всех смыслах работу в формате TKL

3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4

Англоязычное издание Hot Hardware несколько дней назад опубликовало обзор на Drop + The Lord of the Rings Elvish Keyboard, механическую клавиатуру в формате TKL (87 клавиш), то есть, стандартная раскладка, из которой убран крайний правый нумерический блок клавиш. Помимо дизайна под стиль столь близких многим миров Толкиена, это средство ввода отличается ещё хитрыми переключателями Gateron Holy Panda X, смазанными ещё на заводе и располагающими стабилизаторами, чтобы ход был тише и ровнее, а клавиши не болтались туда-сюда под пальцами.

Автор обзора отмечает, что, по крайней мере, отчасти эти цели были достигнуты. Клавиши действительно нажимаются более плавно и с более спокойным звуком, чем у типичной продаваемой сегодня "механики". Интерфейс соединения - съёмный кабель USB типоразмера C, на обратном конце которого распаян привычный полноразмерный USB.

Эта разработка Drop отличается простотой, которая кого-то заинтересует, а кого-то оттолкнёт. Никакого ПО для установки на компьютер, чтобы настраивать поведение клавиатуры, не предусмотрено, всё это делается через сочетания клавиш; цвет подсветки есть только один, белый с четырьмя уровнями яркости - никакого RGB. Нет и индикатора состояния Caps Lock, и поддержки макросов. Помимо того, англоязычные символы на клавишах нанесены вторичным, мелким шрифтом, и разглядеть их непросто. Что, впрочем, вряд ли огорчит тех, кто давно уже набирает текст, не глядя вниз - как и то, что, кроме как с английскими символами, других вариантов кнопок сюда не предусмотрели. Конечно, в операционной системе можно задать любой язык ввода, но, если расположение клавиш не заучено пальцами наизусть, русскоязычным покупателям подобной клавитуры придётся кустарничать с гравировками или подобными промежуточными решениями.

Товар доступен в двух цветовых схемах, эльфийской (бело-зелёной) и в стиле дварфов (чёрно-белый окрас); корпус сделан с максимальным качеством из анодированного алюминия. Вес изделия заявлен, как 0.93 килограмма при размерах 36 x 12.8 x 3.2 сантиметра. Гарантия - 3 года. Цена при покупке с сайта производителя равна 169 долларам США или около 10 тысяч российских рублей по курсу на конец августа, что по меркам премиум-изделий выглядит совершенно вменяемо.