Всё-таки не Super? Обновлённые GeForce RTX (для ноутбука) получат приставку Ti

На сайте одного из европейских магазинов обнаружены страницы новых ноутбуков MSI с процессорами Intel Alder Lake и видеокартами NVIDIA RTX 30XX Ti. Цены обещают быть огромными!

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CES 2022 начнётся ещё только через месяц. Именно в январе должны быть представлены обновлённые процессоры Intel и видеокарты NVIDIA. Но, видимо, некоторые магазины имеют информацию о товарах, которые поступят в продажу вскоре после этой технологической выставки, уже сейчас. Об этом говорит приведённый выше текста снимок экрана, подтверждающий, что новые ревизии игровых ноутбуков MSI будут использовать видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti вместе с процессорами Intel двенадцатитысячной серии.

Цены будут ожидаемо большими - сильно за две тысячи евро, или, по нынешнему курсу российского рубля, за 170 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что NVIDIA готовит обновления для своих мобильных RTX 3080 и RTX 3070 (возможно, и RTX 3060). Тогда было не до конца ясно, что именно добавят к их названию, Ti или Super.

Вне зависимости от того, Super там будет, или Ti, эти видеокарты для ноутбуков по-прежнему будут отставать от настольных вариаций RTX 3080 и RTX 3070 как в отношении частот, так и в отношении всех других важных параметров.