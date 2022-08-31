Новая порция достоверных слухов о четырнадцатых Apple iPhone
Неофициальных сведений о новых iPhone становится всё больше по мере того, как приближается презентация Far Out. Очередная порция сведений пришла к нам с южнокорейского форума и от пользователя, которые ранее уже давал правдивую информацию на тему смартфонов.
В значительной мере, высказанное здесь подтверждает то, что ранее уже сообщали другие источники. Однако, новой оказалась информация о ценах.
- Apple A16 хорошо соображает за счёт продвинутого охлаждения.
- Цвета iPhone 14 и iPhone 14 Max: Зелёный, фиолетовый, синий, чёрный, белый, красный.
- Цвета iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: Зелёный, фиолетовый, серебристый, золотой, графитовый.
- Титановые версии оказались дорогими в производстве и могут не выйти в этом поколении.
- Постоянной памяти будет от 128 ГБ до 1 ТБ.
- "Дыра в экране" в форме восклицательного знака выглядит непривычно, но разработчикам приложений она нравится больше "моноброви".
- Защитное покрытие: Gorilla Glass Victus.
- Проводная зарядка будет выполняться на мощности до 30 ватт.
- Зарядка без проводов (MagSafe) улучшится за счёт более мощных магнитов и более ёмких аккумуляторов.
- Встроенный аккумулятор будет более ёмким, чем у тринадцатой серии iPhone.
Касательно цены, всё тот же пользователь форума Naver отмечает, что "изменение может пойти в неожиданном направлении". И, раз уж все до этого предсказывали рост цен, логично будет предположить, что на самом деле iPhone четырнадцатой серии будут дешевле моделей тринадцатой серии. Например, $699 за базовый iPhone 14.
Про то, будет ли существовать iPhone 14 mini (ведь, предположительно, предшествующие "мини" продавались не очень хорошо), новой информации нет.