Новая порция достоверных слухов о четырнадцатых Apple iPhone

Опубликованная на корейском форуме информация во многом соответствует тому, что ранее высказывали другие источники. В числе прочего, упомянута цена - она может оказаться МЕНЬШЕ, чем у моделей тринадцатой серии

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Неофициальных сведений о новых iPhone становится всё больше по мере того, как приближается презентация Far Out. Очередная порция сведений пришла к нам с южнокорейского форума и от пользователя, которые ранее уже давал правдивую информацию на тему смартфонов.

В значительной мере, высказанное здесь подтверждает то, что ранее уже сообщали другие источники. Однако, новой оказалась информация о ценах.

Apple A16 хорошо соображает за счёт продвинутого охлаждения.

Цвета iPhone 14 и iPhone 14 Max: Зелёный, фиолетовый, синий, чёрный, белый, красный.

Цвета iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: Зелёный, фиолетовый, серебристый, золотой, графитовый.

Титановые версии оказались дорогими в производстве и могут не выйти в этом поколении.

Постоянной памяти будет от 128 ГБ до 1 ТБ.

"Дыра в экране" в форме восклицательного знака выглядит непривычно, но разработчикам приложений она нравится больше "моноброви".

Защитное покрытие: Gorilla Glass Victus.

Проводная зарядка будет выполняться на мощности до 30 ватт.

Зарядка без проводов (MagSafe) улучшится за счёт более мощных магнитов и более ёмких аккумуляторов.

Встроенный аккумулятор будет более ёмким, чем у тринадцатой серии iPhone.

Касательно цены, всё тот же пользователь форума Naver отмечает, что "изменение может пойти в неожиданном направлении". И, раз уж все до этого предсказывали рост цен, логично будет предположить, что на самом деле iPhone четырнадцатой серии будут дешевле моделей тринадцатой серии. Например, $699 за базовый iPhone 14.

Про то, будет ли существовать iPhone 14 mini (ведь, предположительно, предшествующие "мини" продавались не очень хорошо), новой информации нет.