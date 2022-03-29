Выпущены престижные умные часы для пилотов

D2 Mach 1 от Garmin исполнены из таких материалов, как титан и сапфир, и готовы помочь экипажу самолёта, показав карту, погоду и сведения об аэропорте назначения - помимо СОТЕН других навыков и возможностей

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Эти часы - не первый товар авиационной направленности, выпущенный компанией Garmin. Но дело не в этом. Они впечатляют не столько своей ценой, более тысячи долларов (или - фунтов, мы видели цену и для США, и для Соединённого Королевства), сколько своим набором умений, который, без преувеличения, занимает в разделе спецификаций товара на сайте Garmin несколько страниц мелким текстом.

Встроенные 32 ГБ памяти послужат не только для того, чтобы сохранить на часах обожаемую музыку. Главным образом, в них упрятано множество предустановленного материала. В первую очередь - самые разнообразные карты, начиная от всяческих важных для авиационной индустрии карт и сведений, продолжая топографическими картами, картами гольф-площадок по всему миру, дорожными картами, картами горнолыжных трасс... Эти часы способны отображать самые разные сведения при полёте, до него и после него, вроде высоты, маршрута, погодной обстановки (согласно нескольким базам данных). После каждого полёта часы сами сохранят в учётной записи своего обладателя дату, продолжительность полёта и его маршрут. Как в полёте, так и вне него владелец D2 Mach 1 сможет справляться о том, как часто он дышит, насколько часто происходит сердцебиение, насколько насыщена кислородом кровь, сколько потрачено калорий, и не только. Поддерживается отслеживание сна, отслеживание температуры тела. Встроенный высотометр позволит оценить, как дыхательная система справляется с обеспечением организма кислородом в полёте на большой высоте.

Помимо различных полезных в частых перелётах функций, которые, право, сложно было бы описать в рамках короткой новостной статьи, поддерживается много других режимов работы, полезных вне пилотского кресла. Эти часы готовы подсказать, когда разрешена охота и рыбалка; они поспособствуют более продуктивной тренировке при скалолазании, велосипедном спорте (поддержка Strava и шатунов, измеряющих усилие, имеется), катании на коньках, лыжах и сноуборде, плавании (включая - на лодке), йоге, пилатесе и Бог знает, чём ещё.

При построении этих часов, действительно, был применён титан и сапфир, но и полимерные материалы тоже. Заявляемые разработчиками размеры таковы, 47 на 47 на 14.5 миллиметра. Вес часов равен 70 граммам; экран AMOLED диагональю 1.3 дюйма (3.3 сантиметра) даёт разрешение 416 на 416 точек и поддерживает Always On (перманентная активность лишь части экрана с целью уменьшить расход энергии). Есть Bluetooth, Wi-Fi, возможность оплачивать покупки (Garmin Pay), возможность поискать часы через привязанный к ним телефон, и наоборот. Часы совместимы с Apple iPhone и смартфонами на Android.

Время работы может сильно разниться в зависимости от того, что делает владелец. В режиме прослушивания музыки и с регулярным задействованием спутниковой навигации выйдет лишь 10 часов, или даже девять, если задействовать Always On Display. При более щадящем, периодически прерываемом использовании возможны от нескольких дней вплоть до пары, тройки недель. Отметим, что для использования многих функций нужно будет доставать телефон и запускать фирменное приложение. Цена для покупателей в США составит 1299 долларов за версию с титановым/полимерным ремешком и на сотню дешевле, если выбрать кожаный ремешок. Точно те же цифры называются и на странице для британского покупателя, но уже в фунтах. 1299 долларов в рублях РФ, по курсу на 30 мая - около 110 тысяч рублей. Называемая дата доступности новых часов в продаже - конец мая.