Предварительные характеристики новых видеокарт GeForce: Модель 4050 выглядит полным разочарованием

Обновлённые сведения о готовящихся к выходу видеокартах подчёркивают то, насколько сегментируется рынок, как сильно базовые модели отличаются от наиболее доступных по цене

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В Twitter опубликована очередная подборка всех известных слухов-характеристик о почти готовых, четырёхтысячных видеокартах GeForce RTX для настольных компьютеров. Ожидается, что все они будут задействовать графические процессоры, сделанные на пятинанометровом производстве TSMC.

Сам автор подборки подчёркивает, что пара-тройка самых топовых моделей сможет дать +100% и больше прироста быстродействия относительно прямых карт-предшественниц трёхтысячной серии. Пусть и ценой огромного, в районе 400...500 и больше ватт, энергопотребления, и огромных розничных цен. Например, полторы, а то и две-три тысячи долларов.

Но более важным можно считать то, насколько сильно самая топовая модель в новой серии - пока не известно доподлинно, как конкретно она будет называться и будет ли она вообще существовать - отличается от самых базовых моделей. Если предсказываемые параметры правдивы, условная "RTX Titan" с её 18+ тысячами ядер CUDA легко будет в пять, в семь, а то и в больше раз шустрее скромной RTX 4050.

Если сравнивать с уже существующими картами, эту предполагаемую RTX 4050 можно поставить близко к MX570, видеокартой для тонких (и не слишком дорогих) ноутбуков, в которой тоже встроено 2048 ядер CUDA. Другие параметры, правда, отличаются отнюдь не в пользу последней. Например, 8 ГБ памяти по умолчанию против 2 ГБ. Но даже небольшое сходство не может не настораживать.

Рынок ноутбуков и настольных компьютеров, в противовес рынку смартфонов и планшетов, становится всё более сегментированным. Покупатель, готовый платить условные три тысячи долларов за свою новую систему, получает всё сразу - и инновационный дисплей (OLED с большой частотой обновления), и шустрый Wi-Fi (1.5+ гигабита в секунду), и пару десятков процессорных ядер, и 32 ГБ (а то и 64 ГБ) оперативной памяти, и охлаждение с испарительной камерой, и механическую клавиатуру, и мощную видеокарту, и металлический (а то и углепластиковый) корпус, и многое другое.

В то же время, те, у кого на руках есть лишь три-четыре сотни единиц валюты, вынуждены будут довольствоваться анахронизмами вроде 4 ГБ оперативной памяти, клавиатуры без подсветки, 6-битных экранов 768p с охватом sRGB менее 70%, безумно медленных процессоров Intel Celeron, хлипкого пластикового корпуса и всего подобного. Вертикального сдвига технологий почти не видно - то, что было в дорогих системах семилетней, пятилетней давности не оказывается в доступных системах сегодняшнего дня. И это тревожит.