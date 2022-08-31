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"Стряпните чуток". Появилось руководство по нанесению термопасты на семитысячные Ryzen

Изображение: AMD / Hot Hardware
Изображение: AMD / Hot Hardware
Задача здесь будет осложнена тем, что крышка поверх новых чипов сделана не квадратной, а... многоногой?
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В компании Noctua рассказали, как использовать их свежайшую термопасту NT-H2 применительно к семитысячным процессорам AMD Ryzen.

Разумеется, многие из нас наносили термопасту десятки или сотни раз и не чувствуют необходимости в советах. Но здесь, в случае с Ryzen под сокет AM5, уточнение может и правда быть не лишним.

Намазывание "серых соплей" здесь будет осложнено тем, что крышка поверх этих чипов сделана, как и показывает изображение, не квадратной, а... многоногой? Если нанести слишком много пасты, не стечёт ли она вниз, не запятнает ли собой ценные (пускай и миниатюрные) элементы на подложке?

Так вот, люди в Noctua считают, что сам чип "небольшой" по своему размеру - против "среднего" размера чипов, сделанных под AM4 - и потому достаточно будет одной небольшой капли по центру крышки процессора, диаметром в 3 или 4 миллиметра. Поставленный поверх такой кляксы кулер размажет смесь, как надо, и всё будет хорошо. Для сомневающихся прилагается предупреждение, "чрезмерное количество пасты может привести к увеличению температур".

Для процессоров на сокете AM4 всё эта же компания предполагала пятиточечное нанесение пасты, с одной кляксой по центру и четырьмя кляксами поменьше в углах. Занятно. Ведь своими размерами сокеты AM4 и AM5 почти не отличаются, и, в том числе, "старые" кулеры вполне подойдут к новым процессорам, с парой мелких "но", конечно же.

Для тех же, кто считает пасту анахронизмом, существуют термопрокладки от самых разных брендов и по самым разным ценам, которые вовсе сведут "муки выбора" того, как, куда и что намазать, к нулю.

Изображение: Noctua / Hot Hardware
Изображение: Noctua / Hot Hardware

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 08 > "Стряпните чуток". Появилось руководство по нанесению термопасты на семитысячные Ryzen
Сергей Тарасов, 2022-08-31 (Update: 2022-08-31)