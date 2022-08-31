"Стряпните чуток". Появилось руководство по нанесению термопасты на семитысячные Ryzen

Задача здесь будет осложнена тем, что крышка поверх новых чипов сделана не квадратной, а... многоногой?

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

В компании Noctua рассказали, как использовать их свежайшую термопасту NT-H2 применительно к семитысячным процессорам AMD Ryzen.

Разумеется, многие из нас наносили термопасту десятки или сотни раз и не чувствуют необходимости в советах. Но здесь, в случае с Ryzen под сокет AM5, уточнение может и правда быть не лишним.

Намазывание "серых соплей" здесь будет осложнено тем, что крышка поверх этих чипов сделана, как и показывает изображение, не квадратной, а... многоногой? Если нанести слишком много пасты, не стечёт ли она вниз, не запятнает ли собой ценные (пускай и миниатюрные) элементы на подложке?

Так вот, люди в Noctua считают, что сам чип "небольшой" по своему размеру - против "среднего" размера чипов, сделанных под AM4 - и потому достаточно будет одной небольшой капли по центру крышки процессора, диаметром в 3 или 4 миллиметра. Поставленный поверх такой кляксы кулер размажет смесь, как надо, и всё будет хорошо. Для сомневающихся прилагается предупреждение, "чрезмерное количество пасты может привести к увеличению температур".

Для процессоров на сокете AM4 всё эта же компания предполагала пятиточечное нанесение пасты, с одной кляксой по центру и четырьмя кляксами поменьше в углах. Занятно. Ведь своими размерами сокеты AM4 и AM5 почти не отличаются, и, в том числе, "старые" кулеры вполне подойдут к новым процессорам, с парой мелких "но", конечно же.

Для тех же, кто считает пасту анахронизмом, существуют термопрокладки от самых разных брендов и по самым разным ценам, которые вовсе сведут "муки выбора" того, как, куда и что намазать, к нулю.