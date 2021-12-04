Notebookcheck
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Всё-таки не Super? Обновлённые GeForce RTX (для ноутбука) получат приставку Ti

На сайте одного из европейских магазинов обнаружены страницы новых ноутбуков MSI с процессорами Intel Alder Lake и видеокартами NVIDIA RTX 30XX Ti. Цены обещают быть огромными!
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
MSI Alder Lake видеокарты GeForce игры и всё, что связано с ними ноутбуки GPU Windows
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(Изображение: Twitter, пользователь momomo_us)

CES 2022 начнётся ещё только через месяц. Именно в январе должны быть представлены обновлённые процессоры Intel и видеокарты NVIDIA. Но, видимо, некоторые магазины имеют информацию о товарах, которые поступят в продажу вскоре после этой технологической выставки, уже сейчас. Об этом говорит приведённый выше текста снимок экрана, подтверждающий, что новые ревизии игровых ноутбуков MSI будут использовать видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti вместе с процессорами Intel двенадцатитысячной серии.

Цены будут ожидаемо большими - сильно за две тысячи евро, или, по нынешнему курсу российского рубля, за 170 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что NVIDIA готовит обновления для своих мобильных RTX 3080 и RTX 3070 (возможно, и RTX 3060). Тогда было не до конца ясно, что именно добавят к их названию, Ti или Super.

Вне зависимости от того, Super там будет, или Ti, эти видеокарты для ноутбуков по-прежнему будут отставать от настольных вариаций RTX 3080 и RTX 3070 как в отношении частот, так и в отношении всех других важных параметров.

Источник(и)

Twitter

Твит пользователя momomo_us - Twitter, 3 декабря 2021 года

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Ноутбуки с сертификацией Intel Evo ...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4638 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2058 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-12- 4 (Update: 2021-12- 5)

 