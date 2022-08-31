"Стряпните чуток". Появилось руководство по нанесению термопасты на семитысячные Ryzen
В компании Noctua рассказали, как использовать их свежайшую термопасту NT-H2 применительно к семитысячным процессорам AMD Ryzen.
Разумеется, многие из нас наносили термопасту десятки или сотни раз и не чувствуют необходимости в советах. Но здесь, в случае с Ryzen под сокет AM5, уточнение может и правда быть не лишним.
Намазывание "серых соплей" здесь будет осложнено тем, что крышка поверх этих чипов сделана, как и показывает изображение, не квадратной, а... многоногой? Если нанести слишком много пасты, не стечёт ли она вниз, не запятнает ли собой ценные (пускай и миниатюрные) элементы на подложке?
Так вот, люди в Noctua считают, что сам чип "небольшой" по своему размеру - против "среднего" размера чипов, сделанных под AM4 - и потому достаточно будет одной небольшой капли по центру крышки процессора, диаметром в 3 или 4 миллиметра. Поставленный поверх такой кляксы кулер размажет смесь, как надо, и всё будет хорошо. Для сомневающихся прилагается предупреждение, "чрезмерное количество пасты может привести к увеличению температур".
Для процессоров на сокете AM4 всё эта же компания предполагала пятиточечное нанесение пасты, с одной кляксой по центру и четырьмя кляксами поменьше в углах. Занятно. Ведь своими размерами сокеты AM4 и AM5 почти не отличаются, и, в том числе, "старые" кулеры вполне подойдут к новым процессорам, с парой мелких "но", конечно же.
Для тех же, кто считает пасту анахронизмом, существуют термопрокладки от самых разных брендов и по самым разным ценам, которые вовсе сведут "муки выбора" того, как, куда и что намазать, к нулю.
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Noctua Claims A Little Dab'll Do Ya For AMD Ryzen 7000 CPU Thermal Paste Application - Hot Hardware, 30 августа 2022 года