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Предварительные характеристики новых видеокарт GeForce: Модель 4050 выглядит полным разочарованием

Обновлённые сведения о готовящихся к выходу видеокартах подчёркивают то, насколько сегментируется рынок, как сильно базовые модели отличаются от наиболее доступных по цене
видеокарты GeForce GPU слухи PC и всё, что связано с ним покупаем лучшее
Видеопроцессор Видеопамять Тензор-ядер Ядер трасс. лучей
"Titan" AD102, 18432 ядра CUDA 48 ГБ 576 144
"4090 Ti" AD102, 18176 ядер CUDA 48 ГБ 568 142
4090 AD102, 16384 ядра CUDA 24 ГБ 512 128
4080 Ti AD102, 14592 ядра CUDA 20 ГБ 456 114
4080 AD103, 9728 ядер CUDA 16 ГБ 304 76
4070 AD104, 7680 ядер CUDA 12 ГБ 240 60
4060 Ti AD104, 6144 ядер CUDA 10 ГБ 192 48
4060 AD106, 3968 ядер CUDA 8 ГБ 124 31
4050 Ti AD106, 2816 ядер CUDA 8 ГБ 88 22
4050 AD107, 2048 ядер CUDA 8 ГБ 64 16

В Twitter опубликована очередная подборка всех известных слухов-характеристик о почти готовых, четырёхтысячных видеокартах GeForce RTX для настольных компьютеров. Ожидается, что все они будут задействовать графические процессоры, сделанные на пятинанометровом производстве TSMC.

Сам автор подборки подчёркивает, что пара-тройка самых топовых моделей сможет дать +100% и больше прироста быстродействия относительно прямых карт-предшественниц трёхтысячной серии. Пусть и ценой огромного, в районе 400...500 и больше ватт, энергопотребления, и огромных розничных цен. Например, полторы, а то и две-три тысячи долларов.

Но более важным можно считать то, насколько сильно самая топовая модель в новой серии - пока не известно доподлинно, как конкретно она будет называться и будет ли она вообще существовать - отличается от самых базовых моделей. Если предсказываемые параметры правдивы, условная "RTX Titan" с её 18+ тысячами ядер CUDA легко будет в пять, в семь, а то и в больше раз шустрее скромной RTX 4050.

Если сравнивать с уже существующими картами, эту предполагаемую RTX 4050 можно поставить близко к MX570, видеокартой для тонких (и не слишком дорогих) ноутбуков, в которой тоже встроено 2048 ядер CUDA. Другие параметры, правда, отличаются отнюдь не в пользу последней. Например, 8 ГБ памяти по умолчанию против 2 ГБ. Но даже небольшое сходство не может не настораживать.

Рынок ноутбуков и настольных компьютеров, в противовес рынку смартфонов и планшетов, становится всё более сегментированным. Покупатель, готовый платить условные три тысячи долларов за свою новую систему, получает всё сразу - и инновационный дисплей (OLED с большой частотой обновления), и шустрый Wi-Fi (1.5+ гигабита в секунду), и пару десятков процессорных ядер, и 32 ГБ (а то и 64 ГБ) оперативной памяти, и охлаждение с испарительной камерой, и механическую клавиатуру, и мощную видеокарту, и металлический (а то и углепластиковый) корпус, и многое другое.

В то же время, те, у кого на руках есть лишь три-четыре сотни единиц валюты, вынуждены будут довольствоваться анахронизмами вроде 4 ГБ оперативной памяти, клавиатуры без подсветки, 6-битных экранов 768p с охватом sRGB менее 70%, безумно медленных процессоров Intel Celeron, хлипкого пластикового корпуса и всего подобного. Вертикального сдвига технологий почти не видно - то, что было в дорогих системах семилетней, пятилетней давности не оказывается в доступных системах сегодняшнего дня. И это тревожит.

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 08 > Предварительные характеристики новых видеокарт GeForce: Модель 4050 выглядит полным разочарованием
Сергей Тарасов, 2022-08-29 (Update: 2022-08-29)